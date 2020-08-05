Новый глава Кировоградщины Мищенко: Буду делать какие-то поручения, какие-то шаги. В первую очередь нужно разобраться с финансовыми потоками. ВИДЕО

У новоназначенного главы Кировоградской области Валерия Мищенко нет понимания проблем в области, кроме как "проверить" финансовые потоки и землю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "слуга народа" Гео Лерос под видео, на котором новый глава Кировоградщины, будучи еще претендентом на должность, рассказывает о своем видении будущей должности.

"Видение. Тяжело сейчас что-то конкретное сказать… Первые шаги - это нужно разобраться в той работе, которая была сделана, сделать выводы, анализ и в соответствии с этим работать дальше. Сделать какие-то сдвиги и делать какие-то шаги для того, чтобы улучшать состояние в области. В первую очередь нужно разобраться с финансовыми потоками, куда они идут и как эффективно они используются", - сказал Мищенко

Он рассказал, что владеет аграрным бизнесом в Кировоградской и Черниговской области.

Отвечая на вопрос о возможном конфликте интересов, Мищенко сказал, что передаст бизнес своему сыну.

"Я сказал, что это может быть конфликтом интересов, но мне на это сказали, что не будет конфликта", - сказал кандидат.

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Как сообщалось, в конце июня детективы НАБУ и сотрудники СБУ задержали главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня и руководителя патронатной службы Кировоградской областной государственной администрации Сергея Шевченко по подозрению в получении взятки.

Как установило следствие, чиновники ОГА предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны были передаваться траншами и при получении второго из них чиновники были задержаны.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня председателем Кировоградской облгосадминистрации 11 ноября 2019 года. После задержания чиновника Зеленский уволил его с занимаемой должности 27 июня.