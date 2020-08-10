"Что не так? За что вы меня упрекаете?", - Лукашенко сделал первое заявление после акций протеста. ВИДЕО
Белорусский президент Александр Лукашенко впервые появился на публике и заявил, что готов к конструктивному диалогу, если он направлен на пользу стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта, Лукашенко также заявил, что власть будет адекватно реагировать на провокации.
"Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это иванов, петров, сидоров - я это приветствую. Я готов лично с вами вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете вести себя - я тоже это вижу. И отношение соответствующее. Если вы провоцируете - особенно в интернете. Ну, так получите то же самое в ответ. Что не так? Вы хотите свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить и ждете, что перед вами я или кто-то на колени станет?.. Не будет этого! Вы должны это четко представлять... Я хочу, чтобы было спокойно. Чтобы мы с вами вели диалог. И если вы способны что-то сделать для страны, я вам создам все условия для того, чтобы вы работали на страну. Если вы будете бороться против страны, если вы будете пытаться ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать - вы получите мгновенный от меня ответ. Это ж мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете?", - сказал Лукашенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вдоль дорроги - всё не так.
А в конце - подавно!
(с) Владимир Семёнович.
Кто придет к власти этдо дело БЕЛАРУСОВ.
Нет, не белорусов, а Бацьки. Сколько хочет %, столько себе и рисует.
А вот восстание народное - это уже совсем иная история.
Второе - это голосовать не против кого-то, а голосовать за что-то, за программу действий, за выполнимые обещания. Этому вот второму Украина пока ещё не смогла научиться, нам нужно со своими проблемами разбираться. Иначе очень быстро можем оказаться на их месте. Терять есть что
Чирикать, критиковать все и вся - проще простого, строить, работать - совсем иное, где ответ адептов домохозяйки на вопрос, что делать для страны, во имя страны?
Сравнение с украинским Майданом некорректно по определению. Причина, по которой собрался киевский Майдан - это защита цивилизационного выбора, движения на Запад, а не обратно - в расейскую империю. Не собрался бы Майдан, то после отказа Ян. подписать Ассоциацию... суверенитет и не зависимость Украины остались бы только на бумаге, а возможно испарились бы совсем.
ЛЯ ЛУКАЛЕССЯ ДЗЕД ВУСАТЫ...
(з паэмы «Аляксандр і Уладзімір»)
Ля ЛУКАлесся дзед вусаты;
Кашчэй надзеў яму ланцуг
I днём і ноччу водзіць "братца"
Па ланцугу на шосты круг;
Вядзе направа - спеў заводзіць,
Налева - казку распачне.
Там цуды скрозь: мядзведзі ходзяць
Як быццам дома ў сябе.
Там па нязведаным дарожках
Звяркоў маскоўскіх след ляжыць;
В хацінке на курыных ножках
Пад Мінскам іх змаглі злавіць -
Рыгорыч прочесав даліны,
Бо на світанні чэрці хлынуць
На плошчах тут людзей муціць!
Аж трыццаць віцязяў плячыстых
Даслалі із Крамля чэкісты:
Хацелі бацьку подкузьмить!
Жадаў пляшывы мімаходам
Палоніць мінскага цара,
Но чараўнік перад народам
Хоць хваліць ботоксную морду,
Ды хрэн пускае да двара!
- У Крамлі хай Уладзімір тужыць,
Лука яшчэ аддана служыць -
Дражніць вусатага не трэба,
Трон не аддасць вавекі дзеда ...
Але і "брат" Кашчэй не чахне:
- Тут рускі дух... Тайгою пахне! ...
І я там быў, на ўсё глядзеў
І бачыў выбар той едрёный,
Ды з ЦВК мне кот вучоны
Пра "праўду" казкі гаварыў...
09-10.08.2020
Голоса украли - вот что не так.
Неужели сложно было сыграть во второй тур и уже там нарисовать себе 51%?
Но и в 13% "независимых" экзит полов мало кто поверит.
...
Взагалі картина не тільки в Білорусі, а в багатьох країнах приблизно така ж - тільки зі своїми нюансами. Тобто - влада навчилася за допомогою "виборів" (різних технологій) дурити населення. Скоро все це закінчиться.
Переконатися в цьому (з приводу брехуна може всякий) прочитавши цю переписку. Легко помітити, що образи почав саме ти (!), а хочеш стрілки перевести на мене (:.
Твоя тактика - задавати весь час питання для мене занадто наївна. Ти тупа істота - тобі не варто показувати свою дурість.
такие как ты команды ваполняют и поддаются дрессуре.
p.s. И выпей элениум, успокойся, а то глядишь на говно изойдешь.
Вторая половина - хрюсские журнаглисты и журнашлюхи из лубянского сортира!