Зеленский о назначении Кравчука в ТКГ: Группу должен возглавлять мощный и мудрый человек, у которого есть авторитет по всей Украине. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил назначение первого президента Украины Леонида Кравчука в Трехстороннюю контактную группу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства рассказал на брифинге в Донецкой области.
По словам президента, на эту должность было несколько кандидатур.
"Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, у которого авторитет по всей Украине. И во временно оккупированной части. Это очень важно для председательствующего ТКГ", - сказал Зеленский.
Президент также поблагодарил предыдущего главу Леониду Кучму за его работу.
"Я ему (Кучме, - ред.) благодарен за сложную работу, он действительно сделал большую работу, он действительно устал. Здесь нет других причин. Мы ему благодарны", - добавил он.
Напомним, Леонид Кравчук 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
Он занял эту должность после того, как второй президент Украины Леонид Кучма сложил с себя обязанности главы делегации.
Кравчук, как и Кучма, будет выполнять обязанности главы украинской делегации в ТКГ на общественных началах.
Позже Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил о готовности идти на компромиссы ради окончания войны.
