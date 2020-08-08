РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3285 посетителей онлайн
Новости Видео
7 538 122

Нацкорпус заявил об участии в местных выборах на съезде партии в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нацкорпус объявил об участии в местных выборах и представил кандидатов в депутаты Одесского горсовета.

Сегодня, 8 августа, в Одессе проходит съезд политической партии "Национальный Корпус", во время которого представят кандидатов на местные выборы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сепары хотят референдум", - днепровский Нацкорпус заклеил рекламу ОПЗЖ о референдуме

Съезд начался в 18:30 у Хаджибейской крепости на территории парка Шевченко. Сейчас там собралось уже около полутора тысяч делегатов и гостей.

По словам лидера "Национального Корпуса" Андрея Билецкого, который также присутствовал на съезде, партия приняла окончательное решение - участвовать в местных выборах 2020 года. Он добавил, что к этому подталкивает активизация пропаганды и пророссийских политических сил внутри государства, а также - увеличение влияния Москвы на внутреннюю политику Украины. Лидер также подчеркнул, что Одесса является стратегически важным городом, который на предстоящих выборах станет главным "полем битвы" с пророссийским реваншем.

"Для пятой колонны мы - опасная сила и враги, для каждого украинца мы - друзья и защитники. Надо сломать ментальные заборы и показать, что национальные силы - это "строители", что мы можем не только защитить Одессу, но и развивать ее", - заявил политик.

В Одесский горсовет "Национальный Корпус" предложил 12 своих кандидатов: Давид Шубладзе (врач-хирург), Валерий Начвинов (предприниматель, волонтер), Сергей Варламов (руководитель одесского отделения "Национального Корпуса"), Сергей Братчук (военный, доброволец, журналист), Виктория Савицкая (педагог, общественная активистка), Яна Титаренко (эколог, общественный деятель), Демьян Ганул (зоозащитник, предприниматель), Александр Вельможко (юрист, журналист, спортсмен), Артем Гудин (педагог, тренер по боксу, вице-президент Украинской федерации смешанных единоборств "UF ММА"), Виктория Корпусова (зоозащитница, предприниматель), Евгений Нижегородов (экономист, спортсмен) и Владимир Никитенко (предприниматель).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нацкорпус" требует от Минюста отменить регистрацию "ОПЗЖ" и Партии Шария. ВИДЕО+ФОТО

Нацкорпус заявил об участии в местных выборах на съезде партии в Одессе 01
Нацкорпус заявил об участии в местных выборах на съезде партии в Одессе 02
Нацкорпус заявил об участии в местных выборах на съезде партии в Одессе 03
Нацкорпус заявил об участии в местных выборах на съезде партии в Одессе 04

Также смотрите: "Хочу попросить прощения у Нацкорпуса": на сайте Шария появилось неожиданное заявление. ФОТО

Нацкорпус заявил об участии в местных выборах на съезде партии в Одессе 05
Нацкорпус заявил об участии в местных выборах на съезде партии в Одессе 06
Нацкорпус заявил об участии в местных выборах на съезде партии в Одессе 07
Нацкорпус заявил об участии в местных выборах на съезде партии в Одессе 08
Нацкорпус заявил об участии в местных выборах на съезде партии в Одессе 09

Смотрите также: Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Жорин призвал присоединяться к проекту "НКволонтеры" для помощи Минздраву в борьбе с COVID-19. ВИДЕО

Нацкорпус заявил об участии в местных выборах на съезде партии в Одессе 10
Фото: t.me/nationalcorps

Автор: 

местные выборы (2753) Одесса (8026) Билецкий Андрей (252) Национальный корпус (393)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Забрасывание плюшевыми свинками и битьё окон немного отличается от управления коммунальным хозяйством
показать весь комментарий
08.08.2020 22:03 Ответить
+9
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1292150470333661184 1 ч

Трэша кину Командование ДШВ вручило маруновый берет Чму за жестокое убийство Журавля.
За особую жестокость на протяжении четырех дней
показать весь комментарий
08.08.2020 21:57 Ответить
+6
ты сейчас выбрала крепкого бесхозяйственника, талантливо просырающего всю экономику из-за своей тупости
показать весь комментарий
08.08.2020 23:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Пиши українською.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:19 Ответить
ти шо,тоже кацап с транслейтомъ ?
а на каком я,по-твоему,написал?
показать весь комментарий
08.08.2020 23:38 Ответить
с националистами оно и рядом не лежало а отобрать несколько процентов у патриотического электората реально на это и заточена это псевдопатриотическая партия
показать весь комментарий
08.08.2020 22:49 Ответить
А кто же тогда патриоты , если это ,,псевдопатриоты" ? Просто интересно
показать весь комментарий
08.08.2020 23:12 Ответить
к сожалению я их не вижу "Свободу" назвать патриотами нельзя они много лет показали кто они есть популисты если чтото значимое не выйдут а если и так то пиар со своими флагами постоят и все на все что они способны это гонять геев на параде с Правым сектором а последний который также уже импотент и ничего не представляет его боятся только кацапы и то пугать своих
показать весь комментарий
08.08.2020 23:32 Ответить
Варламов единственный кто борется за одесситов, с незаконными застройками пляжей и тд
показать весь комментарий
08.08.2020 22:48 Ответить
Бандера прийде- порядок наведе!
показать весь комментарий
08.08.2020 22:51 Ответить
В Украине все партии должны быть националистические!!! Только отличие их может быть в модели. А все партии эти не Украинские, как Медведчука и Ахметова, они должны отвергаться всеми и за них должны не голосовать вообще никто и таким образом их нужно уничтожать полностью! Эти не Украинские партии должны быть уничтожены иммунитетом Украинского организма, как вирусы болезни. И когда иммунитет Украины выработает антитела, тогда организм станет крепче в будущем и эта зараза уже не сможет поражать Украинский организм! И нужно вычистить Украинским иммунитетов и всю власть и все органы - это и СБУ и МВД, ГенПрокуратуру, Суды, и т.д. Потому что эти партии-паразиты в теле Украины и они за все эти годы нанесли Украине столько вреда, что искалечили страну! И до тех пор, пока они попадать будут во власть, то они будут больше калечить страну! Их цели не сделать Украину лучше и здоровее и умнее и богаче, а их задача паразитировать в Украинском организме и жрать его и наносить огромный вред! Люди не голосуйте за партии, которые не националистические! Националисты за все, что будет делать сильнее страну! И против всего, что будет делать ее слабее! Они это доказывают на войне и националисты - это идейные люди! Если партии Ахметова и все думаю помнят Богатыреву, которая запустила в Украине торговлю наркотиками и тем же трамадолом и его потребители были дети и рыги эти зарабатывали на смертях детей! И они геноцид нации наркотиками устроили! А националисты наоборот за искоренение наркотиков и алкоголя и за то, чтобы дети занимались спортом и были здоровыми и красивыми и за то, чтобы дети были развиты и физически и умственно, чтобы от этого выигрывала вся страна и процветала! Население Украины уменьшается с каждым годом и это результат правления этих кланов Днепровских и Донецких и российских. Если хотите и дальше, чтобы страна становилась хуже то голосуйте за Днепровский или Донецкий кланы или российский. А если хотите, чтобы страна начала улучшаться, тогда голосуйте за любые националистические партии!!! Они сделают сильную экономику, сильную Армию для защиты страны от всех внешних угроз, они наведут порядок и внутри страны, и т.д. Начнется расцвет Украинского Государства!!! Не выбирайте люди тех, кто идет обогащаться во власть, выбирайте тех, для кого идея важнее денег!!!
показать весь комментарий
08.08.2020 23:02 Ответить
Сейчас соевое дерьмо начнет лить грязь и на националистов Билецкого .Уже начало . А Билецкий прав, но шансов у него к сожалению мало . Тут скорее на ,,зеленых" ставить нужно , чтоб сторонники ,,руцкого мира" не прошли .А соевая вышивата льет дерьмо на всех подряд -и на националистов и на ,,зеленых" .Только торговых партнеров из жОППы не трогают ((
показать весь комментарий
08.08.2020 23:10 Ответить
Тіко останній дебіл вважатиме що зелені це заслін від "руцкава міра" Кончений дегенерат, чи просто лошара, який весь осанній рік проспав або продивився сватів.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:32 Ответить
"Національний корпус" заявив про участь у місцевих виборах на з'їзді партії в Одесі - Цензор.НЕТ 6655
показать весь комментарий
09.08.2020 05:48 Ответить
Витя по сравнению со шмарклей и барыгой очень прилично смотрится.
показать весь комментарий
09.08.2020 10:45 Ответить
А белий вошь свинками буде кидатися..? Черговий фуфел, щоб відібрати у ЄС 1.2%.
показать весь комментарий
08.08.2020 23:30 Ответить
Твой пЕС это сбитая утка . Скорее Билецкий станет Президентом чем пЕС попадет в Раду на следующих выборах или что то сможет получить на местных выборах .Не вижу в пЕСике ничего антикацапского кроме сладеньких сказочек для альтернативно одаренных 16%
показать весь комментарий
09.08.2020 00:43 Ответить
Ні, давай так, якщо ЄС не потрапить в Раду то ти зїси відро лайна. Тіки чесно бо я пвітора року таке саме казав таким як ти уйопищам які били себе в груди і казали що порох втіче в Ростов. Тільки от не бачу щоб та вся шобла яка щогодинно садовила Пороха на літак в Ростов чи Іспанію., жерла лайно. А тобі таки доведеться, зебіліще..
показать весь комментарий
09.08.2020 23:09 Ответить
Чорт на сьезде был?
показать весь комментарий
09.08.2020 08:45 Ответить
нехай, нехай. Сволоті менше голосів дістанеться.
показать весь комментарий
09.08.2020 11:24 Ответить
Сколько стоит эта хренотень нациская ?
показать весь комментарий
12.08.2020 20:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 