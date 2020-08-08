"Путина в отставку!" - в российском Хабаровске состоялась пятая за месяц многотысячная акция. ВИДЕО
Очередная многотысячная акция протеста состоялась в российском Хабаровске 8 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Традиционными лозунгами шествия и митинга были необходимость вернуть в Хабаровский край задержанного правоохранительными органами экс-губернатора Сергея Фургала. Вместе с ними звучат призывы, которые выходят за пределы региона, такие, как "Путина в отставку!", "Путин - враг народа!", "Нам нужна поддержка всей страны" и тому подобное.
Акции протеста в Хабаровске продолжаются с 11 июля. По субботам собираются тысячи или даже десятки тысяч людей, менее многочисленные демонстрации, в которых принимают участие сотни людей, происходят каждый вечер.
По версии администрации Хабаровского края, на площади перед зданием регионального правительства собрались 2800 человек. Во время шествия в Хабаровске протестующие снова перекрыли проезжую часть. Автомобилисты поддерживали их и сигналили из своих машин.
Акции протеста прошли также в Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и других городах.
Напоминаем, протесты в Хабаровске начались после ареста губернатора края Сергея Фургала 9 июля по обвинению в организации убийств 15 лет назад. Он отвергает все обвинения. Фургал - член партии ЛДПР, много лет был депутатом Госдумы, а в 2018 году победил на губернаторских выборах представителя "Единой России".
Арест Фургала связывали еще и с голосованием по поправкам к конституции, которые позволяют Владимиру Путину оставаться на посту президента еще на два срока: явка в крае была одной из худших по стране. Акции в защиту Фургала приобрели характер выступлений против федерального центра и Владимира Путина.
