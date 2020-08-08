С начала суток зафиксированы 5 фактов нарушения наемниками РФ условий прекращения огня, - пресс-центр ОС. ВИДЕО
С начала текущих суток в районе проведения ООС со стороны вооруженных формирований РФ зафиксированы 5 нарушений договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"В том числе 4 огневые провокации. По одному выстрелу из автоматического станкового гранатомета враг совершил возле Попасной и Гнутово, а из подствольного гранатомета - неподалеку Шумов. Также из стрелкового оружия противник выстрелил вблизи Новоалександровки.
Все нарушения режима тишины не несли угрозы жизни или здоровью украинских военнослужащих. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
Кроме того, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ - вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы враг осуществлял инженерные работы.
Военнослужащие Объединенных сил на провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.
Итоги за прошлые сутки
7 августа вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вражеские гранатометные провокации отмечены в районе населенных пунктов Шумы и Травневе, а из стрелкового оружия - у Новолуганского. Одиночные неприцельно обстрелы не представляли опасности, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлены 68 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 6 395 транспортных средств и 4 882 человека. Также были задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации и ее наемников.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыл 621 человек. В обратном направлении - 1 131 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 90 человек. В обратном направлении - 196 человек. По вине оккупантов КПВВ "Марьинка" не функционировал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это они понарошку стреляли. Шутейно.
Схоже, що комісія ТКГ теж не звертає уваги на порушення домовленностей, і не вимагає покарання "шалунішек".
Ну а якомусь "воєнному командаванию ордло", з яким домовлявся зеленський, взагалі, похрін
Таран и зе в этом замешаны в первую очередь
А я завжди кажу, що коли перестане стріляти Росія, то буде мир.
А коли перестане стріляти Україна - то не буде України !!
А то зе тут кино крутит проукраиностью.
Если показывает какой он проукраинский, значит где-то серьезно сдал
В каком месте наша победа?
огневые провокации - это что-то !!! вернее - это что???? словоблудие от бессилия генштаба - вот что это !!!
У мережу потрапили персональні дані близько 7 тис. військовослужбовців
Виявили чат-бот в Telegram, де оприлюднено персональні дані 6 907 військовослужбовців (ПІБ, номери військових частин, дати самовільного залишення військових частин). Про це заявили в Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
"З метою оперативного припинення незаконного поширення персональних даних громадян України, що в умовах військової агресії з боку Російської Федерації може завдати істотної шкоди обороноздатності держави, було направлено листи до Служби безпеки та Національної поліції, та наголосили на необхідності невідкладного блокування Telegram-бота, який продовжує поширювати зазначений файл з персональними даними."
Нацполіція за вказаним фактом розпочала кримінальне провадження за частиною першою статті 182 Кримінального кодексу України (Порушення недоторканності приватного життя).
За зраду строку давнини немає але янєлоху сзоже не сказали.
-Ти хо ?
-Я Хомчак Руслан , командую військом .
-А я хто .?
-Ви президент України .
-А де я , і як я сюди потрапив .? ..
.
дилетанты за рулем