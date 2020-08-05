Подозреваемый в убийстве экс-регионал Кожара ходит на телеэфиры и разоблачает революцию на Майдане. ВИДЕО

Подозреваемый в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого экс-регионал Леонид Кожара ходит на телеэфиры и разоблачает революцию на Майдане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, своими рассуждениями о Революции Достоинства Кожара поделился в эфире телеканала Newsone, который принадлежит куму Путина Медведчуку.

"Есть ли майдан чисто украинским событием, феноменом? Я думаю, что в этом есть много нюансов. Убежден, что майдан в том виде, в котором он произошел, не состоялся, если бы не было массированного вмешательства некоторых стран во внутренние дела Украины. Это все при мне происходило. Приезжали сенаторы с конфетками, заместитель Госсекретаря с печеньем...", - сказал подозвеваемый в убийстве Кожара.

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Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

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Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.