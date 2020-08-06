На Харьковщине сотрудник ГНС задержан при получении 50 тыс. грн взятки, - ГБР. ВИДЕО

ГБР задержало на взятке главного государственного ревизора-инспектора отдела контрольно-проверочной работы физических лиц ГУ ГНС в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным предварительного расследования, налоговик систематически требовал от частного предпринимателя взятки за содействие в непроведении проверки предприятия и его контрагентов, а также непринятие мер правового реагирования со стороны налоговой службы и других контролирующих органов.

6 августа чиновник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины непосредственно после получениявзятки в сумме 50 000 гривен.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в принятии предложения, обещании или получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК) и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

