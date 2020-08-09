РУС
После окончания выборов недовольный бросил яйцо в здание посольства Беларуси в Киеве, его задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После закрытия избирательного участка в посольстве Беларуси в Киеве недовольный бросил яйцо в здание.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, его задержала полиция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси обнародован результат экзитпола на выборах президента: Лукашенко набирает 79,7%

После окончания выборов недовольный бросил яйцо в здание посольства Беларуси в Киеве, его задержали 01
После окончания выборов недовольный бросил яйцо в здание посольства Беларуси в Киеве, его задержали 02
После окончания выборов недовольный бросил яйцо в здание посольства Беларуси в Киеве, его задержали 03
После окончания выборов недовольный бросил яйцо в здание посольства Беларуси в Киеве, его задержали 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Беларусь без Луки и Х#йла!", - в центре Киева прошла акция солидарности с белорусской нацией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После окончания выборов недовольный бросил яйцо в здание посольства Беларуси в Киеве, его задержали 05
После окончания выборов недовольный бросил яйцо в здание посольства Беларуси в Киеве, его задержали 06
Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. У посольства Беларуси в Киеве с утра стояла очередь из желающих проголосовать. Несколько сотен человек не успели до закрытия участка.

Автор: 

+7
в Минске замес сейчас, пишут, интернет отключен...
09.08.2020 23:09 Ответить
+7
Отправьте этих мусоров в Беларусь, за бацьке помощь нужна)
09.08.2020 23:11 Ответить
+7
Да, долететь до Ростова это и правда, удача нужна
09.08.2020 23:13 Ответить
Фаберже надабылабы метнуть..
😁
09.08.2020 23:09 Ответить
не спонтанно раз чужое метнул, готовился к провокации...покупал, бережно обращался
10.08.2020 05:56 Ответить
в Минске замес сейчас, пишут, интернет отключен...
09.08.2020 23:09 Ответить
Удачи Бацьке!!!!!
09.08.2020 23:11 Ответить
Амінь!
09.08.2020 23:12 Ответить
Да, долететь до Ростова это и правда, удача нужна
09.08.2020 23:13 Ответить
в Пинске ОМОН, пишут, отказался хватать протестующих
09.08.2020 23:27 Ответить
местный омон, не из витебска
10.08.2020 05:58 Ответить
Отправьте этих мусоров в Беларусь, за бацьке помощь нужна)
09.08.2020 23:11 Ответить
09.08.2020 23:12 Ответить
#Я всегда с собой для голосования беру сырые яйца.
09.08.2020 23:13 Ответить
Я рассматриваю события там в исторической перспективе борьбы с РФ. Главное, что беларусы после выхолащивания стали на что то способны. Впервые в новейшей истории. И что там будет, это их дело. И только вопрос времени когда они и против мордора пойдут
09.08.2020 23:13 Ответить
Они специально сделали задержку на всех участках. Меньше проголосуют, легче фальсифицировать.

После окончания выборов недовольный бросил яйцо в здание посольства Беларуси в Киеве, его задержали - Цензор.НЕТ 5540
09.08.2020 23:14 Ответить
ВКЛ -чогось таки не репетує за Україну..
Напевно-майданить в Мінску..)))
09.08.2020 23:14 Ответить
У него картошка из карманов повыпадала. Подбирает))
показать весь комментарий
09.08.2020 23:15 Ответить
А таки так пережовував 🍫🍫🍫🍬🍬🍬...
Таки співчуття..))
09.08.2020 23:20 Ответить
Появится-распросим. Мне даже интересно послушать его рассказ о том, как он на колчаковских фронтах.
09.08.2020 23:24 Ответить
Агга..Та ВСІ є одиниці- акваріум Австралія(не знає качкодзьоба), Ведана(Канада) - така ненависть до Народу
Неньки!!
Та ще там півдесятка за кошт кондитера, вкрадені у Народа гроші..))
09.08.2020 23:35 Ответить
Я скоро особо упоротым местным "поцреотам" на вопрос "Чей Крым?" стну ставить встречный проверочный вопрос "Чья Беларусь?". Такая себе проверка на вшивость.
09.08.2020 23:40 Ответить
Так там нет отрубили.
09.08.2020 23:16 Ответить
Та воно з Укрвїни..))
Міжнародна підтримка сиволапого Бариги за $$..
Таки їх одиниці..))
09.08.2020 23:26 Ответить
...УКРАЇНИ...вибачаюсь..🤗
09.08.2020 23:28 Ответить
У яйцепадучого баклажана фантомні болі. Чуть не згубили шапкокрада!
09.08.2020 23:14 Ответить
Та нічого в Білорусі не буде.Так не валять диктаторів.Та й опозиціонерка повністю орієнтована на Московію.
09.08.2020 23:15 Ответить
В Беларуси уже прямо сейчас революция идет, омон отступает
показать весь комментарий
09.08.2020 23:20 Ответить
https://censor.net/user/471902 Подивимось на ситуацію через місяць.
09.08.2020 23:21 Ответить
ищу в ютубе открывая вискарь
09.08.2020 23:25 Ответить
А как валят?Может и инструкцию предоставишь?))
09.08.2020 23:22 Ответить
https://censor.net/user/235566 Самі нехай думають як.Інструкцій немає.
09.08.2020 23:23 Ответить
https://censor.net/user/235566 Якщо в Мінську не буде 300-500 тисяч мітингарів,нічого не буде.
09.08.2020 23:24 Ответить
Мне кажется ты слишком много от них хочешь. По Вики население в Минске-2 млн. 500 тыс это каждый четвёртый, это очень много. В Киеве в 14м было такое количество протестующих?Нет.
09.08.2020 23:26 Ответить
https://censor.net/user/235566 В Києві було більше,але не весь час.А тут повинно бути половина,від нашого.Тисяч триста,не менше.Бо по іншому нічого не буде.
09.08.2020 23:30 Ответить
Мне попадалась цифирь, что достаточно 3-5%, но тут можно спорить. Важнее то, чтобы протест стал перманентным (постоянным). Вон, Хабаровск, их не так уж много, но протест постоянный, и хрен кто что с ними может сделать, и никакие кадыровские джигиты не рвутся "башка рэзать".
09.08.2020 23:33 Ответить
https://censor.net/user/235566 5 відсотків до населення.Якраз це 500 тисяч.І ці тисячі мають бути в столиці.А в Хабаровську це також ні до чого не призведе.Похолодає.та й розійдуться,або їх танками розженуть.Тому що там багато таких знайдеться,хто буде давити танками.
09.08.2020 23:38 Ответить
5% от 2 милионного Минска это 100 тысяч. Революции зачастую делаются в столице. Найдётся там такое число, готовых на длительный протест (в т.ч. и пассивный, путём забастовок, страйков и прочего)=возьмут верх. Месяц сроку это не показатель, Майдан почти три месяца тоял.
09.08.2020 23:46 Ответить
https://censor.net/user/235566 Ви не правильно розумієте,5 відсотків береться від всього населення.В самому мінську звісно стільки не може вийти.Та й Мінськ це столиця,а в столиці люди живуть не погано,вони не готові до революцій.А в нас,вже через декілька тижнів було все зрозуміло. За місяць,там вже все згасне.
09.08.2020 23:51 Ответить
Я бы не стал загадывать, знаете ли, ну насчёт сроков то есть. Если захотят устроиться надолго, с палатками и прочим, так время сейчас тёплое, самое оно а раз уж они терпели четверть века, то наоборот, тянуть не станут. Надо смотреть.
09.08.2020 23:58 Ответить
https://censor.net/user/235566 В нас реально Яника ненавиділи,особливо на заході країни.На Майдані навіть релігійні конфесії були,там точно не буде такого.Їх міліціянти сильніші від наших,бо завжди готувалися до протестів.І якщо взяти цифру співвідношення силовиків і населення,то цих самих міліціянтів значно більше,ніж у нас.
10.08.2020 00:45 Ответить
https://censor.net/user/235566 Люди повинні бути зі всієї країни.
09.08.2020 23:31 Ответить
Ну, это уже есть, на хартии97 пишут что везде началось.
09.08.2020 23:38 Ответить
https://censor.net/user/235566 На Хартії завжди щось пишуть.Подивимось на ситуацію через місяць.Це не великий час,щоб почекати.
09.08.2020 23:40 Ответить
Врядли ради таракана люди выстаивают по несколько часов.

После окончания выборов недовольный бросил яйцо в здание посольства Беларуси в Киеве, его задержали - Цензор.НЕТ 9339
09.08.2020 23:15 Ответить
автозак намеренно протаранил толпу митингующих сзади на улице Немиги в Минске
09.08.2020 23:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=M7NfSqQRCz4 Светошумовые гранаты у стелы «Минск - город-герой
09.08.2020 23:17 Ответить
На востоке Украины из артиллерии долбят и власть делает вид что ничего не происходит а здесь мусора накинулись на кинувшего яйцо в стену дома. Вот вам законы и дерьмократия.
09.08.2020 23:17 Ответить
Твоя "власть", которую ты выбрал!
09.08.2020 23:21 Ответить
https://twitter.com/belteanews
https://twitter.com/belteanews

Чай з варэннем

@belteanews

·https://twitter.com/belteanews/status/1292543151635402753 55 мин

В Минске на 21 участке Московского района:
Тихановская - 1725 Лукашенко - 438

В Бобруйске на 21 участке:
Тихановская - 815 Лукашенко - 582

Избирательный участок СШ № 73
Тихановская - 1700 Лукашенко - 705
09.08.2020 23:23 Ответить
прес-конференцію Тихановської перервали на півслові
надто розгубленою виглядає переможиця
09.08.2020 23:28 Ответить
Колись читав про такий стан: "Невеста, после венчания, выглядит немножко ошарашеной и растерянной, будто находится в сомнении: "А за того-ли я замуж вышла?...".
(Якщо утвердиться на посаді, її почнуть "сіпать в різні боки", "як свині куфайку", різні політичні клани... Це якщо їй УЖЕ москалі команду "радників" не приготували, як нашому "Блазневі" -Коломойський... (та й ті не втрималися - прийшлось "мінять на ходу")...). Так що десь на півроку Білорусь буде вибита з політичного життя... (Те ж саме буде, якщо залишиться Лука - знадобиться час, щоб заглушить "разброд и шатания..."). Ну, і третій варіант - "Путин, введи...!".
10.08.2020 06:12 Ответить
В Минске автозак въехал в толпу протестующих: есть раненные ходе протестов против результатов выборов президента Беларуси 9 августа автозак въехал в толпу активистов в Минске.
Как передает "МБХ медиа" в Telegram, авто наехало на людей намеренно со спины.
"Один человек без сознания, в крови. Его пытаются реанимировать медики", - сказано в сообщении.
09.08.2020 23:24 Ответить
Що і у сябров з"явиться Небесна сотня !!!
09.08.2020 23:32 Ответить
жизнєвський звідти
10.08.2020 06:05 Ответить
В Минске ОМОН опустил щииы, походу реально назревает революция
09.08.2020 23:27 Ответить
Ага, русское лето разве что. Свинособаки не упустят шанса отжать еще территорию
09.08.2020 23:29 Ответить
Ничего там не назревает. И бацька и "оппозиционные" кандидаты одинаковы
09.08.2020 23:30 Ответить
А вывод такой - любая стабильность имеет срок годности .
Власть должна меняться . Пусть меняется шило на мыло , но Закон должен работать .
Иначе власть развращается и начинает путать берега , а это всегда плохо .
09.08.2020 23:28 Ответить
https://twitter.com/Belsat_TV

https://twitter.com/Belsat_TV Белсат TV https://twitter.com/Belsat_TV @Belsat_TV https://twitter.com/Belsat_TV/status/1292557771880243200 4 мин

Каля Стэлы людзі запалілі ліхтарыкі, чуваць гукі, падобныя на светашумавыя гранаты. Пратэстоўцы скандуюць, што ў Жодзіна АМАП склаў шчыты.
На Нямізе людзей вельмі шмат, некалькі тысяч.
Байцы ўнутраных войскаў пакрысе наступаюць на пратэстоўцаў, таксама чуваць светашумавыя гранаты
Пасля чарговых выбухаў АМАП пайшоў у наступ на Стэле.

Крыніца: нашыя журналісты
09.08.2020 23:31 Ответить
Варфоломеевская ночь походу назревает в Минске, чем закончится посмотрим
09.08.2020 23:31 Ответить
https://twitter.com/belteanews

https://twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://twitter.com/belteanews @belteanews https://twitter.com/belteanews/status/1292557925295284227 5 мин
В Барановичах ОМОН отступает против толпы в 8000 человек. В Барановичах ОМОН просто сбежал.

В Лиде ОМОН тоже опустил щиты!
Люди теснят ОМОН ко Дворцу Спорта в Минске, сообщает Наша Нива
09.08.2020 23:33 Ответить
https://twitter.com/Belsat_TV

https://twitter.com/Belsat_TV Белсат TV https://twitter.com/Belsat_TV @Belsat_TV https://twitter.com/Belsat_TV/status/1292551727212900352 32 мин

Маладзечна святкуе перамогу над сілавікамі.

У Пінску пратэстоўцы заблакавалі Гарвыканкам.

В Минске ОМОН использует резиновые пули против народа, который должен защищать
09.08.2020 23:38 Ответить
Стояли б білоруси за такого кандидата як Жизневський, кривого слова не було б. А так розгрібайте.
09.08.2020 23:34 Ответить
Что происходит в Беларуси? - россияне играют в две руки...
Проблема Лукашенко, что он управлял так, что все завязано на него, и Лукашенко является единственной опытной фигурой, хотя уже и не успевающей за переменами в мире, и масштабно играть и крутиться в условиях, когда все валится в мире... Это трагедия Беларуси - менять Лукашенко нужно, но менять Лукашенко не на кого ! (с)
09.08.2020 23:38 Ответить
ога, "борьба била равна - сражалісь два говна"
та ж сценарій уже ламають і - "дєло прочно, когда под нім струіцца кровь"...
09.08.2020 23:40 Ответить
а ты сомневаешься что будет кровь !?.... кацапы по другим сценариям не работают.. если "выиграет" Лука - это будет личное поражение Куйла !!! и оно-куйло пойдет на все...
09.08.2020 23:46 Ответить
https://twitter.*********

https://twitter.********* Дядюшка Шу https://twitter.********* @***** https://twitter.*********/status/1292539352715845632 1 ч

Александр Грыгорыч, звонят корреспонденты, спрашивают - можно ли им уже аккредитовываться на пресс-конференцию в Ростове?
09.08.2020 23:55 Ответить
Яйцо -- это знак.
09.08.2020 23:50 Ответить
Какая огромная очередь возле гормональных препаратов )))))
10.08.2020 00:14 Ответить
Какой позор!
10.08.2020 01:41 Ответить
Батьку треба добре почистити Білорусь від агентів кремля і масонів. Бо з'їдять Білорусь.
10.08.2020 07:08 Ответить
 
 