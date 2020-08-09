Трассу Киев-Чоп перекрывали на Закарпатье в знак протеста против строительства мусороперерабатывающего завода, - СМИ. ВИДЕО

Между селами Дубровка и Ракошино на Закарпатье 9 августа люди заблокировали трассу Киев-Чоп. Вечером движение транспорта восстановили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео акции обнародовал в telegram-канале "Безпечне місто Ужгород" пользователь Alex.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье продолжается расчистка рек от заторов мусора и древесины после паводка, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Протестующие перекрыли дорогу и отказались пропустить автомобиль, в котором находился ребенок, уточнил он "Суспільному".

По словам мужчины, среди участников акции было много несовершеннолетних.

На плакатах у них были такие лозунги: "Мы не мусор", "Разворовали наши земли, а остатки под полигон?".

На месте работали правоохранители. Как сообщил представитель Патрульной полиции Закарпатья Александр Бодня, участников дорожного движения предупредили о затруднении движения на отрезке трассы Киев-Чоп (М-06). В частности, неподалеку от сел Дубровка и Чабановка (787 километр).

Также читайте: Жители столичной Троещины протестуют против строительства мусороперерабатывающего завода. В КГГА заявляют, что стройка будет вдали от домов

Примерно в 17:00 стало известно, что движение транспорта на этом участке восстановили.

Как стало известно Укринформу из собственных источников, люди протестовали против строительства в их селе мусороперерабатывающего завода.