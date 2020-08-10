3 331 17
В Украине растет число госпитализированных с COVID-19: за воскресенье - 202 человека, это очень много, - Степанов. ВИДЕО
В Министерстве здравоохранения отметили, что число госпитализированных растет, несмотря на выходные. В ведомстве отметили, что на выходных традиционно госпитализировали меньше людей.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Вы видите, что несмотря на то, что это воскресенье, а традиционно в воскресенье меньшее количество людей обращается за помощью... В воскресенье всегда меньшее количество людей госпитализировалась. За это воскресенье у нас госпитализировали 202 человека, это очень много", - отметил министр.
Чиновник обратил внимание, что госпитализация происходит только у тех пациентов, которые имеют тяжелое течение болезни, людей, которым нужен кислород.
У нас что ЗЕленый Квартал как то занимается этим ?
Я что то не разу не видел это но за то все это успешно перекинули на плечи самих утопающих хотя денег с народа собрали не мало ..
Ни разу не видел что бы госсударство раздавало маски за которые с нас собирают регулярно налоги .
Вы заметили что уже во многих магазинах в дизинфектор банально 2\3 доливают воды ?
зеленожопые уже обосцались
Или, уходя на работу, оставлять малолетних детей сам на сам под замком до вечера?
Хоть понос, хоть запор- все на ковид спишут.
" - Ну так что пишем ?
- Ковид, конечно !
- Какой ковид ??? На трупе два огнестрела и семь ножевых !
- Пиши: "ковид с сопутствующими хроническими"
"