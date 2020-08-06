Зеленский о назначении Кравчука в ТКГ: Группу должен возглавлять мощный и мудрый человек, у которого есть авторитет по всей Украине. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил назначение первого президента Украины Леонида Кравчука в Трехстороннюю контактную группу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал на брифинге в Донецкой области.

По словам президента, на эту должность было несколько кандидатур.

"Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, у которого авторитет по всей Украине. И во временно оккупированной части. Это очень важно для председательствующего ТКГ", - сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил предыдущего главу Леониду Кучму за его работу.

"Я ему (Кучме, - ред.) благодарен за сложную работу, он действительно сделал большую работу, он действительно устал. Здесь нет других причин. Мы ему благодарны", - добавил он.

Напомним, Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Он занял эту должность после того, как второй президент Украины Леонид Кучма сложил с себя обязанности главы делегации.

Кравчук, как и Кучма, будет выполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ на общественных началах.

Позже Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил о готовности идти на компромиссы ради окончания войны.