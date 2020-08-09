РУС
Затонувший в Одессе танкер Delfi снова попытаются поднять: к судну подогнали кран и буксиры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Затонувший у одесского побережья танкер Delfi снова готовят к подъему.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

К месту кораблекрушения подогнали плавающий кран и буксиры.

Затонувший в Одессе танкер Delfi снова попытаются поднять: к судну подогнали кран и буксиры 01

Затонувший в Одессе танкер Delfi снова попытаются поднять: к судну подогнали кран и буксиры 02
Затонувший в Одессе танкер Delfi снова попытаются поднять: к судну подогнали кран и буксиры 03

В пресс-службе мэрии Одессы заявили, что сегодня судно поднимать не будут, а на месте проводят технические работы.

Затонувший в Одессе танкер Delfi снова попытаются поднять: к судну подогнали кран и буксиры 04

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжает выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и теперь решать ее будет государство. Договор на эвакуацию танкера планируют подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.

+26
один конец верёвки привязать к танкеру, а второй привязать к зубу (он его всёравно давал)

и показать пятую повестку в военкомат.

молниеносно танкер окажется возле дачи в Конче Заспе
09.08.2020 15:43 Ответить
+23
А кстати шо там, главклоун уже взял на личный контроль это дело??
09.08.2020 15:35 Ответить
+22
Затонувший в Одессе танкер Delfi снова попытаются поднять: к судну подогнали кран и буксиры - Цензор.НЕТ 7433

...
09.08.2020 15:46 Ответить
Не. Не пойдет. Без Осла никак.
09.08.2020 15:29 Ответить
09.08.2020 15:43 Ответить
Затонулий в Одесі танкер Delfi знову спробують підняти: до судна підігнали кран і буксири - Цензор.НЕТ 2833
09.08.2020 16:14 Ответить
Заодно и канал прокопает. Большая стройка, однако.
09.08.2020 17:15 Ответить
Оставьте его, пусть там и лежит как памятник криворукости и бестолковости Шапитошных клоунов
09.08.2020 15:33 Ответить
Так вАняИтЬ, мля, как плЄсЄнь зельОная...
09.08.2020 15:49 Ответить
09.08.2020 15:35 Ответить
В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова взяла дело об аварии танкера под личный контроль.
09.08.2020 15:52 Ответить
вот-вот, а то что-то он давненько ничего под личный контроль не брал...
09.08.2020 17:02 Ответить
Мне кажется опять не получится у них, как бы еще и кран рядом не утопили.))
09.08.2020 15:35 Ответить
Надо сравнить вес этого корыта и грузоподъемность крана. Не удивлюсь если не додумались.
Единственный вариант его поднять - привязать к нему понтоны и вытеснить из них воду в объеме раза в два больше чем корыто весит.
Кран там разве что эти самые понтоны грузить. Если будут цепляться к корыту, то еще и кран там будет лежать.
09.08.2020 15:55 Ответить
можна парашути прив'язати,у вітряну погоду потягнуть.
показать весь комментарий
а чем там кран поможет?
будут тянуть за утонувший борт?
но это же бред, да и кран по виду не супер-мощный...
09.08.2020 15:37 Ответить
Так он практически возле берега. Можно кафе забацать в стиле ватервордл. И назвать как нибудь красиво)
09.08.2020 15:37 Ответить
Черная Каракатица
показать весь комментарий
Это чтобы побольше было отдыхающих на соседнем пляже? В прошлые разы, когда тянули, на пляже яблоку негде было упасть.
09.08.2020 15:41 Ответить
О чем тут писать, у зели ведь на контроле!
09.08.2020 15:44 Ответить
Полная импотенция властей и украинского флота. Несчастный Делфи" даже не затонул, а всего лишь сел на мель. Пираты свои корабли в XVI веке с таких мелей вручную снимали, а Штаты в конце 60-х подняли половину К-129 длиной ;42 метра с глубины ПЯТЬ ТЫСЯЧ метров .
09.08.2020 15:46 Ответить
09.08.2020 15:46 Ответить
95 квартал пригласили?А дери-жаб-лю?Тогда опять нихрена не получится.
09.08.2020 15:47 Ответить
Почему его не распилять???
09.08.2020 15:52 Ответить
а хозяин не велит (может там в обшивке наркота? )))))))
09.08.2020 15:54 Ответить
Почитай компромат на Труханова. Труханов работал на Минина, который контролировал Одесский порт и перевалку оружия через него. Кстати, именно он стал прототипом героя Николаса Кейджа в голливудском фильме "Оружейный Барон". Труханов продолжает 100% это дело и продает наркоту и оружие на весь мир. И это только малая доля из досье, там и про убийства особо жестокие. и там не Украинские органы это выкладывают, а иностранные нормальные!
Вот почитай https://www.048.ua/news/1177820/v-kapkane-zurnalisty-predstavili-polnyj-kompromat-na-mera-truhanova-foto-video
09.08.2020 16:47 Ответить
все может быть !
09.08.2020 21:25 Ответить
......его сначала надо ПОДМЫТЬ т.к. его уже ЗАСОСАЛО в дно !!!! спасатели , вы в школу ХОДИЛИ , .....ть !!!
09.08.2020 15:58 Ответить
....надо ПРОТЯНУТЬ шланги и подать ВОЗДУХ под давлением , песок размоет , потом ПЫТАТЬСЯ поднять КРАНОМ !!! а так КРАН на..... ПОТОПИТЕ или СЛОМАЕТЕ !!! олухи !!!
09.08.2020 16:01 Ответить
Посмотрите на страну, уровень компетентности власти абсолютно тот-же самый -- ниже плинтуса.
09.08.2020 18:13 Ответить
Це наш памятник владі, тому руки геть! В США пам'ятник це запуск ракети Ілона Маска, в РФ ялинка з кизяків, а унас п'яний танкер спить на боку.
09.08.2020 16:04 Ответить
Пара тонн аммонала, заложенные под правый борт, с легкостью справятся с этой "проблемой".
09.08.2020 16:05 Ответить
И сразу двух зайцев - танкер превратится из морского в космический!
09.08.2020 22:49 Ответить
День сурка.
09.08.2020 16:06 Ответить
шоу, - тупой и еще тупее, от цирка продолжается.
09.08.2020 16:25 Ответить
30 тонный кран не справицца-это видимость работы
09.08.2020 16:26 Ответить
Там преПЫзден в красных труселях - вместо домкрата не работает?
09.08.2020 16:28 Ответить
Убожество.
09.08.2020 17:00 Ответить
А если к танкеру привязать рояль и бросить в воду? Не, не пойдет?
09.08.2020 17:03 Ответить
мелковато будет.
09.08.2020 17:08 Ответить
Так а сколько миллиардов еще выделят на эту сложнейшую спецоперацию?
09.08.2020 17:08 Ответить
Его проще на берег вытащить.
09.08.2020 17:14 Ответить
Режьте нахрен на металолом,Поднять у тупых все равно не полючится.
09.08.2020 17:14 Ответить
Теперь зеленим специалистам осталось еще и кран утопить.
09.08.2020 17:15 Ответить
Ждите завтрашних новостей
09.08.2020 22:50 Ответить
.... рейтинг.., Делфі..., влада..., яловість.... Ех, а як все гарно було рік тому - цьом ЛИСОГО в лоба..., ЩАУРМА,... ФОНТАН... Як гарно Зе-кретин, мов дурне теля веселилося та вистрибувало, наче вперше зелену траву побачило. Ех, як все гарно рік тому починалось...
09.08.2020 17:47 Ответить
а ещё год, вот веселуха будет)))
09.08.2020 18:33 Ответить
Как "Коста Коркордию" смогли поднять такую махину, а эта власть галошу ржавую с позором не может?
09.08.2020 18:25 Ответить
Надо еще пару тыщ надувных гондонов применить, а то как бы там два корабля не осталось...
09.08.2020 18:33 Ответить
Полные дыбилы.
У них там что, нет ни одного вменяемого инженера?
09.08.2020 19:17 Ответить
У меня до сих пор где-то валятся международный паспорт корпорации "Хонда"По которому я до сих пор являюсь специалистом по механике и электронике.Так тут с первого взгляда понятно,-Долбоёбы.
09.08.2020 19:27 Ответить
Вот бобры хреновы ,кран такое не потянет .Подогнать земснаряд и рыть канал на глубину .Скалу подрубить взрывом ,если она есть ,только не так как в Бейруте ,это технически возможно.
09.08.2020 20:33 Ответить
Пока что мы все являемся свидетелями ИМИТАЦИЙ, а не "попыток" перевернуть этот пустой танкер. Возмущает настойчивая позиция Губернатора Куцего и тех, кто призывает ( и настаивает ) на "распиле нефтеналивного судна" в курортной зоне ( что не только загрязнило бы окружающую среду, но и грозило бы взрывом остатков нефтепродуктов и паров от них). Это говорит о НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ тех, кто призывает к распилу такого судна с топливом. Особенно отличаются в напористости - тов. Губернатор (только где он был, когда судно дрейфовало и угрожало побережью) и такие , как тов. Кивалов, с "бравыми моряками из порта" и "морской партией", которые не могут не понимать весь вред от возможного распила. Но тем не менее, они настаивают.........................Cудно нужно поставить на ровный киль и увести. Это можно сделать и буксирами, и нормальными тросами и их ПРАВИЛЬНЫМ креплением на корпусе. Что, во всём Одесском порту нет толстых стальных тросов и брёвен ?! Нет поплавков-пустых железнодорожных цистерн ?! ............И всех одесситов и всю Украину пытаются НЕКТО убедить, что "при подъёме можно загрязнить больше, чем распилом" ?!.... Представляется, что коррупция - налицо. Просто, представляется. что НЕКТО мечтает ( и делает всё, чтобы так и было ) "распилить и продать железо , машины и т.п."и купить себе очередной внедорожник" , а КОЕ-КОМУ ( неровно дышащих в сторону России с любовью ) всё хочется "поиспользовать это судно для того, чтобы попозорить Украину", поэтому они и говорят "та пусть полежит !". ........ Вот и вся комбинация : союз коррупционеров-оппортунистов и диверсантов. ......... Уберите эту грязь оттуда !
09.08.2020 21:10 Ответить
А если танк пенообразователем наполнить пожарным? А затем газорезкой? и действительно банально украсть металлолом......если не могут утянуть...
09.08.2020 21:41 Ответить
По плав-кранам не знаток конечно. Но перевидел много. Особенно впечатлил один кран в порту Роттердам. Ну а то что подогнали---то бананы с трюма тягать. Пусть пробуют. Лето и сезон на исходе---к октябрю может и успеют.
09.08.2020 21:29 Ответить
Как бы не получилась пародия на старшего брата по отсутсвию мозгов...мини-адмирал кузнецов
09.08.2020 21:38 Ответить
- Смотрю на корабль, ну прямо как мой муж,

- Что такой большой и сильный?

- Нет, он как танкер целый день лежит на боку и всегда на мели.
09.08.2020 22:02 Ответить
подогнали кран и буксиры - не справятся - еще осла впрягите...
идиоты земснаряд лучше притяните и понтоны для подъема, тогда возможно и осилите если мозг хоть чуть чуть работает
09.08.2020 23:35 Ответить
 
 