2 703 35

На данный момент Беларусь официально не подтвердила согласия передать Украине членов ЧВК "Вагнер", - Кулеба. ВИДЕО

Официальные лица Беларуси пока не подтвердили своё согласие передать Украине членов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", принимавших участие в боевых действиях на стороне боевиков на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Разговор вчера между двумя президентами был очень конструктивным, с обеих сторон даны соответствующие распоряжения правоохранительным органам, но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих людей Украине, мы официальной коммуникации не получали. На данный момент, она существует из источника в СМИ…", - сказал Кулеба в четверг на брифинге.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 33 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров РФ и Украины для разбирательств в ситуации с задержанием боевиков ЧВК "Вагнер"

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

5 августа президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси бойцов ЧВК "Вагнер".

В ходе телефонного розговора Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания. "Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал он.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, главы государств отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов Украины и Беларуси, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.

Беларусь (8016) боевик (16779) МИД (7108) россия (97265) Донбасс (26966) Кулеба Дмитрий (2882) ЧВК Вагнер (1339)
+10
И не подтвердит... Отношения с Россией ей дороже. Просто сошлется на трудности перевода
показать весь комментарий
06.08.2020 11:38 Ответить
+9
и не отдаст...
отдать этих террористов Украине это почти тоже самое как объявить войну РФ....
а нам расстраиваться не нужно - Зеля все равно бы отдал их за таксистов с Луганска...
случился бы бы очередной позор ...
показать весь комментарий
06.08.2020 11:40 Ответить
+6
так ви й не передавали поки ще офіційного запиту на видачу.. Нафіг брехати, ******?
показать весь комментарий
06.08.2020 11:39 Ответить
И не подтвердит... Отношения с Россией ей дороже. Просто сошлется на трудности перевода
показать весь комментарий
06.08.2020 11:38 Ответить
Опередил ). Лукашенко понимает, что Путин его прижмет рано или поздно. Но хочет облегчить свою участь.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:42 Ответить
Бацька устраивает аукцион

Лукашенко запросив генпрокурорів України і Росії для обговорення ситуації з "вагнерівцями"

кто больше даст за дятлов

вот это ШОУМЕН !!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 11:52 Ответить
интересно, приедет ли прокурор рашки ?

ведь мордой в сосбственное г... бацька макать будет и еще краснобайствовать
показать весь комментарий
06.08.2020 11:59 Ответить
бАЦЬКА ТАКИМ ЧИНОМ ДАЛІ ПРОБУЄ ШАНТАЖУВАТИ(ХОЧ ЯКОСЬ) КРЕМЛЬ.

не думаю,що віддасть Украні ОРДЛО-вських сепарів
показать весь комментарий
06.08.2020 11:38 Ответить
запропонувати йому Цепкала і зразу віддасть
показать весь комментарий
06.08.2020 11:52 Ответить
так ви й не передавали поки ще офіційного запиту на видачу.. Нафіг брехати, ******?
показать весь комментарий
06.08.2020 11:39 Ответить
зеопарыши ,как обычно,врут!!
показать весь комментарий
06.08.2020 11:46 Ответить
Это будет долго и нудно, пока не выберут Луку в очередной раз...
показать весь комментарий
06.08.2020 11:39 Ответить
и не отдаст...
отдать этих террористов Украине это почти тоже самое как объявить войну РФ....
а нам расстраиваться не нужно - Зеля все равно бы отдал их за таксистов с Луганска...
случился бы бы очередной позор ...
показать весь комментарий
06.08.2020 11:40 Ответить
Розовые мечты набутылочника
показать весь комментарий
06.08.2020 11:43 Ответить
Там болота вроде бы глубокие,можно вагнеровцев и потерять..
показать весь комментарий
06.08.2020 11:40 Ответить
Лукашенко повинен залишити інтригу до виборів, щоб не відштовхнути від себе як прокремлівску частину електорату, так і пробілоруську.
І це без врахування тиску Кремля.
І це без врахування тиску Кремля.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:43 Ответить
Настойчиво попросите! И всё получится.
И расстреляйте обязательно всю єту сволоту.Не забудьте приєднати до них Медвєдчука та Рабіновича.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:46 Ответить
Так вы ж суки даже запрос не направили. На что им отвечать?!
показать весь комментарий
06.08.2020 11:46 Ответить
"Разговор вчера между двумя президентами был очень конструктивным, с обеих сторон даны соответствующие распоряжения правоохранительным органам, но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих людей Украине, мы официальной коммуникации не получали. На данный момент, она существует из источника в СМИ…", - сказал Кулеба в четверг на брифинге.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В чому конструктивність розмови президентів?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В чому конструктивність розмови президентів?
показать весь комментарий
06.08.2020 11:47 Ответить
Ха, Белорусии уже по рукам и по губам надавали!
показать весь комментарий
06.08.2020 11:50 Ответить
лукашенка як і наші керманичі про путінські проститутки
показать весь комментарий
06.08.2020 11:54 Ответить
ЗЕдурень думкою багатіє.
показать весь комментарий
06.08.2020 11:55 Ответить
Цирк, не верю ни таракану ни Зе ни падлошенку никому
показать весь комментарий
06.08.2020 11:59 Ответить
Андрій Миколайчук - Піду втоплюся
https://www.youtube.com/watch?v=u2HpqUV4r-E
Ця пісня для тебе.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:01 Ответить
А Вы кому из них верите?
показать весь комментарий
06.08.2020 12:49 Ответить
а Йулі віриш хоч?))
показать весь комментарий
06.08.2020 12:26 Ответить
Никогда Лукашенко не выдаст сепаров Украине, не верьте усатому таракану!
показать весь комментарий
06.08.2020 12:04 Ответить
Ніхто не видасть Україні найманців РФ, це буде вже дійсно між РФ і Білорусією така тріщина, що без помсти з боку РФ не залічиться. Тут важливо Україні підтримувати ворогів РФ, а не приймати зеленими недополітиками, тих хто в ній переховується. Важливо розвідці і спецслужбам України пхати палки в колеса РФ по усьому світі, там де вона хоче щось урвати. Допомагати всім хто воює проти РФ. Наш друг - це ворог нашого ворога. І начхати диктатор він чи демократ, як гаранти , наприклад, начхали на роззброєну Україну. Здавати друзів РФ її ворогам і конкурентам та допомагати їм їх знищувати.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:04 Ответить
Дурной тон цитировать себя, но повторю из собственного недавнего "мегапоста", чтобы в интервале полутора часов не переписывать одну и ту же мысль другими словами.

Это не Лукашенко строптив по отношению к Кремлю. В его мире это Кремль строптив и неблагодарен по отношению к нему, потому что не дает холопу столько преференций, сколько ему хочется, потому что вдруг, мало ли, на самом деле (это его искренний страх, в отличие от страха подыгрывающих здесь ему псевдоукраинских ботов) подыскивает ему более удобную замену - как же от сиськи оторвут!

В Беларуси те, кто воевал на стороне законной украинской власти, не могут вернуться домой под страхом наказания за наемничество. При режиме Лукашенко. Те, кто съездил, и не раз, спасать "братков от фашистов" , живут припеваючи. При режиме Лукашенко. Некоторых вызвали в органы, для проформы. Потом эти местные хвалились. Что у кого-то его следователь, вместо опроса/допроса ходил куда-то по своим делам, а его оставлял в кабинете играть на служебном компьютере. Что кто-то у "пацанов" в милиции спросил: "Если тут такое будет, автомат мне дадите" - Дадим, конечно." Лукашенко хороший, милиция плохая? Цитата: "Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли." Это он про боевиков, которых якобы Москва якобы послала якобы его свергать, убивать даже, может быть. И с другой стороны безмерная жестокость, насилие и хамство в отношении людей, собравшихся в очереди в магазин национальной одежды, потому что за ними - о как! - стоят, оказывается, "кукловоды", не будем говорить откуда, но из Кремля. О какой честности, о какой выдаче бандитов тут можно говорить, когда это одна шайка. За каждого демонстративно отданного Украине боевика, если, конечно, они будут отданы, Лукашенко расплатится с Московой шкурами, а может, и головами сотен белорусских патриотов.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:05 Ответить
тут трактористу нада проявить недюжие таланты в гибкости чтобы и рыбку съесть и на х.. не сесть))
показать весь комментарий
06.08.2020 12:25 Ответить
Так кому передавать? Эти поменяют на таксистов,лучше что бы им беларуссы 20 лет дали за терроризм!!
показать весь комментарий
06.08.2020 12:35 Ответить
Думаю, что мид Украины не настолько наивный, чтобы верить таракану, комуняцкое руководство бялоруси и москалей, повязаны преступлениями против своих граждан, и весь ответ.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:49 Ответить
Циган дрочит путлера .никого он нам не передаст
показать весь комментарий
06.08.2020 12:50 Ответить
Да не надейтесь вы на выдачу вагнеровцев украине!! Этот пройдоха и врунишка и трус, Лукашенко, никогда не пойдёт против *****!!
показать весь комментарий
06.08.2020 16:16 Ответить
Фактически схема возврата боевиков в Россию через Украину согласована между Россией и Украиной. Потом их обменяют на "таксистов", на
показать весь комментарий
06.08.2020 16:35 Ответить
Все прекрасно понимают, что этих бандитов Украине не отдадут и все эти "звонки" и заявления делаются только для виду.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:11 Ответить
Надежды юношей питают...
Надеюсь и не отдадут. Позора оберемся, когда Зеленский их тупо вернет, как Порошенко в 2014м "заблудившихся" службовых наРФии.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:03 Ответить
 
 