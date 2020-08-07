РУС
2 417 13

Пассажиропоток между материковой Украиной и оккупированным Крымом за год уменьшился в 10 раз, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В сравнении с прошлым годом пассажиропоток между материковой Украиной и оккупированным Крымом за год уменьшился в 10 раз.

Об этом в программе "На самом деле: Крым" в эфире телеканала "ДОМ" сообщил пресс-секретар Херсонского отряда Госпогранслужбы Иван Шевцов, передает Цензор.НЕТ.

"По сравнению с прошлым годом, в этот же примерно период за сутки пересекали админграницу около 8-10 тысяч человек, а сейчас это в десять раз меньшее количество. В первую очередь, это вызвано тем, что карантин все же действует и в нашем государстве, и за рубежом - поэтому меньше людей пересекает админграницу", - отметил Шевцов.

По его словам, за прошедшие сутки пассажиропоток в обоих направлениях, как с материковой части Украины, так и из оккупированного Крыма на материк, - всего 1400 человек. Это касается трех КПВВ "Чаплинка", "Каланчак" и "Чонгар".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова обеспечивать людей в оккупированном Крыму водой в случае гуманитарной катастрофы, - Шмыгаль

Топ комментарии
+7
Просто карантин, з Румунією пасажиропоток зменшився в 250 разів.
07.08.2020 17:30 Ответить
+6
Даже до ватной ваты дошло, что в *************** Крыму делать нечего
07.08.2020 17:22 Ответить
+3
Через це шмигаль занив про воду?
07.08.2020 17:23 Ответить
Нехай щастить
07.08.2020 17:19 Ответить
Даже до ватной ваты дошло, что в *************** Крыму делать нечего
07.08.2020 17:22 Ответить
Не дійшло, і, нажаль, ще довго не надійде. То все COVID-19 животворящий робить.
07.08.2020 18:49 Ответить
Через це шмигаль занив про воду?
07.08.2020 17:23 Ответить
Неужели уменьшилось любителей уринотерапии? 🤣🤣🤣
07.08.2020 17:25 Ответить
Просто карантин, з Румунією пасажиропоток зменшився в 250 разів.
07.08.2020 17:30 Ответить
Еще" бархатный сезон" впереди.
07.08.2020 17:33 Ответить
Ага, у вас післязавтра починається, шолом купив?
07.08.2020 17:50 Ответить
Начинается сезон копки картошки. Вот выберем Лукашенко и начнем. Даже оппозиционеры "раком станут".
07.08.2020 17:56 Ответить
не мешай людям радоваться "перемоге".
07.08.2020 17:56 Ответить
Забавно.
07.08.2020 17:36 Ответить
Ващета пассажиропоток со всеми странами упал в 10 раз. Карантин же.
07.08.2020 17:55 Ответить
та не) вон с румынией, пишут, в 250 раз, а тут 10
07.08.2020 18:52 Ответить
 
 