Депутат Сколевского райсовета от "Батькивщины" Цмоканич ударил женщину: "Иди нах#й, бл#дь!". ВИДЕО

Во Львовской области депутат Сколевского районного совета от "Батькивщины" Степан Цмоканич ударил женщину. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись происшествия опубликована в соцсети.

На записи видно словесную перепалку депутата с неизвестной женщиной. Депутат спорил с женщиной, а затем нанес ей удар в лицо. После этого Цмоканич напал на мужчину, который снимал происходящее.

