В Украине растет число госпитализированных с COVID-19: за воскресенье - 202 человека, это очень много, - Степанов. ВИДЕО

В Министерстве здравоохранения отметили, что число госпитализированных растет, несмотря на выходные. В ведомстве отметили, что на выходных традиционно госпитализировали меньше людей.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Вы видите, что несмотря на то, что это воскресенье, а традиционно в воскресенье меньшее количество людей обращается за помощью... В воскресенье всегда меньшее количество людей госпитализировалась. За это воскресенье у нас госпитализировали 202 человека, это очень много", - отметил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Львовщина перешла порог загруженности коек в медучреждениях первой волны, открываем больницы второй волны, - Степанов

Чиновник обратил внимание, что госпитализация происходит только у тех пациентов, которые имеют тяжелое течение болезни, людей, которым нужен кислород.

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+4
А что есть повод что бы число госпитализированных падало ?
У нас что ЗЕленый Квартал как то занимается этим ?
Я что то не разу не видел это но за то все это успешно перекинули на плечи самих утопающих хотя денег с народа собрали не мало ..
Ни разу не видел что бы госсударство раздавало маски за которые с нас собирают регулярно налоги .
Вы заметили что уже во многих магазинах в дизинфектор банально 2\3 доливают воды ?
10.08.2020 10:24 Ответить
+4
На эту Чумку 21 века в Мире заболело 0,35 % населения...назвали Пандемией.....
10.08.2020 10:28 Ответить
+3
Собственно, за семь месяцев срано-демии, всё стало понятно. "Хозяева планеты" полностью обгадились со своими планами переустройства мира под "новый мировой порядок", и сейчас вообще не знают: что им делать. Пока что им удаётся отвлекать внимание холопов воплями про ковид, но бесконечно накручивать эту истерию им не удастся. Однажды, в какой-то стране найдётся группа лидеров, которая возглавит революцию против этой мировой банды старых пердунов и их местных холуёв.
10.08.2020 10:49 Ответить
мастера спорта же
10.08.2020 10:20 Ответить
10.08.2020 10:26 Ответить
От коли буде 35, от тоді може? Ну а ще краще, щоб хоч 25% вимерли, як ти вважаєш? Хоча ні, 25 для таких впоротих ідіотів як ти, то мало.
показать весь комментарий
10.08.2020 10:46 Ответить
в Беларусии начались волнения
зеленожопые уже обосцались
10.08.2020 10:32 Ответить
Почему ето много? С таким *карантином* я удивляюсь как еще все не заболели
10.08.2020 11:03 Ответить
То ж такой вирус заразно-смертельный.
10.08.2020 11:35 Ответить
А дети уже всем так надоели что ихние родители визжат что пускай хоть ядерная война или чума, а школы и садики открывать нужно чтобы сдать своих личинок другим на голову.
10.08.2020 11:05 Ответить
А вы предлагаете всем родителям бросить работу и заниматься только своими чадами?
Или, уходя на работу, оставлять малолетних детей сам на сам под замком до вечера?
10.08.2020 11:41 Ответить
Армагедон почнеться після 1 вересня. Тоді буде хворих на короновірус по 10 тисяч на добу. І цей міністр подасть у відставку. Вони ще думають щоб школи працювали..
10.08.2020 11:30 Ответить
София, а вы на работу ходите?
10.08.2020 11:38 Ответить
Сейчас под ковид идет все - все существующие болячки. И не надо напрягаться с диагнозами.
Хоть понос, хоть запор- все на ковид спишут.
10.08.2020 11:31 Ответить
На вскрытии:
" - Ну так что пишем ?
- Ковид, конечно !
- Какой ковид ??? На трупе два огнестрела и семь ножевых !
- Пиши: "ковид с сопутствующими хроническими"
"
10.08.2020 11:35 Ответить
Так а если все симптомы подходят, а доверяют часто одному тесту, а на другие болячки перепроверяются почему-то.
10.08.2020 11:37 Ответить
У всех выявленых ковид также выявлять и температуры и тогда этот карточный домик рухнет.
10.08.2020 12:20 Ответить
 
 