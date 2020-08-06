РУС
Группу вымогателей задержали на Закарпатье: женщина соблазняла мужчин и шантажировала их интимным видео, сумма откупа - $2 тыс. ВИДЕО

Группу преступников, в состав которой входила 29-летняя женщина, задержали сотрудники полиции Закарпатья. Во время досудебного расследования полицейские установили, что жители Львовщины занимались шантажом по довольно пикантной схеме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

Сообщается, что работники оперативного подразделения полиции Закарпатья получили информацию о том, что в областном центре "работает" группа вымогателей, которые шантажируют местных жителей и требуют от них денежные средства.

В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что трое жителей Львовщины спланировали схему по незаконному заработку. Главным действующим лицом была 29-летняя женщина.

Группу вымогателей задержали на Закарпатье: женщина соблазняла мужчин и шантажировала их интимным видео, сумма откупа - $2 тыс 01

Как отметили в полиции, согласно плану злоумышленников, женщина знакомилась с мужчинами, соблазняла их, и когда дело доходило до интима, в разгаре процесса в помещение врывались сообщники девушки и начинали снимать все на камеру.

После этого, мужчине, которого "поймали с поличным", предлагали откупиться. В случае же отказа от компромиссного решения проблемы, злоумышленники угрожали распространить видео среди родных жертвы и публично, через социальные сети.

Группу вымогателей задержали на Закарпатье: женщина соблазняла мужчин и шантажировала их интимным видео, сумма откупа - $2 тыс 02

Пострадавшему же, в качестве откупа, предлагали оплатить 2000 долларов.

Полицейские, разработали схему операции по задержанию преступников и, при силовой поддержке роты полиции особого назначения, вчера, 5 августа, прекратили преступную деятельность злоумышленников со Львовщины.

Группу вымогателей задержали на Закарпатье: женщина соблазняла мужчин и шантажировала их интимным видео, сумма откупа - $2 тыс 03

Над расследованием преступления работали сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Закарпатской области, детективы следственного управления полиции и работники Департамента БЗПТЛ Нацполиции Украины, под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

Вымогателям инкриминируют часть 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины, то есть вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Все трое фигурантов задержаны и порядке статьи 208 УПК и помещены в изолятор временного содержания. За содеянное преступникам грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Группу вымогателей задержали на Закарпатье: женщина соблазняла мужчин и шантажировала их интимным видео, сумма откупа - $2 тыс 04
Фото: сайт Нацполиции

