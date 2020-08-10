52 518 283
Жестокое подавление протестов в Минске. ВИДЕО
Белорусские силовики провели массовые задержания после столкновения участников протестов в Минске.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, точное количество задержанных пока неизвестно. Аресты проводились до глубокой ночи. Сообщается о минимум 10 пострадавших.
И, если Вас не затруднит, то "читайТЕ". Мне так привычней. Спасибо за понимание.
Вышло немного, самые активные, а остальные тихо сидели по своим норам проглотив наглейшую фальсификцию.
Белорусы в который раз показали что они далеко не румыны, скинувшие и расстрелявшие своего диктатора, который тоже рисовал себе поддержку 90%. Белорусы не украинцы, отправившие овоща на Ростов, который перешел все красные линии. Белорусы скорее ближе к азиатским кацапам, хоть и территориально находятся в Европе.
За соцпоходженням, також, ти - із рабів,
Ти - раб в своїх кістках, ти - раб в своїй основі,
Ти - раб в своїх думках і у вживанні слів
Раб - професіонал.
В дванадцятім коліні потомственний кріпак,
Закутий в ниць свою, що дід заповідав тобі
І сталось нині - плебейський козачок у рідному краю.
За вироком в житті присуджений нарузі,
Ще за декілька віків до рождества свого
Ти увійшов у світ з тавром чужих ілюзій:
Кому поклони бити? І славити кого?
Ровесники твої, невільничеє братство:
Покора - ваша плоть, смиренність - ваша кров.
Восславіть же своє благословенне рабство
За щастя відчувать послаблення оков.
Все прямо по опзжопно-пальчевско-ольгинской методичке.
Неплохая актерская игра, но пойдет только для опзжешного даунлохторта.
Кроме стареньких бабушек в маразме вы никого не сагитируете и не переубедите.
К тому же очень примитивные и манипулятивные выводы основанный на следствиях, к которым привели совершенно другие причины.
Поэтому сколько бы не повторяли кремлевскую методичку, она будет ложиться в умы только узкой прослойке глупого ватного люмпена.
Хорошее пожелание, но Янык не дал бы провести нормальные президентские выборы.
У меня была та же мотивация - нельзя так нагло, с чувством безнаказанности, бить людей.
Считаю, что Майдан своих целей достиг.
Он был вообще не про счета за коммуналку и цены в магазинах.
Он был за свободу и человеческое достоинство. А, кстати, свободные и достойные люди и в материальном плане, как правило, добиваются успехов.
Сказали "а" то говорите уже и "б".
И вряд ли ты это поймешь, - разные системы ценностей.
Белорусы! Держите в голове, что "милиция с народом" не работает. У нас в 2004 году у Кучмы просто было чуть больше мозгов, чем у овоща в 2014. У Луки не факт, что хватит ума мирно отдать власть.
Космонавтов нужно п№3дить. Они не люди, они роботы, - у них "приказ", и они им защищены от моральных последствий.
И были такие моменты, да, когда на одного омоновца было по сотне протестующих, вот тогда они смотрели как загнанные крысы, как побитые собаки, их буквально было жалко.
А уже после нового года, когда на майдан посвозили свежее мясо со всей страны, со всех областей - они опять оборзели. Их там как-то надрачивают, как собак на цель, они безмозглые становятся.
https://www.youtube.com/watch?v=X-WZGm0ToZA
Все смотрите. Особенно адепты и свидетели Луки от Х.
Начиная от цирка (площадь победы) я заметил, что я не один, люди кучками шли в сторону центра города по бульвару Шевченка.
Начиная от м.Университет это уже была сплошная толпа, люди шли поначалу молча, как-то исподлобья поглядывая на окружающих, но потихоньку приходило понимание того, что нас много, беркут просто зассыт нас разгонять.
А потом уже, ближе к парку Шевченка, мы увидели ментов. Они стояли без дубинок, без щитов, в ушанках, в ватниках - и смотрели с испугом. На каждого мента было по сотне протестующих, может даже и больше, я никогда в своей жизни раньше не видел такого количества людей на протесте. Даже оранжевая революция 2004 года была малолюднее. В декабре 2013 года люди толпились начиная от м.Университет до Хрещатика, потом по широченному Хрещатику до майдана, потом до европейской площади - и выбраться из этой толпы было попросту тяжело. Назад мы уже возвращались через Подол, через Почтовую и Контрактовую площади.
В тот день я даже поверил, что в Украине есть гражданское общество, и не всё ещё потеряно.
Искренне желаю вам прочувствовать все те же чувства.
"Благоразумие указывает, чтобы давно уже учрежденные правительства не были сменяемы на основании маловеских и преходящих причин; и, согласно с этим, опыт показывает, что люди скорее склонны терпеть зло, пока оно выносимо, чем восстанавливать свои права путем уничтожения тех форм, к которым они привыкли. Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно преследующих ту же цель, обнаруживает стремление подчинить их полному деспотизму, то это их право, то это их долг - свергнуть такое правительство и установить новые гарантии ограждения их будущей безопасности…"
Ещё идеи будут?
Вторая половина - хрюсские журнаглисты и журнашлюхи из лубянского сортира!
А за "вечерним мудозвоном" и "соловьиным помётом" следите сами - даже можете их конспектировать ... определяя по цвету помёта настроение разных башен Кремля и график запоров у лубянских гоблинов ...