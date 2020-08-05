В Киеве на улице Антоновича произошло ДТП с участием 3-х автомобилей. ВИДЕО камер наблюдения
На улице Антоновича в Киеве произошло ДТП с участием 3-х автомобилей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результкате происшествия травмы получил водитель автомобиля Renault.
Момент ДТП попал в поле зрения городских камер наблюдения. Судя по записи, водитель легкового автомобиля, двигаясь ближе к правому краю дороги, внезапно принял решение о перестроении или повороте налево сразу через несколько полос. Такой маневр стал причиной столкновения с микроавтобусом. После удара легковушку отбросило на припаркованный автомобиль. Пешеход, находящийся возле припаркованного автомобиля, едва успел избежать удара, отскочив в сторону.
Топ комментарии
+17 Омерзительный
показать весь комментарий05.08.2020 11:56 Ответить Ссылка
+11 Привет
показать весь комментарий05.08.2020 12:03 Ответить Ссылка
+9 Eugeniusz 1
показать весь комментарий05.08.2020 12:04 Ответить Ссылка
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По чем у вас там менты продают права?
500 если без теории просто купить. Но это ездун не на долго или по селу.
200 если просто вождение сдать (100теория+100вождение)
и найдешь подобное раз в пять лет...
но у вас там такое каждый день происходит
- вот в этом и вся разница с другими странами...
а ты судя по всему стремишься брать с них пример...
Лучше равняйся на то как ездят в ЕС, я здесь может раз в пол года вижу неадекватное поведение водилы - зато когда приезжаю в Украину то каждые пол часа кто нибудь опасно подрезает, выезжает через двойную сплошную на встречку, не говворя уже о том что 90% превышают скорость а по вечерам за рулем четверть пьяных...
Но ты и дальше продолжай стараться догнать Мокшандию - потому что у них действительно все еще хуже...
https://www.youtube.com/watch?v=xSWr8shal7k
Расскажи это кому-то другому. Повторяю: идиотов хватает везде.
https://www.youtube.com/watch?v=p32UwxZRLCg
Весь вопрос как часто это происходит, какой коеффицент смертности...
причем не в перещете на 100 000 жителей а в перещете на 100 000 автомобилей и тогда окажется что в маленькой по населению Чехии за счет транзитных потоков движение больше чем в Украине - а смертность меньше в 10 раз... при чем почти половина погибших транзитные...
А Польща далеко не найкраща країна за культурою керування авто.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_traffic-related_death_rate
за штаты вообще промолчу...
... сорри, за Ваше обращение - но за рулем РЕНО был таксист (если не ошибаюсь BOLT) - просто проезжал мимо через 5-7 минут после ДТП ... так что девушек, не обижайте - и среди мужиков оленей не меньше ..
https://censor.net/comments/locate/3212009/019214cd-60ca-72ae-8b08-8***********Ответить
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Нужно вводить ежегодную перепроверку ПДР, слишком много дол***бов на дороге!
... сорри, за Ваше обращение - но за рулем РЕНО был таксист (если не ошибаюсь BOLT) - просто проезжал мимо через 5-7 минут после ДТП ... так что девушек, не обижайте - и среди мужиков оленей не меньше ..
https://censor.net/comments/locate/3212009/019214cd-60ca-72ae-8b08-8***********Ответить
Больше не нравится 2