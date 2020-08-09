С начала суток обстрелы со стороны противника не зафиксированы, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В то же время, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы - вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ОС отмечают, что 14 сутки подряд, с тех пор установлен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых нет потерь и ранений.

Итоги за прошлые сутки

8 августа вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вражеские провокации из подствольного гранатомета отмечено в районе населенного пункта Шумы. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлены 88 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 6 770 транспортных средства и 4 987 человек. Также были задержаны 4 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 726 человек. В обратном направлении - 1 177 человек. Через КПВВ "Марьинка" в обе стороны проследовало по одному человеку. Через КПВВ "Новотроицкое" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыл 1 человек.

