На данный момент Беларусь официально не подтвердила согласия передать Украине членов ЧВК "Вагнер", - Кулеба. ВИДЕО
Официальные лица Беларуси пока не подтвердили своё согласие передать Украине членов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", принимавших участие в боевых действиях на стороне боевиков на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Разговор вчера между двумя президентами был очень конструктивным, с обеих сторон даны соответствующие распоряжения правоохранительным органам, но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих людей Украине, мы официальной коммуникации не получали. На данный момент, она существует из источника в СМИ…", - сказал Кулеба в четверг на брифинге.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 33 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
5 августа президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси бойцов ЧВК "Вагнер".
В ходе телефонного розговора Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания. "Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал он.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, главы государств отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов Украины и Беларуси, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лукашенко запросив генпрокурорів України і Росії для обговорення ситуації з "вагнерівцями"
кто больше даст за дятлов
вот это ШОУМЕН !!!!!!!!!!!!
ведь мордой в сосбственное г... бацька макать будет и еще краснобайствовать
не думаю,що віддасть Украні ОРДЛО-вських сепарів
отдать этих террористов Украине это почти тоже самое как объявить войну РФ....
а нам расстраиваться не нужно - Зеля все равно бы отдал их за таксистов с Луганска...
случился бы бы очередной позор ...
І це без врахування тиску Кремля.
И расстреляйте обязательно всю єту сволоту.Не забудьте приєднати до них Медвєдчука та Рабіновича.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В чому конструктивність розмови президентів?
https://www.youtube.com/watch?v=u2HpqUV4r-E
Ця пісня для тебе.
Это не Лукашенко строптив по отношению к Кремлю. В его мире это Кремль строптив и неблагодарен по отношению к нему, потому что не дает холопу столько преференций, сколько ему хочется, потому что вдруг, мало ли, на самом деле (это его искренний страх, в отличие от страха подыгрывающих здесь ему псевдоукраинских ботов) подыскивает ему более удобную замену - как же от сиськи оторвут!
В Беларуси те, кто воевал на стороне законной украинской власти, не могут вернуться домой под страхом наказания за наемничество. При режиме Лукашенко. Те, кто съездил, и не раз, спасать "братков от фашистов" , живут припеваючи. При режиме Лукашенко. Некоторых вызвали в органы, для проформы. Потом эти местные хвалились. Что у кого-то его следователь, вместо опроса/допроса ходил куда-то по своим делам, а его оставлял в кабинете играть на служебном компьютере. Что кто-то у "пацанов" в милиции спросил: "Если тут такое будет, автомат мне дадите" - Дадим, конечно." Лукашенко хороший, милиция плохая? Цитата: "Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли." Это он про боевиков, которых якобы Москва якобы послала якобы его свергать, убивать даже, может быть. И с другой стороны безмерная жестокость, насилие и хамство в отношении людей, собравшихся в очереди в магазин национальной одежды, потому что за ними - о как! - стоят, оказывается, "кукловоды", не будем говорить откуда, но из Кремля. О какой честности, о какой выдаче бандитов тут можно говорить, когда это одна шайка. За каждого демонстративно отданного Украине боевика, если, конечно, они будут отданы, Лукашенко расплатится с Московой шкурами, а может, и головами сотен белорусских патриотов.
Надеюсь и не отдадут. Позора оберемся, когда Зеленский их тупо вернет, как Порошенко в 2014м "заблудившихся" службовых наРФии.