Украина заставила Иран передать черные ящики сбитого самолета МАУ, пригрозив выслать из страны 1000 иранцев, - Матиос. ВИДЕО

Украинская сторона добилась от Ирана передачи черных ящиков сбитого над Тегераном самолета МАУ после того, как пригрозила выслать из страны около тысячи иранцев.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший военный прокурор Анатолий Матиос, информирует Цензор.НЕТ.

"Была подготовлена ​​и отправлена ​​специальная нота обо всех находящихся в Украине гражданах Ирана, подлежащих определенным превентивно-настойчивым мерам вплоть до депортации из Украины, если не будет сделано то-то и то то. Это привело к результату: через 2 дня Иран передал самописцы", - сказал Матиос.

По его словам, эту ноту готовили совместно контрразведка и Министерство иностранных дел.

"Именно такие вещи должны делаться, и они делаются во всем мире", - добавил Матиос.

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