Группу вымогателей задержали на Закарпатье: женщина соблазняла мужчин и шантажировала их интимным видео, сумма откупа - $2 тыс. ВИДЕО
Группу преступников, в состав которой входила 29-летняя женщина, задержали сотрудники полиции Закарпатья. Во время досудебного расследования полицейские установили, что жители Львовщины занимались шантажом по довольно пикантной схеме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.
Сообщается, что работники оперативного подразделения полиции Закарпатья получили информацию о том, что в областном центре "работает" группа вымогателей, которые шантажируют местных жителей и требуют от них денежные средства.
В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что трое жителей Львовщины спланировали схему по незаконному заработку. Главным действующим лицом была 29-летняя женщина.
Как отметили в полиции, согласно плану злоумышленников, женщина знакомилась с мужчинами, соблазняла их, и когда дело доходило до интима, в разгаре процесса в помещение врывались сообщники девушки и начинали снимать все на камеру.
После этого, мужчине, которого "поймали с поличным", предлагали откупиться. В случае же отказа от компромиссного решения проблемы, злоумышленники угрожали распространить видео среди родных жертвы и публично, через социальные сети.
Пострадавшему же, в качестве откупа, предлагали оплатить 2000 долларов.
Полицейские, разработали схему операции по задержанию преступников и, при силовой поддержке роты полиции особого назначения, вчера, 5 августа, прекратили преступную деятельность злоумышленников со Львовщины.
Над расследованием преступления работали сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Закарпатской области, детективы следственного управления полиции и работники Департамента БЗПТЛ Нацполиции Украины, под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.
Вымогателям инкриминируют часть 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины, то есть вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Все трое фигурантов задержаны и порядке статьи 208 УПК и помещены в изолятор временного содержания. За содеянное преступникам грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А в СССР секса не было !
не то відео !
А то , яким шантажували - зажали ?
Через кілька років, уже в іншій в/ч, одна "бойцица", якій я відмовив у клопотанні, бо воно було незаконним, зателефонувала моїй, і пробувала "втулить", що я десь з кимсь "пісюна парив...". А моя питає: "А тебе завидки беруть?"
Коли я читаю про "сцени ревнощів", мене на сміх прориває... Які ж бувають ідіоти на світі... Думаю, якби мене почали такими фото шантажувать, я-б, тільки посміявся, і сам порекомендував-би їх моїй показать...
классика - муж неожиданно возвращается раньше с рейса, счастливый открывает входную дверь, а в ванной что-то щебечет жена и бубнит мужик и слышен шум воды... он позеленел и не придумав как их обоих ухандохать, тихонько сдает назад и натыкается на соседку снизу, которая мчится с разводным ключом... и ему - ой как ты вовремя приехал, а то вы нас топите, а мой там что-то пытается сделать, аварийку вызвали.... на звук ее голоса выходит мокрый мужик и говорит - Сань... это не то что ты подумал! сзади появляется полуодетая мокрая женщина (сорочка сверху халат, а дело было на рассвете))) и глаза ее расширяются от удивления.. но! из-за спины вовремя выходит та, с разводным ключом и говорит - ну вас на хер! иди крути что там надо... хорошо что я рядом - поубивались бы за эту... мокрую курицу, затопившую нам и ванну и прихожку )))) ржали все! и мужики с аварийки в том числе ))))
- Ой, у нас хліба мало. Збігай, купи, а я поки на стіл накрию...
Чоловік одягся та й пішов. Спускається по сходах, назустріч сусідка, бабця, з двома хлібинами.
- Позичте хлібину... Я завтра вам свіжішу принесу...
Взяв хліб, і назад. Заходить у квартиру, а в ній чад - сало розтопилося і горить на сковороді. А в спальні - сопіння. Глядь - а кум жінку "жарить"... Пішов на кухню, взяв сковороду, і вилив кумові на сраку... Натекло і жінці...
Тому й смішно: бо Вам нема чого пред*явити.
А ці =таварісчі= охочі стрибнути в гречку, шукали пригод, похвалитися, напевне, друзям хотіли потім, зняли даму - от вона їх і розвела.
Нічого, тепер ті, від кого вони хотіли приховати свої =подвиги=, взнають все одно.
Особливо =щасливими= будуть, звичайно, дружини.
" Виганяє Бог з Раю Адама, та й каже:
- Наостанок даю тобі два дари: розум і член... За допомогою розуму ти будеш думать, як добуть собі хліб насущний і влаштовувать життя, а за допомогою члена будеш отримувать задоволення і плодить дітей... Є тільки один побічний ефект - ти не зможеш користуваться обома цими дарами одночасно...".
Що я робив, куди ходив - це моя справа... Я просто сказав, що люди різні бувають... Відкрийте Херлуфа Бідструпа, його серію карикатур "Ревнування", і подивіться... Я подібне зустрів (тільки в штанях), пару років тому - заходив у магазинчик біля дому, купував зубну пасту, бритви, крем для бриття, і подібне. Ну і перекидався парою слів з продавцем... Чоловік дізнався, спеціально прийшов і сидів у підсобці, чатував, коли зайду. А потім учинив таку сцену!!! "На виході" - магазин втратив покупця... І все...
Комент підтримала.
Жаль, що Ви не побачили.
А может она стоит 2000 баксов?
а хто ще міг їх здати?