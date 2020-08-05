В Киеве на улице Антоновича произошло ДТП с участием 3-х автомобилей. ВИДЕО камер наблюдения

На улице Антоновича в Киеве произошло ДТП с участием 3-х автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результкате происшествия травмы получил водитель автомобиля Renault.

Момент ДТП попал в поле зрения городских камер наблюдения. Судя по записи, водитель легкового автомобиля, двигаясь ближе к правому краю дороги, внезапно принял решение о перестроении или повороте налево сразу через несколько полос. Такой маневр стал причиной столкновения с микроавтобусом. После удара легковушку отбросило на припаркованный автомобиль. Пешеход, находящийся возле припаркованного автомобиля, едва успел избежать удара, отскочив в сторону.

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