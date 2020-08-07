"Окопная война": "Первое, что я сделал после Майдана, - купил себе автомат, ведь времена теперь смутные", - Омелян. ВИДЕО

Наши СМИ пишут, что он один из самых больших врагов действующего президента Зеленского. Так это или не так, нам рассказал лично Владимир Омелян.

В рубрике "Окопная война" было много разных людей: волонтеры, военные, экс-депутаты, однако бывших министров еще не было. Наша рубрика набирает популярность, становится интересной для многих людей, которые изъявляют желание высказаться. "На этот раз в рамках рубрики мне удалось поговорить с Владимиром Омеляном, бывшим министром инфраструктуры Украины", передает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Омелян из тех политиков, как оказалось позже, которые часто приезжают на фронт еще с самого начала войны. Владимир приезжает к своим друзьям, которые воюют, помогает им, но делает это без лишней огласки. Он не ходит в магазин, не фотографируется с продуктами, за ним не бродят телекамеры, а перед тем в сам магазин не привозят свежие продукты и активистов в масках из других городов Донбасса.

Его как министра очень часто критикуют, ведь многое из обещанного не удалось выполнить. Однако в наше время любые реформы, даже популярные, всегда будут вызывать шквал критики. Что касается непопулярных, то подавно.

Наша беседа проходила в одном из разбитых домов на окраине Авдеевки. Что из этого вышло, смотрите сами.

- Слава Украине! Чем обусловлено ваше прибытие на Донбасс? Для чего покинули современный Киев со всеми его возможностями?

- Героям слава. На самом деле здесь спокойнее морально, ведь в Киеве не знаешь, кто тебе даст удар в спину. Тем более приезжать на фронт - это мой моральный долг, ведь воины защищают всех нас. Даже будучи министром, я старался хотя бы один раз в два месяца приезжать сюда.

- СМИ Украины пишут, что вы входите в десятку крупнейших так называемых врагов Зеленского, обоснуйте.

- Это их аранжировки и они сами создали этот список, в который я имел счастье или несчастье попасть. Несмотря на пожелания определенных людей, чтобы я молчал и тогда у меня все будет хорошо, этого не будет. Зеленский и его команда ведут страну в неправильном направлении, и это вина президента.

