В Украине растет число госпитализированных с COVID-19: за воскресенье - 202 человека, это очень много, - Степанов. ВИДЕО

В Министерстве здравоохранения отметили, что число госпитализированных растет, несмотря на выходные. В ведомстве отметили, что на выходных традиционно госпитализировали меньше людей.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Вы видите, что несмотря на то, что это воскресенье, а традиционно в воскресенье меньшее количество людей обращается за помощью... В воскресенье всегда меньшее количество людей госпитализировалась. За это воскресенье у нас госпитализировали 202 человека, это очень много", - отметил министр.

Чиновник обратил внимание, что госпитализация происходит только у тех пациентов, которые имеют тяжелое течение болезни, людей, которым нужен кислород.