Фокин будет налаживать коммуникацию между жителями ОРДЛО и переселенцами, - Кравчук. ВИДЕО

Глава делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук рассказал, что одной из задач нового участника группы, первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, будет коммуникация.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

По словам Кравчука, пока перечень задач Фокина не сформирован конкретно, но есть определенные "рамки".

Так, Фокин будет заниматься вопросом налаживания коммуникации между лицами, проживающими на временно оккупированной территории Донбасса, и теми, кто был вынужден ее оставить.

"Это общение, коммуникации между людьми, которые живут на неконтролируемой территории, и теми людьми, которые вынуждены были оставить часть Донецкой и Луганской областей и сейчас живут на территории Украины. Наладить с ними коммуникацию, определить, что они хотят. Потому что часто то, что хочет лидер, не значит, что так и думают люди. А если точно - координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действий в соответствии с этим пониманием", - отметил Кравчук.

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Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ.

4 июля стало известно, что 87-летний Фокин согласился войти в состав делегации Украины в ТКГ.