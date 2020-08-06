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Из-за повреждения водовода "Горловка-Торецкое" без водоснабжения остаются около 43 тыс. человек, - ГСЧС. ВИДЕО

В результате повреждения водопровода "Горловка - Торецкое", без централизованного водоснабжения остаются около 43 тысяч жителей городов Торецк и Зализное, а также пгт Северное, Пивденное, и Щербиновка.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

С целью поддержания нормальных условий жизнедеятельности населения и обеспечения бесперебойного функционирования социальных объектов инфраструктуры города, с 3 августа спасатели Донетчины совместно с коммунальными предприятиями осуществляют подвоз питьевой и технической воды.

Так, за прошедшие сутки, 5 августа спасатели подвезли 4,36 куб. м технической воды и 34,5 куб. м питьевой воды.

Всего спасатели осуществили подвоз 16,11 куб. м технической и 59 куб. м питьевой воды.

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Автор: 

Горловка (2384) Донецкая область (10027) водоснабжение (724) ГСЧС (5033) Торецк (501) вода (921)


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само "пошкодилося", чи динирійські макаки постаралися?
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06.08.2020 10:39 Ответить
можно подумать проблемы жителей дамбаса кому-то интересны ...
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06.08.2020 10:41 Ответить
Це ще війна, чи вже мир?
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06.08.2020 10:49 Ответить
Теперь бамбасцы не только "кормильцы", но и "поильцы" ))
А вообще на их проблемы - 150 баллов из 100 по карманному похерометру.
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06.08.2020 10:51 Ответить
А что Цензор стесняется уточнить как водопровод *повредился*? Пускай мочу пьют
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06.08.2020 10:55 Ответить
нехай пьють з калюж казльоночками не стануть бо вже й так казли...
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06.08.2020 11:02 Ответить
В Торецке есть и вполне проукраинские жители
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06.08.2020 11:54 Ответить
згоден але їх не багато...
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06.08.2020 11:57 Ответить
 
 