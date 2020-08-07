"Коммуникации с ОП нет вообще. Мы выходили на акцию. Надеялись, что выйдет сам президент, но никто не вышел", - жена кремлевского политузника Захтея Оксана. ВИДЕО

Жена кремлевского политузника Андрея Захтея рассказала об отсутствии коммуникации с Офисом президента по освобождению ее мужа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.Крим, Оксана Захтей рассказала о формальном отношении к ее просьбам не только в Офисе президента, но и в многих других государственных инстанциях, которые занимаются вопросом обмена пленными и освобождением узников кремлевского режима.

"Я обращалась к президенту, обращалась частным письмом. Ответ пришел. Отписка. Формулировка приблизительно такая - письмо получили, отреагируем, работа по освобождению ведется. Общие фразы. Ничего конкретного я там не прочитала. Таких писем у меня целая куча. Куда бы я не обращалась всегда приходят ответы: "Мы работаем над этим, работа по обмену ведется, ждите"... С Офисом президента коммуникации как такой нет вообще. Мы выходили на акцию под Офис президента. Никто к нам, конечно, не вышел. Надеялись, что выйдет сам президент и как-то по-людски будет. Или хотя бы господин Ермак. Не вышел никто. Вышел представитель обычный. Забрал наши требования", - говорит жена политзаключенного.

Напомним, 10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Андрей Захтей - подписал досудебное соглашение со следствием. Одним из условий подписания соглашения со стороны следствия был отказ от адвоката по соглашению.

16 февраля 2018 года Верховный суд Крыма приговорил фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).