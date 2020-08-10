Террористы "ДНР" с помощью психологического давления и угроз пытались завербовать жительницу Львова, - контрразведка СБУ. ВИДЕО
На Львовщине контрразведка СБУ зафиксировала факт вербовки украинки представителями спецслужб РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Установлено, что львовянка во время посещения своих родных во временно оккупированном Донецке была незаконно задержана боевиками под предлогом якобы проверки документов. После этого ее отправили в так называемый "МГБ ДНР", где от нее требовали согласия в конфиденциального сотрудничества в ущерб государственной безопасности Украины. Для этого боевики применяли психологическое давление и угрозы", - сказано в сообщении.
Как отметили в СБУ, по замыслу кураторов, она должна была собирать для представителей спецслужб РФ информацию о связях членов семей украинских военнослужащих из западных регионов нашей страны, которые приезжают на территорию Донецкой области.
По прибытию на подконтрольную украинской власти территорию женщина добровольно сообщила Управлению СБУ во Львовской области о факте незаконного задержания и попытке вербовки.
Служба безопасности Украины напоминает, что согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Она избушникам всё рассказала - а избушники сразу на весь мир об этом объявили.
Та и хрен с ними, с теми родычами в дыре.
Главное шо теперь все узнают какие у нас профессионалы.
А может быть отважная группа отчаянных спецназовцеав под покровом ночи блестяще их вывезла через линию фронта во Львов, а мы об этом ничо не знаем.
Но вот шо мы точно знаем - так это то, шо солидные спецслужбы используют неудачные вербовки для дезинформации врага.
А потужно реформовані - для публикаций в СМИ и последующего получения премии 1500 гривен.
ситуация странная