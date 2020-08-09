РУС
Трассу Киев-Чоп перекрывали на Закарпатье в знак протеста против строительства мусороперерабатывающего завода, - СМИ. ВИДЕО

Между селами Дубровка и Ракошино на Закарпатье 9 августа люди заблокировали трассу Киев-Чоп. Вечером движение транспорта восстановили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео акции обнародовал в telegram-канале "Безпечне місто Ужгород" пользователь Alex.

Протестующие перекрыли дорогу и отказались пропустить автомобиль, в котором находился ребенок, уточнил он "Суспільному".

По словам мужчины, среди участников акции было много несовершеннолетних.

На плакатах у них были такие лозунги: "Мы не мусор", "Разворовали наши земли, а остатки под полигон?".

На месте работали правоохранители. Как сообщил представитель Патрульной полиции Закарпатья Александр Бодня, участников дорожного движения предупредили о затруднении движения на отрезке трассы Киев-Чоп (М-06). В частности, неподалеку от сел Дубровка и Чабановка (787 километр).

Примерно в 17:00 стало известно, что движение транспорта на этом участке восстановили.

Как стало известно Укринформу из собственных источников, люди протестовали против строительства в их селе мусороперерабатывающего завода.

+18
Дикі люди. Самі все кругом засрали і хотять щоб їхній срач хтось забирав до себе
Мо мадьяри **********, заберуть собі, га ?
09.08.2020 22:29 Ответить
+17
Як засрати лісосмуги власним лайном, так нормально. А тут протест. Хто вам ваше сміття вивезе і чого? Хай буде заводик. Контролюйте токсичність, розподіляйте сміття. Хоть щодня вимірюйте токсичність. В чому проблема?
09.08.2020 22:38 Ответить
+16
Коли це бидло вирубує карпатські ліси, то ніхто дороги не перекриває.Коли лісовозами дороги вщент розбивають, то теж ніхто поперек тих доріг не стає. А власне гімно за собою ніхто прибирати не хоче: все в річку і нехай мадярам пливе. Живуть контрабандою. От такий нарід.
09.08.2020 22:52 Ответить
В Минске начались серьезные столкновения, полиция пустила в ход светошумовые гранаты.
09.08.2020 22:27 Ответить
Хай їм Бог помогає...
09.08.2020 22:30 Ответить
Хай їм розум допоможе))
09.08.2020 22:33 Ответить
в Минске митингующие отбивают своих у омона https://www.youtube.com/watch?v=V-BVn7hXsgY
09.08.2020 22:35 Ответить
Так за кордоном все голосуют за Тихановскую. Ясно кому выгодно скинуть Бацьку. У кого есть деньги чтобы все в Белоруссии скупить, тот и старается его скинуть. А Бацька ведь как нам на фронте помогает. Кто еще в СНГ помогает нам на фронте так много как он?
09.08.2020 22:41 Ответить
Три речення осилил. Дальше всё плохо, может т9?
09.08.2020 22:45 Ответить
Он не помогает а рубит бабло, это разные вещи.
09.08.2020 22:46 Ответить
що таке синиге, де України немає, і як тарган допомагає?
10.08.2020 21:36 Ответить
Та да, молодца, ломанулись уверенно. Главное что бы был заводила
09.08.2020 22:42 Ответить
Молодцы, знатно наваляли, правда омоновцев было совсем мало. А видео выложили зря, могут и сроки получить кого опознают.
09.08.2020 22:45 Ответить
09.08.2020 22:29 Ответить
Эсли накписать правду кто там живёт то забанят
09.08.2020 22:31 Ответить
так там кто венгры..бррр....цыгане ихние сородичи.....бррр два раза
словаков нема от слова вообще и да Любители Путина Руссины...
09.08.2020 22:32 Ответить
Возможно присутствует проблема правильной подачи информации.
Если это действительно перерабатывающий завод, то единственным аргументом протестующих, скорее всего является фраза "где угодно, но не рядом с нами".
Но вполне возможно, что это обычный мусорный полигон и тогда дело другое.
09.08.2020 22:33 Ответить
А насколько это близко к селу? Если прямо рядом, то я тоже был бы против. Если километров 15-20 в сторону, то надо смотреть что за проект, розу ветров, как будет перерабатываться. Завод не строят ради мусора из одного села, значит это не их мусор. Почему надо прямо рядом? Потому что земельку кто-то хочет свою продать под завод, я так думаю.
09.08.2020 23:24 Ответить
А 15-20 километров другое село и круг замкнулся.
Всем не угодишь.
Но вот мое личное мнение: если этих людей не беспокоит то, что они выбрасывают мусор в поле или в лесу, то и строителей завода не должно беспокоить мнение этих людей.
09.08.2020 23:29 Ответить
Так это для мукачевского мусора...а почему бы в самом Мукачево не построить? Срать мы будем у соседей....так?
09.08.2020 23:31 Ответить
В Украіні мало місць, віддалeних від найближчого насeлeного пункту більшe, ніж на 6 км, а ті, що зрідка трапляються - гори або болото.
10.08.2020 00:42 Ответить
Мля які 15-20км ??? Люди як що ви не розумієте про що кажете то не пішіть х#йню краще! У Лондоні серед міста сміття переробник (не знаю завол то чи ні але сміття звозять у будівлю) , й не один , стоїть , запаху 0 , чисто й гарно. Які на 15 км.... 2-3 км достатньо.
Усі такі бл# "спеціалісти" аж пи#дець.
10.08.2020 05:47 Ответить
Ну так пусть для мукачевского мусора в центре Мукачево и строят! Чего тащить к соседям свое гавно...сами пусть и перерабатывают.
Усі такі бл# "хазяi'" аж пи#дець, гадить по соседям...
10.08.2020 08:35 Ответить
заводи такі будують біля сміттєзвалищ безпосередньо, і в чому проблема що збудують той завод, жодного слова, що не зможуть річкою сміття сплавляти своїм родичам циганам?
10.08.2020 21:38 Ответить
Лучше кидать мусор где попало? Загажено все и повсеместно. Но находятся полезные идиоты, которые блокируют правильные и полезные дела.
09.08.2020 22:33 Ответить
Чого це где попало, сміття у Закарпатті мечуть виключно у здовж річок а коли чергова річна "норма опадів" на добу)) зносить це сміття на мадяри і словаки, звичайно їм не треба того сміттєпереробного заводу...
09.08.2020 22:38 Ответить
цікаво...
а люди не думають, що з тим сміттям робити ?
09.08.2020 22:33 Ответить
Садовий оно розтрушує його по всій Україні.
Рівномірно.
09.08.2020 22:43 Ответить
Без рішення їхньої сільради (сесії депутатів) неможливо навіть кв.сантиметра віддати.
Всі протестуючі здоровенні, вгодовані більше 120кг. битої ваги, на чому жирок нагуляли ? Контрабас, італьянскі посилкі чи дрова ?
09.08.2020 22:35 Ответить
Таки Дикi люди... Бога должны благодарить что будет мясоперерабатывающий завод. Ведь это же их чистота и гигиена.
09.08.2020 22:36 Ответить
вываливайте мусор им в посадках, им не нужны рабочие места и чистые города
09.08.2020 22:36 Ответить
Они хотят чтобы их мусор по другим городам Украины втихаря сбрасывали самосвалами.
09.08.2020 22:38 Ответить
Як засрати лісосмуги власним лайном, так нормально. А тут протест. Хто вам ваше сміття вивезе і чого? Хай буде заводик. Контролюйте токсичність, розподіляйте сміття. Хоть щодня вимірюйте токсичність. В чому проблема?
09.08.2020 22:38 Ответить
Завод или полигон? Если завод, то по последним технологиям...Хотя в Киеве работает не самый новый и не жалуются....
09.08.2020 22:40 Ответить
Идите нахер с вашим мусором тогда. Хватит развозить его по всей Украине
09.08.2020 22:42 Ответить
дебилы
09.08.2020 22:45 Ответить
Коли це бидло вирубує карпатські ліси, то ніхто дороги не перекриває.Коли лісовозами дороги вщент розбивають, то теж ніхто поперек тих доріг не стає. А власне гімно за собою ніхто прибирати не хоче: все в річку і нехай мадярам пливе. Живуть контрабандою. От такий нарід.
09.08.2020 22:52 Ответить
Завод они не хотят. А что они хотят? Свой мусор сбрасывать в реки, вывозить в Венгрию или на Восточную Украину?
09.08.2020 23:13 Ответить
Вуйкам було добре в ріку сміття звалювати, нащо їм завод?
09.08.2020 23:19 Ответить
На Закарпатті місцеві мешканці віками викидали увесь непотріб в малі і великі річки. Потім це все гівно несло до мадяр і румунів. Але в цьому році природа поглумилася і зробила із сміття загати, через які потічки стали річками і затопили на Закарпатті все навкруг. Йой, де та держава, чого ніц не робить? Протестують, гадають до мадяр їхнє гівно пливтиме вічно?
09.08.2020 23:28 Ответить
в 90х у нас появились пластиковые кульки, бутылки и упаковка.

прошло 20 лет и мы загадили всю страну мусором.
10.08.2020 00:06 Ответить
Усю планету.
10.08.2020 05:39 Ответить
хай зеля відосік зашпилить
10.08.2020 02:56 Ответить
Давайте дальше засирать лесополосы мусором и хламом. Пусть все утонут в нём, но перерабатывать не будем
10.08.2020 10:08 Ответить
Це зовсім БРЄД. В Данії чи Голандії сміттєвопереробні заводи є навіть у ЦЕНТРАХ МІСТА і ніяких дискомфортів для місцян, а тут срач подняли коли за містом будують таке підприємство.
ПО ЦІЙ ЛОЗИЦІ КРАЩЕ ФУРИ ЗІ СМІТТЯМ ВОЗИТИ І СКИДАТИ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ
10.08.2020 11:50 Ответить
 
 