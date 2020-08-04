Украина заставила Иран передать черные ящики сбитого самолета МАУ, пригрозив выслать из страны 1000 иранцев, - Матиос. ВИДЕО
Украинская сторона добилась от Ирана передачи черных ящиков сбитого над Тегераном самолета МАУ после того, как пригрозила выслать из страны около тысячи иранцев.
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший военный прокурор Анатолий Матиос, информирует Цензор.НЕТ.
"Была подготовлена и отправлена специальная нота обо всех находящихся в Украине гражданах Ирана, подлежащих определенным превентивно-настойчивым мерам вплоть до депортации из Украины, если не будет сделано то-то и то то. Это привело к результату: через 2 дня Иран передал самописцы", - сказал Матиос.
По его словам, эту ноту готовили совместно контрразведка и Министерство иностранных дел.
"Именно такие вещи должны делаться, и они делаются во всем мире", - добавил Матиос.
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Чпонько
А то вас змусять багато про що пошкодувати.
к дружескому соседскому диалогу о прекращении огня.
Чем больше кацапни будет выселено, тем меньше путину придётся защищать.
Пусть ценит нашу братскую дружбу.