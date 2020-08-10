РУС
"Перемены нах#й! На колени упал!", - силовики избивают парня и девушку в одном из дворов Минска. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором в одном из дворов Минска силовики избивают парня и девушку. Внимание! Ненормативная лексика!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает "Медиазона.Беларусь".

"Силовики избивают людей, крича "Дома сидеть надо было" и "Хотели перемен?", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, Александр Лукашенко набирает 79,7%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходят протесты.

Читайте: Второй день подряд в Беларуси проблемы с интернетом

Беларусь (8023) выборы (24791) избиение (9866) Лукашенко Александр (3647) протест (5906) Тихановская Светлана (390)
Звери просто, такими действиями они еще больше разозлят народ.
10.08.2020 07:22 Ответить
А чувак шо снимает на телефон вместо того что бы бежать за дробовиком...Тихо шушукается!
Рабы...
10.08.2020 07:23 Ответить
есть положительный момент из всего этого барделя который мы видим в Беларуси..

- у совкодрочеров на Батьку в Украине сейчас отвисли челюсти...
- как же так? Хозяйственник, СССР сохранил , дороги хорошие и колхозы, порядок гулаговский... - и на тебе!!!

Теперь вздыхать осталось только на сев.Корею..
10.08.2020 07:32 Ответить
Розкажи це тим, кого на кіл саджали, в часи Хмельницького... Саме завдяки "полкам литовським", війна за незалежність України, стільки тривала... "Ляхи", шляхта, свою "нєподлеглость" тільки в шинках були здатні захищать... А "брати-литвини", під керівництвом Вишневецького, свої голови клали, щоб польську "неподлєглость" зберегти... Останнім був "герой боротьби за незалежність США, білоруський шляхтич, Тадеуш Костюшко... За кілька років перед тим, як бороться за "незалежність і свободу США...", він був карателем, який давив боротьбу за свободу в Україні... Воював проти "гайдамаків"...
10.08.2020 11:17 Ответить
Нет лидера или группы лидеров поэтому батька все возьмёт под Контроль. Тихановская просто нормальная баба, что с неё взять.
10.08.2020 08:34 Ответить
Нормальная баба - корабєльний кедр, що тримає свої горішки у мацквє.
10.08.2020 09:10 Ответить
нормальная такая себе кремлевская баба-консерва
у них с мужем семейный подряд
10.08.2020 20:42 Ответить
Це не міліція, а скоти якісь.
Потвори, щоб колись і їхніх близьких так відлупили нізащо
10.08.2020 08:44 Ответить
Мусор везде одинаков
10.08.2020 09:10 Ответить
Перемены в Беларуси сейчас на корысть *****. Луки не будет - не будет и Независитмости Беларуси.
10.08.2020 09:24 Ответить
Як не дивно це звучить, але і так, і ні. Тепер з лукашенка рашка може ліпити все, що захоче.
10.08.2020 09:38 Ответить
Оксанка, например - шо ***** уже может вылепить с Бацька?
10.08.2020 10:40 Ответить
Если бы в 2013-2014 протесты в Украине остановилось и ждали бы выборов, то однозначно победил бы янукович с похожим результатом 73% или 79%, тогла же рулили портнов, татаров и т.д.
10.08.2020 09:42 Ответить
100%
Це стара чмосковська казочка, про те що "треба було дочекатись виборів"
10.08.2020 17:12 Ответить
Судя по этим видео слабо верится что за Лукашенко 80%
https://u-f.ru/news/society/u21/2020/08/10/300576?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
10.08.2020 09:48 Ответить
Кто то скажет что мусора просто выполняют свою работу. Но как видим мусорам даже нравится калечить и избивать население. Их очень даже устраивает власть диктаторов. Поетому еще раз говорю, мусора не люди. Мусоров нужно уничтожать вместе с властями во время революций.
10.08.2020 10:03 Ответить
...а если нет революций - что с ними делать?
10.08.2020 20:44 Ответить
І всі протести нанівець.
Хтось сміло шепотів "п@здець"...
10.08.2020 10:06 Ответить
ОМОН с питерским акцентом
10.08.2020 10:08 Ответить
Менты в постсовке все одинаковы - подлые и трусливые, могут только десятерым на одного и то связанного или раненого.
10.08.2020 10:14 Ответить
Кожен народ проходить свій еволюційний шлях свідомості, ні один режим не буває вічним, час спливає для всього. Та зазвичай за тиранами приходять мерзотники і це є слідуючим етапом еволюційного шляху, який теж треба пройти. Краще вчитися на чужому досвіді ніж на власному.
10.08.2020 10:18 Ответить
уверен что бОльшая половина тех кто разгонял и избивал людей в Беларуси-бывшие наши беркута....лука не зря их пригрел же после их бегства....а может и друг вова ху..о подвез из масквы на помощь. Бывшим беркутам терять уже нечего-потому они идут на максимальный беспредел без проблем.
10.08.2020 10:32 Ответить
Прямо мечта зеленского- за луку держит свои кулачонки...
10.08.2020 10:34 Ответить
Вы так много знаете о мечтах Зеленского? Очень близки к нему?
10.08.2020 12:05 Ответить
Бацька навів порядок. Закінчилась революція. Білоруси не українці. Я, приблизно, про такий хід подій думав. Жорстоке придушення, 80 + %, всіх залякають і сябри поховаються по норах. Ну ці хоч спробували.
10.08.2020 10:36 Ответить
Про луку й говорити нічого, та й "опозиція" така ж. Кацапська підстава. Зрозуміло, що й мусорню кацапи готували.
Єх, сябри, важко вам буде. Що б не сталося, все на руку фуйлу. Окрім справжнього Майдану.
10.08.2020 10:39 Ответить
Справжній майдан також на руку *****.
10.08.2020 12:06 Ответить
шушушушу шушушу ваша участь в темноте бесхребетные
10.08.2020 10:53 Ответить
Герои, ****... Козлы сцикливые, там и из Беркута нашего уродов полно. Отбросы человечества.
10.08.2020 10:58 Ответить
только коктейль Молотова уравняет силы.
10.08.2020 11:53 Ответить
Мусара конечно охреневшие...
10.08.2020 12:09 Ответить
_Шакалы в форме ведут себя как бандиты и враги народа. Ибо они и есть враги народа и возомнили себя хозяевами страны, которую они отобрали у народа вместе с правами, свободами и будущим.
10.08.2020 12:38 Ответить
У перемен нах говор московский
10.08.2020 13:37 Ответить
Эти твари идут убивать тех, кто не хочет жить в дерьме, как на рассии. Поэтому народ должен убивать их - представителей нелегитимной власти. Скулёж типа "это тоже чьи-то дети", "главное, чтобы все было спокойно и стабильно" не канает. Если сябры не уничтожат прихвостней диктатора, получат, как в Украине, и зеленое тупорылое дерьмо, и вату, и позор, и разрушение страны. Если бы после Майдана беспощадно топили вату в канализации, поражали в гражданских правах, а за вякание против Украины давали срок, то не было бы ни президента-недоумка, ни медведчуковской швали, ни опзжешных утырков. Была бы страна. Учитесь, сябры!
10.08.2020 13:38 Ответить
Жаль, что у белорусов не было движущей протестной силы как у нас Правый Сектор. По факту Лукашенко - подонок и диктатор, тиран и убийца.
10.08.2020 14:46 Ответить
все как на параше и в Украине до 2014 и если цирк останется рулить, то и после 2022.
10.08.2020 15:56 Ответить
МИЛИЦИЯ С НАРОДОМ КРИЧИТЕ?Ага так и будет!Лозунги такие не действуют!
10.08.2020 19:14 Ответить
та ну - это простые живодеры их такими отбирают.
10.08.2020 20:59 Ответить
Можно сказать что чиполино уже доигрался. Следующий бунт , более интересный не за горами и мусорня будет паленая и пизженная как положено. Будет война с парашей которая там прописалась а базы НАТО в Прибалтике выступят щитом. Это всё старый воровской тракторный пердун понимает.Именно поэтому обосрался и вывез свой ******** выводок из страны. Уже ждал что погонят.Но повезло. Не собрались.. Не хватило Правого Сектора который сжёг бы ***** мусоров и бошками в кастрюлях в футбол поиграл. И то что следующий раз будет ещё страшнее - это неоспоримый факт. Если красножопую скотину не повесят и не прибьют - будет вместе с петуховичем рядом сидеть в ростове.
10.08.2020 21:17 Ответить
лука не разрешил ***** военные базы поставить...***** ослабляет луку...и именно в этом цель дестабилизации...лука подавит и будет еще больше дергаться на ниточке...
10.08.2020 23:52 Ответить
