"Перемены нах#й! На колени упал!", - силовики избивают парня и девушку в одном из дворов Минска. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором в одном из дворов Минска силовики избивают парня и девушку. Внимание! Ненормативная лексика!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает "Медиазона.Беларусь".

"Силовики избивают людей, крича "Дома сидеть надо было" и "Хотели перемен?", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

