Из-за повреждения водовода "Горловка-Торецкое" без водоснабжения остаются около 43 тыс. человек, - ГСЧС. ВИДЕО
В результате повреждения водопровода "Горловка - Торецкое", без централизованного водоснабжения остаются около 43 тысяч жителей городов Торецк и Зализное, а также пгт Северное, Пивденное, и Щербиновка.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
С целью поддержания нормальных условий жизнедеятельности населения и обеспечения бесперебойного функционирования социальных объектов инфраструктуры города, с 3 августа спасатели Донетчины совместно с коммунальными предприятиями осуществляют подвоз питьевой и технической воды.
Так, за прошедшие сутки, 5 августа спасатели подвезли 4,36 куб. м технической воды и 34,5 куб. м питьевой воды.
Всего спасатели осуществили подвоз 16,11 куб. м технической и 59 куб. м питьевой воды.
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