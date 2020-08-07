Проект "Без цензуры": Зеленский объявил войну непокорным регионам. Чем она закончится? ВИДЕО

Как Зеленский методами Порошенко воюет с конкурентами в регионах и чем ему это грозит в будущем? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Ранее мы в "Без цензуры" говорили о том, что президент начал воевать с западом Украины, но сегодня надо признать - под раздачу попадают все конкуренты во всех регионах. Война с местными властями Луцка, Тернополя, Ивано-Франковска и Львова за несколько дней докатилась до Винницы и Днепра. Банковая отправила к непокорным мэрам подопечных друга Зеленского - СБУшников Ивана Баканова. Этакий классический "привет" от центра мятежным регионам.

Как Служба безопасности не чуждается использовать в своих политических акциях медиаподдержку каналов Медведчука? Чего хотят от мэров Днепра и Винницы? Зачем Зеленский повторяет путь Порошенко в противостоянии с непокорными регионами и при чем здесь Коломойский? И почему Владимир Зеленский уже строит очередь из тех, кто потом захочет его "догнать" за объявленную всем несогласным войну?

