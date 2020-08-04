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Новости Видео Крушение самолета МАУ в Иране
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Украина заставила Иран передать черные ящики сбитого самолета МАУ, пригрозив выслать из страны 1000 иранцев, - Матиос. ВИДЕО

Украинская сторона добилась от Ирана передачи черных ящиков сбитого над Тегераном самолета МАУ после того, как пригрозила выслать из страны около тысячи иранцев.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший военный прокурор Анатолий Матиос, информирует Цензор.НЕТ.

"Была подготовлена ​​и отправлена ​​специальная нота обо всех находящихся в Украине гражданах Ирана, подлежащих определенным превентивно-настойчивым мерам вплоть до депортации из Украины, если не будет сделано то-то и то то. Это привело к результату: через 2 дня Иран передал самописцы", - сказал Матиос.

По его словам, эту ноту готовили совместно контрразведка и Министерство иностранных дел.

"Именно такие вещи должны делаться, и они делаются во всем мире", - добавил Матиос.

Также на Цензор.НЕТ: Иран выплатит компенсации за сбитый самолет МАУ после завершения расследования, - Енин

Автор: 

депортация (689) Иран (1832) контрразведка (496) МИД (7011) черный ящик (90) Матиос Анатолий (610)


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Топ комментарии
+16
Еще один из схрона вылез. Хватит и одного шута горохового

Украина заставила Иран передать черные ящики сбитого самолета МАУ, пригрозив выслать из страны 1000 иранцев, - Матиос - Цензор.НЕТ 1659
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04.08.2020 18:53 Ответить
+15
Дебил. Даже если бы это так, о таком помалкивают.
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04.08.2020 18:51 Ответить
+13
Так чому тоді віддали французам?))))
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04.08.2020 18:50 Ответить
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Матиос сам это видел ... в тепловизор. Кто ему еще верит?
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04.08.2020 19:26 Ответить
Дело не в нём, ведь этим занимался МИД.
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05.08.2020 03:22 Ответить
и я увидел в этих глазах...
Україна змусила Іран передати чорні ящики збитого літака МАУ, пригрозивши вислати з країни 1000 іранців, - Матіос - Цензор.НЕТ 8050
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04.08.2020 19:27 Ответить
Що там у Матіоса над головою? Нібм проявивсь? Провтикали ми таку святу людину...
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04.08.2020 20:52 Ответить
Просто их бесит что сделано это без ведома их любимого, горячо любимого Порошенко.
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04.08.2020 19:33 Ответить
Не сотвори себе кумира...
Чпонько
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04.08.2020 19:48 Ответить
А как их бесит нынешнее практически отсутствие взрывов на линии размеживания! Я так думаю, что они молятся на то, чтобы снова началась бойня, и они могли бы снова лить помои на Зе, ибо в противном случаи помои польются на ими горячо любимого политикана-попаредника.
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05.08.2020 03:54 Ответить
От не потрібно так з Іраном..........
А то вас змусять багато про що пошкодувати.
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04.08.2020 19:53 Ответить
Иран не в той ситуации, чтобы кому-то угрожать и/или делать плохо.
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05.08.2020 03:56 Ответить
это какая то калька с "не надо так с рассеей"? кому нах впал тот мракобесный иран?
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05.08.2020 09:56 Ответить
А що у нас в країні роблять іранці та ще й в такій кількості???!
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04.08.2020 20:18 Ответить
Готують замах на Грібоєдова.
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04.08.2020 22:48 Ответить
твои национальные герои (на самом деле шпионы) тут никому не интересны
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05.08.2020 09:57 Ответить
І головним Героєм у цій Перемозі над Іраном є Матіос у формі супермена з тепловізором
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04.08.2020 20:51 Ответить
Бред умалишённых...)))
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04.08.2020 20:57 Ответить
Толик тепловизор решил напомнить о себе))
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04.08.2020 20:57 Ответить
Ну и при чём этот дядя с глазами, выцвевшими от непосильной борьбы с зеленым змием, и операция к/р СБУ и МИДа? Или опять утечка секретной информации? А кто ответит?
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04.08.2020 21:00 Ответить
Идиот.
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05.08.2020 00:15 Ответить
Теперь ясно, как разговаривать с путиным: для начала переговоров надо выслать 10000 русских, ещё 10000 сообщить чтобы сидели на чемоданах, и тогда плавно переходить
к дружескому соседскому диалогу о прекращении огня.
Чем больше кацапни будет выселено, тем меньше путину придётся защищать.
Пусть ценит нашу братскую дружбу.
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05.08.2020 00:53 Ответить
Так он в ответ вышлет украинцев. Я не думаю, что им это понравится.
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05.08.2020 03:58 Ответить
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