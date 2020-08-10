"Что не так? За что вы меня упрекаете?", - Лукашенко сделал первое заявление после акций протеста. ВИДЕО

Белорусский президент Александр Лукашенко впервые появился на публике и заявил, что готов к конструктивному диалогу, если он направлен на пользу стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта, Лукашенко также заявил, что власть будет адекватно реагировать на провокации.

"Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это иванов, петров, сидоров - я это приветствую. Я готов лично с вами вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете вести себя - я тоже это вижу. И отношение соответствующее. Если вы провоцируете - особенно в интернете. Ну, так получите то же самое в ответ. Что не так? Вы хотите свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить и ждете, что перед вами я или кто-то на колени станет?.. Не будет этого! Вы должны это четко представлять... Я хочу, чтобы было спокойно. Чтобы мы с вами вели диалог. И если вы способны что-то сделать для страны, я вам создам все условия для того, чтобы вы работали на страну. Если вы будете бороться против страны, если вы будете пытаться ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать - вы получите мгновенный от меня ответ. Это ж мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете?", - сказал Лукашенко.

