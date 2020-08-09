7 613 115
Несколько сотен граждан Беларуси из собравшихся под посольством в Киеве не успели проголосовать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В 20:00 избирательный участок в посольстве Беларуси закрылся.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Беларуси Игорь Сокол, вышедший к собравшимся.
Это вызвало возмущение, собравшиеся начали скандировать "Позор", "Жыве Беларусь" и подняли свои паспорта.
По данным корреспондента, не успели проголосовать 250-300 человек.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. У посольства Беларуси в Киеве с утра стояла очередь из желающих проголосовать.
