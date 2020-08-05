Убийца в эфире. Как товарища Медведчука Кожару крутят на ТВ несмотря на убийство. ВИДЕО

Как убить человека, притвориться кирпичом и стать звездой медведчуковского канала? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Экс-министр правительства Азарова-Януковича Леонид Кожара застрелил человека, вышел на свободу под залог и спокойно живет у себя дома да еще и ходит на ток-шоу к медведчуковским медиаприспешникам. Вчера на "Ньюс ван" показали мартовское выступление Кожары без плашки "повтор" и впервые выложили его на свой Youtube канал.

При этом Андрей Риффмастер Антоненко и Юлия Кузьменко уже более 200 дней сидят в СИЗО по обвинениям, которые рассыпаются. Сергей Стерненко, который решился защищаться от нападающих, пошел под суд и теперь ему грозит тюрьма. Что и говорить о тех, кто не смог защититься ни от "беспредела", ни от украинского "правосудия".

Почему возможен такой дикий абсурд? Как Виктор Медведчук и его команда спасают своего соратника Кожару от тюрьмы? И как получается, что "ватные" медиа не замечают преступления Кожары и легализуют настоящего убийцу?

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Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

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Брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.

25 марта экс-министра иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого месяц назад был убит бизнесмен Сергей Старицкий, задержали правоохранители.

Шевченковский районный суд Киева 27 марта избрал Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 14 млн 83 тыс. 400 грн. Позже судья снизил размер залога для Кожары до 2 млн грн. 21 мая он вышел под залог.

10 апреля супруге экс-главы МИД Кожары сообщено о подозрении за ложные показания в качестве свидетеля. Ее отпустили под личное обязательство.