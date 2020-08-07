РУС
13 684 88

"Окопная война": "Первое, что я сделал после Майдана, - купил себе автомат, ведь времена теперь смутные", - Омелян. ВИДЕО

Наши СМИ пишут, что он один из самых больших врагов действующего президента Зеленского. Так это или не так, нам рассказал лично Владимир Омелян.

В рубрике "Окопная война" было много разных людей: волонтеры, военные, экс-депутаты, однако бывших министров еще не было. Наша рубрика набирает популярность, становится интересной для многих людей, которые изъявляют желание высказаться. "На этот раз в рамках рубрики мне удалось поговорить с Владимиром Омеляном, бывшим министром инфраструктуры Украины", передает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Омелян из тех политиков, как оказалось позже, которые часто приезжают на фронт еще с самого начала войны. Владимир приезжает к своим друзьям, которые воюют, помогает им, но делает это без лишней огласки. Он не ходит в магазин, не фотографируется с продуктами, за ним не бродят телекамеры, а перед тем в сам магазин не привозят свежие продукты и активистов в масках из других городов Донбасса.

Его как министра очень часто критикуют, ведь многое из обещанного не удалось выполнить. Однако в наше время любые реформы, даже популярные, всегда будут вызывать шквал критики. Что касается непопулярных, то подавно.

Наша беседа проходила в одном из разбитых домов на окраине Авдеевки. Что из этого вышло, смотрите сами.

- Слава Украине! Чем обусловлено ваше прибытие на Донбасс? Для чего покинули современный Киев со всеми его возможностями?

- Героям слава. На самом деле здесь спокойнее морально, ведь в Киеве не знаешь, кто тебе даст удар в спину. Тем более приезжать на фронт - это мой моральный долг, ведь воины защищают всех нас. Даже будучи министром, я старался хотя бы один раз в два месяца приезжать сюда.

- СМИ Украины пишут, что вы входите в десятку крупнейших так называемых врагов Зеленского, обоснуйте.

- Это их аранжировки и они сами создали этот список, в который я имел счастье или несчастье попасть. Несмотря на пожелания определенных людей, чтобы я молчал и тогда у меня все будет хорошо, этого не будет. Зеленский и его команда ведут страну в неправильном направлении, и это вина президента.

P.S Смотрите видео до конца - и вы узнаете невероятную информацию и планы Владимира Омеляна.

Автор: 

+28
Найпершим ворогом уклоніста виявився атошник( майор) який при всіх насмілився запитати кловуна чому він відкосив від призову. У Шмарклі від цього трапилась істерика. Тепер він його за це переслідує.
07.08.2020 12:40
+23
Почему умные и грамотные в команде Порошенко или просто против Зелупы и рыгов, а бездари и кретины за Зе? Примеров масса. Думаю дело в приоритетах и мозгах самого лидера
07.08.2020 12:38
+18
В Швейцарии на одного жителя в среднем 7 единиц боевого оружия,попробуйте напасть на Швейцарию Мавзолейные бараны.... ах да в Швейцарии нет рюсскаязычных,некого защищать...,Гитьлер тоже не напал..зассал...
07.08.2020 12:39
Хорош. Но Леша Гончаренко петикам ближе.
07.08.2020 12:34
Автомат оно конечно купить можно а вот совести и чести ты вора ,себе не купишь ,не продаётся это ...
07.08.2020 12:37
Лупу приехал открывать???
07.08.2020 12:37
Так временна смутные именно из за того, что всяких уголовников не сажают за незаконную покупку и хранение боевого оружия, а ставят на высокие гос. посты, чтоб еще и украли немерено.
07.08.2020 12:37
"Владимир приезжает к своим друзьям, которые воюют, помогает им, но делает это без лишней огласки."

Такий скромняга а по ящику хизувався в армійському однострої. Ще там якийсь у нього шеврон був, тільки я не зміг тоді розгледіти.
07.08.2020 12:38
Шеврон Голубой Дивизии.
07.08.2020 16:15
07.08.2020 12:38
Это Омелян-то "умный и грамотный"??
Омелян - прохиндей, всю жизнь на госслужбе, никогда не имел бизнеса, никогда не получал реально высоких официальных зарплат и при этом имеет дворец и миллионы $.
07.08.2020 13:13
пруф.
(бужанського-дубинського-шарія-страна.юа - скабєєва, не пропонувати).
07.08.2020 13:23
https://censor.net/user/405272

https://censor.net/comments/locate/3212456/019214cc-5c81-70c7-9037-f43743c6ccf3
07.08.2020 14:59
07.08.2020 12:39
А зачем нападать на охрану банков .
07.08.2020 12:48
ця країна вже відмовилась від зберігання резервістами зброї вдома..
07.08.2020 14:18
«Основная статья: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1 Законы об оружии в Швейцарии
Владение оружием в Швейцарии относительно высоко по сравнению с большинством европейских стран...Оружие может добровольно храниться в местном оружейном складе, и больше не существует обязанности хранить оружие дома.»

07.08.2020 14:57
можливо саме такий нюанс..ломи зараз шукати..
07.08.2020 15:28
Ну и зачем это говорить вслух?
07.08.2020 12:40
07.08.2020 12:40
Министр балабол,который ничего не сделал ,который языком только ляпает и пиарится. И от обиды что его вышвырнули из министерского кресла постоянно гонит на Президента Зеленского. Но Зеленского выбрали 75% граждан Украины,а значит украинцы не хотели написать на работу таких бездарей.
07.08.2020 12:43
Мимо. Бубочка мстит за фото членина на шаре с надписью "Володя! Нах..я ты туда залез?", которую Омелян выложил в фейсбуке.
07.08.2020 12:48
Я смотрю на Омеляна как на мелкого мстительного дурачка.
07.08.2020 12:51
Кацапи, пригающие на бутилках так и должни смотреть на смелих и независимих Українских политиков.
07.08.2020 13:01
Ты из Гиперлупа это написал? Спустись на землю,здесь по другому.
07.08.2020 13:30
Это где? У вас на кацапстане?
07.08.2020 13:39
І знову не туди. "мелкий мстительный дурачок" - то і є ваша бубочка оманська.
07.08.2020 13:38
Ну-ну. Начинаю отсчет до спама. Петики в окопах не спят.
07.08.2020 12:50
Есть такое.Они тут дежурят постоянно.
07.08.2020 12:52
Около 10 минут прошло до спама. Много. Понятно, петики отсыпаются после копания окопов.
07.08.2020 12:58
😀
07.08.2020 13:40
Никогда не мог понять, что делает Омелян в правительстве, самое интересное, что его никто и никогда не ругал
07.08.2020 12:52
Не знаю что такое ругал. Он чиновник,министр. То есть он или аффективный работник или неэффективный. В конкретном случае он неэффективный и бестолковый
07.08.2020 12:56
Я имею ввиду, что на дне правительства в ВР к нему никогда не было претензий ..
07.08.2020 12:59
Предположение только одно. Даже нет смысла озвучивать.
07.08.2020 13:00
Майор Ковалев опустил Зелю...
07.08.2020 12:44
Вооружен,значит Защишен...
07.08.2020 12:46
"Первое, что я сделал после Майдана, - купил себе автомат" И с автоматом - в военкомат! Все петики так делают.
07.08.2020 12:46
И что после этого министра в транспортной инфраструктуре осталось? Что он сделал для транспортной отрасли? Тоже мне министр! Настоящим министром был Георгий Кирпа! Остальные все после него или тупые ворюги или пустые места!
07.08.2020 12:47
То нехай Півшостий візьме в міністри Кирпу.
07.08.2020 12:49
Омелян зделал столько для бандеровцев,что не вам каркать об этом...
07.08.2020 12:48
Вот как раз этот Омелян как министр и есть пустое место. Достижений нет. А что он как министр сделал для Украины, так это в основном работа языком на ток шоу.
07.08.2020 12:51
А где этот военторг, назови адрес.
07.08.2020 12:48
Ну тут Омелян погрешил против истины - Армия стала сильной, не благодаря Порошенко, а вопреки всему тому воровству, коррупции, распилу, договорнякам Порошенко и его банды! Кто начал убивать боевой дух армии, которая в 2014-15 годах остановила агрессора? Порошен
07.08.2020 12:49 Ответить
Коли ви вже розуму наберетесь?
07.08.2020 12:53 Ответить
А по сути сможешь, что сказать? Або розуму не вистачає?
07.08.2020 20:50 Ответить
Oljik, що ви маєте на увазі?
17.08.2020 09:34 Ответить
Драпать будете быстрее Януковича....
07.08.2020 12:49 Ответить
73 % баранов,жаль мало... надо 93....мож чего и дойдет....
07.08.2020 12:51 Ответить
Так это явка с повиной.
07.08.2020 12:52 Ответить
На сайте ФБР появилась инфа,что Беню и его шайку будут брать нежно....,если там Зеленский...скоро узнаем...
07.08.2020 12:53 Ответить
Гиперлуп!
🤣
07.08.2020 12:56 Ответить
Сотрудничество с американским Правосудием сбавляет срок...,Лазаренко это знает,скоро узнают и Фирташ и Коломойский...
07.08.2020 12:57 Ответить
И Порошенко скоро узнает. Если не американское правосудие, то уж точно украинское!
😁
07.08.2020 12:58 Ответить
Зебили просто как шакалы кидаются на таких как Омельян. Другоо способа самовыражения у них уже нет.
07.08.2020 13:00 Ответить
причем 90% из етих зебилов "лахтинские гниди"
07.08.2020 13:03 Ответить
)))))))))) ПОЧАЛОСЬ!!! Отмазывают вороватого гиперлупа.......не ходит в магазин,НО зато рожает в Америке и автомат приобретает НЕЗАКОННО!!!
Дебилы бл.......
07.08.2020 13:02 Ответить
Обычная заказная статья. Другие издания побрезговали у себя размещать,а Цензор-Нет
07.08.2020 14:43 Ответить
Это как тут любят говорить:"для гааги подойдет"
07.08.2020 13:10 Ответить
Хотелось бы узнать адресок у Омеляна, тоже хочу прикупить себе автомат. Пока что он выглядит как у классика "Омелян ********"(с) Подеревьянский
07.08.2020 13:10 Ответить
Это намек - пора всем покупать автоматы.
07.08.2020 13:29 Ответить
На фронт на гиперлупе ездит?
07.08.2020 13:58 Ответить
Этот гиперлуп один из главных воров команды порошенко. Новака за яйца поляки уже взяли и дальше ниточки потянуться.
07.08.2020 13:59 Ответить
И деток своих родил в Амэрици тоже без лишней огласки и без телекамер
07.08.2020 14:41 Ответить
ЕЙ зедауни що скажете про коломойского і ********* мільярди, щось там вас я не бачу.....
зедебіли - ви безмозглі тварини - не порівнюйте їх з іншими тваринами, бо ті хоть мають мозок! А в цих зедебілів "какая разница"
07.08.2020 14:44 Ответить
ствол дома никогда не был помехой!
07.08.2020 14:57 Ответить
Этот бывший министр прославился лишь болтологией про гиперлуп и нездоровой ненавистью к Заленскому. Больше ничем.
07.08.2020 15:07 Ответить
Омелян сам признался, что незаконно хранит оружие
07.08.2020 15:10 Ответить
ну и правильно сделал..В Донецке хранили законно в 2014..а когда думали уже собраться и защищаться от быдлоорков..приехала разрешительная и по списку все забрала..и насрать им что это частная собственность
07.08.2020 15:28 Ответить
а если что начнется..разрешительная приедет и заберет!!! Под один легальный надо два нелегальных брать..ну шоб під стріхою один а другий в городі...)))
07.08.2020 15:25 Ответить
сразу всем, кто срет про гиперлуп отвечаю - это проект Илона Маска, а не Омеляна
5 наиболее безумных технологических идей Илона Маска

http://mediasat.info/2015/09/07/elon-musks-5-craziest-tech-ideas/

1. Интернет-спутники
2. Гиперлуп
3. Электромобили
4. Доступные космические путешествия
5. Колония на Марсе

Вот прям сегодня:
ФЛОРИДА, ПЯТНИЦА 07 АВГУСТА 2020 11:17

Американская компания SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9. Ракета доставит на орбиту очередную партию из 57 интернет-спутников Starlink.

Это десятый запуск спутников в рамках проекта Starlink
07.08.2020 15:33 Ответить
Тоже сегодня, "Loop" :
Boring Company Ілона Маска дозволили бурити тунель під Лас-Вегасом

https://techno.znaj.ua/329185-boring-company-ilona-maska-dozvolili-buriti-tunel-pid-las-vegasom

Boring Company Ілона Маска отримала зелене світло на початок розширення свого тунелю "Loop", системи електротранспорту, що використовує Автомобілі Tesla, в Лас-Вегасі.
07.08.2020 16:38 Ответить
Карту, согласно которой через Украину проходят три ветки Гиперлупа разрабатывали инженеры Илона Маска, а вы можете сколько угодно испражняться упражняться в остроумии. Пишите, Илону очень важно ваше мнение

"Окопна війна": "Перше, що я зробив після Майдану, - купив собі автомат, адже часи тепер непевні", - Омелян - Цензор.НЕТ 9627
07.08.2020 15:41 Ответить
А ще Омелян двоюрідний брат Василя Сліпака (Міф)
Омелян розповів, як до Василя ставилися в колі сім'ї: "Це була гордість родини. І це було велике визнання для нього і для всіх нас і для України загалом. От ми, кажемо, виступив на оперній сцені Парижа - він об'їздив всі найкращі театри світу…. Для нас він був не тільки Мефістофелем чи Тореодором, для мене особисто він був таким козаком Мамаєм. Я виріс в сім'ї, де на чільній стіні квартири висів, власне, портрет козацького Мамая справжнього. Поруч стояли фотографії Шухевича і Бандери, бо тоді було заборонено категорично, під страхом смерті. І для мене Василь цим Мамаєм і став. І він на війну вже пішов з чубом, з бандурою з піснею і з кулеметом".
07.08.2020 15:45 Ответить
а где можно купить автомат?, ну очень надо.
07.08.2020 17:51 Ответить
http://zbroyar.ua/karabini/samozaryadni/z-15-1/ Зброяр
08.08.2020 12:54 Ответить
 
 