РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9696 посетителей онлайн
Новости Видео Революция в Беларуси
48 258 277

"Что не так? За что вы меня упрекаете?", - Лукашенко сделал первое заявление после акций протеста. ВИДЕО

Белорусский президент Александр Лукашенко впервые появился на публике и заявил, что готов к конструктивному диалогу, если он направлен на пользу стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта, Лукашенко также заявил, что власть будет адекватно реагировать на провокации.

"Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это иванов, петров, сидоров - я это приветствую. Я готов лично с вами вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете вести себя - я тоже это вижу. И отношение соответствующее. Если вы провоцируете - особенно в интернете. Ну, так получите то же самое в ответ. Что не так? Вы хотите свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить и ждете, что перед вами я или кто-то на колени станет?.. Не будет этого! Вы должны это четко представлять... Я хочу, чтобы было спокойно. Чтобы мы с вами вели диалог. И если вы способны что-то сделать для страны, я вам создам все условия для того, чтобы вы работали на страну. Если вы будете бороться против страны, если вы будете пытаться ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать - вы получите мгновенный от меня ответ. Это ж мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете?", - сказал Лукашенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Перемены нах#й! На колени упал!", - силовики избивают парня и девушку в одном из дворов Минска. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (8023) выборы (24791) Лукашенко Александр (3647) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+47
Оьработавшего Луку вынесут. Новую кремлевскую прошмандень занесут.

Шо Украина от этого выиграет?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:01 Ответить
+28
уходи таракан иначе тебя народ вынесет!
показать весь комментарий
10.08.2020 11:58 Ответить
+20
А тебе это зачем?
показать весь комментарий
10.08.2020 12:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Более того. В тот промежуток, когда его переманивали, прошлый работодатель предложил ему поехать в США, поработать на Amazon или в Дубай, поработать на Emirates Airlines. Мой брат выбрал остаться в Беларуси, к тому же влюбился как раз в первый раз серьезно, кота завёл, все дела. Говорит, я ещё успею куда угодно уехать.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:28 Ответить
Он ненавидит Лукашенко лютой ненавистью, ещё больше, чем я. Казалось бы за что? А просто ему мерзко, что в стране заправляет диктатор. Идейный он. И таких много. Молодёж против диктатора, против таракана. Они его просто нутром не переваривают и не думают ни про какую геополитику.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:32 Ответить
Гной ******, по нём висилица плачет, и за его кентом ****** пукиным!!!(((
показать весь комментарий
10.08.2020 15:25 Ответить
"Вы хотите свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить и ждете, что перед вами я или кто-то на колени станет?.. Не будет этого! Вы должны это четко представлять..." - Желаю этому людоеду судьбы каддафи!
показать весь комментарий
10.08.2020 15:26 Ответить
Эта пресс-конференция была вчера а не после акций протеста , какие начались вчера вечером. Пишите заголовки правильно и не вводите людей в заблуждения
показать весь комментарий
10.08.2020 15:35 Ответить
Вообще ничего не понимаю. За что и кто кого бил? Нельзя вечером по улице ходить?
показать весь комментарий
10.08.2020 15:37 Ответить
Лучше не ходить и вообще не отсвечивать. Вот что бывает https://www.youtube.com/watch?v=0zMpnFTq_G8
показать весь комментарий
10.08.2020 15:41 Ответить
Таких уродов мы будем зубами грызть. Земля под ними гореть будет. Выплядки.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:42 Ответить
Вы тут все такие продуманные, шановные - что выгодно, что не выгодно Украине, где ***** опять нападёт, кто-как сказал "чей Крым" (Крым Украинский). Из Луки уже гаранта какого-то сделали. Иопаный стыд. Вы подумайте про простой народ, про молодых девчонок и парней, которым западло рождаться, жить, умирать при одном и том же усатом таракане. Им насрать на ваши мяркаування о том кому выгодно, чтобы беларусы продолжали быть рабами или мы сможем сделать, таки, свой выбор.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:39 Ответить
_Верните себе свою страну. Желаю народу Беларуси удачи в этом трудном деле, сплочённости и решительности.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:45 Ответить
Вернём. И сами вернемся. Я 15 лет прожил в ОАЭ. Уже с женой (она из Одессы) обсудил предварительно, что если Беларусь сбросит диктатора, то я вернусь, помогу чем смогу. Может я и наивен, как и многие беларусы сейчас. Но хочется верить в лучшее. Хочется созидать на благо своей страны.
показать весь комментарий
10.08.2020 15:48 Ответить
Спасибо, брат (или сестра).
показать весь комментарий
10.08.2020 15:57 Ответить
якщо у вас одна мрія - поїхати працювати в Москву (прям як у нас в Криму та на Донбасі), то яка вам різниця хто у вас керує територією?
показать весь комментарий
10.08.2020 21:24 Ответить
"Що не так? За що ви мене попрікаєте?", - Лукашенко зробив першу заяву після акцій протесту - Цензор.НЕТ 4790
показать весь комментарий
10.08.2020 15:59 Ответить
А так всё начиналось. Ещё в лохматом 94-м году... Крепко же колхозник во власть вцепился. Сочувствую белорусам.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:00 Ответить
_К власти рвутся и жаждут оной как правило отборнейшие подлецы, наихудшие представители вида Homo.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:05 Ответить
Таракан продул віборі со сч'том 1-4 и что там пітается укарекать! ))
показать весь комментарий
10.08.2020 16:12 Ответить
"Что не так? За что вы меня упрекаете?"


Вдоль дорроги - всё не так.
А в конце - подавно!
(с) Владимир Семёнович.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:18 Ответить
Ватные и буянинили.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:37 Ответить
Какой с тобой, совковая гнида, может быть диалог? Вы эти страны 30 лет во все щели *****
показать весь комментарий
10.08.2020 16:44 Ответить
Сей политический труп де-факто уже на помойке истории.
показать весь комментарий
10.08.2020 16:45 Ответить
Кто придет к власти этдо дело БЕЛАРУСОВ. Наше дело помочь им провести демократические выборы, а там пусть хоть Сатану выбирают, сам Лука же и приказал убить или посадить всех патриотов, поэтому сегодня кремлевская баба придет, завтра ее вынесут и выбирут кого захотят.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:02 Ответить
в Белоруссии НЕВОЗМОЖНЫ честные выборы
показать весь комментарий
10.08.2020 18:00 Ответить
Поэтому люди и вышли, ваш Кэп.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:10 Ответить
Ну так ты сам себе противоречишь.

Кто придет к власти этдо дело БЕЛАРУСОВ.

Нет, не белорусов, а Бацьки. Сколько хочет %, столько себе и рисует.
А вот восстание народное - это уже совсем иная история.
показать весь комментарий
10.08.2020 22:16 Ответить
честные выборы - это первое условие, беларусы его ещё не прошли.
Второе - это голосовать не против кого-то, а голосовать за что-то, за программу действий, за выполнимые обещания. Этому вот второму Украина пока ещё не смогла научиться, нам нужно со своими проблемами разбираться. Иначе очень быстро можем оказаться на их месте. Терять есть что
показать весь комментарий
10.08.2020 20:49 Ответить
"...голосовать не против кого-то, а голосовать за что-то, за программу действий, за выполнимые обещания..." - вот именно! В ином случае это балаган, руина, утрата суверенитета и, в итоге, будущего страны сегодня, сейчас.

Чирикать, критиковать все и вся - проще простого, строить, работать - совсем иное, где ответ адептов домохозяйки на вопрос, что делать для страны, во имя страны?
Сравнение с украинским Майданом некорректно по определению. Причина, по которой собрался киевский Майдан - это защита цивилизационного выбора, движения на Запад, а не обратно - в расейскую империю. Не собрался бы Майдан, то после отказа Ян. подписать Ассоциацию... суверенитет и не зависимость Украины остались бы только на бумаге, а возможно испарились бы совсем.
показать весь комментарий
12.08.2020 08:36 Ответить
да, да, и еще раз да!
показать весь комментарий
12.08.2020 13:30 Ответить
АС Пушкін.😎
ЛЯ ЛУКАЛЕССЯ ДЗЕД ВУСАТЫ...
(з паэмы «Аляксандр і Уладзімір»)
Ля ЛУКАлесся дзед вусаты;
Кашчэй надзеў яму ланцуг
I днём і ноччу водзіць "братца"
Па ланцугу на шосты круг;
Вядзе направа - спеў заводзіць,
Налева - казку распачне.
Там цуды скрозь: мядзведзі ходзяць
Як быццам дома ў сябе.
Там па нязведаным дарожках
Звяркоў маскоўскіх след ляжыць;
В хацінке на курыных ножках
Пад Мінскам іх змаглі злавіць -
Рыгорыч прочесав даліны,
Бо на світанні чэрці хлынуць
На плошчах тут людзей муціць!
Аж трыццаць віцязяў плячыстых
Даслалі із Крамля чэкісты:
Хацелі бацьку подкузьмить!
Жадаў пляшывы мімаходам
Палоніць мінскага цара,
Но чараўнік перад народам
Хоць хваліць ботоксную морду,
Ды хрэн пускае да двара!
- У Крамлі хай Уладзімір тужыць,

Лука яшчэ аддана служыць -
Дражніць вусатага не трэба,
Трон не аддасць вавекі дзеда ...


Але і "брат" Кашчэй не чахне:
- Тут рускі дух... Тайгою пахне! ...


І я там быў, на ўсё глядзеў
І бачыў выбар той едрёный,

Ды з ЦВК мне кот вучоны
Пра "праўду" казкі гаварыў...

09-10.08.2020
показать весь комментарий
10.08.2020 17:04 Ответить
Что не так?Ты тупо в наглую нарисовал выборы !Такие как ты фигово заканчивают если не уходят сами.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:24 Ответить
Шо не так

Голоса украли - вот что не так.
показать весь комментарий
10.08.2020 17:58 Ответить
Тупой Бацька...

Неужели сложно было сыграть во второй тур и уже там нарисовать себе 51%?
показать весь комментарий
10.08.2020 17:59 Ответить
Не обижайте мальчика...
показать весь комментарий
10.08.2020 18:27 Ответить
Все не так,ты украл у Беларусов будущее.Изыди лукавая мерзость
показать весь комментарий
10.08.2020 19:11 Ответить
Никто не верит 80% Лукашенко.
Но и в 13% "независимых" экзит полов мало кто поверит.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:40 Ответить
І хто саме не вірить?
показать весь комментарий
10.08.2020 20:08 Ответить
пофамильно?
показать весь комментарий
11.08.2020 05:19 Ответить
Можна списком
показать весь комментарий
11.08.2020 10:07 Ответить
гугель в помощь.
показать весь комментарий
12.08.2020 01:02 Ответить
Был диктатор ,стал узурпатор!
показать весь комментарий
10.08.2020 20:36 Ответить
Да ладно, сейчас там все полит зомби.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:05 Ответить
Бацька ще мае яйкы.Сколько побили витрин,магазинов пограбили,а их ещё и поодпускали."Чесные" выборы вот в Украине-чего ж вы ими недовольны?Бо бандюки 90-х захватили власть и переседают с кресла на кресло по очереди и называют ограбление народа "демократией"?Так создайте себе настоящую демократию,чтобы ваш народный кандидат мог прийти к власти,а не тот,кого олигархическая банда вам навязала массовым зомбирование населения через олигарх-медиа.Вот тогда и будете учить других демократии и свободе мирной акцией миллионов людей против диктата,продажи вашей земли олигархами,грабежа недр,грабежа народа европейскими ценами при крепостных зарплатах ниже африканских.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:33 Ответить
Не пхни своги свинячого кацапського сюрла, куди собака свого хера не пхав. Перднув в калюжу, і в люлю....
показать весь комментарий
12.08.2020 10:41 Ответить
Напэвно у хохлов рыло отменноэ от касапськего тим шо у перших дрит,а у других там проволка.Однако они не понимают чи то бульба,чи картошка, чи бараболя,бо свини-лизуть до корита,та ще й чужого.
показать весь комментарий
12.08.2020 10:56 Ответить
Полетический труп !
показать весь комментарий
10.08.2020 20:47 Ответить
Вот все глотки рвут -Лука уходи и прочее. А какая замена? Кого взамен? Эту клаву, что без масквы ни шагу? И какое будущее он украл у беларусов? В Украине сильно будущее видно? Медицины НЕТ, Образования НЕТ, развал, коррупция и кумовство ,был один шанс строить страну, но его на клоуна променяли. Хорош Лука и плох не нам решать, нам бы со своим разобраться. Из орущих - Лука вон! Сколько челов были в Беларуси? Вы уже выбрали в Украине, а туда же, советовать! Так что не стоит сувать нос куда собака йух не сунет.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:04 Ответить
да хоть коня педального . лукашенко быть у власти не должно . это не средневековье , а он не феодал . совхозный директор увлекающийся гитлером .

...
показать весь комментарий
10.08.2020 22:55 Ответить
100%
показать весь комментарий
11.08.2020 11:29 Ответить
Намалювали внагляк 80%, і як так і треба(!) - все дивляться (Європа умовно).
Взагалі картина не тільки в Білорусі, а в багатьох країнах приблизно така ж - тільки зі своїми нюансами. Тобто - влада навчилася за допомогою "виборів" (різних технологій) дурити населення. Скоро все це закінчиться.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:04 Ответить
Залишимо у спокою Бєларусь, а чого ти замість того щоб лізти в чужі справи, не висловлюєш мертвечуку свій гнів за його спілкування в криму з путєним? Сходи, наведи лад.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:10 Ответить
Уже висловив. Тепер висловив Лукашенко.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:16 Ответить
Вже висловив кажеш? І як це виглядало?
показать весь комментарий
10.08.2020 21:18 Ответить
Виглядало ********
показать весь комментарий
10.08.2020 21:20 Ответить
Ти мене зацікавив! Так як саме це виглядало? Твоя відповідь з характерним мокшансько-монгольским матом не є переконливою.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:25 Ответить
А як би ти це міг уявити в своїй хворий чурбанской голові без мату ??
показать весь комментарий
10.08.2020 21:28 Ответить
О! Пішли образи, виходить я правий, ольгінська тваринка. Да! І шо саме особисто тобі не теі не так зробив президент іншої країни?
показать весь комментарий
10.08.2020 21:31 Ответить
І ти не відповів на просте запитання - як саме ти виловив "благородный гнев диванного патриота" на відвідування мертвечуком криму? Лось, с темы не съезжай.
показать весь комментарий
10.08.2020 21:33 Ответить
А з чого це я повинен відповідати на питання ?? Ти мусорок ??
показать весь комментарий
10.08.2020 21:38 Ответить
Дійсно, не повинен,адже нема чого розповідати, бо ти звичайне брехло і провокатор. Піди візьми гроші за провокацію і лягай спати, ти нікчема і лузер. Прошу не сприймати за образу, це є те ким ти є. Ти не цікавий, бо двох слів зв язати не в змозі без образ и кусання себе за дупу, за що таким як ти тільки гороші платять?
показать весь комментарий
10.08.2020 21:46 Ответить
Ти просто звичайний і дурний брехун.
Переконатися в цьому (з приводу брехуна може всякий) прочитавши цю переписку. Легко помітити, що образи почав саме ти (!), а хочеш стрілки перевести на мене (:.
Твоя тактика - задавати весь час питання для мене занадто наївна. Ти тупа істота - тобі не варто показувати свою дурість.
показать весь комментарий
10.08.2020 22:03 Ответить
Еще раз повторюсь, общаться с такими как ты - это как играть в шахматы с голубем, он раскидает фигуры, обгадит доску и улетит всем рассказывать, как он всех уделал. А тебе был задан всего один вопрос- как ты выразил своё возмущение по поводу медведчука и его поездки к путену в крым и всё. , а потом с твоей стороны поехал мат, чурбанська голова, ну и далее по тексту. Так кто кого начал оскорблять? Ну пожалуй всё, а теперь можешь по моей команде, еще что нибуть гавкнуть типа "сам дурак" , давай, стратег диванный -ГОЛОС! Надеюсь не подведешь, на тебя сделана ставка, что начнешь слюной брызгать,
такие как ты команды ваполняют и поддаются дрессуре.
p.s. И выпей элениум, успокойся, а то глядишь на говно изойдешь.
показать весь комментарий
11.08.2020 09:45 Ответить
Ось бачиш який ти ідіот - пишеш про диванних стратегів, хоча сам сидиш в інтернеті і намагаєшся пукнути що небудь розумне (: Але тобі це не дано
показать весь комментарий
11.08.2020 10:13 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2020 10:18 Ответить
Молодец Лука! 5 колонну надо на каменоломни отправить,всей семьей!Половина протестантов члены руского Наркокортеля "мид рф" и бандгруппировки "посольство рф"!
Вторая половина - хрюсские журнаглисты и журнашлюхи из лубянского сортира!
показать весь комментарий
10.08.2020 21:05 Ответить
Белорусы не смогли смириться с фальсификацией, а россияне с поправками почему то смирились.
показать весь комментарий
10.08.2020 23:27 Ответить
приезжали к нам белорусы в начале 2000-х на Псел (турбазу) отдохнуть...были немножко удивлены-ошарашены, что можно спокой и без страха разговаривать на любые темы, в том числе и политику )) Шо я могу сказать, хорошие люди, в своем большинстве, но порой наивные как дети (не в обиду).
показать весь комментарий
11.08.2020 00:44 Ответить
Да, да - особенно на русском в западной... Трынди нам юный петенец
показать весь комментарий
11.08.2020 09:16 Ответить
))) ох ты ж и тюлень байкальский
показать весь комментарий
11.08.2020 12:15 Ответить
Ти президент Білорусі, чи фєдєрашки??? Чому цаповою говіркою??? І де твої прихильники, яких повинно бути набагато більше на вулицях, ніж опозиційних демонстрантів, якщо така вражаюча «перемога??? Чи в тебе 80 відсотків населення, то мєнти???
показать весь комментарий
11.08.2020 01:20 Ответить
колхоз Беларусь просто одна из колоний Московии,потому так, у нас в Украине народ юго востока тоже наполовину душой и телом колониальный и головка у них повёрнута в сторону Мацквы.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:00 Ответить
Пока ***** жив нехай правит Бацька, а там они все уйдут или будут свергнуты!
показать весь комментарий
11.08.2020 11:55 Ответить
Это называется ТЕРПИЛЫ
показать весь комментарий
11.08.2020 11:58 Ответить
26 лет у власти ,а что так?"Що не так? За що ви мене попрікаєте?", - Лукашенко зробив першу заяву після акцій протесту - Цензор.НЕТ 9304
показать весь комментарий
11.08.2020 11:57 Ответить
Страница 3 из 3
 
 