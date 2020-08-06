За взятый у кандидата продуктовый набор можно сесть на 2 года, - Айвазовская. ВИДЕО

Раздача кандидатами избирателям денег, продуктов питания, алкогольных или табачных изделий - это подкуп, и за него и кандидат, и избиратель могут лишиться свободы на 2 года.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Кодексы – и Избирательный, и Уголовный – стали более точными, учитывая именно украинские практики. То есть там даже выписано, что продукты питания, чего раньше не было, табачные и алкогольные изделия, независимо от суммы стоимости этих изделий будут трактоваться как подкуп", - сказала Айвазовская.

Она призвала избирателей не принимать подарки от кандидатов, поскольку они также будут нести ответственность за их получение.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рейтинг партий: "Слуга народа" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЕС - 15,7%, "Батькивщина" - 10,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

"В кодексе написано, что, по сути, нет логичной связи между тем, что вы взяли что-нибудь – подарок, деньги от кандидата, - и проголосовали. Вы можете даже не прийти на выборы, но в момент принятия предложения, если оно задокументировано, то вы будете нести ответственность. К примеру, для избирателя это 2 года ограничения свободы или 2 года заключения. Наверное, не стоят те 100-200 гривень или продуктовый набор любых ограничений свободы или высоких штрафов", - подчеркнула Айвазовская.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуги народа" идут на выборы под слоганом "Украина - это ты". ФОТО