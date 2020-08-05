"При прежнем президенте - была договоренность. При этом - не получается. После выдачи Цемаха, я понял - и не получится", - авиаэксперт из РФ Лукашевич об издании в Украине книги о МН17. ВИДЕО

Подготовка к изданию в Украине книги-энциклопедии "Трагедия МН17: правда и ложь" российского авиационного эксперта Вадима Лукашевича прекратилась после смены президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал сам автор в интервью украинскому журналисту Роману Цимбалюку.

"При прежнем президенте вашем у меня была четкая, жесткая договоренность об издании. Со сменой руководства все это исчезло. Просто поменялись все люди. Я попробовал навести мосты. Я встретил очень большую заинтересованность, но в итоге договориться не получилось. И когда Украина выдала Цемаха, я понял, что в общем-то и не получится. Потому, что дело не в тех людях, с которыми я разговариваю - есть вот такая некоторая другая установка. Я в какой-то степени испытал облегчение. Я всегда иронизирую, что для меня - русского, издаваться сейчас в Киеве - это все равно, что живя в Москве в конце 41-го года, издаваться в Берлине. У нас сейчас обвинения в госизмене штампуются раз в неделю", - сказал Лукашевич.

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