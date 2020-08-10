РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9461 посетитель онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
7 726 22

Террористы "ДНР" с помощью психологического давления и угроз пытались завербовать жительницу Львова, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Террористы "ДНР" с помощью психологического давления и угроз пытались завербовать жительницу Львова, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

На Львовщине контрразведка СБУ зафиксировала факт вербовки украинки представителями спецслужб РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что львовянка во время посещения своих родных во временно оккупированном Донецке была незаконно задержана боевиками под предлогом якобы проверки документов. После этого ее отправили в так называемый "МГБ ДНР", где от нее требовали согласия в конфиденциального сотрудничества в ущерб государственной безопасности Украины. Для этого боевики применяли психологическое давление и угрозы", - сказано в сообщении.

Как отметили в СБУ, по замыслу кураторов, она должна была собирать для представителей спецслужб РФ информацию о связях членов семей украинских военнослужащих из западных регионов нашей страны, которые приезжают на территорию Донецкой области.

По прибытию на подконтрольную украинской власти территорию женщина добровольно сообщила Управлению СБУ во Львовской области о факте незаконного задержания и попытке вербовки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ обезвредила схрон "МГБ ДНР" со взрывчаткой и оружием. ФОТО

Служба безопасности Украины напоминает, что согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

контрразведка (496) Львов (4643) россия (97355) спецслужбы (470) вербовка (274)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Она к родычам приехала - дырявые её попытались завербовать.

Она избушникам всё рассказала - а избушники сразу на весь мир об этом объявили.
Та и хрен с ними, с теми родычами в дыре.
Главное шо теперь все узнают какие у нас профессионалы.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:27 Ответить
+5
Не то время что б ордло иметь родственников во Львове
показать весь комментарий
10.08.2020 11:24 Ответить
+5
не уй шастать.....тем более со Львова... прям таки родственнички какие нафиг родственнички предатели пособники оккупантов молчанием одобрямс военных и прочих действий России и их пособников...
показать весь комментарий
10.08.2020 11:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не то время что б ордло иметь родственников во Львове
показать весь комментарий
10.08.2020 11:24 Ответить
На жаль життя воно таке.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:26 Ответить
не уй шастать.....тем более со Львова... прям таки родственнички какие нафиг родственнички предатели пособники оккупантов молчанием одобрямс военных и прочих действий России и их пособников...
показать весь комментарий
10.08.2020 11:58 Ответить
Для проформы согласилась, после выезда в Украину сообщился СБУ. Весьма разумное поведение.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:24 Ответить
На то они и террористы. Для кого то они тамженашилюди. Представляю что будет когда террористам пойдут на уступки и их главарей вместо тюрьмы на пожизненное, посадят в ВР.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:25 Ответить
тоже мне Красная шапочка . поехала проведать бабушку
показать весь комментарий
10.08.2020 11:26 Ответить
Она к родычам приехала - дырявые её попытались завербовать.

Она избушникам всё рассказала - а избушники сразу на весь мир об этом объявили.
Та и хрен с ними, с теми родычами в дыре.
Главное шо теперь все узнают какие у нас профессионалы.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:27 Ответить
Может ей те родственники не сильно и нужны? Может это они сами её в МГБ и слили.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:30 Ответить
Может и слили.
А может быть отважная группа отчаянных спецназовцеав под покровом ночи блестяще их вывезла через линию фронта во Львов, а мы об этом ничо не знаем.
Но вот шо мы точно знаем - так это то, шо солидные спецслужбы используют неудачные вербовки для дезинформации врага.

А потужно реформовані - для публикаций в СМИ и последующего получения премии 1500 гривен.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:34 Ответить
Учитывая, что сбу работает на МГБ ДНР, то
ситуация странная
показать весь комментарий
10.08.2020 11:27 Ответить
не вижу ни чего странного, просто через прессу сбу(дочка фсб) проинформировало мгб днры что вербовка не удалась, можете отыграться на родственниках, вопросов "как узнали" не будет, всё в открытом доступе! если бы сбу работала на Украину то женщину можно было использовать как источник дезинформации, либо объявить что пойман информатор днр (что бы те ломали голову кто сдал агента) вообщем так как поступают спецслужбы работающие на свою страну.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:22 Ответить
Кто не в курсе еще что каждого вьезжающего в окупированный крым обрабатывает ФСБ в том числе и детей. Поетому на окупированной стороне очередь так долго движется. Так что будьте осторожны, если ваш знакомый или родственник побывал в окупированном крыму знайте что он скорее всего завербован и уже работает на врага.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:28 Ответить
Або навпаки. )))
показать весь комментарий
10.08.2020 13:17 Ответить
Телефон не обов'язково було викидати. Можна було продати комусь.
показать весь комментарий
10.08.2020 11:34 Ответить
Вони якісь тупі , пруться та й пруться в той лугандон (!) що так хочетса на підвали до лугандонськх абізян ??
показать весь комментарий
10.08.2020 11:35 Ответить
Жіночка не лох! Вона зі Львова! ))
показать весь комментарий
10.08.2020 11:35 Ответить
Жіночка не лох!? а кто она? как можно было со Львова переться в днры, наслушалась зенелоха про "они же наши люди"!?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:31 Ответить
Вряд ли поехала без нужды, мы же не знаем контекст ситуации. Нельзя так строго осуждать человека. Гриб тоже поехал в итоге прошел через ад и из лошка прыщавого трасформировался в почти героя.
показать весь комментарий
10.08.2020 12:47 Ответить
да согласен, всех обстоятельств не знаем, так что прошу прощения у человекка! она и так натерпелась.
показать весь комментарий
10.08.2020 13:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=URLZSN5Zdb8&t=1s Елена Зеленская
показать весь комментарий
10.08.2020 13:43 Ответить
пляяяя какая она ТОМНАЯ ..... чуть не блеванул пока слушал это мычание
показать весь комментарий
10.08.2020 14:34 Ответить
 
 