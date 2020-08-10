Автозак силовиков протаранил толпу протестующих в Минске. ВИДЕО

В столице Беларуси Минске митингующие пытались заблокировать автозак, но он в конце концов уехал, прорвав оцепление и зацепил людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, одного из травмированных забрала "скорая", другому оказывают помощь на месте.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.