За полгода полиция открыла 900 уголовных производств по фактам домашнего насилия, - Фацевич. ВИДЕО

В Национальной полиции были созданы и уже активно работают 45 мобильных групп по противодействию домашнему насилию. Запланирован запуск еще 50 таких групп.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Александр Фацевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас они работают в каждом крупном городе, и мы планируем запустить такие группы в сельской местности. Полицейские в составе таких групп занимаются не только реагированием. Их задача также - профессиональная консультация пострадавшим от домашнего насилия и профилактика с обидчиком. Чем больше у нас будет мобильных групп, полицейских, которые прошли специальное обучение, тем более профессиональным будет реагирование на факты домашнего насилия ", - сказал Фацевич.

Зампред Нацполиции сообщил, что по сравнению с прошлым годом прослеживается системный рост сообщений о фактах домашнего насилия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За полгода количество сообщений о домашнем насилии в Украине выросло на 40%, - МВД

"В этом году полицейские открыли уже около 900 уголовных производств за совершение домашнего насилия и составили более 64 тыс. административных протоколов. Это говорит о том, что граждане нам доверяют и не скрывают такие факты", - отметил Фацевич.

Та лучше бы они спакопали тех кто Украину насилует долгие,долгие годы ...
07.08.2020 16:47 Ответить
Явно народ з жиру біситься....
07.08.2020 17:14 Ответить
Тема "домашнє насилля" на 90% стала темою "відіжму хату у колишнього".
07.08.2020 17:23 Ответить
 
 