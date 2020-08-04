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Жертва нападения в поезде "Мариуполь-Киев" Луговая: "Люди, вы действительно думаете, что это ради пиара?! Вы реально думаете, что я хотела бы лежать здесь?". ВИДЕО

Журналистка телеканала "Интер" Анастасия Луговая, которую избили и попытались изнасиловать в поезде "Мариуполь-Киев" записала обращение, в котором рассказала о циничных комментариях к ее истории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ее обращение опубликовала пользователь соцсети Лілія Українська.

"Многие мои друзья советовали не обращать внимание на все плохие комментарии, меня предупреждали, что если я решусь рассказать это миру, будут люди, которые будут хэйтить и писать плохие комментарии. Я старалась этого не делать, но сегодня был такой мерзопакостные комментарий... Люди, вы действительно думаете, что это ради пиара?! Вы реально думаете, что я хотела бы сейчас лежать здесь?.. Мне не нужен был такой пиар! Я бы сейчас все отдала, чтобы быть с моим сыном! Чтобы у него не было травмы, чтобы он не боялся свою маму, чтобы я могла его сейчас обнять просто! Я хочу чтобы вы знали - те, кто пишет мне эти комментарии намного хуже Виталия. Подумайте. Я вам не желаю такой популярности!", - сказала Анастасия.

Нападение на журналистку телеканала "Интер" Анастасию Луговую произошло в ночь на 31 июля. По ее словам, не знакомый ей пассажир поезда "Мариуполь – Киев" стал ее бить и пытался изнасиловать на глазах ребенка, он также пытался ударить мальчика.

У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом.

Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции об аресте Рудзько на два месяца без права выхода под залог.

В "Укрзалізниці" принесли извинения пострадавшей и призвали вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Жертва нападения в поезде Анастасия Луговая: Схема действий у этой сущности была отлажена, но меня спас сын

Автор: 

избиение (9822) изнасилование (921) Укрзализныця (2763)


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Топ комментарии
+81
Эмм...предположить, что женщина ради какого-то пиара согласится на сломанную челюсть и изувеченное лицо...это нужно быть инвалидом мозга.
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04.08.2020 18:08 Ответить
+34
Ой, та ніхто так не думає. Може пару хворих на голову, чи повністю асоціальних типів. Видужуйте швидше.
І велика подяка, що не пішли на угоду з совістю. Ми вболіваємо за Вас
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04.08.2020 18:12 Ответить
+27
Настенька, не обращайте внимание. Идиотов, негодяев, жлобов очень много. Вам скорейшего выздоровления!
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04.08.2020 18:13 Ответить
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При всей нелюбви моей к "Интеру", мне ее жаль
. Но одна из причин что история так раздута и есть то что она с "Интера"
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04.08.2020 22:09 Ответить
Жертва нападу в поїзді "Маріуполь-Київ" Лугова: "Люди, ви справді думаєте, що це заради піару?! Ви реально думаєте, що я хотіла б лежати тут?" - Цензор.НЕТ 6649
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04.08.2020 22:33 Ответить
Хватит уже её совать в новости, достала.
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04.08.2020 22:41 Ответить
хто пише що це піар, хай їх жінки, сестри, дочки так попіаряться. ... дебіли кінчені
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04.08.2020 23:02 Ответить
Сомневаюсь, что она пиарится. Просто кто-то из власти собирается какое-то гавно протолкнуть на фоне этого преступления.
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05.08.2020 07:33 Ответить
постояла бы спокойно пять минут и челюсть была бы цела.
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04.08.2020 23:03 Ответить
А ты посоветуй такое своей матери, жене, сестре (если они у тебя есть).
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05.08.2020 07:35 Ответить
Неприятное с полезным тоже можно совмещать.
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04.08.2020 23:11 Ответить
Вже в печінках цей ґевалт...
А ви ось про це щось чули хоч одним вухом? Цього рецидивіста хтось шукає?!
"Забродський Сергій Сергійович, 11.08.1991, Іршанськ Хорошівський район Житомирська область. Учасник АТО, 30 ОМБр. Загинув 21.06.2020, - вбитий під час конфлікту вночі біля кафе «Шутерс» в смт Іршанськ, - місцевий мешканець наніс ножові поранення дев'ятьом молодим чоловікам, які відпочивали в кафе, Сергій втратив багато крові і помер у Хорошівський районній лікарні, троє постраждалих - в реанімації. Поліція встановила особу нападника (має три судимості), він об'явлений у розшук"
Дев'ять чоловік підрізав, а одного насмерть! Чого не було ґевалту?!
Може тому, що серед дев'яти не було жодного мента і жодної жінки? Бо всі інші - то сміття, витратний матеріял?
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04.08.2020 23:57 Ответить
На то и она - желтая пресса.
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05.08.2020 07:36 Ответить
Стаду картинку страшну показують регулярно і воно завиває, зі штанів вискакує...
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05.08.2020 00:08 Ответить
Просто тот урод горе насильник не любит смотреть интер.
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05.08.2020 00:12 Ответить
Многие комментаторы тут, банально забыли, что она чья то мать. И они чьи то дети, многим из которых не плевать на родных, но вот их сожаление на распространяется на чужих, барьер который человек не может преодолеть. Так что господа, оскорблять чью то мать, свою не уважать.
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05.08.2020 01:16 Ответить
И самое гнилое, что нагнетают такими случаями истерию. Наверняка следует ожидать от правительства какую-то кучу навоза!
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05.08.2020 07:38 Ответить
Жупналистка прокремлевского "интера" давит на жалость видосиком, она - Жертва нападения...

Яка сумна новина!
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05.08.2020 08:16 Ответить
Опять сериал наснимают. То , что она журналистка Интера, особенно добавляет всему происходящему доверия. Все видели, как полиция имитирует убийство, загримировав человека как труп, чтобы получить дказательства против заказчика. Гримеры в полиции - будь здоров. А кто выгодополучатель? Тот, кого приглашают после инцидента охранять железнодорожные пассажирские перевозки на о*еренную сумму в год. Особенно умиляет страшно довольная рожа неудавшегося насильника.Не может сдержать радости в предвкушении обещанной премии. Журналисты Интера и 1+1 -не жалуйтесь. Вы еще те жулики, привыкшие дурить народ. Веры вам нет.
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05.08.2020 08:58 Ответить
Ты не только нетоварищ, но и недочеловек
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05.08.2020 09:51 Ответить
Кофеек, с самолайком тебя. Да ты нарцисс еще тот.
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05.08.2020 13:30 Ответить
Люди, вы действительно думаете, что это ради пиара?! Вы реально думаете, что я хотела бы лежать здесь?".

Да, я думаю так.
Журналюга пророССийского канала, да тебя, там весь вагон должен был трахать!!!!
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05.08.2020 09:56 Ответить
Прежде всего она женщина и мать, а ты - дерьмо собачье
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05.08.2020 10:23 Ответить
Ця жінка та мати несе зло моїй державі і моєму народу. Вона боєць на інфофронті і боєць ворожої армії. Давайте відверто, чи вимагалось від рядянських людей, шкодувати нацистських солдат і їх посіпак під час другої світової?
От як мені її шкодувати, якщо я вважаю, що вона має гнити у в'язниці за свою професійну діяльність?
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05.08.2020 10:45 Ответить
За кого ти голосував 21.04.2019?
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05.08.2020 10:52 Ответить
Я нижче написав, не цікаве питання. Краще запитай за кого я у першому турі голосував. У другому варіантів не було.
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05.08.2020 11:34 Ответить
Во время войны на оккупированой территории (Сумщина) немец-оккупант-врач спас мою бабушку от смерти. Просто всегда нужно оставаться человеком. А Интер просто закрыть нужно.
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05.08.2020 10:53 Ответить
вот и иди, спасай немца
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05.08.2020 11:32 Ответить
Лікар зобов'язаний рятувати, усіх, навіть ворогів, якщо має таку можливість. Лікар, це не журнашлюха!
Як людині та жінці, я їй співчуваю, але для мене це ворог і я - не лікар!
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05.08.2020 11:36 Ответить
рот замажь, рузькэ
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05.08.2020 11:31 Ответить
Як жінку мені її шкода, я їй співчуваю, як журнашлюсі із сєпарського Інтера - ні.
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05.08.2020 10:42 Ответить
За кого ти голосував 21.04.2019?
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05.08.2020 10:56 Ответить
Це другий тур? Значить за Україну і проти Малоросії.
Проти Зелі, і я проголосував би за кого завгодно (окрім Бойко і т.п.) хто вийшов би у пару із цим криворіжським чмом.
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05.08.2020 11:33 Ответить
Поддерживаю.
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05.08.2020 11:34 Ответить
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