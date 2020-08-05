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Новости Видео Агрессия России против Украины
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"Все штатное оружие на месте. Ничего не забирали. Боеприпасы есть. Мы ко всему готовы", - бойцы ВСУ о перемирии в районе Золотого. ВИДЕО

Бойцы ВСУ, которые удерживают позиции возле Золотого рассказали о режиме перемирия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, по их словам активных боевых действий российские оккупанты не ведут, а занимаются инженерными работами.

"С 27-го числа у нас соблюдается режим тишины. Никто не стреляет с нашей стороны и никаких провокаций нет... Оружие у нас все на месте. Ничего у нас не забирали. Есть все, что должно быть согласно штатного расписания. Боеприпасы есть. Мы ко всему готовы. противник активных действий не проявляет. Иногда мы слышим, что они проводят инженерные работы", - сказал один из бойцов.

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Автор: 

перемирие (1687) ВСУ (6703) Золотое (205)


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Топ комментарии
+15
это что по желание вышестоящих? Какое оружие в наличии, какие приказы выполнять и какие манипуляции производить можно?. Напечатали как от себя, а не от бойцов.
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05.08.2020 16:48 Ответить
+13
Сам ты 'деградация'. Если бы не наша армия, где бы ты сейчас был. Слова выбирай
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05.08.2020 16:57 Ответить
+12
У Хомчака с Беней за Илловайск спроси Зечурбан.
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05.08.2020 17:29 Ответить
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видео студии 95 квартала. Сегодня был на передке, все хотят поговорить с Вовой с глазу на глаз и без охраны.
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05.08.2020 19:49 Ответить
Не зловживай глодом, бо з тобою забажають побалакати рептилойди!
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06.08.2020 12:22 Ответить
Tи caм зpoзyмiв що написaв, телепень?
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06.08.2020 12:34 Ответить
Патроны в паутине, что бы это значило? и говорят как то принужденно.
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05.08.2020 19:58 Ответить
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