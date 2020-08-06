Из-за повреждения водовода "Горловка-Торецкое" без водоснабжения остаются около 43 тыс. человек, - ГСЧС. ВИДЕО

В результате повреждения водопровода "Горловка - Торецкое", без централизованного водоснабжения остаются около 43 тысяч жителей городов Торецк и Зализное, а также пгт Северное, Пивденное, и Щербиновка.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

С целью поддержания нормальных условий жизнедеятельности населения и обеспечения бесперебойного функционирования социальных объектов инфраструктуры города, с 3 августа спасатели Донетчины совместно с коммунальными предприятиями осуществляют подвоз питьевой и технической воды.

Так, за прошедшие сутки, 5 августа спасатели подвезли 4,36 куб. м технической воды и 34,5 куб. м питьевой воды.

Всего спасатели осуществили подвоз 16,11 куб. м технической и 59 куб. м питьевой воды.

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