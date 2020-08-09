Трассу Киев-Чоп перекрывали на Закарпатье в знак протеста против строительства мусороперерабатывающего завода, - СМИ. ВИДЕО
Между селами Дубровка и Ракошино на Закарпатье 9 августа люди заблокировали трассу Киев-Чоп. Вечером движение транспорта восстановили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео акции обнародовал в telegram-канале "Безпечне місто Ужгород" пользователь Alex.
Протестующие перекрыли дорогу и отказались пропустить автомобиль, в котором находился ребенок, уточнил он "Суспільному".
По словам мужчины, среди участников акции было много несовершеннолетних.
На плакатах у них были такие лозунги: "Мы не мусор", "Разворовали наши земли, а остатки под полигон?".
На месте работали правоохранители. Как сообщил представитель Патрульной полиции Закарпатья Александр Бодня, участников дорожного движения предупредили о затруднении движения на отрезке трассы Киев-Чоп (М-06). В частности, неподалеку от сел Дубровка и Чабановка (787 километр).
Примерно в 17:00 стало известно, что движение транспорта на этом участке восстановили.
Как стало известно Укринформу из собственных источников, люди протестовали против строительства в их селе мусороперерабатывающего завода.
Мо мадьяри **********, заберуть собі, га ?
словаков нема от слова вообще и да Любители Путина Руссины...
Если это действительно перерабатывающий завод, то единственным аргументом протестующих, скорее всего является фраза "где угодно, но не рядом с нами".
Но вполне возможно, что это обычный мусорный полигон и тогда дело другое.
Всем не угодишь.
Но вот мое личное мнение: если этих людей не беспокоит то, что они выбрасывают мусор в поле или в лесу, то и строителей завода не должно беспокоить мнение этих людей.
Усі такі бл# "спеціалісти" аж пи#дець.
Усі такі бл# "хазяi'" аж пи#дець, гадить по соседям...
а люди не думають, що з тим сміттям робити ?
Рівномірно.
Без рішення їхньої сільради (сесії депутатів) неможливо навіть кв.сантиметра віддати.
Всі протестуючі здоровенні, вгодовані більше 120кг. битої ваги, на чому жирок нагуляли ? Контрабас, італьянскі посилкі чи дрова ?
прошло 20 лет и мы загадили всю страну мусором.
Це зовсім БРЄД. В Данії чи Голандії сміттєвопереробні заводи є навіть у ЦЕНТРАХ МІСТА і ніяких дискомфортів для місцян, а тут срач подняли коли за містом будують таке підприємство.
ПО ЦІЙ ЛОЗИЦІ КРАЩЕ ФУРИ ЗІ СМІТТЯМ ВОЗИТИ І СКИДАТИ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ