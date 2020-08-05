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В Киеве на улице Антоновича произошло ДТП с участием 3-х автомобилей. ВИДЕО камер наблюдения

На улице Антоновича в Киеве произошло ДТП с участием 3-х автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результкате происшествия травмы получил водитель автомобиля Renault.

Момент ДТП попал в поле зрения городских камер наблюдения. Судя по записи, водитель легкового автомобиля, двигаясь ближе к правому краю дороги, внезапно принял решение о перестроении или повороте налево сразу через несколько полос. Такой маневр стал причиной столкновения с микроавтобусом. После удара легковушку отбросило на припаркованный автомобиль. Пешеход, находящийся возле припаркованного автомобиля, едва успел избежать удара, отскочив в сторону.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Водитель Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе на улице Шолом-Алейхема в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

Автор: 

ДТП (7687) Киев (25710) нарушения (949) ПДД (532)


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Топ комментарии
+17
Еще одного аленя подбили. Обычная история.
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05.08.2020 11:56 Ответить
+11
Угу...и еще двух не аленей...из за одного скота...
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05.08.2020 12:03 Ответить
+9
Мусора продают права, а потом показывают видосики!
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05.08.2020 12:04 Ответить
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Еще одного аленя подбили. Обычная история.
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05.08.2020 11:56 Ответить
Угу...и еще двух не аленей...из за одного скота...
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05.08.2020 12:03 Ответить
Из-за идиотов страдают невинные. К сожалению это так. Заплатит бабла - может поумнеет. Хотя вряд-ли конечно...
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05.08.2020 12:15 Ответить
С крайне правого ряда поворачивать налево?
По чем у вас там менты продают права?
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05.08.2020 12:20 Ответить
200-500 баксов
500 если без теории просто купить. Но это ездун не на долго или по селу.
200 если просто вождение сдать (100теория+100вождение)
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05.08.2020 12:22 Ответить
Водій мікроавтобуса повний дебіл. Ти бачиш що машина поруч різко гальмує - гальмуй ***** і ти бо небезпека поруч! А водій мікроавтобусу навіть не гальмував - повний баран!
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05.08.2020 16:21 Ответить
бред не пиши!
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05.08.2020 17:01 Ответить
По твоей логике Зайцева неучомневинаувата, а во всем виноват Дронов!
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05.08.2020 17:01 Ответить
Не покупал, так что не знаю. Тебе дать ссылок из других стран с подобными ДТП? Пойми дружочек: у идиотов нет национальности.
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05.08.2020 12:23 Ответить
То понятно. Но в Украине их очень много, критическая масса, так сказать и они остаются безнаказанными. Потому что муосра не люди!
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05.08.2020 12:24 Ответить
Может где то в какой то другой стране
и найдешь подобное раз в пять лет...
но у вас там такое каждый день происходит
- вот в этом и вся разница с другими странами...
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05.08.2020 12:26 Ответить
Смотри про свой любимый кацапстан. https://www.youtube.com/watch?v=-9iYn_FX-ZA Свеженькое.
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05.08.2020 12:29 Ответить
На рассии мировой запас идотов)
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05.08.2020 12:36 Ответить
Твоих козломордых - вообще не считаю за людей,
а ты судя по всему стремишься брать с них пример...
Лучше равняйся на то как ездят в ЕС, я здесь может раз в пол года вижу неадекватное поведение водилы - зато когда приезжаю в Украину то каждые пол часа кто нибудь опасно подрезает, выезжает через двойную сплошную на встречку, не говворя уже о том что 90% превышают скорость а по вечерам за рулем четверть пьяных...
Но ты и дальше продолжай стараться догнать Мокшандию - потому что у них действительно все еще хуже...
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05.08.2020 12:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qLgFaPElFN0
https://www.youtube.com/watch?v=xSWr8shal7k
Расскажи это кому-то другому. Повторяю: идиотов хватает везде.
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05.08.2020 12:41 Ответить
Такой фуфели я тебе могу вагон нагуглить:
https://www.youtube.com/watch?v=p32UwxZRLCg

Весь вопрос как часто это происходит, какой коеффицент смертности...
причем не в перещете на 100 000 жителей а в перещете на 100 000 автомобилей и тогда окажется что в маленькой по населению Чехии за счет транзитных потоков движение больше чем в Украине - а смертность меньше в 10 раз... при чем почти половина погибших транзитные...
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05.08.2020 13:02 Ответить
Зря ви спорите, бо нажаль культура керування авто в Україні справді жахлива. Можливо краща ніж у кацапів. Але в порівнняні з тіє ж Польщею шанси попасти в ДТП в Україні 2 - 3 рази більші.
А Польща далеко не найкраща країна за культурою керування авто.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_traffic-related_death_rate
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05.08.2020 12:39 Ответить
Да я как-бы спорить не пытаюсь, но чел упорно рассказывает, что у них идиотов почти нет. Они есть, просто наказание более суровое и неотвратимое.
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05.08.2020 12:43 Ответить
Вместо того чтобы прыгать от возбуждения на диване приедь сюда и сравни...
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05.08.2020 13:04 Ответить
Польша давно обогнала Украину по количеству дтп и количеству смертей в дтп...
за штаты вообще промолчу...
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05.08.2020 13:06 Ответить
Статистику в студію сер!
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05.08.2020 13:23 Ответить
Посмотри видео. Из Украины там тоже есть!
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05.08.2020 17:00 Ответить
пруф в студию про "раз в пять лет" и "другие страны"...
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05.08.2020 13:03 Ответить
Я такое наблюдал на Сицилии в провинции Катанья в районе Этны. Там автобусу сделать левый поворот не из крайнего правого ряда просто невозможно! И это на шикарной трассе.
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05.08.2020 13:47 Ответить
Так автобусам разрешено делать поворот со второго ряда.
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05.08.2020 22:24 Ответить
Мусора продают права, а потом показывают видосики!
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05.08.2020 12:04 Ответить
Тупая кобыла из правого ряда пошла на левый поворот
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05.08.2020 12:11 Ответить
... сорри, за Ваше обращение - но за рулем РЕНО был таксист (если не ошибаюсь BOLT) - просто проезжал мимо через 5-7 минут после ДТП ... так что девушек, не обижайте - и среди мужиков оленей не меньше ..
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05.08.2020 14:46 Ответить
Шкода (вроде) - просто красава!)))
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05.08.2020 12:11 Ответить
идиот полный а может брат зайцевой на копейке
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05.08.2020 12:12 Ответить
Боже, до чего тупые бывают некоторые особи
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05.08.2020 12:20 Ответить
Человек более чем на 70% состоит из жидкости. У многих это тормозная жидкость.
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05.08.2020 12:36 Ответить
Все тут зрозуміло. тільки єдине питання, а чому всі вважають, що той олень чоловічого роду? Ставлю 100$, що то блондинка!
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05.08.2020 12:25 Ответить
У Києві на вулиці Антоновича сталася ДТП за участю 3-х автомобілів - Цензор.НЕТ 2450 https://censor.net/user/154872

... сорри, за Ваше обращение - но за рулем РЕНО был таксист (если не ошибаюсь BOLT) - просто проезжал мимо через 5-7 минут после ДТП ... так что девушек, не обижайте - и среди мужиков оленей не меньше ..
https://censor.net/comments/locate/3212009/019214cd-60ca-72ae-8b08-8***********Ответить
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06.08.2020 04:32 Ответить
Права за сало.
Нужно вводить ежегодную перепроверку ПДР, слишком много дол***бов на дороге!
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05.08.2020 12:33 Ответить
За такое наглое вождение, лишал бы прав пожизненно ))
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05.08.2020 12:33 Ответить
Водитель из отряда "Я у мамы дурачок".
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05.08.2020 12:33 Ответить
Это просто классика ...
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05.08.2020 12:40 Ответить
А там олени-олени...
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05.08.2020 12:52 Ответить
а машин, пля, сколько наприпарковано - скоро на деревьях порковаться будут...
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05.08.2020 12:58 Ответить
Что в голове у таких тупорылых не понять никогда
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05.08.2020 12:59 Ответить
А чё? Это ш нормально -- из крайнего правого ряда делать на полном ходу левый поворот. Все так делают!
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05.08.2020 13:09 Ответить
Хрен ты у меня проскочишь - подумал водитель бусика...
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05.08.2020 14:21 Ответить
Да это п.дец, олень или наболее того олениха решило с крайнего правого через все полосы налево уйти. Бинго! Наверное довод был железобетонный-"я же паварот включила". Сколько таких мразей повстречал уже. Надеюсь водила буса в.бал по хлебалу пару раз до приезда мусарни
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05.08.2020 18:10 Ответить
У Києві на вулиці Антоновича сталася ДТП за участю 3-х автомобілів - Цензор.НЕТ 1722 https://censor.net/user/154872

... сорри, за Ваше обращение - но за рулем РЕНО был таксист (если не ошибаюсь BOLT) - просто проезжал мимо через 5-7 минут после ДТП ... так что девушек, не обижайте - и среди мужиков оленей не меньше ..
https://censor.net/comments/locate/3212009/019214cd-60ca-72ae-8b08-8***********Ответить
Больше не нравится 2
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06.08.2020 04:32 Ответить
интересный маневр похоже в самый последний момент решил(а)повернуть )))
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05.08.2020 18:21 Ответить
А разве это поворот налево? Судя по траектории и скорости вхождения в разворот, это был классический полицейский разворот со скрежетом покрышек, чтобы ехать в противоположном направлении по улице Антоновича!!!
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05.08.2020 19:03 Ответить
Ну шо у человека в голове, чтл б такое сделать? Или насколько надо быть идиотом? Уровень избирателя Зеленого
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05.08.2020 20:47 Ответить
а может даже и самого Зеленского...
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06.08.2020 09:23 Ответить
кончайте уже этот спектакль с камерами автоматической фиксации, уже приходят штрафы с 71 км/час. тогда как точность прибора 3 км/час. то есть превышение скорости меньше чем на 24 км/час - штрафы вообще не должны приходить. просто попросите скинуться кто чем может, зеленым идиотам зеленый избиратель подаст
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05.08.2020 23:45 Ответить
Ну такое дело на самом деле, надо быть как то людям осторожнее что ли. У самого была такая ситуация, правда отделался я царапиной, но все равно неприятно. После этого поехал и на кузов нанес бронепленку на авто https://vitavto.kiev.ua/services/zaschita-kuzova-plenkoy/ теперь повреждаемость меньше и есть защита от гравия и прочих мелких частичек. Лучше ездить аккуратнее все-таки.
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02.09.2020 11:56 Ответить
 
 