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Убийца в эфире. Как товарища Медведчука Кожару крутят на ТВ несмотря на убийство. ВИДЕО

Как убить человека, притвориться кирпичом и стать звездой медведчуковского канала? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Экс-министр правительства Азарова-Януковича Леонид Кожара застрелил человека, вышел на свободу под залог и спокойно живет у себя дома да еще и ходит на ток-шоу к медведчуковским медиаприспешникам. Вчера на "Ньюс ван" показали мартовское выступление Кожары без плашки "повтор" и впервые выложили его на свой Youtube канал.

При этом Андрей Риффмастер Антоненко и Юлия Кузьменко уже более 200 дней сидят в СИЗО по обвинениям, которые рассыпаются. Сергей Стерненко, который решился защищаться от нападающих, пошел под суд и теперь ему грозит тюрьма. Что и говорить о тех, кто не смог защититься ни от "беспредела", ни от украинского "правосудия".

Почему возможен такой дикий абсурд? Как Виктор Медведчук и его команда спасают своего соратника Кожару от тюрьмы? И как получается, что "ватные" медиа не замечают преступления Кожары и легализуют настоящего убийцу?

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Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Также читайте: Расследование убийства Старицкого тормозится, и это дает основания полагать, что кто-то мешает правоохранителям действовать, - адвокаты

Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.

Автор: 

Кожара Леонид (336) убийство (6512) телевидение (900) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Старицкий Сергей (20)


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Топ комментарии
+30
Скоро на ТВ "новие лиця" - Фокин... Кравчук и другая нафталиновая моль, которая продала Украину!
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05.08.2020 12:00 Ответить
+27
ну да, а украинские патриоты в СИЗО и по тюрьмам чалятся по надуманным обвинениям ЗЕбилов-малоросов!!!
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05.08.2020 12:04 Ответить
+17
Убивця в ефірі. Як друг Медведчука Кожара із СІЗО пішов на ТБ - Цензор.НЕТ 6856
А як Бубачка читав по бамашкє? Ух! Чому не сидить Медведчук?
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05.08.2020 12:10 Ответить
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Скоро на ТВ "новие лиця" - Фокин... Кравчук и другая нафталиновая моль, которая продала Украину!
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05.08.2020 12:00 Ответить
Нафталиновая моль Кравчук уже пригласил О.Скабееву в гости в Киев . Вот такие пироги от зеленой власти
Убивця в ефірі. Як друг Медведчука Кожара із СІЗО пішов на ТБ - Цензор.НЕТ 4056
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05.08.2020 12:17 Ответить
Потому што "Зеленский обьявил войну Медведчуку". Какой-то журналист
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05.08.2020 12:02 Ответить
***** настроіт самальотаф будет бамбіть
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05.08.2020 12:16 Ответить
В каком измерении ?
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05.08.2020 12:19 Ответить
06.09.19 https://censor.net/video_news/3146837/*******************************************************************
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05.08.2020 12:23 Ответить
Мертвечуки і колишні риги - класні реб'ята. Убив людину - і нічєго, і нічєго, і нічєго...
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05.08.2020 15:05 Ответить
ну да, а украинские патриоты в СИЗО и по тюрьмам чалятся по надуманным обвинениям ЗЕбилов-малоросов!!!
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05.08.2020 12:04 Ответить
Так то ШО НЕ ПОРОШЕНКО был?
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05.08.2020 12:09 Ответить
Рыги обыкновенные.
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05.08.2020 12:05 Ответить
коммуняки в очередной раз перекрашенніе
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05.08.2020 12:30 Ответить
А какая разніца? (с)
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05.08.2020 18:40 Ответить
У медведчука крыша - порошенко,который уже договорился с зелькой о сотрудничестве.
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05.08.2020 12:05 Ответить
так ляпнул??? или есть неопровержимые доказательства???
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05.08.2020 12:08 Ответить
Пост тянет на звание "Зебил дня"
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05.08.2020 12:20 Ответить
В начале пукнул , а потом "ляпнул" ( ну , как обычно ).
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05.08.2020 12:36 Ответить
А хто реанімував мертвечука, як не порошнек? Хто дав йому можливість придбати 3 ТБ канали? Хто зачистив під нього ринок скрапленого газу за допомогою СБУ? Пушкін?
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05.08.2020 14:50 Ответить
так ляпнул? что значит "реанімував"? ... в демократической стране любой может покупать юр лица и продавать. Это не запрещено. Закона о том что такое 5 колонна нету. И большинства на тот момент чтобы принят такой закон не было. За что ты его посадишь? За то что купил телеканал? То есть всех кто что то купил теперь по этой же логике нужно посадить? Чувак не забывай что ты живешь не в тоталитарном обществе - но у этого есть цена. А вот зелень имея монобольшинство могла бы принять закон о 5 колоне. Но почему то она этого не делает. Они даже страну агрессора называют "той стороной"
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07.08.2020 13:50 Ответить
Самому не смішно таку херню писати?
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05.08.2020 12:09 Ответить
А чему удивляться какой "канал" такие и "гости". Какая правоохранительная и судебная система, такое и место нахождения убийц..
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05.08.2020 12:07 Ответить
Убивця в ефірі. Як друг Медведчука Кожара із СІЗО пішов на ТБ - Цензор.НЕТ 6856
А як Бубачка читав по бамашкє? Ух! Чому не сидить Медведчук?
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05.08.2020 12:10 Ответить
Люди, слідкуйте за гігієною - часто мийте руки, провітрюйте приміщення і не дивіться всяке ригівське лайно, навіть якщо воно гарно лягає на очі і вуха.
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05.08.2020 12:15 Ответить
Убивця в ефірі. Як друг Медведчука Кожара із СІЗО пішов на ТБ - Цензор.НЕТ 9201
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05.08.2020 12:16 Ответить
Де ж2 там і Гомора з Содомом...
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05.08.2020 13:16 Ответить
Зебил продался с потрохами Медведчуку точно так же, как и Порошенко.
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05.08.2020 12:18 Ответить
Обама- как шоколад...и англичанка гадит
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05.08.2020 12:21 Ответить
Не мертвечуку, а путінгу.
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05.08.2020 14:51 Ответить
Не мертвечуку, а путінгу.
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05.08.2020 15:00 Ответить


https://biz.censor.net/columns/3198839/gazprom_ataku_ukranu_rukami_timoshenko_ta_medvedchuka


Якщо КС визнає незаконним розділення Нафтогазу та оператора газотранспортних систем, а ми знаємо якість українського судочинства в форматі "під тиском", особливо коли тисне Медведчук, то це створить підстави для Газпрому говорити про недійсність транзитної угоди.
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06.08.2020 10:49 Ответить
Зато бред лахтинский про три тысячи добровольцев в тюрьмах становится явью Вот так сумерки разума создают реальность...в которой жить не только патентированному быдлу, к сожалению.
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05.08.2020 12:20 Ответить
Убивця в ефірі. Як друг Медведчука Кожара із СІЗО пішов на ТБ - Цензор.НЕТ 4440
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05.08.2020 12:23 Ответить
политическая ПРачечная Медведчука на каналах Медведчука !
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05.08.2020 12:29 Ответить
отличная шопка выше- ПРачечные политических кондомов
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05.08.2020 12:32 Ответить
в принципі, нічого поганого не сталося, якби воно те робило з табличкою "вбивця" на грудях
або, як компроміс (ми ж тепер любимо компроміси, так?), з відповідним титром
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05.08.2020 12:32 Ответить
Убивця в ефірі. Як друг Медведчука Кожара із СІЗО пішов на ТБ - Цензор.НЕТ 3331
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05.08.2020 12:35 Ответить
медведчук - кореш потужного.
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05.08.2020 12:49 Ответить
Стерненко тоже крутят, и ничо
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05.08.2020 12:58 Ответить
Стерненко ж не людину зарізав. А ні, таки людину...
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05.08.2020 13:35 Ответить
Завали москаля, і тебе крутитимуть.
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05.08.2020 18:43 Ответить
если так отмазывают - я представляю как они заляпаны ... хотя, рядом с Х#йлом наверное тяжело остаться без трупа на душе, правда в случае Медвечука это просто два одиночества
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05.08.2020 13:32 Ответить
Мертвячук просто так нікого не крутить. Може скоро в нашу делегацію мінську увійде? А що, потрібна для зебілів людина.
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05.08.2020 13:46 Ответить
Если бы они слышали и понимали, что они несут...
У меня возникает вопрос, что это за власть такая и что она такого сделала, что ее можно снести при помощи конфеток и печенек...
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05.08.2020 14:05 Ответить
І з цим "мудрим нарідом " в Європу?. Да вас тупих недоумків потрібно тільки в Африку. Хотя там зустрічав набагато розумніших.. Україна доведена до хаосу і відсутності самоповаги та ідіотизма.
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05.08.2020 14:17 Ответить
В європі, шановний, нарід не мудріший. Обирають ляльок глобалістів, які ту європу знищують за допомогою арабів та законів, які знищили свободу слова. Для прикладу: муркель запустила до Німеччини 2 млн муслімів. І відразу ж німці отримали купу вбивств і згвалтувань. Проти такої насильницької форсованої зміни демографії виступала й виступає партія "Альтернатива для Німеччини. І шо ж мудрий заляканий іврєйцами німецький нарід? Обрав патріотів до влади? Ні, він знову проголосував за зрадницю муркель, хоча відсоток голосів за "Альтернативу піднявся з 5 до, здається, 12%. А часу подумати було достатньо. Тому не треба нам такої європи, де по квотах розподіляються мусульманські іммігранти і за криве слово в соцмережах проти лгбт-свиноти, арабів та іврєйцев можна реально загриміти до цюпи. Європейських, pre- WW I цінностей там давно вже немає. Зате є "ціності" глобалістичні і лгбт-свинотні.
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05.08.2020 14:59 Ответить
Убийца и все тут.
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05.08.2020 15:05 Ответить
*****.
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05.08.2020 15:08 Ответить
Судова реформа,пляттт,діє
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05.08.2020 17:35 Ответить
До речі, ось ця вся прокацапцька мразота на волі.... це все недоработочка Порошенка.
За що він і отримав величезний мінус.
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05.08.2020 18:06 Ответить
С этим моральными мутантами понятно. Мертвечук..мураев.. рабинович..прочие прокацапские скоты. Но ведь ЭТО смотрят. И внимают этим бредням. А потом это безумное стадо идёт и голосует за "братушек",которые убивают украинцев уже 6 лет. Какой-то бесконечный абсурд в контексте становления украинской государственности.
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05.08.2020 19:21 Ответить
Бабло остаточно деформує психіку. Можна з великою впевненістю стверджувати, що всі дуже заможні люди України повністю неадекватні. Але осудні. Осудність довести дуже просто. Є права на водіння - значить вже осудний. Балотуєшся на посаду, чи її займаєш - значить осудний. Мені байдуже, вбивця ватник, чи націоналіст. Він вбивця. А ті, хто рекламують вбивцю, є замовниками вбивства.
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06.08.2020 07:40 Ответить
..так там не только кожара. А путлеровка бондаренчиха указывает как нам себя вести,что и как делать.Да после сольного "пения" в соловьинй роще с кисеЛЬйными берегами ей бы сидеть на параше....Наверняка в СБ есть же копии этих" клипов"...
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06.08.2020 11:23 Ответить
 
 