Депутат Сколевского райсовета от "Батькивщины" Цмоканич ударил женщину: "Иди нах#й, бл#дь!". ВИДЕО

Во Львовской области депутат Сколевского районного совета от "Батькивщины" Степан Цмоканич ударил женщину. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись происшествия опубликована в соцсети.

На записи видно словесную перепалку депутата с неизвестной женщиной. Депутат спорил с женщиной, а затем нанес ей удар в лицо. После этого Цмоканич напал на мужчину, который снимал происходящее.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На пляже в Железном Порту ударили пьяного "слугу народа" Андрея Одарченко: "Депутаты - п#дарасы!!!". ВИДЕО

Автор: 

депутат (3345) драка (2033) Батькивщина (2014) Львовская область (3016)
+30
Зато четко и без лишних слов. Надо было ему баб юле так лещей отвесить
07.08.2020 14:11 Ответить
07.08.2020 14:11 Ответить
+30
С камерой орет как *****! Ложи камеру и вперед лупашить депутата, ломать его полностью)))
07.08.2020 14:15 Ответить
07.08.2020 14:15 Ответить
+23
Настоящий бютовец, упоротый.
07.08.2020 14:23 Ответить
07.08.2020 14:23 Ответить
Там язык уже никакого значения не имеет.
07.08.2020 15:12 Ответить
07.08.2020 15:12 Ответить
Москаль не ганьбись. А кіть ти на закарпатську таку бідулю побзераєш, як вона бинзилає та дьоргає по землі іпен гурка на пательні, що уповіш?
07.08.2020 15:16 Ответить
07.08.2020 15:16 Ответить
Так це стаття. *********. У районного депутата нема недоторканості. Там штраф до 17 тис., або строк від 2х до 5ти. Думаю, що жінка погодиться на грошову компенсацію. А може і посадить.
07.08.2020 15:12 Ответить
07.08.2020 15:12 Ответить
Це не *********.
07.08.2020 15:17 Ответить
07.08.2020 15:17 Ответить
Кваліфікуй
07.08.2020 15:20 Ответить
07.08.2020 15:20 Ответить
А я кого маю захищати?
07.08.2020 15:21 Ответить
07.08.2020 15:21 Ответить
Не захищати, а представляти держобвинувачення.
07.08.2020 15:30 Ответить
07.08.2020 15:30 Ответить
Я нижче запитав. Залежності від ТУ 126, 121 або 122. Не думаю, що мам щось більше натягне.
07.08.2020 15:35 Ответить
07.08.2020 15:35 Ответить
тілесняки потрібно знати які.
07.08.2020 15:29 Ответить
07.08.2020 15:29 Ответить
Струс мозку. Середньої важкості. Фіг спростуєш.
07.08.2020 15:34 Ответить
07.08.2020 15:34 Ответить
122
07.08.2020 15:36 Ответить
07.08.2020 15:36 Ответить
А може це навіть постанова. Вибори, тому за такий цирк всі учасники можуть добре грошей отримати від конкурентів. Ну хто конкурент, то сподівають знаєте
07.08.2020 15:19 Ответить
07.08.2020 15:19 Ответить
тЮлька вже давно не конкупент, нікому, ну блазню хіба - хто краще х...лу прислужить, правда вОна відслужила, а блазень ще ні
09.08.2020 20:05 Ответить
09.08.2020 20:05 Ответить
проходив? чи ти й кукурікаєш звідти?
09.08.2020 01:13 Ответить
09.08.2020 01:13 Ответить
А мог бы и пристрелить...как лозинский...в бьюткивщине такое же отребье как и в зеленом стаде...один в один...
07.08.2020 15:12 Ответить
07.08.2020 15:12 Ответить
а где у нас не отребье?
07.08.2020 18:18 Ответить
07.08.2020 18:18 Ответить
какаяразніца
09.08.2020 01:14 Ответить
09.08.2020 01:14 Ответить
Дєпутут поступив, як заповіла "бєрєгєня" Юля.
07.08.2020 18:33 Ответить
07.08.2020 18:33 Ответить
Тоже вспоминал Лозинского.Эх,ушлый депутат нынче пошёл,слабохарактерный.
Такой фидбек никуда не годится.
08.08.2020 13:51 Ответить
08.08.2020 13:51 Ответить
не ушлый а утлый.очепятка.
08.08.2020 14:15 Ответить
08.08.2020 14:15 Ответить
Типичная провокация...
******* срань ходит и до.бывает людей.
Хотя бабу бить кулаком в любом случае неправильно....
07.08.2020 15:15 Ответить
07.08.2020 15:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=o-lVm1dFN-8
07.08.2020 15:18 Ответить
07.08.2020 15:18 Ответить
А мужчину правильно? Что за дискриминация по половому признаку?
07.08.2020 15:36 Ответить
07.08.2020 15:36 Ответить
а где там "мужчина"? бютоголовый депутат отмудохал двух приставучих баб
07.08.2020 17:14 Ответить
07.08.2020 17:14 Ответить
согласен. ударили "приставучую бабу", а голос за кадром орет, как будто ему яйца отрывают!!!
09.08.2020 09:23 Ответить
09.08.2020 09:23 Ответить
Это сексизм! Во-первых, по западным нормам слово "женщина" - устарело. Сейчас нужно использовать слово "менструатор". Я не шучу.

Далее, у нас равенство полов. В том, что депутат ударил женщину нет ничего особенного! Хватит дискредитировать менструаторов! Они такие же люди!
07.08.2020 15:30 Ответить
07.08.2020 15:30 Ответить
правильно говорить: "украиночеловек"! "депутат избил двух украиночеловеков"
07.08.2020 17:16 Ответить
07.08.2020 17:16 Ответить
"Менструатор" это ещё больший булинг и дискриминация по возрасту . Герантофобия можно сказать на лицо .
07.08.2020 22:55 Ответить
07.08.2020 22:55 Ответить
Ха..При наступлении менопаузы отбирать у менструаторов право голоса.Максим,суфражистки на свой профессиональный праздник 8 марта могут всем владельцам игрек хромосомы набить лицо за такие речи.
08.08.2020 14:05 Ответить
08.08.2020 14:05 Ответить
Навіщо вона поперлась до нього додому? Дикуни, спірні питання потрібно вирішувати не лайкою і вторгненням у приватну власність, а виключно у суді. А якщо суд не подобається, то змінюйте владу на ту, що змінить судоустрій, а не пріться голосувати за порошенків, януковичів та зеленських, як стадо баранів, що передивилось олігархічне телебачення..
07.08.2020 15:37 Ответить
07.08.2020 15:37 Ответить
"...порошенків, януковичів та зеленських..." - дебил, за Медведчука госовать?
07.08.2020 16:40 Ответить
07.08.2020 16:40 Ответить
Кумедне питання, бо Мертвечук це і янукович, і порошенко, і зеленський одночасно. Це все його партнери і друзі.
07.08.2020 18:15 Ответить
07.08.2020 18:15 Ответить
Ну людина не знайома з логічними рядами , коли дают набір термінів й пропонують знайти зайвий , тобо сперше знайти найбільш об"єднуючий фактор . Сказати , шо мовляв всі вони живі істори , або гомо-сапіенс це на рівні IQ - 80 (напів дибилізм) , що політики - IQ - 90 (відсутність когнетивних сдібностей) . Тай й не требо IQ > 120, щоб відповісти , що мовляв Мертветчук ніколи не був презідентом й ніколи не буде на відміну від інших в ряду .
07.08.2020 23:02 Ответить
07.08.2020 23:02 Ответить
Правильно сделал. Таким нужно давать в пятак!
07.08.2020 15:46 Ответить
07.08.2020 15:46 Ответить
Типовий порохобот. Все життя у владі, "досвічений" державник. Не сумніваюсь, що і "будку" збудував шикарну.
07.08.2020 15:47 Ответить
07.08.2020 15:47 Ответить
Правильно сделал. Таким нужно давать в пятак!
07.08.2020 16:06 Ответить
07.08.2020 16:06 Ответить
Какое то животное с голым торсом, нападает на людей, ему укол от бешенства хоть делали?)
07.08.2020 16:27 Ответить
07.08.2020 16:27 Ответить
Обыкновенный рогулизм.
07.08.2020 16:53 Ответить
07.08.2020 16:53 Ответить
явная провокация хотя это все рано не делает чести депутату
07.08.2020 16:56 Ответить
07.08.2020 16:56 Ответить
Гендерна рівність вона така.... А взагалі то дуже схоже на розбірки серед павіанів. Примати вони такі.
07.08.2020 17:01 Ответить
07.08.2020 17:01 Ответить
Тимоха вообще любит у себя собирать интересных личностей. То Лозинский, то Мангер. И вот этот бабуин...
07.08.2020 17:16 Ответить
07.08.2020 17:16 Ответить
Савченко, Портнов, Лєбєдєв - це все Юля Тимошенко зробила.... патріотка наша.
07.08.2020 20:07 Ответить
07.08.2020 20:07 Ответить
А також : Турчінов , Хмара , Лук"яненко , Рибак , Ганзюк , Завзалюк , Тарасюк , Шкіль ...

Причому , поки Савченко , Портнов й Олійник (суддя) були в "Батьківщині" жодної ватної дії й заяви не робили . Виключно усе патріотиотично . Й ставали "ватою" виключно або тільки після виходу з "Батьківщини" , або одночастно с виходом ...
07.08.2020 23:14 Ответить
07.08.2020 23:14 Ответить
Допи*делась!
07.08.2020 17:26 Ответить
07.08.2020 17:26 Ответить
такое может и с тобой случиться, мурло.
07.08.2020 19:58 Ответить
07.08.2020 19:58 Ответить
как будто с тобой, мурло, не может
08.08.2020 16:39 Ответить
08.08.2020 16:39 Ответить
мурло только ты здесь
08.08.2020 18:24 Ответить
08.08.2020 18:24 Ответить
Мурло - твоего деда внук.
09.08.2020 08:56 Ответить
09.08.2020 08:56 Ответить
Такое впечатление, что баба нарочно упала ! Если бы он реально настолько ей приложил - она бы и башкой бы ударилась и орать стала не сразу... А тут заорала - еще не коснувшись земли...
Баба- профессиональный провокатор !
07.08.2020 17:34 Ответить
07.08.2020 17:34 Ответить
Он ее не прикладывал, а толкнул.
07.08.2020 17:54 Ответить
07.08.2020 17:54 Ответить
Неа - дал оплеуху ладошкой ... Но кабан жирный и нехилый в целом - в раза два больший по массе той тётки .
Не расчтал , но всё равно -- быдло оба !
07.08.2020 23:32 Ответить
07.08.2020 23:32 Ответить
Треба зазначити, що ця .урва декілька разів напрашувалася, а він мовчав і довго себе стримував. А останнього разу вона всеж досягла мети!
07.08.2020 17:42 Ответить
07.08.2020 17:42 Ответить
Прочитав заголовок і перша думка - що ці слова мають бути для Юлі,в прямому і переносному...Потім подивився відео і знову перша думка - мало врізав...Ніколи не піддавайтесь першим думкам...
07.08.2020 17:55 Ответить
07.08.2020 17:55 Ответить
Очивидь , що "постраждала" провокувала вдвічі більш літню ії жінку з його родини .
Але все одно - бидло , бо підняв руку на жінку й в рази слабкішу за цого кабана .
Думаю , що завтра він вже буде поза "Батьківщиною" .
07.08.2020 23:36 Ответить
07.08.2020 23:36 Ответить
ну так сама ж нарвалась на плюхан ..... я за ББПЕ так что лайк )))) ... для профилактики - удар в лоб для всех полезен ... ИМХО.
07.08.2020 17:56 Ответить
07.08.2020 17:56 Ответить
Неграмоний? Читати не навчили? Лише відосіки дивишся?!
07.08.2020 18:31 Ответить
07.08.2020 18:31 Ответить
Мужик орет как женщина... Какой срам.
07.08.2020 19:49 Ответить
07.08.2020 19:49 Ответить
та хай кричить собі, кому він заважає.
Ганьба тому, хто жінку б'є - представнику БЮТ
07.08.2020 20:08 Ответить
07.08.2020 20:08 Ответить
Ну это само собой. Опозорил партию.
07.08.2020 20:17 Ответить
07.08.2020 20:17 Ответить
та в принципі.... нічого нового про БЮТ.
Портнов, Лєбєдєв, Савченко - всім зелене світло до влади дала товариш Тимошенко Юлія Володимирівна.

З БЮТ вже давно все зрозуміло, як і з Тимошенко.
07.08.2020 20:20 Ответить
07.08.2020 20:20 Ответить
Що там позорити/ соромити ? Баба Юла моральну планку БЮТу вже давно виставила
Один на селян зі зброєю полює, інші педофілією страдають, кротче гарненька партія, моральний приклад для виборців.
07.08.2020 20:58 Ответить
07.08.2020 20:58 Ответить
так он и есть из меньшинств и это правда
08.08.2020 18:25 Ответить
08.08.2020 18:25 Ответить
Юлькина банда.
07.08.2020 20:17 Ответить
07.08.2020 20:17 Ответить
Хоть и я против промосковскои бабы Юли и её партии, но это похоже на провокацию.
07.08.2020 20:20 Ответить
07.08.2020 20:20 Ответить
Разумеется , где Юля выиграла первый тур у всех в 2019 -- в типичных "ватных" областях на Франкивщине и Хмельнитчине . Как любят ***** жители Ивано-Франкивска , так его в Луганске не любят .
Странная особенность , но почему-то лучшие позиции Юли в "помаранчевом поясе" и все последние 20 лет её в политике , а на последний выборах в Раду , "Батькивщина" обошла ЕС по всем "помаранчевым" областях , кроме Львивщины и Киева . Но в киевской области - тоже обошла . И это ещё при том , что ЗЕ-бобики в "помаранчевом поясе" зашли именно в нишу "Батькивщины" -- это знают все политологи , которые анализируют рейтинги до появления ЗЕ в политике и после ...
08.08.2020 00:28 Ответить
08.08.2020 00:28 Ответить
Есть данные, что в 2019 Юля таки обошла Петю, но Петя дорисовал себе голосов.
08.08.2020 11:37 Ответить
08.08.2020 11:37 Ответить
я тебя разочерую, выбору были честные более или менее и этот результат есть реальный, тогда Аваков отказался содействовать Порошенку, а ЦВК тоже, отказалась помогать.
08.08.2020 18:28 Ответить
08.08.2020 18:28 Ответить
рагули все
07.08.2020 20:37 Ответить
07.08.2020 20:37 Ответить
І ТІЛЬКИ ВОНА ПРАЦЮЄ
БАБА ЮЛА ФОРЕВА
07.08.2020 20:53 Ответить
07.08.2020 20:53 Ответить
Ну что сказать - "герой" женщин избивать, а попадись мужчина толковый, так сдачи схлопотал бы сполна. Вот таких "депутатов" надо за жабры и в каталажку.
07.08.2020 21:51 Ответить
07.08.2020 21:51 Ответить
Цмоканич взял и "цмокнул" бабу..Судя как вопят-- там мужчин нет ,--им всем,без исключения нужно идти на то....короче : на х..й.
07.08.2020 22:08 Ответить
07.08.2020 22:08 Ответить
Женщины и девушки! Собираясь на свидание, не стоит брать алкоголь и закуску. Возьмите лучше молоток (топор для отбивания мяса тоже сойдёт...)
07.08.2020 22:25 Ответить
07.08.2020 22:25 Ответить
А че визжали как свиньи, типа наша полиция приедет спасать?
07.08.2020 22:31 Ответить
07.08.2020 22:31 Ответить
Справжній фемініст.
08.08.2020 00:24 Ответить
08.08.2020 00:24 Ответить
Це ж очевидний факт , що Блок Юлії Тимоненко вже тільки по факту своєї назви є набільш дикримінуюча й принижуюча жінок політична в світі !
А що дивного , Юля й подавна частина її партійців не мають бізнес-активів як Порошенко й Мертветчук , не тримают своїх медіа , як ЗЕ й Коломойський , або "Голос" й Пінчук , не працюють на іноземних спекулянтів , як частина ЗЕ й "Голосу" ... А отримувати партію це гроши . Ось й змушенні приймати не тільки місцеву інтелігенцію але й бариг дрібних й середніх . Серед бариг десь половина - це ось такі бидловаті хами , як цей кабанчик ...
Саме примушенні , бо Юля йще з 2006 року й Гріценко , Тягнибок (теж) борються , що заборонити політичну реклами на каналах , щоб заборонити "біг-морди" й взагалом покосити захмарні бюджети виборчих компаній .
Але олігархічні партії й проєкти, тобто в яких є свої канали й активи завжди голосували проти - розумово Риги, але й НУНС теж , й СПУ . Зараз проти примусового різкого скорочення виборчих витрат : ББП (ЕС) , "Голос" й "Лехайм" ... Й подавна більшість ЗЕ-команди .
Що до історії в які нібито постійно попадає виключно "Батьківщина" ... Хочу нагадати , про майже 100-200 останніх гучний затримань за руку с хабарями ... 90% - це колишній функціонери БПП , або афільованіх с командою Порошенко . Насіров , наприклад . Але якщо в тебе 2 середніх , або один найпопулярнійший канал , й навіть у "Голосу" є канали Пінчука , то верогідність майже 100%, що про партійну приналежність чергового злодія цільова аудиторія ніколи й не почує , бо хто вірить "ворожим" каналам ?! Ті хто дивиться "Прямий" й "5-й" , не вірять 112 й Зіку , з Ньюсамиуван , як й коломойским плюсам . А "вата" не вірить порошенковським каналам й плюсам . Про те , що якесь місцеве бидло з "Батьківщини" росповіси усі медіа , бо у "Батьківщини" нема своїх медіа й її цільова аудіторія дивиться усі олігархічні канали .
08.08.2020 02:54 Ответить
08.08.2020 02:54 Ответить
Да Вы хорошенько прослушайте, что говорила эта пострадавшая. Там нужно было не только толкнуть, а и ногами приложиться.
08.08.2020 11:36 Ответить
08.08.2020 11:36 Ответить
О боги..
Зачем я это слушал?
Это орущее существо подрывает остатки веры в человечество.
08.08.2020 01:26 Ответить
08.08.2020 01:26 Ответить
Это депутат от партии Европейская солидарность
08.08.2020 06:35 Ответить
08.08.2020 06:35 Ответить
Еврейская
09.08.2020 11:59 Ответить
09.08.2020 11:59 Ответить
Вы.бывались, вы.бывались и довы.бывались.
08.08.2020 10:16 Ответить
08.08.2020 10:16 Ответить
Бюдляк вырос на пайке из спецраспределителя, а не на школьных обедах - сразу видно.
А папа у него гебня или партноменклатура - это как раз юлин профиль.
Хорошая реклама БЮТ - качественная.
08.08.2020 11:05 Ответить
08.08.2020 11:05 Ответить
А вот с фамилией пузатому не повезло: ЦМОканыч, ЧМОканыч, в общем, будет цмокать по полной, если тётке подгонят хорошего адвоката.
08.08.2020 11:09 Ответить
08.08.2020 11:09 Ответить
Смоктанич )
08.08.2020 12:11 Ответить
08.08.2020 12:11 Ответить
Неизвестная женщина матом перла на женщину депутата. Получила то, на что наговорила.
08.08.2020 11:34 Ответить
08.08.2020 11:34 Ответить
Провокація на всі 100%
08.08.2020 12:45 Ответить
08.08.2020 12:45 Ответить
Кадровий відбір від БЮТ у всій красі.
08.08.2020 16:24 Ответить
08.08.2020 16:24 Ответить
мало.

нагла тітка, сам би врізав
08.08.2020 16:41 Ответить
08.08.2020 16:41 Ответить
По сравнению с лозинским добрейшей души человек, никого не убивал, а всего лишь по роже съездил.
08.08.2020 18:34 Ответить
08.08.2020 18:34 Ответить
***********,Суки сами спровацировали.за то и получили
09.08.2020 00:15 Ответить
09.08.2020 00:15 Ответить
БЮТ, конечно, всегда было пристанищем для бандитов, но не в этом случае, здесь жертвы очень хотели люлей
09.08.2020 12:29 Ответить
09.08.2020 12:29 Ответить
"Настоящий " мужик. )))))Брррр.
09.08.2020 19:57 Ответить
09.08.2020 19:57 Ответить
справжній дехпутат від Юльки, там ще багато такого сброду
10.08.2020 02:18 Ответить
10.08.2020 02:18 Ответить
