Проект "Без цензуры": Зеленский объявил войну непокорным регионам. Чем она закончится? ВИДЕО

Как Зеленский методами Порошенко воюет с конкурентами в регионах и чем ему это грозит в будущем? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Ранее мы в "Без цензуры" говорили о том, что президент начал воевать с западом Украины, но сегодня надо признать - под раздачу попадают все конкуренты во всех регионах. Война с местными властями Луцка, Тернополя, Ивано-Франковска и Львова за несколько дней докатилась до Винницы и Днепра. Банковая отправила к непокорным мэрам подопечных друга Зеленского - СБУшников Ивана Баканова. Этакий классический "привет" от центра мятежным регионам.

Как Служба безопасности не чуждается использовать в своих политических акциях медиаподдержку каналов Медведчука? Чего хотят от мэров Днепра и Винницы? Зачем Зеленский повторяет путь Порошенко в противостоянии с непокорными регионами и при чем здесь Коломойский? И почему Владимир Зеленский уже строит очередь из тех, кто потом захочет его "догнать" за объявленную всем несогласным войну?

Зеленский Владимир (21986) мэр (1653) облсовет (540) Буткевич Богдан (436)
Топ комментарии
+66
и сюда Порошеко вплели))
никогда Порох этим не занимался, наоборот провёл реформу дезентрализации когда всё бабло потёкло не в Киев, а на места..
а зелёные гниды всё разворовуют теперь
07.08.2020 15:00 Ответить
+47
Главная ошипка Пороха, что не узурпировал власть, провел демократические ыборы без использования админ ресурса и отдал честно пост президента в руки вислюка клована...
07.08.2020 15:03 Ответить
+46
Осел и бараны
07.08.2020 15:02 Ответить
зеленскому пора задуматься, зачем он посадил в тюрьму Антонеко и Кузьменко,
его спектакли на передовой никого не обманут,
угощники в роли случайных покупателей это харкал95
07.08.2020 18:28 Ответить
Рідкісна зелена гидота цей буткевич.
07.08.2020 19:03 Ответить
погоджуюсь. І за його подружку маринку не забувайте: одна пара.
08.08.2020 08:29 Ответить
Не обижайте регионы. Они тут ни при чем. Это местная мафия сопротивляется реформам из центра.
07.08.2020 19:31 Ответить
Отнесение Тернополя к красной карантинной зоне (прекращение работы транспорта, общепита... даже поезда не останавливаются!) при заболеваемости гораздо меньшей, чем в Киеве (а Киев-в зеленой) - реформа? Каждый высер Зе-власти реформой считаешь?
08.08.2020 23:58 Ответить
Кто-то уедет в Ростов 😁
08.08.2020 09:07 Ответить
Почали кошмарити мера Тростянця Юрія Бову. Це найкращий мер невеликого міста в Україні. Але банда Зеленського робить все, щоб не допустити Бову до виборів. Зелені депутати для усунення Бови від виборів використовують силовиків шарієвих та риговоняльних журналістів. І за доброю старою традицією - кримінал. Влізли в це лайно і нардепи. Тобто, вказівка поступила з самої гори - всіх, хто не зелений, з влади викидати. Будь-яким методом.
09.08.2020 06:23 Ответить
Закончится это все очень плохо для зеленой мрази.
09.08.2020 08:35 Ответить
ВИБОРИ!!! ВИБОРИ!! ВИБОРИ! місцеві... Зе-кодло за рік обробилось, обробилось по всіх напрямках міжнародних та внутрішніх, як політичних та і економічних. Зникли відосіки-гундосіки майстра спорту з коронавірусу..., рейтинги пішли до низу. А перемог на місцевих ВИБОРАХ Зе-кретину дуже хочеться, він хапається за них як за соломину. Їх тактика на даному етапі - кожному меру обласного та районих центрів, великих і малих міст, головам ОТГ було зроблено пропозицію-погрозу - 1) знятись із виборів або йти під брендом слуг народу та 2) у випадку відмови відкриття КРИМІНАЛЬНИХ справ та посадки. Тому і активізувалось зараз СБУ, яке кошмарить мерів міст та містечок, Баканов чортів по українських містах та містечках шукає. Поряд з цим в кожному місті та містечку активізуються меестніє простітутки-журналісти тіпа мусійчучки-бігуса, "схеми", "гроші", "г+г"... Зараз, як і в 2019 р під час виборів препіздента Зе, вивалюються та навалюються купи лайна, появляються аборигенні свинарчуки, бариги, ротердами+, братовбивці.. Тактика стара, брехня та напівправда - зе-лайно, зе-лайно..., яке їм дало результат. Пройшло більше року, як при владі Зе-кретин та новіє ліца, але чи порозумнішав "самий розумний, талановитий та працьовитий нарід у світі"?
09.08.2020 09:47 Ответить
09.08.2020 09:51 Ответить
нагаласавали
09.08.2020 11:39 Ответить
Луцкая область первая в списке.
09.08.2020 14:32 Ответить
План є, і він один - триматися за владу.
09.08.2020 14:34 Ответить
