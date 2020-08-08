РУС
"Путина в отставку!" - в российском Хабаровске состоялась пятая за месяц многотысячная акция. ВИДЕО

Очередная многотысячная акция протеста состоялась в российском Хабаровске 8 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Традиционными лозунгами шествия и митинга были необходимость вернуть в Хабаровский край задержанного правоохранительными органами экс-губернатора Сергея Фургала. Вместе с ними звучат призывы, которые выходят за пределы региона, такие, как "Путина в отставку!", "Путин - враг народа!", "Нам нужна поддержка всей страны" и тому подобное.

Акции протеста в Хабаровске продолжаются с 11 июля. По субботам собираются тысячи или даже десятки тысяч людей, менее многочисленные демонстрации, в которых принимают участие сотни людей, происходят каждый вечер.

По версии администрации Хабаровского края, на площади перед зданием регионального правительства собрались 2800 человек. Во время шествия в Хабаровске протестующие снова перекрыли проезжую часть. Автомобилисты поддерживали их и сигналили из своих машин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Россия, просыпайся!" - в Хабаровске состоялась массовая акция протеста. ФОТОрепортаж

Акции протеста прошли также в Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке и других городах.

Напоминаем, протесты в Хабаровске начались после ареста губернатора края Сергея Фургала 9 июля по обвинению в организации убийств 15 лет назад. Он отвергает все обвинения. Фургал - член партии ЛДПР, много лет был депутатом Госдумы, а в 2018 году победил на губернаторских выборах представителя "Единой России".

Арест Фургала связывали еще и с голосованием по поправкам к конституции, которые позволяют Владимиру Путину оставаться на посту президента еще на два срока: явка в крае была одной из худших по стране. Акции в защиту Фургала приобрели характер выступлений против федерального центра и Владимира Путина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Хабаровск - это Украина", - пропагандист Соловьев обнаружил "украинских активистов" на Дальнем Востоке

Топ комментарии
+39
Пам'ятаємо.
"Путіна у відставку!" - в російському Хабаровську відбулася п'ята за місяць багатотисячна акція - Цензор.НЕТ 3810
08.08.2020 16:09 Ответить
+22
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!

Юрий Нестеренко
08.08.2020 16:03 Ответить
+19
путен вообще не пишется...пишется *****...
08.08.2020 16:37 Ответить
А них там в этом хаберовски разметки на дорогах вообще что ли нет??
вЯлика паРаша ...а краски белой нет..😃
08.08.2020 17:35 Ответить
Похоже асфальт недавно положили (слишком идеальный). Слева покоцаный, но с разметкой
08.08.2020 17:48 Ответить
Кишка у них тонка. Путин только рявкнет, разбегутся как кролики.
08.08.2020 17:39 Ответить
путин не рявкает, путин - это обоссаный плешивый черт, который сдохнет так же как и каддафи.
08.08.2020 19:08 Ответить
Все в кремле заняты бацькой и зе
показать весь комментарий
Классный у них плакат есть
Обнуленыш плешивый - Отпусти Фургала и забери дырявого .
08.08.2020 17:52 Ответить
Мир, труд, май! І ацидофільне молоко ацидофілам. Походять ше трохи і надоїсть.
08.08.2020 17:59 Ответить
да шож там все кипит, да не взрывается?... неужели не хотят запанувать на своей сторонке, стать наконец нормальной страной как все и начать ездить на заработки в Монголию и Китай...кацапы, да чож вы за рабы, ну что с вами не так...
08.08.2020 18:18 Ответить
Щас Си цзяпыня уведет ваиска, желтых чилавечкав, и усё забурлит.
08.08.2020 22:55 Ответить
Брехня. Это вы всё Бендеры, Фашисты наговариваете. Я смотрел в новостях, ВВ сказас что всё ровно. Не кто не кипишует. У нас жизнь прекрасна. А то что в Хобаровске то - клятые импереолисты.
показать весь комментарий
08.08.2020 19:03 Ответить
Путін - *****?
09.08.2020 18:14 Ответить
было бы отлично если путинские опричники отходили этих баранов а те их...
08.08.2020 19:12 Ответить
вже потрібно із зброєю пуляти по путлеру, а так ходять взад-вперед....
08.08.2020 19:17 Ответить
Вот чем мне нравиться Россия что там все одинаково мерзко,- что власть ,что оппозиция.Все равно Крым Раш.
08.08.2020 19:23 Ответить
Не в российском,а в украинском Хабаровске.Надо правильно расставлять акценты.
08.08.2020 19:44 Ответить
От туди треба Зеленському через треті країни посилати гуманітарку ( таку як РФ посилає в ДиРку), виходячи з національних інтересів.
08.08.2020 20:22 Ответить
В России зимой морозы под тридцать. Особо не по-майданишь....
показать весь комментарий
08.08.2020 21:41 Ответить
Ничё чайники тулупав и керосину нагуманитарят.
08.08.2020 22:57 Ответить
А они в курсе, что путин - *****?

Вещи надо называть своими именами, тогда многое становится простым и понятным, и ясно, что делать...
08.08.2020 22:19 Ответить
Самый страшный страх путлера - его ненавидит народ.
Хотя б на маскву с питером перекинулось. Там аморфные совсем уже - Немцова убили в центре масквы - быдло схавало, даже не протестовали. Тут губернатора посадили - люди вышли. Хоть что-то
08.08.2020 22:36 Ответить
пу - это говорящая голова конторы,
декоммунизацию надо делать, а не пар выпускать
" им вождей не доставало" (С)
09.08.2020 00:54 Ответить
странные эти россиёфедераты
полтора месяца назад как бараны длеяли за Обнуленного
а сейчас недовольны
Отчего на "голосовании " не сказали ***** НЕТ??
первое слово -дороже второго(детская присказка)
09.08.2020 04:28 Ответить
"Путіна у відставку!" - в російському Хабаровську відбулася п'ята за місяць багатотисячна акція - Цензор.НЕТ 8816
09.08.2020 07:38 Ответить
не вам, бараны диванные прокацапские, блеять о Хабаровских Героях.

((хотя понятно, откуда вся эта вонь на антипутинское сопротивление: с той стороны брызжет блевотиной служивая ольгинская пробльядь, а с этой кликушествуют в истерике доморощенные опозэжопники всех мастей - какими бы фиговыми флажками не прикрывали свою рабскую преданность плешивому кремлевскому обнулевышу
09.08.2020 07:44 Ответить
Мутина-тройника в отставку.Армия арабохайского Кремля опять атаковала безоружный,но 60млн.ИндоПэриджан(всякое ненужное оружие,купленное у Израиля нафига ???).КАВКАЗ будет обьединяться кинжалами и *******.КАК И БЫЛО ВСЮ ИСТОРИЮ.
09.08.2020 09:24 Ответить
Фуйло навіть уваги не звертає.
Походять собі і заспокояться.
А вже потім особливо активні позникають.
09.08.2020 09:48 Ответить
Он сейчас в Крыму с Мертветчуком сидят в бассейне и ждут у кого первого яйца оторвут,Хабаровск это не затонувшая подлодка Курск. и Туск не проданная Украина
09.08.2020 11:03 Ответить
Хабаровчане молодцы. Каждый день после работы в жару и проливной дождь выходят защитить свой выбор. Успехов и понимания, что одним из политических требований должен быть : прекращение оккупации и захватнических войн в Украине и Сирии. И такие лозунги звучат уже , как политическое требование отставки Путина и свободы всех политзаключенных.
09.08.2020 12:44 Ответить
Пора организовываться! Нужна партия. Нужны отряды самообороны. Нужен главнокомандующий. Штаб. Разведка. Учет. Планирование. Иначе протест уйдет в гудок.
09.08.2020 12:44 Ответить
Позно "пить боржоми" после того как недомерок себе официально почти пожизненный срок назначил. А болтат овощи могут что угодно. На эти хождения по Хабаровску в кремле никто внимания не обращает
09.08.2020 15:17 Ответить
"Путіна у відставку!" - в російському Хабаровську відбулася п'ята за місяць багатотисячна акція - Цензор.НЕТ 7714
09.08.2020 18:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 