Жертва нападения в поезде "Мариуполь-Киев" Луговая: "Люди, вы действительно думаете, что это ради пиара?! Вы реально думаете, что я хотела бы лежать здесь?". ВИДЕО
Журналистка телеканала "Интер" Анастасия Луговая, которую избили и попытались изнасиловать в поезде "Мариуполь-Киев" записала обращение, в котором рассказала о циничных комментариях к ее истории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ее обращение опубликовала пользователь соцсети Лілія Українська.
"Многие мои друзья советовали не обращать внимание на все плохие комментарии, меня предупреждали, что если я решусь рассказать это миру, будут люди, которые будут хэйтить и писать плохие комментарии. Я старалась этого не делать, но сегодня был такой мерзопакостные комментарий... Люди, вы действительно думаете, что это ради пиара?! Вы реально думаете, что я хотела бы сейчас лежать здесь?.. Мне не нужен был такой пиар! Я бы сейчас все отдала, чтобы быть с моим сыном! Чтобы у него не было травмы, чтобы он не боялся свою маму, чтобы я могла его сейчас обнять просто! Я хочу чтобы вы знали - те, кто пишет мне эти комментарии намного хуже Виталия. Подумайте. Я вам не желаю такой популярности!", - сказала Анастасия.
Нападение на журналистку телеканала "Интер" Анастасию Луговую произошло в ночь на 31 июля. По ее словам, не знакомый ей пассажир поезда "Мариуполь – Киев" стал ее бить и пытался изнасиловать на глазах ребенка, он также пытался ударить мальчика.
У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом.
Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции об аресте Рудзько на два месяца без права выхода под залог.
В "Укрзалізниці" принесли извинения пострадавшей и призвали вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.
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. Но одна из причин что история так раздута и есть то что она с "Интера"
А ви ось про це щось чули хоч одним вухом? Цього рецидивіста хтось шукає?!
"Забродський Сергій Сергійович, 11.08.1991, Іршанськ Хорошівський район Житомирська область. Учасник АТО, 30 ОМБр. Загинув 21.06.2020, - вбитий під час конфлікту вночі біля кафе «Шутерс» в смт Іршанськ, - місцевий мешканець наніс ножові поранення дев'ятьом молодим чоловікам, які відпочивали в кафе, Сергій втратив багато крові і помер у Хорошівський районній лікарні, троє постраждалих - в реанімації. Поліція встановила особу нападника (має три судимості), він об'явлений у розшук"
Дев'ять чоловік підрізав, а одного насмерть! Чого не було ґевалту?!
Може тому, що серед дев'яти не було жодного мента і жодної жінки? Бо всі інші - то сміття, витратний матеріял?
Яка сумна новина!
Да, я думаю так.
Журналюга пророССийского канала, да тебя, там весь вагон должен был трахать!!!!
От як мені її шкодувати, якщо я вважаю, що вона має гнити у в'язниці за свою професійну діяльність?
Як людині та жінці, я їй співчуваю, але для мене це ворог і я - не лікар!
Проти Зелі, і я проголосував би за кого завгодно (окрім Бойко і т.п.) хто вийшов би у пару із цим криворіжським чмом.