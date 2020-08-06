Лукашенко: В Беларуси задержаны лица с паспортами США, принимавшие участие в предвыборной кампании в РФ. ВИДЕО
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о задержании "некоторых лиц с американскими паспортами", жены которых якобы работают в Госдепе США.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА, об этом он сказал на сегодняшнем совещании, посвященном обсуждению безопасности избирательной кампании.
По словам Лукашенко, в Беларуси уже задержано немало людей, которые ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в стране, и речь не только о недавнем задержании боевиков ЧВК "Вагнера".
"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители", - обратил внимание глава государства.
"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются на территории Беларуси... Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют", - добавил он.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 33 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
5 августа президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси бойцов ЧВК "Вагнер".
В ходе телефонного розговора Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания. "Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал он.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, главы государств отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов Украины и Беларуси, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Lt. Col. Frank Slade
http://www.jvanetsky.ru/data/text/ap/kak_shuteat_v_odesse/ "У людей большое горе, они хотят поторговаться"(с) Как шутят в Одессе, М.Жванецкий.
на росії ! То дід з'їхав з стирти .
...
"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе.
Но со штыками наперевес их защищают российские руководители", - обратил внимание глава государства.
Источник: https://censor.net/n3212315
Сегодня хайпуются на территории Беларуси... Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют", - добавил он.
Источник: https://censor.net/n3212315
там ще було про "наколоті апельсини"...
..
..
И он говорит, что отдельные из них работали в россии, и сейчас за них россия заступается.
Там венгерки с крепким телом
Ты их в дверь - они в окно...
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно.
(с) В. Высоцкий
хорошо сказал
Но в небо не пускает моя большая скромность
Всі білоруси мріють подохнути в Сірії по наказу пригожина.
------------------------------------
Мріють только ОМОНОВЦЫ и МЕНТОЗАВРЫ.
ЦЕ ФЕЄРИЧНО !!!))))))))))))))))))))))) три рази перечитавв заголовок..
так ні..уя і не зрозумів ))))
Там негри бродять..
Держдеп в засаді сторожить...
Лука еще должен базу рептилоидных подводных НЛО в Беловежской пуще накрыть.
...
Во-во. Не надо было ему на 9 Мая ездить в РФ. Не надо.
Работал на штабы Меркель, Обамы, Собчак. Только у него паспорт США - имел неосторожность приехать к больной матери. Надеюсь госдеп насует Лукашенке за своего гражданина.
..
..
поток бессознательного