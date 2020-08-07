За сутки в Украине COVID-19 выявили у 103 детей и 93 медработников, - Степанов. ВИДЕО

В Украине с начала пандемии коронавируса инфицировались 5 490 детей и 9 078 медработников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас очередной антирекорд. За минувшие сутки заболели 1 453 человека. Из них 103 ребенка, а также 93 медицинских работника. Были госпитализированы 280 человек. За прошедшие сутки зафиксировано 33 летальных случая", - отметил Степанов.

При этом, по словам главы Минздрава, излечился 531 пациент.

"За все время пандемии заболел 78 261 человек. Из них 5 490 детей, а также 9 078 медицинских работников. Всего выздоровели 43 055 человека, а летальных случаев - 1 852", - добавил министр.

