Протестующие минчане сопротивляются силовикам, те применяют светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре столицы Беларуси - массовые задержания и потасовки. Есть раненые.

Жесткие стычки с ОМОНом происходят в центре Минска. Люди толпой пытаются отбиваться от силовиков.

На проспекте Победителей в районе стелы автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части, сообщил TUT.BY очевидец.

Человек упал - к нему тут же подбежали люди. Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего - у него серьезные травмы. Приехала скорая. Собралось много людей.

Толпа выкрикивает "Убийцы!".

Позже силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.

Жесткие стычки с ОМОНом в центре Минска. Люди толпой пытаются отбиваться от силовиков. pic.twitter.com/iLmjNwJGhi — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%.