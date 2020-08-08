РУС
С начала суток зафиксированы 5 фактов нарушения наемниками РФ условий прекращения огня, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток в районе проведения ООС со стороны вооруженных формирований РФ зафиксированы 5 нарушений договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В том числе 4 огневые провокации. По одному выстрелу из автоматического станкового гранатомета враг совершил возле Попасной и Гнутово, а из подствольного гранатомета - неподалеку Шумов. Также из стрелкового оружия противник выстрелил вблизи Новоалександровки.

Все нарушения режима тишины не несли угрозы жизни или здоровью украинских военнослужащих. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ - вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы враг осуществлял инженерные работы.

Военнослужащие Объединенных сил на провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Таран на фронте: "Все хотят мира. У меня предчувствие окончания войны"

Итоги за прошлые сутки

7 августа вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вражеские гранатометные провокации отмечены в районе населенных пунктов Шумы и Травневе, а из стрелкового оружия - у Новолуганского. Одиночные неприцельно обстрелы не представляли опасности, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлены 68 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 6 395 транспортных средств и 4 882 человека. Также были задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыл 621 человек. В обратном направлении - 1 131 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 90 человек. В обратном направлении - 196 человек. По вине оккупантов КПВВ "Марьинка" не функционировал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На встрече "нормандской четверки" в Берлине мы зафиксируем успехи перемирия на Донбассе и двинемся дальше, - Зеленский

Автор: 

