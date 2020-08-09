Затонувший в Одессе танкер Delfi снова попытаются поднять: к судну подогнали кран и буксиры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Затонувший у одесского побережья танкер Delfi снова готовят к подъему.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
К месту кораблекрушения подогнали плавающий кран и буксиры.
В пресс-службе мэрии Одессы заявили, что сегодня судно поднимать не будут, а на месте проводят технические работы.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.
В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжает выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и теперь решать ее будет государство. Договор на эвакуацию танкера планируют подписать с подрядчиком до конца августа.
По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.
и показать пятую повестку в военкомат.
молниеносно танкер окажется возле дачи в Конче Заспе
Единственный вариант его поднять - привязать к нему понтоны и вытеснить из них воду в объеме раза в два больше чем корыто весит.
Кран там разве что эти самые понтоны грузить. Если будут цепляться к корыту, то еще и кран там будет лежать.
будут тянуть за утонувший борт?
но это же бред, да и кран по виду не супер-мощный...
...
Вот почитай https://www.048.ua/news/1177820/v-kapkane-zurnalisty-predstavili-polnyj-kompromat-na-mera-truhanova-foto-video
У них там что, нет ни одного вменяемого инженера?
- Что такой большой и сильный?
- Нет, он как танкер целый день лежит на боку и всегда на мели.
идиоты земснаряд лучше притяните и понтоны для подъема, тогда возможно и осилите если мозг хоть чуть чуть работает