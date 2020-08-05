"Все штатное оружие на месте. Ничего не забирали. Боеприпасы есть. Мы ко всему готовы", - бойцы ВСУ о перемирии в районе Золотого. ВИДЕО
Бойцы ВСУ, которые удерживают позиции возле Золотого рассказали о режиме перемирия.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, по их словам активных боевых действий российские оккупанты не ведут, а занимаются инженерными работами.
"С 27-го числа у нас соблюдается режим тишины. Никто не стреляет с нашей стороны и никаких провокаций нет... Оружие у нас все на месте. Ничего у нас не забирали. Есть все, что должно быть согласно штатного расписания. Боеприпасы есть. Мы ко всему готовы. противник активных действий не проявляет. Иногда мы слышим, что они проводят инженерные работы", - сказал один из бойцов.
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