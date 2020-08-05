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Подозреваемый в убийстве экс-регионал Кожара ходит на телеэфиры и разоблачает революцию на Майдане. ВИДЕО

Подозреваемый в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого экс-регионал Леонид Кожара ходит на телеэфиры и разоблачает революцию на Майдане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, своими рассуждениями о Революции Достоинства Кожара поделился в эфире телеканала Newsone, который принадлежит куму Путина Медведчуку.

"Есть ли майдан чисто украинским событием, феноменом? Я думаю, что в этом есть много нюансов. Убежден, что майдан в том виде, в котором он произошел, не состоялся, если бы не было массированного вмешательства некоторых стран во внутренние дела Украины. Это все при мне происходило. Приезжали сенаторы с конфетками, заместитель Госсекретаря с печеньем...", - сказал подозвеваемый в убийстве Кожара.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд продлил до 25 августа арест экс-главы МИД Кожары с альтернативой залога в 14 млн грн

Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Также читайте: Расследование убийства Старицкого тормозится, и это дает основания полагать, что кто-то мешает правоохранителям действовать, - адвокаты

Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.

Автор: 

Кожара Леонид (336) убийство (6512)


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Топ комментарии
+55
Реальный убийца ходит на эфиры, а врачи, волонтеры, военные медики под арестом по выдуманным обвинениям авкова-геращенко.
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05.08.2020 10:03 Ответить
+50
Полным ходом идёт " реставрация" под неусыпным оком президента.
Скоро возвратятся все эмигранты - дети Януковича.
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05.08.2020 09:59 Ответить
+38
Ну дык...
Идейный брат зеленых.
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05.08.2020 10:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Всё равно Аваков лучший, и судьи Зели самые справедливые.
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05.08.2020 09:59 Ответить
может Медведчука застрелит, по пьяни, в прямом эфире

вот это будет номер !
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05.08.2020 12:51 Ответить
Полным ходом идёт " реставрация" под неусыпным оком президента.
Скоро возвратятся все эмигранты - дети Януковича.
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05.08.2020 09:59 Ответить
Так ведь лидер ОПГ на свободе, никуда не убегал, и вообще прекрасно ся чюхает, для своих 68 лет.
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05.08.2020 10:37 Ответить
Почему єто ган-он не на шконке -- как вы достали продажные ТВАРИ
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05.08.2020 10:01 Ответить
Потому , что и пороха и клоуна устраивают послушные коррупционные суды .
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05.08.2020 11:36 Ответить
Ну дык...
Идейный брат зеленых.
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05.08.2020 10:01 Ответить
Реальный убийца ходит на эфиры, а врачи, волонтеры, военные медики под арестом по выдуманным обвинениям авкова-геращенко.
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05.08.2020 10:03 Ответить
Это кто сделал , не народ который привёл их к власти ?
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05.08.2020 10:16 Ответить
Не народ, население.
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05.08.2020 10:21 Ответить
Та же ситуация с соучастником в убийстве нашего воина - героя Ярослава Журавля, пролежавшего ЧЕТЫРЕ ДНЯ в серой зоне, ожидая помощи.... Это я о преЗеденте....Оно тоже спит спокойно, обеспечивает безопасность крымским абитуриентам, деткам предателей и коллаборантов..... А на нашу армию, на наших патриотов ему глубоко наСрать.....
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05.08.2020 10:35 Ответить
Кравчуку на подмогу пристроят. У Зели такие в почете.
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05.08.2020 10:06 Ответить
*****, это унизительно...
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05.08.2020 10:03 Ответить
Почему сабака не в тюрьме?
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05.08.2020 10:03 Ответить
Ну шо? Зробили це разом?
Бовдури...
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05.08.2020 10:05 Ответить
Пора ему последовать за чечетовым че то он долго задержался.
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05.08.2020 10:06 Ответить
это зе дно
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05.08.2020 10:07 Ответить
Най . Дно те кто голосовал за них
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05.08.2020 10:13 Ответить
а теперь ВСЕ УМНЫЕ КОММЕНТАТОРЫ - ВСПОМНИТЕ ЗА КОГО ВЫ ГОЛОСОВАЛИ в 2019 ГОДУ
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05.08.2020 10:08 Ответить
стандартный ответ - а за кого было ? Не за Порошенко же.
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05.08.2020 10:56 Ответить
А что не так?
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05.08.2020 10:11 Ответить
те, що гебнява херня вештається по українських форумах
іди мокшу охмуряй
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05.08.2020 10:15 Ответить
Я три часа не был в интерне , Януковича уже кым-то назначил Зеля ?
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05.08.2020 10:12 Ответить
нічьо, хужє нє будєт!
там і Скабєтова підтягнеться незабаром!
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05.08.2020 10:13 Ответить
Такой нарид , такое и все
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05.08.2020 10:14 Ответить
Панове украинцы,не забывайте-вы живете в Украине,стране,где законы только для врагов,а этот КоШара не враг зе-власти,он ведь бывший ПРыговоняло и наврядли он сядет, вот,как то так..
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05.08.2020 10:16 Ответить
Конечно, если профессор математики кого то убьет, то все его лекции сразу станут херней. Ефремов убил человека, стало быть, уже бездарность.
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05.08.2020 10:18 Ответить
А это чучело профессор? Там и без убийства его надо гнать ссаными тряпками...
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05.08.2020 12:42 Ответить
Если профессор математиик кого-то убьет - он должен будет после этого сидеть за решеткой, а не лекции читать - так же и с мерзавцем кожарой.
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05.08.2020 13:27 Ответить
Когда осудят, то будет сидеть, а пока чем он хуже, чем убийца Стерненко?
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05.08.2020 14:13 Ответить
Тем, что самооборона убийством считается. Потому Стерненко - не убийца.

В случае же с Кожарой - никакой самообороны и близко не было - этот мерзавец застрелил гостя, безоружного и сидящего в кресле. Но, почему-то на каналах предателя Украины мертведчука именно Стерненко клянут убийцей (еще бы - посмел выжить после 3х покушений на него, еще и нападавшего грохнул), а очевидного убийцу Кожару - отмазывают, тк он такой же представитель антиукраинской 5й колонны, как и мертведчук.
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05.08.2020 14:50 Ответить
А какие свидетельства очевидцев самообороны Стерненко вам известны? Что нибудь не с его слов?
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05.08.2020 14:55 Ответить
Ага, известны.
Почитайте дело - там есть даже свидетельства друга погибшего наемника, которому тот рассказал накануне о том, что его наняли для нападения.
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05.08.2020 15:01 Ответить
А что, дело Стерненко где то целиком обнародовано, или же есть только пересказы отдельных эпизодов адвокатами Стерненко?
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05.08.2020 15:06 Ответить
Адвокаты в суде не могут придумывать материалы дела, которых не существует.

Но ватные дурачки вроде тебя очень хотят верить, что Стерненко просто "напал на прохожего и убил его". Вот просто так - шел и убил. А почему? А потому, что вы ненавидите всех украинских патриотов и у вас есть желание верить в любую чушь о них.
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05.08.2020 15:12 Ответить
Суда по существу дела не было, только там будут судом допрошены свидетели и только их показания в суде будут иметь значение. Дело не опубликовано, так что знать ты о нем ничего достоверно не можешь.
Вопрос: что есть патриот? Согласно соц. опросам большинство народа считает, что это квалифицированные и честные работники и служащие, Стерненко и не работник, и не служака, тем более - квалифицированный и честный, живет на нелегальные доходы, так что в народном понимании он паразит как минимум, а не патриот.
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05.08.2020 15:56 Ответить
"Вопрос: что есть патриот? Согласно соц. опросам большинство народа считает, что это квалифицированные и честные работники и служащие"

Это каким таким соцопросам такой бред?
Патриот - человек, преданный своей стране и своему народу и ничего общего с "квалификацией" это понятие не имеет.
Например, в Украине токарь высшего разряда, вроде как честно обрабатывающий детали на своем станке, но ватных убеждений, ненавидящий украинский язык, "бандер" и желающий сдать Украину РФии никак не может быть патриотом.
А вот бизнесмен или волонтер, которые не являются работниками или служащими, но которые отдают свое время и финансы для защиты Украины от московских захватчиков - являются именно патриотами.
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05.08.2020 16:25 Ответить
Погугли, найдешь соответствующие соц. опросы. У народа бывали разные мнения, нужно ли вообще бороться с захватчиками и будут тоже разные в будущем. Твое личное мнение - не существенно, относительно мнения массы. Между прочим, за мир с ЛДНР на ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ по опросу КМИС 26 марта 2015 было больше половины опрошенных. Потом, правда, такие "патриоты" как ты, его слегка "засекретили".
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05.08.2020 16:40 Ответить
"нужно ли вообще бороться с захватчиками"
Таких мыслей у патриота быть не может в принципе - потому я и утверждал, что ты - типичный представитель 5й вражейской колонны в Украине, а не патриот.

"за мир с ЛДНР на ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ по опросу КМИС"
Ты уже лжешь, ибо никаких ЛДНР не существует и КМИС не мог проводить опрос с подобными определениями.
Это, опять таки, риторика не патриотов, а предателей Украины, врагов Украины, кем ты и являешься.

"У народа бывали разные мнения"
Чувачек, ты же прекрасно знаешь, что вашей ватной публики в Украине до 20% и как раз ВАШЕ мнение не существенно относительно мнения большинства.
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05.08.2020 16:50 Ответить
Потому как тебе платят за то, что долдонишь про "патриотизм" в понимании всяких уголовников, а не народа,то ты не лезешь искать упомянутый мной опрос, а сразу начинаешь вонять на тему, кто что мог как назвать, так что посмотри по ссылке и успокойся: https://www.kiis.com.ua/materials/pr/20152603_ratings/Ukraine2000_Results3.pdf
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05.08.2020 17:03 Ответить
Дурачек ватный, мне платят за разработку ПО, а не за патриотизм.
Но это не значит, что я вас, уголовную русскомировскую мразоту, считаю меньшими врагами моей страны и моего народа. И да, "фукс предлагает сдаться" - это явный антоним слова патриот.

В твоем же манипулятивном опросе явное противоречие, ибо по некоторым пунктам "допустимых уступок" есть согласие менее 20% опрошенных - то есть - те самые твои собратья-ватаны из 5й колонны, которые по факту вообще не украинцы, а просто забыли убраться из нашей страны на родину своих предков в московские болота.
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05.08.2020 17:53 Ответить
По твоему получается, что разрабатывать ПО может любой дебил.
У тебя столько же страны и народа, как и у меня, так что не приватизируй лишнего и не решай за всех, что сосать болт у дяди Сэма - высший патриотизм.
Ты, разработчик ПО" читать не научился, иначе бы в опросе нашел в 5м разделе такой вопрос: "ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ КРИЗИ
Якщо цих компромісів буде недостатньо, то що, на Вашу думку, повинна зробити Україна?
(% серед тих, хто підтримує мирне врегулювання)
Продовження воєнних дій
Мир на будь-яких умовах
Важко сказати /
Відмова
где за мир на любых условиях больше 70%, а тех, кого это спросили, до этого ответили что они за мир и их тоже было больше 70%, так что среди всего массива опрошенных получается больше 50% за мир на любых условиях.
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05.08.2020 19:00 Ответить
Нет, дурачек ватный, для разработки ПО, тем более - на уровне архитектора, а не эникея, нужен развитый интеллект, так что тебе это не грозит.

"У тебя столько же страны и народа, как и у меня"
Твоя страна и твой народ находятся на северо-востоке.

" сосать болт у дяди Сэма"
Явно по себе судишь, мечтая сосать болт у кремлевского педофила. Я же к США отношусь как к союзнику, помогающему нам защищаться от извечных ВРАГОВ - московитов.
Ибо сколько украинцев убили американцы за всю свою историю? То-то же.
Московиты же убили украинцев без числа - явно не один десяток миллионов и с радостью готовы убивать нас еще.

"иначе бы в опросе нашел в 5м разделе "
В твоем манипулятивном якобы опросе явное противоречие, ибо если 80% опрошенных утверждают, что они не согласятся, например, на признание Крыма российским, а в следующем пункте они же - якобы уже на это соглашаются - это означает, что где-то в опросе подлог.
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05.08.2020 19:20 Ответить
Ну какой у тебя может быть ум, если ты путаешь в опросе желаемый людьми уровень компромисса с допустимым, если враги не согласятся на их пожелания? В опросе ясная фраза: "Якщо цих компромісів буде недостатньо, то що, на Вашу думку, повинна зробити Україна?" Архитекторы такого уровня только замки из говна с песком лепят на пляже.

"Я же к США отношусь как к союзнику"
Такой "союзник", как ты, когда то письмо в родное село с зоны писал: "Звуть мене тут всі Федір-педір, що по нашому означає "найкращий товариш"
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05.08.2020 19:55 Ответить
"ты путаешь в опросе желаемый людьми уровень компромисса с допустимым"

" На які поступки, з Вашої точки зору, припустимо погоджуватися Україні для територій ДНР і ЛНР заради миру?"

Я так понимаю, ты не просто тупой, а очень тупой или, как все московиты, брехливый манипулятор. Для дебилов: "припустимо" переводится на ваш новостароболгарский именно как "допустимо", а вовсе не как "желаемо"

"Такой "союзник", как ты"
Я тебе, гнида мокшанская, не союзник. Ты - враг для Украины и каждого украинца. И ты наглядно это демонстрируешь своими зековскими текстами.
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05.08.2020 20:07 Ответить
Лечи Федя и голову, и союзнический орган!
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05.08.2020 20:13 Ответить
У меня все в порядке с головой, васек московский, а вот ты тут явно потерялся. Тебе домой пора, на родину предков.
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05.08.2020 23:35 Ответить
зато Стас Домбровський сидить
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05.08.2020 10:18 Ответить
Так, Стасіка таки закрили на два місяці після того, як зашили поріз. Як же він не хотів туди повертатися, як колишній зек.
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05.08.2020 10:31 Ответить
ВЕНЕДИКТОВА И АВАКОВ! ВЫ ЧТО УЖЕ ВООБЩЕ СОВЕСТЬ ПОТЕРЯЛИ!!!!! КОЖАРА МЕДВЕДЧУК, ПОРОШЕНКО И ПОЧЕМУ ОНИ НЕ НА НАРАХ?????????ИЛИ ВЫ ИХ БОИТЕСЬ????????
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05.08.2020 10:20 Ответить
Нонна, в тебе лід є?
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05.08.2020 10:27 Ответить
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05.08.2020 10:45 Ответить
Ну тут все понятно - отрабатывает снятие уголовной ответственности за убийство... Хотя изначально не было веры что его посадят. Не те у нас суды, прокуратура и т.д. что бы действовать по закону а не по " понятиям", особенно когда это касается либо чиновников ( в том числе и бывших), либо силовиков, судейских, либо нужных людей либо просто богатых людей. Вот так и живет страна 30 лет- 15 - 20% не подсудны, а остальные "годны".
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05.08.2020 10:22 Ответить
конечно дно....
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05.08.2020 10:26 Ответить
А при чем здесь Вова???
Происходит коррупционный саботаж по ВСЕЙ вертикали,он чиновников меняет НЕ понимая,что нужно менять саму систему......кожара ходит,а где хотя бы домашний арест???....значит надо менять венедиктову, а не слушать ее - все хорошо прекрасная маркиза.....
И ГЛАВНОЕ - ЗАКРЫТЬ нах эти мертветчуковские каналы помойки.
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05.08.2020 10:28 Ответить
Венедиктову змінювати? А навіщо? Вову, вашого кловуна пора гнати до Ростову. Влаштували тут Квартет Крилова... Яка різниця, хто у вас в квартеті, якщо головний виконавець х.ером на роялі грає?
И ноты есть у нас, и инструменты есть:
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней», Им отвечает Соловей:
«А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь».

(с)
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05.08.2020 10:34 Ответить
Для почина надо посадить вашего смердючего парашенку и разогнать ботоферму.
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05.08.2020 11:04 Ответить
І що це змінить? Ваш Зеленський перестане знищувати нашу мов, армію, віру? Перестане заповнювати державні органи агентами ФСБ? Повернеться до ефективної міжнародної політики спрямованої на посилення санкцій проти агресора? Перестане загравати із олігархами віддаючи їм щодня ласі шматки нашої економіки... Врешті решт припинить кортежі і пересяде на велосипед? Якщо так, то САДЖАЙТЕ, чого ви тягнете???
Якщо ні, то йдіть нах.й із своїм Зебілом.
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05.08.2020 11:20 Ответить
А хто тобі в голову насрав? Теж клятий парашенка?
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05.08.2020 12:43 Ответить
Где логика? Получается без полкило конфет и печенья ничего бы не состоялось? Он идиот или прикидывается? В чем было реальное вмешательство? Пусть факты предоставит а не языком треплет как бабка на лавочке.
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05.08.2020 10:29 Ответить
Он враг Украины и убийца, вопрос почему он не в тюрьме?
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05.08.2020 10:35 Ответить
В країні відсутня правоохоронна система та правосуддя. Усе закономірно.
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05.08.2020 10:29 Ответить
охренеть. такое тока в етой стране возможно. не вмешивайтесь в работу судов еще лет 50
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05.08.2020 10:30 Ответить
Це ж мертвечуківський канал, тому нічого дивного. Частіше його вмикайте, там скоро Бандюкович буде розказувати, як там на расєі йому жилося.
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05.08.2020 10:34 Ответить
ПОДОЗРЕВАЕМУ В УБИЙСТВЕ НУЖНО ХОДИТЬ НА ТЕЛЕЭФИРЫ И "МОЧИТЬ" ОППОНЕНТОВ. БУДЕТ ШАНС ВОПИТЬ О ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ.
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05.08.2020 10:35 Ответить
Найрозумніший коментар , на мою думку .
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05.08.2020 13:04 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.08.2020 10:36 Ответить
смердюче чмо ригоублюдовське нагадало про себе
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05.08.2020 10:49 Ответить
Украина -страна чудес! "Подозреваемый" (ОЙ! НЕ СМЕШИТЕ!) в убийстве ходит по эфирам !??? В какой стране такое возможно? Наше "правосудие" самое гуманное,самое правосудное...Дайте им конфетку. А старушку за булку чуть не убили....
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05.08.2020 10:58 Ответить
А ГАДЯ Савченко ввозила зброю з ОРДЛО разом з Рубаном і спокінісенько працює на каналі МетВерчука!!
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05.08.2020 11:36 Ответить
Вбивця Старицький ідейно ближчий владі клоунів, ніж волонтери та добровольці війни за незалежність. Позорище на багато років...
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05.08.2020 11:06 Ответить
В этом вся суть всей гнилой системы!
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05.08.2020 11:07 Ответить
https://www.unian.ua/politics/putin-ukrajina-prosit-svit-ne-zaplyushchuvati-ochi-na-perepisuvannya-putinim-istoriji-novini-ukrajina-11101433.html У МЗС закликають міжнародну спільноту не заплющувати очі на переписування Росією історії и почему 85% росс СМИ накрывает всю Украину,украiнцi хочуть розмовляти на мовi не тiльки у себе дома на кухнi, а у городi на украiномовних дивляться як на iноземцiв
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05.08.2020 11:21 Ответить
Чому ВБИВЦЯ не в СІЗО пані Ірино ХенПрокурорша ви наша??!!
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05.08.2020 11:34 Ответить
Це ефір від 18.02.2020. Кожара зараз у СІЗО. Цензор - не ганьбіться і не поширюйте фейки.
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05.08.2020 11:35 Ответить
А що за нього не внесли заставу ??
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05.08.2020 11:39 Ответить
Він у СІЗО до 25 серпня. Ефір старий. За 18 лютого. Вбивство було 21 лютого.
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05.08.2020 11:45 Ответить
"Приезжали сенаторы с конфетками, заместитель Госсекретаря с печеньем"
Очень может быть, но они приезжали не с Градами и Буками.
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05.08.2020 11:39 Ответить
эх вырок, вырок... через месяц у тебя останется полный ноль уважения и состоится последняя революция, которая таки уберет самую загнобленную нацию и приведет к власти коренное население из западных регионов...
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05.08.2020 12:03 Ответить
А що тут дивного?
Коли голодупі дурники по вулицях бродять, та дідько з ними! - хай бродять. Коли хтось накрав мільярди - він національний герой, бо дере вишиванку на пузі і репетує про армію, мову і віру. Коли вбивця - друзяка *********, його можна по зомбоящику показувати. Хоч цілодобово. А коли якийсь маргінал потягне чийсь копієчний мобільний телефон, його обов'язково закриють.
Нова нормальність, не інакше.
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05.08.2020 13:18 Ответить
А я то думаю - де це поділася бородавчата гнида Карасьов, а вона тепер витанцьовує під дудку Медведчуківських прихвостнів...
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05.08.2020 13:57 Ответить
Логика гуппи у рыговца, Майдан значить был организован за печенька США, а по итогам Крым оккупировала "братская" рассия , плюс развязанная война на Донбассе.
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05.08.2020 14:30 Ответить
Да, это вам не Стерненко.
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05.08.2020 15:49 Ответить
 
 