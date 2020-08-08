РУС
Пограничники на границе с Беларусью выявили рекордную партию контрабандных сигарет на 7 млн грн. ВИДЕО

Пограничники Черниговского отряда вечером 7 августа в пункте пропуска "Новые-Ярыловичи" обнаружили партию контрабандных сигарет на сумму около 7 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

За рулем транспортного средства белорусской регистрации был 29 летний гражданин Беларуси. Заявленный в сопроводительных документах груз - минеральные удобрения. По результатам дополнительной проверки над заявленным грузом было обнаружено большое количество коробов с сигаретами марки "Минск".

Пограничники на границе с Беларусью выявили рекордную партию контрабандных сигарет на 7 млн грн 01

"Сегодня, 8 августа, имеем точную цифру подсчета, который количественно превысил все предыдущие показатели. По результатам общего осмотра изъято более 530 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн грн", - отметили в Госпогранслужбе.

Госпогранслужба (6859) контрабанда (2414) правоохранительные органы (2973) сигареты (869) силовики (2802)
+5
Прикордонники на кордоні з Білоруссю виявили рекордну партію контрабандних сигарет на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 87
08.08.2020 13:51 Ответить
+4
Независимый наблюдатель за выборами в Беларуси.
И это не шутка.

Прикордонники на кордоні з Білоруссю виявили рекордну партію контрабандних сигарет на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 3896
08.08.2020 13:50 Ответить
+2
ОГО! вот это да! невероятно!!!! какашку и на 9 метров!!!
08.08.2020 13:53 Ответить
Интересно, его тоже в наёмники-вагнеровцы лука запишет или как?
08.08.2020 13:39 Ответить
Прикордонники на кордоні з Білоруссю виявили рекордну партію контрабандних сигарет на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 87
08.08.2020 13:51 Ответить
ОГО! вот это да! невероятно!!!! какашку и на 9 метров!!!
08.08.2020 13:53 Ответить
ЭтА вААЩе дАстижЄніЄ вЄка!!!
08.08.2020 15:29 Ответить
Прикордонники шмалитимуть на халяву.
08.08.2020 13:42 Ответить
І адмінпорушення замість нар!!))
08.08.2020 13:45 Ответить
Независимый наблюдатель за выборами в Беларуси.
И это не шутка.

Прикордонники на кордоні з Білоруссю виявили рекордну партію контрабандних сигарет на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 3896
08.08.2020 13:50 Ответить
Вуайерист-извращенец какой-то...
08.08.2020 14:14 Ответить
пацаны обеспечeны табачком....
08.08.2020 14:07 Ответить
Нехило затарились !!))
08.08.2020 14:09 Ответить
погранцы? - изять, выпыть, сожрать....
08.08.2020 14:12 Ответить
Беларусь, это не в Мексике ковбой. Так что там у вас погранпатруль делает с грузами из Мексики - неинтересно.
08.08.2020 17:32 Ответить
хлопцы честные - не на врага берут - на себя...
на самом деле уже не плохо.......
08.08.2020 14:19 Ответить
 
 