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Фокин будет налаживать коммуникацию между жителями ОРДЛО и переселенцами, - Кравчук. ВИДЕО

Глава делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук рассказал, что одной из задач нового участника группы, первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, будет коммуникация.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

По словам Кравчука, пока перечень задач Фокина не сформирован конкретно, но есть определенные "рамки".

Так, Фокин будет заниматься вопросом налаживания коммуникации между лицами, проживающими на временно оккупированной территории Донбасса, и теми, кто был вынужден ее оставить.

"Это общение, коммуникации между людьми, которые живут на неконтролируемой территории, и теми людьми, которые вынуждены были оставить часть Донецкой и Луганской областей и сейчас живут на территории Украины. Наладить с ними коммуникацию, определить, что они хотят. Потому что часто то, что хочет лидер, не значит, что так и думают люди. А если точно - координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действий в соответствии с этим пониманием", - отметил Кравчук.

Читайте также: Кравчук говорит, что не предлагал включить Фокина в состав делегации в ТКГ

Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ.

4 июля стало известно, что 87-летний Фокин согласился войти в состав делегации Украины в ТКГ.

Кравчук Леонид (1226) Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+41
Нові нафталінові совкові обличчя.
Фокин будет налаживать коммуникацию между жителями ОРДЛО и переселенцами, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7085
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05.08.2020 09:46 Ответить
+39
Клон Сивухи?
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05.08.2020 09:43 Ответить
+26
Ему бы налаживать комуникацию со всевышним. Высохшие мозги и смутное сознание.
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05.08.2020 09:46 Ответить
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Клон Сивухи?
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05.08.2020 09:43 Ответить
Нові нафталінові совкові обличчя.
Фокин будет налаживать коммуникацию между жителями ОРДЛО и переселенцами, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7085
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05.08.2020 09:46 Ответить
хуже в 100000% даже когда был молод был подонком....
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05.08.2020 10:26 Ответить
С 1993 года - Президент Международного Фонда гуманитарных и экономических связей Украины с Российской Федерацией. С 1999 также Президент Луганского землячества в Киеве.
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05.08.2020 10:28 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фокин,_Витольд_Павлович
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05.08.2020 10:29 Ответить
Ему бы налаживать комуникацию со всевышним. Высохшие мозги и смутное сознание.
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05.08.2020 09:46 Ответить
Рюсский мир такая же матня что НСДАП Гитлера с той лишь разницей что побежденные немцы живут в миллион раз лучше Шариковского быдла.... а побежденные рюсским Миром Шведы и Японцы лучше немцев....,рюсские победили? Анекдот пля...
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05.08.2020 09:47 Ответить
Это потому что "побеждённые немцы", были под опекой США.Впрочем как и Франция и Италия и Бельгия и пр.А те которые были под СССР, с радостью дрыснули в 1989 году к тем, которые были под США. Это я для тех, которые до сих пор блеют о дружбе с Рашкой и о том что США хочет дешевой рабсилы и земли Украины.Или о самостоятельном "пути развития" Украины. Самостоятельно, только в пещерный век придёт.
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05.08.2020 09:56 Ответить
Шо может тот Фокин? Ответ-ничего...
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05.08.2020 09:47 Ответить
Я так понимаю никого помоложе не нашлось, да и как можно понять что хотят люди, он что там опросы проводить будет.
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05.08.2020 09:48 Ответить
Во первых, что этому Фокину 40 тысяч боевиков, рашистских наемников, коллаборантов, сепаратистов, рашистов, которые там при "власти", не дадут возможности поговорить с простыми людьми. Из простых людей остались пенсионеры и те, кто не смог выехать заграницу или в Украину, в силу каких-то обстоятельств. А если так, то Фокин будет разговаривать с с теми 40 тысячами бандитов, а весь мир отвернется от нас и мы будем с рашей наедине. С другой стороны, если эти старперы сдадут украинские территории, то рано или поздно все равно с рашей надо будет драться за это. Главное, чтобы у нас были хорошие союники, которые смогли бы нас поддержать. Вот этим Зеленский и должен бы заниматься, а не поднимать лапы вверх перед рашей.
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05.08.2020 13:37 Ответить
Два деда-пердеда, вата-комми-совки, будут слушать Донбасс и говорить с ним. Изощренное надругательство над здравым смыслом в воюющей стране.
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05.08.2020 09:50 Ответить
Коммунист-украинофоб будет налаживать "коммуникацию" с такими же украинофобами. Это типо гениально? Ей, зебилоиды, проясните... я понимаю что методички еще только печатаются.Вашему главзебилу скоро реально придется в...***** в прямом эфире свинью что б хоть как то отвлечь от подобных новостей, а то с "тЭрактами" как то не проканало.
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05.08.2020 09:50 Ответить
Утреннее похмелье, петики? Сочувствую.
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05.08.2020 10:22 Ответить
маразм на службе у цирка.
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05.08.2020 09:52 Ответить
Каким способом этот дремучий пенс будет налаживать коммуникацию:
- с помощью дискового телефона?
- телетайпа?
- телевизора?
- ток-шоу в стиле соловьиного поноса?
П.С. Интересно, а этот Фокин помнит, чем он завтракал с утра???
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05.08.2020 09:53 Ответить
Поговорить не о чем.
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05.08.2020 09:53 Ответить
Навіщо ?
Примирити нарот дамбаса ? Тіпа , гражданская вайна ?
Факін забув,що там кацапи ?
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05.08.2020 09:54 Ответить
"Тіпа , гражданская вайна ?"
слухайте, ну яке ж "типу"? вже відверто, не приховуючи зеленське та ко вкладають в українські голови, та транслюють на весь світ, - громадянська війна, внутрішній конфлікт! примиритися мають мешканці окупованих та ті, хто виїхав; "фокіна беремо бо його знають на донбасі"; "перемир'я" мають дотримуватись ЗСУ та військові формування ордло й т.інш.
нещире зеленське: не мир в його голові, а "руський мір".

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05.08.2020 11:17 Ответить
старый конь борозды не испортит - старый конь просто не дойдет до борозды... а если и дойдет то не вспомнит чего он сюда шел...
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05.08.2020 09:55 Ответить
но и не пашет
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05.08.2020 22:35 Ответить
Самый неорганизованный и безалаберный в мире народец,это РАБссиянец МОКШАнец обосранец лаптеногий балалаечник лежящий вечно на печи.... А под лежачий камень даже вода не затекает.....
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05.08.2020 09:55 Ответить
Дед подпишет все что дадут, лишь бы от*бались побыстрей
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05.08.2020 09:55 Ответить
Вот пусть и валит в денеэрию и там пропагандирует Украину. Для налаживания коммуникации. Интересно, как быстро он там окажется на подвале?
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05.08.2020 09:56 Ответить
Практически сразу же. Туда попадали и за меньшее.
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05.08.2020 13:40 Ответить
почали розділяти "нарід Донбасу"? Явно свнсбчий сценарій. Бубочка на підтанцьовці у )(уйла
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05.08.2020 09:56 Ответить
бред
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05.08.2020 09:57 Ответить
а как же зассыканец из квн-а, он уже не при делах?
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05.08.2020 09:58 Ответить
Соціальна допомога від Клоуна двом совковим ватникам на пенсії - "чим би два маразматики не тішились лиш би не воняли".
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05.08.2020 09:58 Ответить
знову із самого ранку ця набридла пика! невже ми маємо це постійно бачити? зрозуміло, що воно буде лізти скрізь на інтерв"ю та ефіри, бо скучило.
Шановний Цензор.net, будь ласка, публікуйте цю істоту якомога менше
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05.08.2020 09:59 Ответить
Х@ли вам, это называется у Зеленского «молодая команда профессионалов». Не удивлюсь, если они откопают Пустовойтенко и других динозавров.
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05.08.2020 09:59 Ответить
Фокин ментально остался еще в СССР времен Брежнева.. И в связи с этим намного ближе к РФ Путина и "нарОудам ДоУнбасса" т.е. к печенегам и половцам чем к Украине. СССР нет и не будет, Рф это совсем не то .. , но такие как Фокин ( и где то в глубине души) Кравчук все еще их ассоциируют между собой. Поэтому если бы их выдвинула " та сторона" на переговоры, это было бы более органично. Как оказалось в Украине нет людей даже для выполнения этой миссии, нужно открывать склепы.
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05.08.2020 10:00 Ответить
КГБшная гопота Мавзолейная снанет перед народами Грузии,Чечни,Украины,Сирии,Ливии а сегодня и Белоруси на колени и скажет Простите нас Крыс вонючих,мы обосрались со СкреПОНОСом и рюсским миром,мы больше не будем старухой вонючкой Шапокляк....
Ждите карман шире...эта Падаль не знает что такое ПОКАЯНИЕ....
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05.08.2020 10:01 Ответить
А коммуникацию с родителями погибших не хотят устроить?
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05.08.2020 10:03 Ответить
Вийшли на арену
Старі комуняки.
Зрадити священу
Неньку і вояків.

Сам Зеля не може
Зраду підписати,
Сцикотно й негоже,
І лякають грати.

Два діда знайшлося
Щоб все підписати,
Йому ж обійшлося,
Все на них списати.

Фокін і Кравчук
Над нами зависли
Ворона і крук,
Гордо Ненці стисли.

Чужими руками
Зеля пише зраду
Як прийдем до тями
Все буде позаду.
04.08.2020
Анатолій Березенський
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05.08.2020 10:06 Ответить
Фокін налагоджуватиме комунікацію між мешканцями ОРДЛО і переселенцями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4215
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05.08.2020 10:07 Ответить
интересно, что может заставить лично меня с 2014 бросившую все, что было, договариваться или искать общий язык с соседями и бывшими друзьями, которые с пеной у рта ждали зп по 100 тыс деревянных??? я захочу туда вернуться? захочу с ними жить на одной территории? и среди моих знакомых таких же переселенцев нет желающих жить в резервации с предателями! Лично я категорически против того, чтоб с ними вообще иметь какие-либо отношения. Лучше признать потерю территории и пусть они там сами в своем дерьме варятся
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05.08.2020 10:14 Ответить
+++
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05.08.2020 10:53 Ответить
Старые, совковые пердуны собираются примирить Ирину Довгань с чудовищами, которые ее избивали, привязывали к стоблу на улице?
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05.08.2020 10:26 Ответить
От що би казали, якби хтось, у 1942 році налогджував контакти між біженцями та мешканцями, залишившимися на окупованій німцями територі??? Чи довго, такий старий пєрдун, гуляв би вільно???
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05.08.2020 10:26 Ответить
Старе чмо, у Турчинова і то більше прав називатись президентом ніж у цього пустого місця яке хоче пільг, держ дачу та утримання, за бабло буде лайно їсти.
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05.08.2020 10:28 Ответить
Господа Украинцы, а Вам не кажется что пора снять со второй линии обороны несколько бригад обстрелянных бойцов и почистить Киев от вскрывшихся "консервов"??? Ну уж очень они распоясались и оживились...Думаю, что будет не лишней проведение второй люстрации, только не через мусорные баки, а немножко похлеще... Ну живут же в России сбежавшие подельники Януковича... Почему точно так же не жить там и соратникам Зеленского??? А вот Зеленского выпускать нельзя. Он уже несколько раз нарушил законы, пойман на уклонении от налогов - его место в тюрьме. Только в камере нужно будет обязательно поставить РОЯЛЬ, а то он без него пропадёт...
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05.08.2020 10:29 Ответить
хватит ему детской пианинки, в камеру, в которой оно должно сидеть, рояль не войдет,надеюсь.... Только сбежит ведь, не будет камеры, ни у кого небыло, не будет и у этого, как ни печально это осознавать ...
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05.08.2020 11:22 Ответить
"И кукол снимут с нитки длинной
И, засыпав нафталином
В виде тряпок сложат в сундуках...".

это давно-давно Макаревич написал.про таких ганд....
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05.08.2020 10:31 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1290912927160184832 1 мин

Всеволод Дорошенко Кравчук дід моторний, відразу запропонував в ордло встановити вільну економічну зону!
Знатоку, пам'ятає як запустив Чорноморське пароходство по вітру!
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05.08.2020 10:31 Ответить
Надеется что этому пиндюлей не дадут как обоссанцу сивохе? Лол, ну ну
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05.08.2020 10:32 Ответить
Черти в аду этому фокину уже сковородку разогрели и салом намазали...да и кравчуку тоже...
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05.08.2020 10:33 Ответить
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1290716321198612480 13 ч

А теперь немного логики включите! На кануне кацапских учений"Кавказ 2020"https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA?src=hashtag_click #Медведчук летит в Крым и туда прилетает https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD?src=hashtag_click #Путин . https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский уже никто,ему только ленивый необосцал ботинки.Следим внимательно за провластными крысами высокого ранга!Как только они начнут драпать,скоро война!
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05.08.2020 10:33 Ответить
какой то сюр))))) совок нафталиновый фокин будет способствовать коммуникации даунбасни с теми кто убежал от дыролугандонских дегенератов))))
интересно, у зебарана с дерьмаком все сидят на дури?))) полная умственная деградация правящих долбодятлов зебаранов.
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05.08.2020 10:33 Ответить
Пусть не торопятся у них еще вся жизнь впереди.
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05.08.2020 10:35 Ответить
Эврика!
"95 Картель" начал съёмку ремейка фильма "Старики-разбойники"
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05.08.2020 10:35 Ответить
Я переселенец....а я не просил это нафталиновое чмо налаживать с кем то коммуникации...
С нормальными людьми...которые не смогли по ряду причин выехать я так контактирую...вайбер...телефон....а со скотами винторогими мне говорить не о чем..
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05.08.2020 10:37 Ответить
Золотые слова. У мну также.
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05.08.2020 11:01 Ответить
Леонид Кравчук - 86 лет
Витольд Фокин - 88 лет,

Может наш Вова так решил поиздеваться над Путей? Они же забывают , что было 5 мин назад.
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05.08.2020 10:37 Ответить
или у говнорашкиных консервов все так было задумано? а я то думаю, че зеленая шмаркля собакова не трогает , надеется что эта мразь собаков со своими мусорами будет защищать зеленую мразь))))
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05.08.2020 10:39 Ответить
Пусть попробуют конечно, но что то эта грустная сказка затянулась...
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05.08.2020 10:39 Ответить
просте запитання, а нафіга? Нафіга нам налагоджувати із ними комунікацію?
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05.08.2020 10:40 Ответить
Ці два олдфакєра нам біди ще нароблять.
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05.08.2020 10:44 Ответить
Скорее, олдфага
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05.08.2020 14:28 Ответить
"переходящие штаны сивухи" получил значит )
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05.08.2020 10:50 Ответить
Самая главная проблема на данный момент ! ,,Налаживать коммуникацию ,, б.....ь !!!!! Переписка Энгельса с Каутским ....
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05.08.2020 10:51 Ответить
Как же партаппаратчиками совковыми завоняло. Круглые столы, налаживание контактов, выяснение чего хотят. Тошно на это смотреть. Сплошная ложь в давно сгнившей обертке.
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05.08.2020 11:00 Ответить
Стало быть,дадут старому катушку с проводом и он протянет телефонную линию. Тока бы в пути здоровье не подвело....зацепится за чего-нибудь ,порвет штаны и от горя инсульт!
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05.08.2020 11:03 Ответить
Налагоджувати зв"язки, Фокін почне після дозволу Пу, а прізвища, з ким він буде вести бесіди, будуть затверджуватись у Кремлі. "Безбашеннм романтикам", Кравчуку і Фокіну, дозволять лише організувати землячество ОРДЛО в Києві.
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05.08.2020 11:04 Ответить
Зебилы каждый день получают свежую струю и по губам.
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05.08.2020 11:06 Ответить
Фокин только с Богом уже может помогать налаживать контакты, скоро лично встретится.
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05.08.2020 11:13 Ответить
У этой зеленой гниды таки действительно кадровый голод, кроме двух дедков-дементников никого больше нет??? Есть **** еще один бывший президент которого зе не позвал, в ростове сидит, тот хоть помоложе ,если шо
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05.08.2020 11:17 Ответить
оце все: "фокіна знають на донбасі", "комунікація між тимим й цими", "нехай їхні ватажки напишуть свої забаганки, а ми напишемо свої" - це все про "громадянську війну" та "внутрішній конфлікт".
це те, що робить зеленське та ко - відбілюють росію та руйнують Україну
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05.08.2020 11:21 Ответить
А это за наши деньги?
И не представляю как "коммуницировать" между хозяином квартиры и вором, который в нее переехал со всей семьей?!!
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05.08.2020 11:31 Ответить
чувак, который пилил бюджет на дотации горнякам, будет что-то там коммуницировать????
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05.08.2020 11:43 Ответить
Макарыч, будь попроще! Скажи правду: будет НАЛАЖЫВАТЬ!
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05.08.2020 11:54 Ответить
Та вже налажають. Хто би сумнівався.
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05.08.2020 12:02 Ответить
Йому вже на часі налагоджувати комунікації між цим та тим світом
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05.08.2020 13:20 Ответить
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https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1290935995412684800 1 ч

Кравчук зробив гучну заяву Внесення "Особливого Статусу" Донбасу у КУ

"Ми не можемо ставити під сумнів те,що написано в Мінських домовленостях ТА НЕВЖЕ? Вони написанi в кремлi на рос\мовi! ВРУ iх НЕ РАТИФIКУВАЛА!
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05.08.2020 13:32 Ответить
Ну, всё правильно!
Налаживать коммуникацию с зомби может только живой труп!
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05.08.2020 14:05 Ответить
Эти два деда ОРДЛО расширят на всю Украину.
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05.08.2020 15:56 Ответить
Можно сказать фразой из фильма: "Лечиться надо!"
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05.08.2020 17:09 Ответить
Фокін налагоджуватиме комунікацію між мешканцями ОРДЛО і переселенцями, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4712

...
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05.08.2020 22:43 Ответить
 
 