После окончания выборов недовольный бросил яйцо в здание посольства Беларуси в Киеве, его задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
После закрытия избирательного участка в посольстве Беларуси в Киеве недовольный бросил яйцо в здание.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, его задержала полиция.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. У посольства Беларуси в Киеве с утра стояла очередь из желающих проголосовать. Несколько сотен человек не успели до закрытия участка.
😁
Напевно-майданить в Мінску..)))
Таки співчуття..))
Неньки!!
Та ще там півдесятка за кошт кондитера, вкрадені у Народа гроші..))
Міжнародна підтримка сиволапого Бариги за $$..
Таки їх одиниці..))
https://twitter.com/belteanews
Чай з варэннем
@belteanews
·https://twitter.com/belteanews/status/1292543151635402753 55 мин
В Минске на 21 участке Московского района:
Тихановская - 1725 Лукашенко - 438
В Бобруйске на 21 участке:
Тихановская - 815 Лукашенко - 582
Избирательный участок СШ № 73
Тихановская - 1700 Лукашенко - 705
надто розгубленою виглядає переможиця
(Якщо утвердиться на посаді, її почнуть "сіпать в різні боки", "як свині куфайку", різні політичні клани... Це якщо їй УЖЕ москалі команду "радників" не приготували, як нашому "Блазневі" -Коломойський... (та й ті не втрималися - прийшлось "мінять на ходу")...). Так що десь на півроку Білорусь буде вибита з політичного життя... (Те ж саме буде, якщо залишиться Лука - знадобиться час, щоб заглушить "разброд и шатания..."). Ну, і третій варіант - "Путин, введи...!".
Как передает "МБХ медиа" в Telegram, авто наехало на людей намеренно со спины.
"Один человек без сознания, в крови. Его пытаются реанимировать медики", - сказано в сообщении.
Власть должна меняться . Пусть меняется шило на мыло , но Закон должен работать .
Иначе власть развращается и начинает путать берега , а это всегда плохо .
https://twitter.com/Belsat_TV Белсат TV https://twitter.com/Belsat_TV @Belsat_TV https://twitter.com/Belsat_TV/status/1292557771880243200 4 мин
Каля Стэлы людзі запалілі ліхтарыкі, чуваць гукі, падобныя на светашумавыя гранаты. Пратэстоўцы скандуюць, што ў Жодзіна АМАП склаў шчыты.
На Нямізе людзей вельмі шмат, некалькі тысяч.
Байцы ўнутраных войскаў пакрысе наступаюць на пратэстоўцаў, таксама чуваць светашумавыя гранаты
Пасля чарговых выбухаў АМАП пайшоў у наступ на Стэле.
Крыніца: нашыя журналісты
https://twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://twitter.com/belteanews @belteanews https://twitter.com/belteanews/status/1292557925295284227 5 мин
В Барановичах ОМОН отступает против толпы в 8000 человек. В Барановичах ОМОН просто сбежал.
В Лиде ОМОН тоже опустил щиты!
Люди теснят ОМОН ко Дворцу Спорта в Минске, сообщает Наша Нива
https://twitter.com/Belsat_TV Белсат TV https://twitter.com/Belsat_TV @Belsat_TV https://twitter.com/Belsat_TV/status/1292551727212900352 32 мин
Маладзечна святкуе перамогу над сілавікамі.
У Пінску пратэстоўцы заблакавалі Гарвыканкам.
В Минске ОМОН использует резиновые пули против народа, который должен защищать
Проблема Лукашенко, что он управлял так, что все завязано на него, и Лукашенко является единственной опытной фигурой, хотя уже и не успевающей за переменами в мире, и масштабно играть и крутиться в условиях, когда все валится в мире... Это трагедия Беларуси - менять Лукашенко нужно, но менять Лукашенко не на кого ! (с)
та ж сценарій уже ламають і - "дєло прочно, когда под нім струіцца кровь"...
https://twitter.********* Дядюшка Шу https://twitter.********* @***** https://twitter.*********/status/1292539352715845632 1 ч
Александр Грыгорыч, звонят корреспонденты, спрашивают - можно ли им уже аккредитовываться на пресс-конференцию в Ростове?