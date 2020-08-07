Пассажиропоток между материковой Украиной и оккупированным Крымом за год уменьшился в 10 раз, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В сравнении с прошлым годом пассажиропоток между материковой Украиной и оккупированным Крымом за год уменьшился в 10 раз.

Об этом в программе "На самом деле: Крым" в эфире телеканала "ДОМ" сообщил пресс-секретар Херсонского отряда Госпогранслужбы Иван Шевцов, передает Цензор.НЕТ.

"По сравнению с прошлым годом, в этот же примерно период за сутки пересекали админграницу около 8-10 тысяч человек, а сейчас это в десять раз меньшее количество. В первую очередь, это вызвано тем, что карантин все же действует и в нашем государстве, и за рубежом - поэтому меньше людей пересекает админграницу", - отметил Шевцов.

По его словам, за прошедшие сутки пассажиропоток в обоих направлениях, как с материковой части Украины, так и из оккупированного Крыма на материк, - всего 1400 человек. Это касается трех КПВВ "Чаплинка", "Каланчак" и "Чонгар".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова обеспечивать людей в оккупированном Крыму водой в случае гуманитарной катастрофы, - Шмыгаль