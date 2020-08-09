РУС
Несколько сотен граждан Беларуси из собравшихся под посольством в Киеве не успели проголосовать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В 20:00 избирательный участок в посольстве Беларуси закрылся.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Беларуси Игорь Сокол, вышедший к собравшимся.

Это вызвало возмущение, собравшиеся начали скандировать "Позор", "Жыве Беларусь" и подняли свои паспорта.

По данным корреспондента, не успели проголосовать 250-300 человек.

Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. У посольства Беларуси в Киеве с утра стояла очередь из желающих проголосовать.

Беларусь (8022) выборы (24790) Киев (26143) Лукашенко Александр (3647) Богачук Олег (1462) Тихановская Светлана (390)
+8
Это формальность, главное что будет после выборов, схавают ли опять белорусы беспредел который устроил фашист лукашенко
09.08.2020 21:43 Ответить
+8
Отут она и будет "президентствовать" вместе с зеленой соплей)))
09.08.2020 21:44 Ответить
+8
Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати - Цензор.НЕТ 4106
09.08.2020 22:03 Ответить
Индюкович назначил министром обороны Украины капитана ФСБ Лебедева по рекомендации плешивого педофила...ТОЧКА....Бук,не пудри мозги.... До Лебедева был Саламатин также ангент ФСБ
09.08.2020 22:36 Ответить
в Минске митингующие отбивают своих у омона https://www.youtube.com/watch?v=V-BVn7hXsgY
09.08.2020 22:38 Ответить
Агентом КГБ был даже Александр Исаевич Солженицын,написавший ГУЛАГ.....
09.08.2020 22:38 Ответить
Спалился, эту тайну знали только сотрудники третьего отдела КГБ!
09.08.2020 22:46 Ответить
https://twitter.com/Deryban

https://twitter.com/Deryban

https://twitter.com/Deryban ₴₴₴

Діалекти української більше різняться, а ніж українська літературна та білоруська. Московщина натягнула на Литву свою Бєларуссію, на Україну малороссія не натягнулась. Білорусь,Малоросія - це землі,окуповані московитами у Литви,України(Русі).
09.08.2020 22:41 Ответить
https://twitter.com/Belsat_TV

https://twitter.com/Belsat_TV Белсат TV https://twitter.com/Belsat_TV @Belsat_TV https://twitter.com/Belsat_TV/status/1292542438435938304 18 мин

На подступах да плошчы Леніна ў Баранавічах сабралася 8-10 тысяч чалавек.
Міліцыя спрабавала разагнаць людзей слёзатачывым газам, але людзі застаюцца недалёка ад плошчы.
Крыніца: Мая краіна Беларусь
09.08.2020 22:44 Ответить
А проверить паспорта у собравшихся. Я думаю там больше половины будут лаптеногие!
09.08.2020 22:46 Ответить
Вербовкой агентов КГБ-ФСБ занималось Пятое Управление КГБ СССР.в сети этих негодяев попали многие артисты,режиссеры,операторы,мультипликаторы и прочие Шуты...
09.08.2020 22:45 Ответить
А Ослик Оманский там есть?
09.08.2020 22:46 Ответить
Белсат TVhttps://twitter.com/Belsat_TV @Belsat_TV https://twitter.com/Belsat_TV/status/1292547135871815681 3 мин

У цэнтр Менску па прылеглых да праспекта вуліцах ідуць натоўпы людзей.
Крыніца: NEXTA

Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати - Цензор.НЕТ 2863
09.08.2020 22:48 Ответить
Раньше надо было прийти, а не в конце дня.
09.08.2020 23:16 Ответить
Кацапня на гілці «карусєлі» пристроіла.
09.08.2020 23:21 Ответить
не подобається мені коли в Київі скандують "Пазор"
10.08.2020 00:36 Ответить
Путін обкакався з його апазіційой.
10.08.2020 07:00 Ответить
Лука оборзел
11.08.2020 10:37 Ответить
