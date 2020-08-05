Фокин будет налаживать коммуникацию между жителями ОРДЛО и переселенцами, - Кравчук. ВИДЕО
Глава делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук рассказал, что одной из задач нового участника группы, первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, будет коммуникация.
Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
По словам Кравчука, пока перечень задач Фокина не сформирован конкретно, но есть определенные "рамки".
Так, Фокин будет заниматься вопросом налаживания коммуникации между лицами, проживающими на временно оккупированной территории Донбасса, и теми, кто был вынужден ее оставить.
"Это общение, коммуникации между людьми, которые живут на неконтролируемой территории, и теми людьми, которые вынуждены были оставить часть Донецкой и Луганской областей и сейчас живут на территории Украины. Наладить с ними коммуникацию, определить, что они хотят. Потому что часто то, что хочет лидер, не значит, что так и думают люди. А если точно - координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действий в соответствии с этим пониманием", - отметил Кравчук.
Напомним, ранее новый глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ.
4 июля стало известно, что 87-летний Фокин согласился войти в состав делегации Украины в ТКГ.
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П.С. Интересно, а этот Фокин помнит, чем он завтракал с утра???
Примирити нарот дамбаса ? Тіпа , гражданская вайна ?
Факін забув,що там кацапи ?
слухайте, ну яке ж "типу"? вже відверто, не приховуючи зеленське та ко вкладають в українські голови, та транслюють на весь світ, - громадянська війна, внутрішній конфлікт! примиритися мають мешканці окупованих та ті, хто виїхав; "фокіна беремо бо його знають на донбасі"; "перемир'я" мають дотримуватись ЗСУ та військові формування ордло й т.інш.
нещире зеленське: не мир в його голові, а "руський мір".
Шановний Цензор.net, будь ласка, публікуйте цю істоту якомога менше
Ждите карман шире...эта Падаль не знает что такое ПОКАЯНИЕ....
Старі комуняки.
Зрадити священу
Неньку і вояків.
Сам Зеля не може
Зраду підписати,
Сцикотно й негоже,
І лякають грати.
Два діда знайшлося
Щоб все підписати,
Йому ж обійшлося,
Все на них списати.
Фокін і Кравчук
Над нами зависли
Ворона і крук,
Гордо Ненці стисли.
Чужими руками
Зеля пише зраду
Як прийдем до тями
Все буде позаду.
04.08.2020
Анатолій Березенський
И, засыпав нафталином
В виде тряпок сложат в сундуках...".
это давно-давно Макаревич написал.про таких ганд....
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1290912927160184832 1 мин
Всеволод Дорошенко Кравчук дід моторний, відразу запропонував в ордло встановити вільну економічну зону!
Знатоку, пам'ятає як запустив Чорноморське пароходство по вітру!
https://twitter.com/neumerherwam
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
·https://twitter.com/neumerherwam/status/1290716321198612480 13 ч
А теперь немного логики включите! На кануне кацапских учений"Кавказ 2020"https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA?src=hashtag_click #Медведчук летит в Крым и туда прилетает https://twitter.com/hashtag/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD?src=hashtag_click #Путин . https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский уже никто,ему только ленивый необосцал ботинки.Следим внимательно за провластными крысами высокого ранга!Как только они начнут драпать,скоро война!
интересно, у зебарана с дерьмаком все сидят на дури?))) полная умственная деградация правящих долбодятлов зебаранов.
"95 Картель" начал съёмку ремейка фильма "Старики-разбойники"
С нормальными людьми...которые не смогли по ряду причин выехать я так контактирую...вайбер...телефон....а со скотами винторогими мне говорить не о чем..
Витольд Фокин - 88 лет,
Может наш Вова так решил поиздеваться над Путей? Они же забывают , что было 5 мин назад.
це те, що робить зеленське та ко - відбілюють росію та руйнують Україну
И не представляю как "коммуницировать" между хозяином квартиры и вором, который в нее переехал со всей семьей?!!
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1290935995412684800 1 ч
Кравчук зробив гучну заяву Внесення "Особливого Статусу" Донбасу у КУ
"Ми не можемо ставити під сумнів те,що написано в Мінських домовленостях ТА НЕВЖЕ? Вони написанi в кремлi на рос\мовi! ВРУ iх НЕ РАТИФIКУВАЛА!
Налаживать коммуникацию с зомби может только живой труп!
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