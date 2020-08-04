Жертва нападения в поезде "Мариуполь-Киев" Луговая: "Люди, вы действительно думаете, что это ради пиара?! Вы реально думаете, что я хотела бы лежать здесь?". ВИДЕО

Журналистка телеканала "Интер" Анастасия Луговая, которую избили и попытались изнасиловать в поезде "Мариуполь-Киев" записала обращение, в котором рассказала о циничных комментариях к ее истории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ее обращение опубликовала пользователь соцсети Лілія Українська.

"Многие мои друзья советовали не обращать внимание на все плохие комментарии, меня предупреждали, что если я решусь рассказать это миру, будут люди, которые будут хэйтить и писать плохие комментарии. Я старалась этого не делать, но сегодня был такой мерзопакостные комментарий... Люди, вы действительно думаете, что это ради пиара?! Вы реально думаете, что я хотела бы сейчас лежать здесь?.. Мне не нужен был такой пиар! Я бы сейчас все отдала, чтобы быть с моим сыном! Чтобы у него не было травмы, чтобы он не боялся свою маму, чтобы я могла его сейчас обнять просто! Я хочу чтобы вы знали - те, кто пишет мне эти комментарии намного хуже Виталия. Подумайте. Я вам не желаю такой популярности!", - сказала Анастасия.

Нападение на журналистку телеканала "Интер" Анастасию Луговую произошло в ночь на 31 июля. По ее словам, не знакомый ей пассажир поезда "Мариуполь – Киев" стал ее бить и пытался изнасиловать на глазах ребенка, он также пытался ударить мальчика.



У Луговой сломана челюсть, повреждены зубы, на голове – множество гематом.



Злоумышленника Виталия Рудзько задержала полиция. 1 августа Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции об аресте Рудзько на два месяца без права выхода под залог.



В "Укрзалізниці" принесли извинения пострадавшей и призвали вернуть полицейское сопровождение пассажирских поездов.

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