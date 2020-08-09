РУС
1 482 63

С начала суток обстрелы со стороны противника не зафиксированы, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В то же время, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы - вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ОС отмечают, что 14 сутки подряд, с тех пор установлен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых нет потерь и ранений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина делает все для мира на Донбассе, а если не получится, весь мир увидит, кто виноват, - Ермак

Итоги за прошлые сутки

8 августа вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вражеские провокации из подствольного гранатомета отмечено в районе населенного пункта Шумы. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлены 88 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 6 770 транспортных средства и 4 987 человек. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 726 человек. В обратном направлении - 1 177 человек. Через КПВВ "Марьинка" в обе стороны проследовало по одному человеку. Через КПВВ "Новотроицкое" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыл 1 человек.

Читайте также: На встрече "нормандской четверки" в Берлине мы зафиксируем успехи перемирия на Донбассе и двинемся дальше, - Зеленский

обстрел (29670) Донбасс (26966) перемирие (1699) операция Объединенных сил (6766)
+11
09.08.2020 18:20 Ответить
+9
09.08.2020 17:54 Ответить
+9
ИЗ БЛОГА БУТУСОВА "НАГРАЖДЕНИЕ НЕПРИЧАСТНОГО" о том . как Зеленский сдержал слово о том , что будет держать под контролем ситуацию...
Награжденный за мужество, знавший обстановку, СБЕЖАЛ, а медик, который не знал обстановку, подорвался на мине и погиб. Оставшийся один командир эвакуационной группы попал под обстрел, получил контузию и в одиночку не смог выполнить задачу. Журавель погиб от потери крови, хотя его шансы на выживание были высокими, он был командиром награжденного.
Единственный выполнявший задачу до конца воин - офицер, командовавший эвакуационной группой. Но его Зеленский не наградил. Ни министр обороны, ни главком ВСУ, ни командование 35-й бригады почему-то его не представили к ордену.
Почему же наградили недостойного? Да потому что его отправили снимать сюжет для телевидения к отцу погибшего Ярослава Журавля. К отцу его командира, которого награжденный за мужество побоялся вытаскивать.
То есть дали боевой орден за участие в пиар-акции. А воину, который по-настоящему собой рисковал и проявил мужество, и сейчас находится на лечении в госпитале, орден не дали. Хотя награждать должны, прежде всего, тех, кто берет на себя ответственность, а не тех, кто ближе к начальству.
09.08.2020 18:16 Ответить
У синяков закончился гамноконвой в виде боярышника??? Или не дай БОГ - ума набрались??
09.08.2020 17:51 Ответить
Неділя.Відсипаються орки.
09.08.2020 17:52 Ответить
09.08.2020 17:54 Ответить
Дык, Зеля, походу, пообещал водичку в Крым. Ессессьно
09.08.2020 17:56 Ответить
От,че тошнить?Пацаны не гибнут,а тебе хреново потому,что на Зелю нет повода погавкать?Ты дохера в 14-ом возмущался,когда Питруня объявил "Одностороннее прекращение огня"?ОДНОСТОРОННЕЕ.Или сидел и рот не открывал?
09.08.2020 18:12 Ответить
Хорош гундеть - "не гибнут", а только неделю назад трое скончались от "резкого ухудшения здоровья", теперь так называются боевые потери и родные не получат причитающуюся денежную помощь.
09.08.2020 18:18 Ответить
Туловище,гибнут на фронте, за УКРАИНУ - это одно, но когда гибнут просто из-за своего бестолкового выбора - это другое.. а твоя вовочка многих именно к этому людей и ведёт..
09.08.2020 18:26 Ответить
Может ты тоже в 14-ом против Пэтиного "Одностороннего прекращения огня" протестовал?Или то было оправдано и мудро?
09.08.2020 18:45 Ответить
Уяви собі протестував і в 14,15,16 , проти вселяких хлібних,Різдвяних, протестував проти розблокування Даунбаса , протестувал проти імітаціі рехворм та т. ін !!! І далі буду протестувати проти недолугих дій влади,будь якої !!!))
09.08.2020 18:51 Ответить
Абсолютно правильный подход.А в чем тогда проблема?А по поводу "перемирий"-нам деваться некуда:после подписания минской херни,если мы не будем корчить из себя миролюбивых чуваков,а пойдем на обострение,ЕС снимет санкции с рф.Или ты сомневаешься,что они только и ждут,чтоб опять с кацапьем брататься и,если бы не США,то и вообще санкций не было бы.Момент упущен.Надо было перехватывать инициативу,когда кацапы Дебалю штурмовали.Тогда даже Горловка пустая стояла,а кацапы стянули весь свой бомонд аж из Луча
09.08.2020 19:39 Ответить
Зеленофил, или ******** - сам определяйся к имени нарицательному тебе более подходящее.. открою тебе страшную тайну, ещё 25-го мая 14-го года, я сказал что петик - будет позором большим чем ющ и янык вместе взятые... И с такой же уверенностью скажу тебе - вовочка в своем предательстве и скорее навязанном идиотизме переплюнет всех перечисленных вместе взятых..
09.08.2020 19:10 Ответить
А с чего ты взял,что я поклонник кэвээнщика Володи?
09.08.2020 19:31 Ответить
Подход простой и с происходящего вполне логичный - или ты зелено-касапский петишист что практически слова синонимы или ты за УКРАИНУ..
09.08.2020 19:49 Ответить
Скажу так:зеленые и шоколадные тоталитарные секты меня привлекают мало
09.08.2020 19:51 Ответить
Значит вликут опожоповцы.. дружбан, если ты не за Юлю или Гриценко - значит ты против УКРАИНЫ - формула совсем простой и правильной стала..
09.08.2020 19:55 Ответить
А можно мне за Сенцова?
09.08.2020 20:53 Ответить
Нету такой буквы в алфавите.. хватит с УКРАИНЫ вовочки..
09.08.2020 20:57 Ответить
А Жульетты-не хватит?
09.08.2020 20:59 Ответить
Если ты против Пети, ты - агент Кремля .. и не спорь Секта агрессивного меньшинства тебе это тут докажет на раз-два
09.08.2020 19:58 Ответить
Какое там "агрессивное меньшинство"?Погавкать в инете да бывшую правую руку Медведчука Гетьманом назвать-ото и все величие.А в жизни так я их вообще не встречал.Шоколадник-оно,как биткоин:вроде и есть,а никто не видел
09.08.2020 20:57 Ответить
Отважный, а ты немного на себя берешь?? Ты бы не был таким отчаянным..
09.08.2020 20:59 Ответить
А ты типа-кладезь мудрых советов?
09.08.2020 21:05 Ответить
Это ты спрашиваешь, или утверждаешь - куй тебя просцышь.. я говорю - ты плуг полувменяемый, который сам определиться не может что ему в жизни надо.. поймёшь написанное, или картинки рисовать надо???
09.08.2020 21:35 Ответить
Послушай папу, выродок опожоповский - это уже даже понятно людям которым куй положить на такое недоразумение как ты.. ты можешь хрюкнуть, пукнуть, даже что-то вменяемое сказать - сути дела дела не меняет.. есть людям которым дано, есть туловища которым не дано.. туловище, природа всё сказала за тебя, она даже понимает лучше и быстрее тебя.. Дай БОГ чтобы я ошибался, но не дай БОГ чтобы я ошибался в тебе... Чувак, я в тебе уверен, своим имбецилизмом в нашей одурманенный временно стране с зеленофилами и петишистами - у тебя есть какой-то понтовый шанс.. но этот шанс у тебя заканчивается ровно там, где Люди такие как Я - решат сказать тебе - стоп тормозило.. дура, куда ты прыгаешь?? На тренажёрах тренируйся, олигофрен в третьем поколении..
09.08.2020 22:08 Ответить
По поводу опожоповских:твой стиль дешевой сявки именно их и напоминает.А на счет "папа":писюн у тебя еще слабо расправился.Что там тебе "дано"?Поллитра или косого?
09.08.2020 23:23 Ответить
А соєві незадоволені чомусь.
09.08.2020 17:57 Ответить
ИЗ БЛОГА БУТУСОВА "НАГРАЖДЕНИЕ НЕПРИЧАСТНОГО" о том . как Зеленский сдержал слово о том , что будет держать под контролем ситуацию...
Награжденный за мужество, знавший обстановку, СБЕЖАЛ, а медик, который не знал обстановку, подорвался на мине и погиб. Оставшийся один командир эвакуационной группы попал под обстрел, получил контузию и в одиночку не смог выполнить задачу. Журавель погиб от потери крови, хотя его шансы на выживание были высокими, он был командиром награжденного.
Единственный выполнявший задачу до конца воин - офицер, командовавший эвакуационной группой. Но его Зеленский не наградил. Ни министр обороны, ни главком ВСУ, ни командование 35-й бригады почему-то его не представили к ордену.
Почему же наградили недостойного? Да потому что его отправили снимать сюжет для телевидения к отцу погибшего Ярослава Журавля. К отцу его командира, которого награжденный за мужество побоялся вытаскивать.
То есть дали боевой орден за участие в пиар-акции. А воину, который по-настоящему собой рисковал и проявил мужество, и сейчас находится на лечении в госпитале, орден не дали. Хотя награждать должны, прежде всего, тех, кто берет на себя ответственность, а не тех, кто ближе к начальству.
09.08.2020 18:16 Ответить
Зебилам такое неинтересно, для них "какая разница" кого наградили ...
09.08.2020 18:20 Ответить
Це жахлива інфа! Це навіть не можна навіть поставити риторичне питнання , бо за жостокістю несправедливості воно непорівнянне з жорстокістю похерізму головнокомандуючого - "А під яким зіллям воно дивилось ті відео з фронту чи йому просто принесли прізвище живого учасника тих подій й на фронті , щоб можна було поїхати попіаритись... Бо у госпіталі піар слабенький а ось на лінії фронту у перемир'я... Боже очисти швидще Україну!
09.08.2020 18:28 Ответить
Шановний пане Бутусов , саме тому, що Ви причетні до помірної лояльності у часи перемоги на президентських саме до перемагаючого, це дуже мало написати про це блог! Бо скоро снайпери вбивючі наших герої з ТОЙ СТАРАНИ будуть поповнювати штат навколо Таранова у ОПі Єрамка
09.08.2020 18:33 Ответить
Тобі подобається що на Сході роблять Придністров'я №2?
09.08.2020 18:18 Ответить
Ні. Що пропонуєш?
09.08.2020 18:20 Ответить
Стріляти
09.08.2020 18:31 Ответить
нашо питати в сциклі такі речі ?
воно готове забути про кров і бігти в кацапські обійми.
09.08.2020 18:50 Ответить
Сам будеш стріляти чи нехай хтось інший за тебе вмирає?
09.08.2020 18:54 Ответить
Скільки вчора загинуло на війні? А скіільки на дорогах?
09.08.2020 19:04 Ответить
Відривай сраку від дивана - і фпірьод.
09.08.2020 19:09 Ответить
Тобто ти не знайшов ніколи кращого за мене хто може воювати. А до кого ж їздив Бубочка?
09.08.2020 19:31 Ответить
Ти ж пропонуєш стріляти, але сам цього робити не бажаєш. Про таких кажуть: Хоче чужими руками жар загрібати.
09.08.2020 20:34 Ответить
Опять Президент Зеленский молодец .
09.08.2020 18:12 Ответить
09.08.2020 18:15 Ответить
09.08.2020 18:14 Ответить
А далі це бидляче їде вступати до наших *вишів * ! ..
09.08.2020 18:22 Ответить
09.08.2020 18:20 Ответить
Яке етичне ,моральне право мав цей уклоніст приймати мурановий берет !!)))
09.08.2020 18:40 Ответить
Виглядає,приблизно, як вояка з аксельбантами і шевроном стройбата !!)))
09.08.2020 18:44 Ответить
Как в таком замечательном месте, как Украина, рождаются такие 'люциферы' - парадокс
Воин диванный- с таким ником
09.08.2020 18:42 Ответить
та хоч диванний.
а ти взагалі ні про що.
09.08.2020 18:48 Ответить
Ти дурна тому що дуже набожна і не знаєш першого значення цього імені.
09.08.2020 18:52 Ответить
Та мало хто знає...
09.08.2020 19:20 Ответить
так це ж пєремога!
боевая задача по возвращению оккупированных территорий выполнена
или не выполнена?
09.08.2020 18:34 Ответить
туман
09.08.2020 18:43 Ответить
Эээх.. Якби Петра обрали.. Вже б парад у Севастополі проводили
09.08.2020 20:01 Ответить
09.08.2020 20:57 Ответить
09.08.2020 20:58 Ответить
Ну нема віри цим офіційним інформаторам !!))
09.08.2020 18:42 Ответить
09.08.2020 18:57 Ответить
 
 