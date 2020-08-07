Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированного Крыма: "Я не понимаю, за что вы мне отказываете. Крым украинский". ВИДЕО
Российской певице, выступающей под псевдонимом Глюкоза, запретили въезд в Украину в связи с незаконным посещением оккупированного Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
По данным ведомства, гражданка РФ прибыла в четверг в аэропорт "Борисполь" из Минска с частным визитом.
"Во время оформления пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный РФ Крымский полуостров", - отмечается в сообщении.
За нарушение требований закона Украины россиянке запретили въезд в Украину на три года. "С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", - отмечено в сообщении.
...Стидаюся спитати: а у цієї півуньї голос є чи її рятують поющіє труси?