Пограничники на границе с Беларусью выявили рекордную партию контрабандных сигарет на 7 млн грн. ВИДЕО

Пограничники Черниговского отряда вечером 7 августа в пункте пропуска "Новые-Ярыловичи" обнаружили партию контрабандных сигарет на сумму около 7 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

За рулем транспортного средства белорусской регистрации был 29 летний гражданин Беларуси. Заявленный в сопроводительных документах груз - минеральные удобрения. По результатам дополнительной проверки над заявленным грузом было обнаружено большое количество коробов с сигаретами марки "Минск".

"Сегодня, 8 августа, имеем точную цифру подсчета, который количественно превысил все предыдущие показатели. По результатам общего осмотра изъято более 530 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн грн", - отметили в Госпогранслужбе.