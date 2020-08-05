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Новый глава Кировоградщины Мищенко: Буду делать какие-то поручения, какие-то шаги. В первую очередь нужно разобраться с финансовыми потоками. ВИДЕО

У новоназначенного главы Кировоградской области Валерия Мищенко нет понимания проблем в области, кроме как "проверить" финансовые потоки и землю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "слуга народа" Гео Лерос под видео, на котором новый глава Кировоградщины, будучи еще претендентом на должность, рассказывает о своем видении будущей должности.

"Видение. Тяжело сейчас что-то конкретное сказать… Первые шаги - это нужно разобраться в той работе, которая была сделана, сделать выводы, анализ и в соответствии с этим работать дальше. Сделать какие-то сдвиги и делать какие-то шаги для того, чтобы улучшать состояние в области. В первую очередь нужно разобраться с финансовыми потоками, куда они идут и как эффективно они используются", - сказал Мищенко

Он рассказал, что владеет аграрным бизнесом в Кировоградской и Черниговской области.

Отвечая на вопрос о возможном конфликте интересов, Мищенко сказал, что передаст бизнес своему сыну.

"Я сказал, что это может быть конфликтом интересов, но мне на это сказали, что не будет конфликта", - сказал кандидат.

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Как сообщалось, в конце июня детективы НАБУ и сотрудники СБУ задержали главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня и руководителя патронатной службы Кировоградской областной государственной администрации Сергея Шевченко по подозрению в получении взятки.

Как установило следствие, чиновники ОГА предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны были передаваться траншами и при получении второго из них чиновники были задержаны.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня председателем Кировоградской облгосадминистрации 11 ноября 2019 года. После задержания чиновника Зеленский уволил его с занимаемой должности 27 июня.

Лерос Гео (378) Кировоградская область (644)


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Топ комментарии
+15
Все верно...финансовые потоки это святое...их надо оседлать первыми...
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05.08.2020 17:05 Ответить
+3
Ты тупой?? По моему я ясно и понятно написал что он должен сделать...оседлать финансовые потоки...и сделать от них пару маленьких отводиков в свой карман...и карман ослика...😃
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05.08.2020 17:32 Ответить
+2
Даже не таясь,сказал чесно...))
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05.08.2020 17:07 Ответить
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Все верно...финансовые потоки это святое...их надо оседлать первыми...
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05.08.2020 17:05 Ответить
ну да, кой какие то потоки по кой какой то указке.
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05.08.2020 17:09 Ответить
а что должен делать первым глава области, балабол?
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05.08.2020 17:18 Ответить
Ты тупой?? По моему я ясно и понятно написал что он должен сделать...оседлать финансовые потоки...и сделать от них пару маленьких отводиков в свой карман...и карман ослика...😃
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05.08.2020 17:32 Ответить
ИШАКА ОМАНСКОГО
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05.08.2020 18:00 Ответить
ЗЕбилоид. "куда они идут и как эффективно они используются". Бюджет утверждает совет, а председатель ОГА - #...й с бугра, может только наблюдать, а влиять только на распределение дотаций и субвенций.
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05.08.2020 18:10 Ответить
Значит и этого возможно скоро задержат. Запасаюсь попкорном.
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05.08.2020 17:06 Ответить
Даже не таясь,сказал чесно...))
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05.08.2020 17:07 Ответить
Когда уже изменят это позорное 'Кировоградская ' область на что-то нормальное? Надоело уже
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05.08.2020 17:08 Ответить
бімба - бомба, кіровоградська-кОровоградська
треба віддати належне віковічній годувальниці всих індоєвропейців
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05.08.2020 17:14 Ответить
це Порошенко підігрував Росії тому і не міняв, там є Ленінградська область, а Ленінграду немає.
А тепер спробуй зміни Конституцію? не наберуть 300 голосів
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05.08.2020 17:16 Ответить
С потоками? Финансовыми?? Дык кто бы сомневался
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05.08.2020 17:12 Ответить
Чеснота це великий плюс, чувак відразу дав зрозуміти всім, цікавлять куди і як йдуть фінансові потоки. Мужик, ****.
А то всі починають : дороги, садочки, парки... і т.д🥴
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05.08.2020 17:15 Ответить
Це тупі починають з цього, розумні - із стану фінансів в області
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05.08.2020 17:23 Ответить
Чувак все четко изложил! К успеху идет!
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05.08.2020 17:27 Ответить
не ворюга ні...?
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05.08.2020 17:36 Ответить
Зе-программа Зе- управленцев:"Сделать какие-то сдвиги и делать какие-то шаги ".
А для зебилоидов это нормально. Может они просто не знают, что творит их власть? Продолжают только " Квартал" и " Слугу народа" по ТВ смотреть?Там их реальность?
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05.08.2020 22:25 Ответить
 
 