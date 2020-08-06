РУС
За взятый у кандидата продуктовый набор можно сесть на 2 года, - Айвазовская. ВИДЕО

Раздача кандидатами избирателям денег, продуктов питания, алкогольных или табачных изделий - это подкуп, и за него и кандидат, и избиратель могут лишиться свободы на 2 года.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Кодексы – и Избирательный, и Уголовный – стали более точными, учитывая именно украинские практики. То есть там даже выписано, что продукты питания, чего раньше не было, табачные и алкогольные изделия, независимо от суммы стоимости этих изделий будут трактоваться как подкуп", - сказала Айвазовская.

Она призвала избирателей не принимать подарки от кандидатов, поскольку они также будут нести ответственность за их получение.

"В кодексе написано, что, по сути, нет логичной связи между тем, что вы взяли что-нибудь – подарок, деньги от кандидата, - и проголосовали. Вы можете даже не прийти на выборы, но в момент принятия предложения, если оно задокументировано, то вы будете нести ответственность. К примеру, для избирателя это 2 года ограничения свободы или 2 года заключения. Наверное, не стоят те 100-200 гривень или продуктовый набор любых ограничений свободы или высоких штрафов", - подчеркнула Айвазовская.

+24
Очередной дебилизм, вместо того чтоб сажать тех кто дает эти наборы они собрались простых людей сажать.
06.08.2020 16:43 Ответить
+15
Сажать надо тех, кто даёт продуктовые наборы, а не тех, кто голодая их берет. Что-то уж больше похоже на то, как сажали за колоски.
06.08.2020 16:47 Ответить
+14
И много сидит?
06.08.2020 16:42 Ответить
"Раздача кандидатами избирателям денег, продуктов питания, алкогольных или табачных изделий" - у-у-ууууууууууу !!!!!
где?
ГДЕ?
ГДЕ ???
07.08.2020 08:58 Ответить
