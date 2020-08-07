Депутат Сколевского райсовета от "Батькивщины" Цмоканич ударил женщину: "Иди нах#й, бл#дь!". ВИДЕО
Во Львовской области депутат Сколевского районного совета от "Батькивщины" Степан Цмоканич ударил женщину. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись происшествия опубликована в соцсети.
На записи видно словесную перепалку депутата с неизвестной женщиной. Депутат спорил с женщиной, а затем нанес ей удар в лицо. После этого Цмоканич напал на мужчину, который снимал происходящее.
Топ комментарии
+30 Підлога Маккартні
показать весь комментарий07.08.2020 14:11 Ответить Ссылка
+30 Антон Чигур
показать весь комментарий07.08.2020 14:15 Ответить Ссылка
+23 Александр Иовица #470862
показать весь комментарий07.08.2020 14:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такой фидбек никуда не годится.
******* срань ходит и до.бывает людей.
Хотя бабу бить кулаком в любом случае неправильно....
Далее, у нас равенство полов. В том, что депутат ударил женщину нет ничего особенного! Хватит дискредитировать менструаторов! Они такие же люди!
Причому , поки Савченко , Портнов й Олійник (суддя) були в "Батьківщині" жодної ватної дії й заяви не робили . Виключно усе патріотиотично . Й ставали "ватою" виключно або тільки після виходу з "Батьківщини" , або одночастно с виходом ...
Баба- профессиональный провокатор !
Не расчтал , но всё равно -- быдло оба !
Але все одно - бидло , бо підняв руку на жінку й в рази слабкішу за цого кабана .
Думаю , що завтра він вже буде поза "Батьківщиною" .
Ганьба тому, хто жінку б'є - представнику БЮТ
Портнов, Лєбєдєв, Савченко - всім зелене світло до влади дала товариш Тимошенко Юлія Володимирівна.
З БЮТ вже давно все зрозуміло, як і з Тимошенко.
Один на селян зі зброєю полює, інші педофілією страдають, кротче гарненька партія, моральний приклад для виборців.
Странная особенность , но почему-то лучшие позиции Юли в "помаранчевом поясе" и все последние 20 лет её в политике , а на последний выборах в Раду , "Батькивщина" обошла ЕС по всем "помаранчевым" областях , кроме Львивщины и Киева . Но в киевской области - тоже обошла . И это ещё при том , что ЗЕ-бобики в "помаранчевом поясе" зашли именно в нишу "Батькивщины" -- это знают все политологи , которые анализируют рейтинги до появления ЗЕ в политике и после ...
БАБА ЮЛА ФОРЕВА
А що дивного , Юля й подавна частина її партійців не мають бізнес-активів як Порошенко й Мертветчук , не тримают своїх медіа , як ЗЕ й Коломойський , або "Голос" й Пінчук , не працюють на іноземних спекулянтів , як частина ЗЕ й "Голосу" ... А отримувати партію це гроши . Ось й змушенні приймати не тільки місцеву інтелігенцію але й бариг дрібних й середніх . Серед бариг десь половина - це ось такі бидловаті хами , як цей кабанчик ...
Саме примушенні , бо Юля йще з 2006 року й Гріценко , Тягнибок (теж) борються , що заборонити політичну реклами на каналах , щоб заборонити "біг-морди" й взагалом покосити захмарні бюджети виборчих компаній .
Але олігархічні партії й проєкти, тобто в яких є свої канали й активи завжди голосували проти - розумово Риги, але й НУНС теж , й СПУ . Зараз проти примусового різкого скорочення виборчих витрат : ББП (ЕС) , "Голос" й "Лехайм" ... Й подавна більшість ЗЕ-команди .
Що до історії в які нібито постійно попадає виключно "Батьківщина" ... Хочу нагадати , про майже 100-200 останніх гучний затримань за руку с хабарями ... 90% - це колишній функціонери БПП , або афільованіх с командою Порошенко . Насіров , наприклад . Але якщо в тебе 2 середніх , або один найпопулярнійший канал , й навіть у "Голосу" є канали Пінчука , то верогідність майже 100%, що про партійну приналежність чергового злодія цільова аудиторія ніколи й не почує , бо хто вірить "ворожим" каналам ?! Ті хто дивиться "Прямий" й "5-й" , не вірять 112 й Зіку , з Ньюсамиуван , як й коломойским плюсам . А "вата" не вірить порошенковським каналам й плюсам . Про те , що якесь місцеве бидло з "Батьківщини" росповіси усі медіа , бо у "Батьківщини" нема своїх медіа й її цільова аудіторія дивиться усі олігархічні канали .
Зачем я это слушал?
Это орущее существо подрывает остатки веры в человечество.
А папа у него гебня или партноменклатура - это как раз юлин профиль.
Хорошая реклама БЮТ - качественная.
нагла тітка, сам би врізав