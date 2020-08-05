"При прежнем президенте - была договоренность. При этом - не получается. После выдачи Цемаха, я понял - и не получится", - авиаэксперт из РФ Лукашевич об издании в Украине книги о МН17. ВИДЕО
Подготовка к изданию в Украине книги-энциклопедии "Трагедия МН17: правда и ложь" российского авиационного эксперта Вадима Лукашевича прекратилась после смены президента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал сам автор в интервью украинскому журналисту Роману Цимбалюку.
"При прежнем президенте вашем у меня была четкая, жесткая договоренность об издании. Со сменой руководства все это исчезло. Просто поменялись все люди. Я попробовал навести мосты. Я встретил очень большую заинтересованность, но в итоге договориться не получилось. И когда Украина выдала Цемаха, я понял, что в общем-то и не получится. Потому, что дело не в тех людях, с которыми я разговариваю - есть вот такая некоторая другая установка. Я в какой-то степени испытал облегчение. Я всегда иронизирую, что для меня - русского, издаваться сейчас в Киеве - это все равно, что живя в Москве в конце 41-го года, издаваться в Берлине. У нас сейчас обвинения в госизмене штампуются раз в неделю", - сказал Лукашевич.
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Ті що, голосували проти Порошенка 21.04.2019, де ви?
Как где? Вот они. Или ты считаешь, что 73% приехали неожиданно из Буркина-Фасо?
Рыба, а чего это тебя так пучит? Говоришь зебилы? 100 пудово зебилы, кто спорит? Учи матчасть проффэсор. Причинно следственные связи. Сколько людей поддержавших Майдан и выбрав пороха, затем голосовали за зеклоуна? Будем разбирать по %%? Результат закономерный и предсказуемый.... ну конечно не до такой степени
А фотка? Что и где я "украл скриншот"? Не нравится? Ну вот, к примеру, такой источник пойдет? https://maidanmuseum.org/uk/storinka/revolyuciya-gidnosti Музей Майдану
..
Попробуй издаться у Бацьки- может быть, именно сейчас прокатит.
Вот в этот момент, когда огромные массы советских войск, боевой техники и военных грузов были в состоянии переброски и движения к западной границе, либо выгрузились в районах прибытия и ещё не успели принять боевой порядок, Вермахт, намного уступавший по численности советских группировкам вторжения, нанёс упреждающий удар.
Именно по причине того, что колоссальная группировка Красной армии ещё не успела завершить развёртывание для нападения, по причине того,что огромные силы красных были сгруппированы для наступления, а не для обороны, они были молниеносно разгромлены немцами за первые 8-10 дней войны.
Кто голосовал за московского мародёра? Але, вы согласны?
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Перестаньте злоупотреблять Боярой, и возможно параноидальный бред Вас отпустит... Порошенко ещё и книги неправильные печатал
"Боец", это залёт.
Сейчас её представляют те, которые стелются перед сливными бачками:
"Я хоть слово сказал о том, что росия Донбасс бомбила?
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16826 15 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16826 ОТКРЫТЬ В https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16826&force-full=1
🎣👤Глобализация пугает не только россиян, но в российских регионах у этого страха есть свои особенности. Как https://tgo.one/shalandy/104 сообщают профильные телеграм-каналы, в республике разыгрывается странный кейс с националистическим душком. Начальник правового управления администрации губернатора Хабирова, пойманный во время незаконной рыбалки сотрудниками Росрыболовства, парировал все правовые претензии своей этнической принадлежностью, заявляя, что он башкир и ловит на своей земле, а русский инспектор не имеет права запрещать ему нарушать закон. Разгоревшийся скандал подогрела ответственный секретарь СПЧ при главе Башкирии: по ее мнению, русские, не желающие изучать языки коренных народов, должны уезжать из подобных ей нацреспублик. Поощрение подобного поведения на уровне главы региона имеет далекоидущие последствия.
https://t.me/shalandy/104 По самые шаланды
Примечательное видео опубликовали коллеги из Уфы. На нем чиновник местной администрации (ни много ни мало - начальник ПРАВОВОГО управления администрации главы Башкортостана) в наглой форме посылает инспектора...TELEGRAM
Зато суд в Гааге привлек Лукашевича как эксперта и также следственная группа использовала его данные когда устанавливала картину происшествия.
Ви проти ?
дайте меня гонорар і текст книги і я її надрукую
Когда читаете новость «Израиль готов модернизировать украинские самолеты», знайте, что она из предыдущей жизни.
Поскольку информация о готовности израильской компании Ельбит модернизировать украинские самолеты в прессе уже появилась, то здесь важно отметить несколько ключевых моментов. Во-первых, это новость прошлого года. Все решилось во время встречи Порошенко с Нетаньяху в январе 2019 года. Ранее ни одна страна цивилизованного мира на такой уровень военного сотрудничества с Украиной не решалась - именно из-за нежелания портить отношения с Путиным, а для Израиля балансировки показной доброжелательности и дипломатичности с жесткостью и неуступчивостью в отношениях с РФ является одним из центральных принципов безопасности. Разрешение на экспорт таких технологий, которые кардинально меняли соотношение сил ВВС двух стран в фактически военном конфликте, представляло очень большой риск для Израиля.
Как бы там ни было, Турчинов, Полторак, Муженко и Пашинский убедили Порошенко рискнуть. И тот дал команду МИД готовить этот вопрос на обсуждение во время визита в Иерусалим. Итак, «Порох» попросил, а Нетаньяху взял и согласился. Что этому способствовало, ненависть к Путину, который тесно взаимодействует со всеми врагами Израиля, дипломатические таланты Порошенко или лоббистские усилия компании Ельбит, заинтересованной в контрактах с Украиной, мы вряд ли узнаем, и команда Министерству обороны выдать все необходимые экспортные разрешения прозвучала. На этом хорошие новости заканчиваются. День инаугурации новоизбранного президента украинская делегация, которая направлялась в https://replyua.net/israel/ Израиль по этому поводу, встретила в самолете. А когда он приземлился, украинский парламент уже был распущен, и большинство должностных лиц запланированные встречи с делегацией отменили. Ельбит и Министерство обороны, правда, были вполне конструктивные и все свои предыдущие обязательства подтвердили, но в Украине в последующие месяцы изменились практически все должностные лица, ответственные за этот мегапроект.
"Молодая" команда определила новые приоритеты. Вместо создания новых ракет и модернизации самолетов, что могло уберечь от российской военной инвазии - «просто перестать стрелять». О каких международных мегапроектах может вообще идти речь, если эти «импотенты» у власти до сих пор с гособоронзаказом на 2020 год определиться не могут? Одним словом, когда читаем новость об «Израиль подтвердил готовность модернизировать украинские самолеты», нужно знать, что она с предыдущей жизни, той, где Украина пыталась отстоять свой суверенитет.
73%, вам навіть люди із сторони говорять, що ви дебіли!