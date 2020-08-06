РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9716 посетителей онлайн
Новости Видео
7 630 176

Зеленский о назначении Кравчука в ТКГ: Группу должен возглавлять мощный и мудрый человек, у которого есть авторитет по всей Украине. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил назначение первого президента Украины Леонида Кравчука в Трехстороннюю контактную группу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал на брифинге в Донецкой области.

По словам президента, на эту должность было несколько кандидатур.

"Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, у которого авторитет по всей Украине. И во временно оккупированной части. Это очень важно для председательствующего ТКГ", - сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил предыдущего главу Леониду Кучму за его работу.

"Я ему (Кучме, - ред.) благодарен за сложную работу, он действительно сделал большую работу, он действительно устал. Здесь нет других причин. Мы ему благодарны", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фокин будет налаживать коммуникацию между жителями ОРДЛО и переселенцами, - Кравчук. ВИДЕО

Напомним, Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

Он занял эту должность после того, как второй президент Украины Леонид Кучма сложил с себя обязанности главы делегации.

Кравчук, как и Кучма, будет выполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ на общественных началах.

Позже Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил о готовности идти на компромиссы ради окончания войны.

Зеленский Владимир (21968) Кравчук Леонид (1226) назначение (2211) Трехсторонняя контактная группа (842)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+54
ну как же?? его именем даже тачки называли !!!
показать весь комментарий
06.08.2020 12:09 Ответить
+46
Авторитет???, нет не слыхали!))))
показать весь комментарий
06.08.2020 12:07 Ответить
+42
Кто, по-вашему, этот мощный старик?
(из савецкой классики)
показать весь комментарий
06.08.2020 12:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
мне интересно, на какой дури сидит зебаран , если он считает кравчукчу с фокиным политически"мощными" типа чуваками )))) видать дурь заборная у зепоца)))
этим мощным старикам пора думать о местах на кладбище, говно комуняцкое )))
показать весь комментарий
06.08.2020 12:43 Ответить
Где он жил последние 20 лет? В параллельной реальности? О чем он говорит?
показать весь комментарий
06.08.2020 12:44 Ответить
Айкоси да.... айкоси да... ось де віе жив.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:08 Ответить
он брешет
показать весь комментарий
06.08.2020 22:16 Ответить
"Группу должен возглавлять мощный и мудрый человек, у которого есть авторитет по всей Украине"

Так почему такого человека не назначили?
показать весь комментарий
06.08.2020 12:47 Ответить
Тут ключове «по всій Україні» -мається на увазі, що орки можуть прислухатись до другого «мощнага лідера» -Фокіна, а це прямі перемовини з терористами Кремля, що кацапам і потрібно для зняття санкцій.
показать весь комментарий
06.08.2020 12:52 Ответить
Помню, немцы в Крым ездили, французы, чехи, у Зеленского возмущались, а https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/2/7261563/ Медведчук поехал отдыхать в оккупированный Крым , у Зеленского молчат по всем каналам телевидения, запретили друга Зеленского трогать.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:06 Ответить
Старая коммунистическая вавка Кравчук хочет передавать ее всем окружающим лохам, еще верящим Зеленскому и его банде.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:04 Ответить
Старая облезлая, маразматическая лиса случайно ставшая президентом никогда не была авторитетом это и есть новое лицо ЗЕкоманды. Большая клетчатая сумка- кравчучка единственный символ Кравчука.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:10 Ответить
кравчук никакой не президент, его никто на выборах не выбирал, это простой катях приплывший из московского болота
показать весь комментарий
06.08.2020 18:45 Ответить
Кусок собачьего дерьма а не авторитет.этот кравчук
показать весь комментарий
06.08.2020 13:16 Ответить
Мощний і мудрий це правильно, але не людина якій залишилося два рази перднути, та ще й комуняка хоч і бивший!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 13:27 Ответить
"...якій залишилося два рази перднути..." так, может и раньше вся "мощность" в этом и состояла?
показать весь комментарий
06.08.2020 18:06 Ответить
какой же ж только идиот....
показать весь комментарий
06.08.2020 13:27 Ответить
Даже не знаю, кто бы мог сравниться с преЗедентов по части ораторского искусства - Демосфен или Цицерон?
показать весь комментарий
06.08.2020 13:29 Ответить
Лохотрон!
показать весь комментарий
06.08.2020 18:07 Ответить
В Ураїні є хтось, хто поважає кравчука і вважає його мудрим, окрім українофоба зеленського?
показать весь комментарий
06.08.2020 13:34 Ответить
Навряд.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:06 Ответить
Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні - Цензор.НЕТ 8152 Не факт що навіть ця кодла його поважає
показать весь комментарий
06.08.2020 13:36 Ответить
У Кравчука есть авторитет? И ето тот мудрый который просрал самый большой ядерный потенциал в мире на какую то бумажку а потом посадил всю страну на кравчучки?
показать весь комментарий
06.08.2020 13:45 Ответить
мудрая жизнь украинского народа,указывает на деянея сего комунистического служивого одним словом"кравчучка".
показать весь комментарий
06.08.2020 13:47 Ответить
И нынешним уровнем жизни...
показать весь комментарий
06.08.2020 14:44 Ответить
Потужна у 86 років? Мудра (просрав ядерну зброю)?
Авторитет..... це пздц... заберіть у янєлоха айкоси та іньші препарати бо він вже зовсім **#нувся.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:05 Ответить
без коментарів
без комментариев
no comment
показать весь комментарий
06.08.2020 14:11 Ответить
Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні - Цензор.НЕТ 8139
показать весь комментарий
06.08.2020 14:19 Ответить
А кто же тогда должен возглавлять территорию, ранее считавшейся Украиной??
показать весь комментарий
06.08.2020 14:21 Ответить
Да Вова, ты кравчучкой не пользовался. И видимо не знаешь, что Кравчук ушел досрочно, после мощных забастовок. Авторитет у него 3000% инфляции.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:23 Ответить
Як умру, то покладіте мене на кравчучку,
до кравчучки прикрутіте золочену ручку.
По асфальту аж до Мінська мене покотіте,
і за стіл переговорів мене посадіте.
А як я вам здам країну задля компромісу
, заберіть мене з-за столу й викиньте до біса.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:24 Ответить
З кожною заявою Зе впевнююсь,що він шпанюк з підворотні. Брехня на брехні, тупа необізнаність в усіх сферах держави. виріс на сцені,де розважав тупу біомасу, Да кравчука ненавидять і старі комуняки (за участь в розвалі совка) і ті хто знає,як цей ідеолог брехні довів Україну майже до краху здавши всі стратегічні напрямки росії. Невже молоде покоління України все таке тупе,що на її очах руйнують державу і воно мовчить.?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:40 Ответить
Кравчук уже вошел в историю Украиньі , благодаря получению независимость "бархатньім" способом. Теперь у него есть шанс на "дембельский аккорд" в хорошем смьісле єтого вьіражения. Я бьі пожелал удачи Леониду Макаровичу!
показать весь комментарий
06.08.2020 14:49 Ответить
Если нужен мощный, почему назначают немощного старика?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:55 Ответить
А чем на данном этапе можно говорить и что решать, если Россия одно хочет - федерализации Украины. Им потом будет легче расчленить Украину! Лоб в лоб воевать с Россией мы уже видели что получилось. Самое интересное когда Крым и Донбасс захватывали в это время Порошенко с Турчиновым делили власть кто будет кем(((( Россия с этой части никогда не уйдет ибо если она уйдет то будет стоять вопрос о Крыме, а так сказать это ваша территория и ваша проблема, но мы своих не бросаем. Как и герб России петух двуголовый одна клюет другая дразнит!
показать весь комментарий
06.08.2020 14:58 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/3824522.html Разумная оптимизация состава ТКГ

Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні - Цензор.НЕТ 4254
показать весь комментарий
06.08.2020 15:09 Ответить
Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні - Цензор.НЕТ 6014
показать весь комментарий
06.08.2020 15:10 Ответить
Эта старая коммуняцкая сволочь не повела Украину по пути прибалтов(когда были все шансы и США открыто об этом говорили),а повёл к тому,что мы сейчас имеем!История ничему не учит?
показать весь комментарий
06.08.2020 15:12 Ответить
повел опять в СНГ в угоду Расее и Ельцину, испужался
Прибалты сразу сказали: Нет, никуда вы нас опять не затянете!
и Горбачев тоже хотел подписать "новый-старый Союзный договор".
показать весь комментарий
06.08.2020 19:29 Ответить
цілком згоден!
тільки до чого тут Кравчук?
показать весь комментарий
06.08.2020 15:12 Ответить
1991 рік. Кравчук і вся величезна антиукраїнська зграя його спільників комуняк (конституційна більшість) в окупаційному - радянському парламенті колонії урср. Так вони і на грам не хотіли відновлення поневоленої в 1920 роках кремлем Української держави (УНР). Тільки прихід Єльцина на Олімп влади в паРаші, який криваво розстріляв кацапський парламент і жорстко розігнав бандитів комуняк росії, а це вже дуже реально загрожувало і нашим виродкам - комунякам кпу. І цей фактор підштовхнув повністю комунізований анти-український парламент проголосувати за відновлення суверенітету колонії урср. Чітко видно що хитрий лис Кравчук зі своєю комуняцькою шоблою вирішили незалежністю України убезпечити себе від Єльцина і створити комуно-фашистську державу за подобою Північної Кореї залишаючись при владі вже в новій незалежнішій комуняцькій України, продовжуючи в ній верховодити і грабувати Український народ .Так воно і сталося до влади на десятиліття прошили злодії -комуняки частина яких перефарбувалась в бандитів ригоАналів і разом почали нешадно грабувати вже в суверенній Україні.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:30 Ответить
"тільки прихід Єльцина на Олімп влади в паРаші, який криваво розстріляв кацапський парламент "- не верно. Розстріляв ПАрламент тільки у 1993 році, восені. а у 1991 р. був ГКЧП у МОскві, комуняки злякалися Ельцина - це так, та проголосували за збереження УРСР,
показать весь комментарий
06.08.2020 19:33 Ответить
Какое у народа может быть уважение к содержанке Медведчука?
показать весь комментарий
06.08.2020 15:26 Ответить
Группу должен возглавлять мощный и мудрый человек, такой как Я.
показать весь комментарий
06.08.2020 15:31 Ответить
"Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец украинской демократии"
показать весь комментарий
06.08.2020 15:36 Ответить
у него такий авторітет як у тебе нуль
показать весь комментарий
06.08.2020 15:48 Ответить
С каких про у вора- Кравчука появился в Украине авторитет??
показать весь комментарий
06.08.2020 16:11 Ответить
повторю, уж больно хороша!

Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні - Цензор.НЕТ 8544
показать весь комментарий
06.08.2020 16:33 Ответить
Зразу не побачив, написав нижче майже те саме.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:31 Ответить
Старая коммунистическая вавка Кравчук хочет передавать эту заразу всем окружающим лохам, еще верящим Зеленскому и его банде. Ничего кроме позора и разорения Кравчук Украине не принес и не принесет. Таких надо судить.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:07 Ответить
вот именно! почему его не вызывали в ГПУ, ДБР, почему не судили? (при этом давал указания Порошенко как надо себя вести в суде!!!)
отделался легким испугом старый хрыч. опозорит себя перед уходом туда...
что-то и ОПЗЖ молчат: ни да, ни нет, выжидают. кстати Лукашухе предлагали войти в эту ТКГ - отказалась, бравая патриотка-лугандонка. только языком умеет...
показать весь комментарий
06.08.2020 19:26 Ответить
вы серьезно считаете что старого прокацапского ишака назначил Вовка Арлекинский ????Ну вы реально ничего не понимаете(крышкой вам по писюну).Там реально торчат уши убийцы Василя Стуса.)(уйловский кум назначает ,а озвучивает Вованушка Дурачек.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:14 Ответить
Да, Кравчук мощный старий пердун и мудрый засранец. Такой же засранец, как и мелкое ЗЕленое ЧМО по имени ЗЕянелох.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:18 Ответить
Гігант кравчук потратить всі сили щоб підтримувати ще одного мастодонта фокіна щоб не впав,чиж-бо будуть спиратись один на одного.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:27 Ответить
Головне щоб після Кравчука ми по світу з кравчучками не пішли! Фокіна знайшли, ще треба Масола відкопати!
показать весь комментарий
06.08.2020 17:52 Ответить
Зе, ну что ты всегда выбираешь одни отбросы, которые никому и на хрен не нужны???
показать весь комментарий
06.08.2020 18:10 Ответить
Группу должен возглавлять мощный и мудрый человек. © Зе
- Кто етат мощний старік? © класика
показать весь комментарий
06.08.2020 18:28 Ответить
було зібрано невдячну публіку.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:52 Ответить
Он уже одной ногой в грабу так что сольёт и в тот мир)Вот вам и отмазка
показать весь комментарий
06.08.2020 18:57 Ответить
Кравчук - это предатель Родины, тотально угробивший богатую и развитую Украину сразу после обретения ею независимости. За такое - виселица!
Плюс сейчас Кравчук - это престарелый недоумок с прогрессирующей старческой дебильностью. Лучше бы уже Кучму взяли - он хоть просто уголовный преступник с пожизненным сроком.
Что люди на Украине закончились уважаемые и мудрые???
Просто вы хотите, чтобы судьбу Украины решал предатель Родины, который близок по духу предателям Родины Дамбаса и Лугандона и о. Крысаков.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:09 Ответить
На заднем плане два хмыря -стукача.Я бы шмарклю и его ху....ов там бы и прикопал.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:20 Ответить
Леонид Кравчук бывший секретарь ЦК Ком. партии Украины очень активно душил свободу слова в Украине, преследовал учёных гуманитариев, был верным сторожевым псом большевитской банды, которая правила Украиной. Пусть расскажет сколько по его указанию было брошено в тюрьмы ив психужки патриотов, которые боролись за независимость УкраиныУкраины. Он должен сидеть в тюрьме, а не служить новому новому режиму, который грабит Украину, уничтожает её.
показать весь комментарий
06.08.2020 19:44 Ответить
«Мощный и мудрый...», - а при чому тут Кравчук? Він у цьому не винуватий.
показать весь комментарий
06.08.2020 20:45 Ответить
После того 314здежа, что устроил Кравчук, нет у него авторитета в Украине!
Все просрал старый мудак в один миг.
показать весь комментарий
06.08.2020 21:02 Ответить
Слушаю группу Тик " Циклоны", откуда они знали, что из маленького вовы вырастит большое х-у-й-ло.
показать весь комментарий
06.08.2020 22:41 Ответить
Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні - Цензор.НЕТ 5024
показать весь комментарий
06.08.2020 23:13 Ответить
Ти вже орла начштабом призначив! Але не того орла що високо літає, а того що гори обсирає! (Втік з поля бою з двома комбатами на подарованім Коломойшою броньовику!)
показать весь комментарий
06.08.2020 23:38 Ответить
Криворожский лошара гонит .какой курва авторитет ! этот дедушка уже думает земле ! не думал что писюнисты -ананисты настолько лохонутые !
показать весь комментарий
06.08.2020 23:53 Ответить
Да, есть такой. На "енко" фамилия заканчивается, на "Порош" - начинается.
показать весь комментарий
07.08.2020 00:15 Ответить
згадалось Бендер про Іполіта матвеевича на засіданні товариства Меча і орала
Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.- https://socratify.net/quotes/dvenadtsat-stulev-ilia-ilf-evgenii-petrov Двенадцать стульев (Илья Ильф, Евгений Петров)
показать весь комментарий
07.08.2020 04:40 Ответить
це фраза коли Бендер розводив на гроші членів товариства.
показать весь комментарий
07.08.2020 04:44 Ответить
Такой же мощный,авторитетный как ты!!!
показать весь комментарий
07.08.2020 08:47 Ответить
зелений дурник і маразматик комуняка
показать весь комментарий
07.08.2020 09:26 Ответить
...аффтаритет...
Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні - Цензор.НЕТ 4016...
показать весь комментарий
07.08.2020 09:30 Ответить
Звичайно що я тут можу сказати мудрій і тп Українській націі, але вважати авторітетним людину яка за бумажку віддала ядерну зброю... я навіть не знаю як то назвати. Добре що я там не живу бо вже давно би сидів.
показать весь комментарий
07.08.2020 09:53 Ответить
Мощный Кравчук)
показать весь комментарий
07.08.2020 10:32 Ответить
Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні - Цензор.НЕТ 577
показать весь комментарий
07.08.2020 10:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 