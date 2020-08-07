РУС
Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированного Крыма: "Я не понимаю, за что вы мне отказываете. Крым украинский". ВИДЕО

Российской певице, выступающей под псевдонимом Глюкоза, запретили въезд в Украину в связи с незаконным посещением оккупированного Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, гражданка РФ прибыла в четверг в аэропорт "Борисполь" из Минска с частным визитом.

"Во время оформления пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный РФ Крымский полуостров", - отмечается в сообщении.

Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированного Крыма: Я не понимаю, за что вы мне отказываете. Крым украинский 01

За нарушение требований закона Украины россиянке запретили въезд в Украину на три года. "С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", - отмечено в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минкультуры только обнародует список артистов, которым запрещен въезд, а формируют его СНБО, СБУ и Нацсовет по ТРВ, - пресс-служба

Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированного Крыма: Я не понимаю, за что вы мне отказываете. Крым украинский 02
Фото: сайт Госпогранслужба

Крым (26470) россия (97281) артисты (281) певец (66)
+71
а вот за слова "крым украинский" рескует и в масковию не въехать)) так в Беларуси и застрянет
07.08.2020 11:58 Ответить
+64
Дякую прикордонникам!
07.08.2020 11:56 Ответить
+54
А не має такої печатки, щоби на завжди! Я би на бігборді розмістив. Класний слоган для виборів!
Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированного Крыма: "Я не понимаю, за что вы мне отказываете. Крым украинский" - Цензор.НЕТ 4509
07.08.2020 11:55 Ответить
Ну??? И кто-нибудь впихнет глюкозину фотографию? Мне бы надо...
08.08.2020 12:48 Ответить
Йой! Страшна і чорна біда!
...Стидаюся спитати: а у цієї півуньї голос є чи її рятують поющіє труси?
08.08.2020 13:05 Ответить
Не опять, а СНОВА. Эх такой обменный фонд пропадает
08.08.2020 13:09 Ответить
Не*уй шастать!
08.08.2020 22:08 Ответить
Дура-нужно было с Украины заезжать.
09.08.2020 08:52 Ответить
Закрыть границы с маргиналами на глухо !
09.08.2020 10:25 Ответить
Чути по акценту що ці прикардоннікі ще вчора в полі гній розмітували
09.08.2020 12:18 Ответить
Нечего злорадствовать. Человек запутался. Сейчас приедет домой, успокоится, во всем разберется и все станет ясно.
09.08.2020 22:51 Ответить
