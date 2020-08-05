Подозреваемый в убийстве экс-регионал Кожара ходит на телеэфиры и разоблачает революцию на Майдане. ВИДЕО
Подозреваемый в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого экс-регионал Леонид Кожара ходит на телеэфиры и разоблачает революцию на Майдане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, своими рассуждениями о Революции Достоинства Кожара поделился в эфире телеканала Newsone, который принадлежит куму Путина Медведчуку.
"Есть ли майдан чисто украинским событием, феноменом? Я думаю, что в этом есть много нюансов. Убежден, что майдан в том виде, в котором он произошел, не состоялся, если бы не было массированного вмешательства некоторых стран во внутренние дела Украины. Это все при мне происходило. Приезжали сенаторы с конфетками, заместитель Госсекретаря с печеньем...", - сказал подозвеваемый в убийстве Кожара.
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Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.
По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.
Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.
25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.
Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.
10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.
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В случае же с Кожарой - никакой самообороны и близко не было - этот мерзавец застрелил гостя, безоружного и сидящего в кресле. Но, почему-то на каналах предателя Украины мертведчука именно Стерненко клянут убийцей (еще бы - посмел выжить после 3х покушений на него, еще и нападавшего грохнул), а очевидного убийцу Кожару - отмазывают, тк он такой же представитель антиукраинской 5й колонны, как и мертведчук.
Почитайте дело - там есть даже свидетельства друга погибшего наемника, которому тот рассказал накануне о том, что его наняли для нападения.
Но ватные дурачки вроде тебя очень хотят верить, что Стерненко просто "напал на прохожего и убил его". Вот просто так - шел и убил. А почему? А потому, что вы ненавидите всех украинских патриотов и у вас есть желание верить в любую чушь о них.
Вопрос: что есть патриот? Согласно соц. опросам большинство народа считает, что это квалифицированные и честные работники и служащие, Стерненко и не работник, и не служака, тем более - квалифицированный и честный, живет на нелегальные доходы, так что в народном понимании он паразит как минимум, а не патриот.
Это каким таким соцопросам такой бред?
Патриот - человек, преданный своей стране и своему народу и ничего общего с "квалификацией" это понятие не имеет.
Например, в Украине токарь высшего разряда, вроде как честно обрабатывающий детали на своем станке, но ватных убеждений, ненавидящий украинский язык, "бандер" и желающий сдать Украину РФии никак не может быть патриотом.
А вот бизнесмен или волонтер, которые не являются работниками или служащими, но которые отдают свое время и финансы для защиты Украины от московских захватчиков - являются именно патриотами.
Таких мыслей у патриота быть не может в принципе - потому я и утверждал, что ты - типичный представитель 5й вражейской колонны в Украине, а не патриот.
"за мир с ЛДНР на ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ по опросу КМИС"
Ты уже лжешь, ибо никаких ЛДНР не существует и КМИС не мог проводить опрос с подобными определениями.
Это, опять таки, риторика не патриотов, а предателей Украины, врагов Украины, кем ты и являешься.
"У народа бывали разные мнения"
Чувачек, ты же прекрасно знаешь, что вашей ватной публики в Украине до 20% и как раз ВАШЕ мнение не существенно относительно мнения большинства.
Но это не значит, что я вас, уголовную русскомировскую мразоту, считаю меньшими врагами моей страны и моего народа. И да, "фукс предлагает сдаться" - это явный антоним слова патриот.
В твоем же манипулятивном опросе явное противоречие, ибо по некоторым пунктам "допустимых уступок" есть согласие менее 20% опрошенных - то есть - те самые твои собратья-ватаны из 5й колонны, которые по факту вообще не украинцы, а просто забыли убраться из нашей страны на родину своих предков в московские болота.
У тебя столько же страны и народа, как и у меня, так что не приватизируй лишнего и не решай за всех, что сосать болт у дяди Сэма - высший патриотизм.
Ты, разработчик ПО" читать не научился, иначе бы в опросе нашел в 5м разделе такой вопрос: "ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ КРИЗИ
Якщо цих компромісів буде недостатньо, то що, на Вашу думку, повинна зробити Україна?
(% серед тих, хто підтримує мирне врегулювання)
Продовження воєнних дій
Мир на будь-яких умовах
Важко сказати /
Відмова
где за мир на любых условиях больше 70%, а тех, кого это спросили, до этого ответили что они за мир и их тоже было больше 70%, так что среди всего массива опрошенных получается больше 50% за мир на любых условиях.
"У тебя столько же страны и народа, как и у меня"
Твоя страна и твой народ находятся на северо-востоке.
" сосать болт у дяди Сэма"
Явно по себе судишь, мечтая сосать болт у кремлевского педофила. Я же к США отношусь как к союзнику, помогающему нам защищаться от извечных ВРАГОВ - московитов.
Ибо сколько украинцев убили американцы за всю свою историю? То-то же.
Московиты же убили украинцев без числа - явно не один десяток миллионов и с радостью готовы убивать нас еще.
"иначе бы в опросе нашел в 5м разделе "
В твоем манипулятивном якобы опросе явное противоречие, ибо если 80% опрошенных утверждают, что они не согласятся, например, на признание Крыма российским, а в следующем пункте они же - якобы уже на это соглашаются - это означает, что где-то в опросе подлог.
"Я же к США отношусь как к союзнику"
Такой "союзник", как ты, когда то письмо в родное село с зоны писал: "Звуть мене тут всі Федір-педір, що по нашому означає "найкращий товариш"
" На які поступки, з Вашої точки зору, припустимо погоджуватися Україні для територій ДНР і ЛНР заради миру?"
Я так понимаю, ты не просто тупой, а очень тупой или, как все московиты, брехливый манипулятор. Для дебилов: "припустимо" переводится на ваш новостароболгарский именно как "допустимо", а вовсе не как "желаемо"
"Такой "союзник", как ты"
Я тебе, гнида мокшанская, не союзник. Ты - враг для Украины и каждого украинца. И ты наглядно это демонстрируешь своими зековскими текстами.
Происходит коррупционный саботаж по ВСЕЙ вертикали,он чиновников меняет НЕ понимая,что нужно менять саму систему......кожара ходит,а где хотя бы домашний арест???....значит надо менять венедиктову, а не слушать ее - все хорошо прекрасная маркиза.....
И ГЛАВНОЕ - ЗАКРЫТЬ нах эти мертветчуковские каналы помойки.
И ноты есть у нас, и инструменты есть:
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней», Им отвечает Соловей:
«А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь».
(с)
Якщо ні, то йдіть нах.й із своїм Зебілом.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Очень может быть, но они приезжали не с Градами и Буками.
Коли голодупі дурники по вулицях бродять, та дідько з ними! - хай бродять. Коли хтось накрав мільярди - він національний герой, бо дере вишиванку на пузі і репетує про армію, мову і віру. Коли вбивця - друзяка *********, його можна по зомбоящику показувати. Хоч цілодобово. А коли якийсь маргінал потягне чийсь копієчний мобільний телефон, його обов'язково закриють.
Нова нормальність, не інакше.