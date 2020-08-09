Несколько сотен граждан Беларуси из собравшихся под посольством в Киеве не успели проголосовать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В 20:00 избирательный участок в посольстве Беларуси закрылся.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Беларуси Игорь Сокол, вышедший к собравшимся.

Это вызвало возмущение, собравшиеся начали скандировать "Позор", "Жыве Беларусь" и подняли свои паспорта.

По данным корреспондента, не успели проголосовать 250-300 человек.

Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. У посольства Беларуси в Киеве с утра стояла очередь из желающих проголосовать.