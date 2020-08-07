"Окопная война": "Первое, что я сделал после Майдана, - купил себе автомат, ведь времена теперь смутные", - Омелян. ВИДЕО
Наши СМИ пишут, что он один из самых больших врагов действующего президента Зеленского. Так это или не так, нам рассказал лично Владимир Омелян.
В рубрике "Окопная война" было много разных людей: волонтеры, военные, экс-депутаты, однако бывших министров еще не было. Наша рубрика набирает популярность, становится интересной для многих людей, которые изъявляют желание высказаться. "На этот раз в рамках рубрики мне удалось поговорить с Владимиром Омеляном, бывшим министром инфраструктуры Украины", передает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Омелян из тех политиков, как оказалось позже, которые часто приезжают на фронт еще с самого начала войны. Владимир приезжает к своим друзьям, которые воюют, помогает им, но делает это без лишней огласки. Он не ходит в магазин, не фотографируется с продуктами, за ним не бродят телекамеры, а перед тем в сам магазин не привозят свежие продукты и активистов в масках из других городов Донбасса.
Его как министра очень часто критикуют, ведь многое из обещанного не удалось выполнить. Однако в наше время любые реформы, даже популярные, всегда будут вызывать шквал критики. Что касается непопулярных, то подавно.
Наша беседа проходила в одном из разбитых домов на окраине Авдеевки. Что из этого вышло, смотрите сами.
- Слава Украине! Чем обусловлено ваше прибытие на Донбасс? Для чего покинули современный Киев со всеми его возможностями?
- Героям слава. На самом деле здесь спокойнее морально, ведь в Киеве не знаешь, кто тебе даст удар в спину. Тем более приезжать на фронт - это мой моральный долг, ведь воины защищают всех нас. Даже будучи министром, я старался хотя бы один раз в два месяца приезжать сюда.
- СМИ Украины пишут, что вы входите в десятку крупнейших так называемых врагов Зеленского, обоснуйте.
- Это их аранжировки и они сами создали этот список, в который я имел счастье или несчастье попасть. Несмотря на пожелания определенных людей, чтобы я молчал и тогда у меня все будет хорошо, этого не будет. Зеленский и его команда ведут страну в неправильном направлении, и это вина президента.
P.S Смотрите видео до конца - и вы узнаете невероятную информацию и планы Владимира Омеляна.
Такий скромняга а по ящику хизувався в армійському однострої. Ще там якийсь у нього шеврон був, тільки я не зміг тоді розгледіти.
Омелян - прохиндей, всю жизнь на госслужбе, никогда не имел бизнеса, никогда не получал реально высоких официальных зарплат и при этом имеет дворец и миллионы $.
(бужанського-дубинського-шарія-страна.юа - скабєєва, не пропонувати).
Почему умные и грамотные в команде Порошенко или просто против Зелупы и рыгов, а бездари и кретины за Зе? Примеров масса. Думаю дело в приоритетах и мозгах самого лидера
Владение оружием в Швейцарии относительно высоко по сравнению с большинством европейских стран...Оружие может добровольно храниться в местном оружейном складе, и больше не существует обязанности хранить оружие дома.»
Дебилы бл.......
зедебіли - ви безмозглі тварини - не порівнюйте їх з іншими тваринами, бо ті хоть мають мозок! А в цих зедебілів "какая разница"
Омелян розповів, як до Василя ставилися в колі сім'ї: "Це була гордість родини. І це було велике визнання для нього і для всіх нас і для України загалом. От ми, кажемо, виступив на оперній сцені Парижа - він об'їздив всі найкращі театри світу…. Для нас він був не тільки Мефістофелем чи Тореодором, для мене особисто він був таким козаком Мамаєм. Я виріс в сім'ї, де на чільній стіні квартири висів, власне, портрет козацького Мамая справжнього. Поруч стояли фотографії Шухевича і Бандери, бо тоді було заборонено категорично, під страхом смерті. І для мене Василь цим Мамаєм і став. І він на війну вже пішов з чубом, з бандурою з піснею і з кулеметом".