На Харьковщине сотрудник ГНС задержан при получении 50 тыс. грн взятки, - ГБР. ВИДЕО

ГБР задержало на взятке главного государственного ревизора-инспектора отдела контрольно-проверочной работы физических лиц ГУ ГНС в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным предварительного расследования, налоговик систематически требовал от частного предпринимателя взятки за содействие в непроведении проверки предприятия и его контрагентов, а также непринятие мер правового реагирования со стороны налоговой службы и других контролирующих органов.

6 августа чиновник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины непосредственно после получениявзятки в сумме 50 000 гривен.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в принятии предложения, обещании или получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК) и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

+2
Це десять мінімальних ЗЕрплат.
06.08.2020 20:16 Ответить
+2
Что такое ГНС и , главное , как мы раньше без этого ГНС выживали ?
06.08.2020 20:16 Ответить
+1
Шота зачастили. Наверно, не в ту кассу собирали...
06.08.2020 20:17 Ответить
Це десять мінімальних ЗЕрплат.
06.08.2020 20:16 Ответить
Це меньше з/п борцунів з корупцією !!))
06.08.2020 20:36 Ответить
Что такое ГНС и , главное , как мы раньше без этого ГНС выживали ?
06.08.2020 20:16 Ответить
ГНС - голимьій нанайский свист.
06.08.2020 20:21 Ответить
Так говорят , свистеть нельзя - денег не будет !
06.08.2020 20:23 Ответить
От у нього і забрали гроші.
06.08.2020 20:28 Ответить
Є така циркова вистава,боротьба нанайських хлопчаків , нагадує боротьбу з корупцією в Україні !!))
06.08.2020 20:40 Ответить
Раньше выживали. Потом кучма(ненавижу уродов, голосовавших за эту гниду) назначил создавать "ГНС" некоевого азарова. пахло яновича. Вновьназначенный мерзавец тут же заклеймил каждого украинца идентификационным номером. И справкой за деньги или через огромную очередь...
Отрывок новейшей истории страны уродов... Признавайте свои ошибки, соотечественники...
06.08.2020 21:54 Ответить
Шота зачастили. Наверно, не в ту кассу собирали...
06.08.2020 20:17 Ответить
Циркова вистава " Нищівна боротьба з корупцією " триває!!! Зловили чергову тюльку, дрібноту , а де акули корупціі !!)))
06.08.2020 20:34 Ответить
фрайервол...
06.08.2020 20:19 Ответить
Сфакрфикат для афакова, шо такое 50к грн для такой суперпоимки.. гдето по нулям даже по пезналу на все,вместе с со всеми понтами..
06.08.2020 20:29 Ответить
Да все они там взяточники,гетьмановичи умышленно законы так пишут - все для удобства сдирания взяток с бизнеса.
06.08.2020 20:29 Ответить
Таких ДНСів в Україні , неміряно !!)))
06.08.2020 20:37 Ответить
Пока общение между клиентом и чиновником не переместится в онлайн формат, вымогательство взяток будет обыденным явлением.
06.08.2020 21:40 Ответить
Так и ничего не понятно. Если он ФОП, то тогда какое предприятие. Если хотели проверить фопика, то мараторий на проверки. Так за что брали? ФОП явно дебил.
06.08.2020 22:09 Ответить
І що? Зараз виставлять таксу, обчистять лоха, а потім змінять кваліфікацію на шахрайство і отримає він умовно. Ми щодня на ЦН читаємо такі новини і в 90% підозри не 368 (хабарництво) а 190 (шахрайство). Це усе "очковтирательство"!!!
07.08.2020 11:43 Ответить
 
 