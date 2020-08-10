37 303 139
"Перемены нах#й! На колени упал!", - силовики избивают парня и девушку в одном из дворов Минска. ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором в одном из дворов Минска силовики избивают парня и девушку. Внимание! Ненормативная лексика!
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает "Медиазона.Беларусь".
"Силовики избивают людей, крича "Дома сидеть надо было" и "Хотели перемен?", - говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.
у них с мужем семейный подряд
Потвори, щоб колись і їхніх близьких так відлупили нізащо
Це стара чмосковська казочка, про те що "треба було дочекатись виборів"
https://u-f.ru/news/society/u21/2020/08/10/300576?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
Хтось сміло шепотів "п@здець"...
Єх, сябри, важко вам буде. Що б не сталося, все на руку фуйлу. Окрім справжнього Майдану.