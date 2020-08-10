РУС
"Мужики, берем доски и пошли на них! Чего стоим?!", - В Минске участники протестов отбивают своих соратников у белорусских милиционеров. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором участники акции протеста в Минске отбивают своих сторонников у группы белорусских милиционеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, на записи видно, что между милицией и участниками акции протесте произошла драка.

"Мужики, берем доски и пошли на них! Чего стоим?!", - кричит один из мужчин, когда милиция начала задержание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время массовых акций протеста в Беларуси задержаны около 3 тыс. человек. Пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских, - МВД

Беларусь (8023) выборы (24791) Лукашенко Александр (3647) протест (5906) Тихановская Светлана (390)
+29
Как раз сейчас мы видим процесс самоорганизации протеста. То, что начали отбивать своих от ментов - это ОЧЕНЬ позитивный сигнал.
10.08.2020 12:30 Ответить
+16
Я был на Майдане! Не нужно мне тут втирать! Можете видео посмотреть 2013,2014 гг! Не было такого, что митингующие снимали на смартфоны и бежали, только, после призыва одного мужчины! Помогали все и всем, и об этом не нужно было говорить и просить(тех кто был на Майдане разумееться).
10.08.2020 12:49 Ответить
+15
ПУКИНАТОРУ ПРИГОТОВИТСЯ К ВЫНОСУ ТЕЛА!
10.08.2020 12:25 Ответить
ПУКИНАТОРУ ПРИГОТОВИТСЯ К ВЫНОСУ ТЕЛА!
10.08.2020 12:25 Ответить
Счаз, в шахматы только поиграют
10.08.2020 12:26 Ответить
російські провокатори підбурювали нарід до спротиву правоохоронцям! Але білоруси це не росіяни і ніхто з палками на ментів не кинувся! путін знову прорахувався і програв!
10.08.2020 13:30 Ответить
Совсем контору не спалил)))
12.08.2020 00:21 Ответить
Отбили?

Все - цирк уехал. Цели ***** достигнуты.
10.08.2020 12:27 Ответить
Сиди себе в своей кацапии, тролль
10.08.2020 12:29 Ответить
НЕТ ЛИДЕРА, даже такого, каким был Пашинин в Армении - остальных людей не зовут на улицу, а те кто уже там , как разрозненные овечки по Минску под раздраем силовиков...
10.08.2020 12:28 Ответить
самого "буйного" Лука посадил, а эти не "подвергают людей насилию" - не зовут...
10.08.2020 12:29 Ответить
Как раз сейчас мы видим процесс самоорганизации протеста. То, что начали отбивать своих от ментов - это ОЧЕНЬ позитивный сигнал.
10.08.2020 12:30 Ответить
да это маленькая надежда но и маленькая сила... не такая масса людей нужна в поддержку
10.08.2020 12:34 Ответить
Вторым позитивным сигналом будет поддержка протеста минчанами из числа тех, кто не участвует в активных акциях. Пока ждём.
10.08.2020 12:35 Ответить
Они уже там, если вы о спецназе. Так же, как было у нас - переодетые в местных ментов.
10.08.2020 12:46 Ответить
Ждем зелених человечков в помощь Луке... Если даже и соберутся тисяча с досками.... ********* ликует и если что -помощь они дадут ,а задежаным до 8 лет обещает *********
10.08.2020 12:46 Ответить
Крикнул один мужик. А так бы все стояли, смотрели и снимали. Я бы не назвал это позитивным моментом
10.08.2020 12:41 Ответить
Именно так это и происходит. Это особенности психологии толпы. А вы как думали?
10.08.2020 12:45 Ответить
Я был на Майдане! Не нужно мне тут втирать! Можете видео посмотреть 2013,2014 гг! Не было такого, что митингующие снимали на смартфоны и бежали, только, после призыва одного мужчины! Помогали все и всем, и об этом не нужно было говорить и просить(тех кто был на Майдане разумееться).
10.08.2020 12:49 Ответить
Я был на Майдане в тот день, когда толпа двинулась на Грушевского и чуть не побили Кличка. Так вот, там в толпе были свои лидеры, которые были инициаторами движения, и были люди которые пассивно поддерживали это движение. Потом, когда толпа организовалась, основная масса людей уже хнали, что делать. А в начале, в тот первый день активного движа, нужно было, чтоб кто-то подсказал, кто-то руководил. Именно потому, что Яценюк, Тягнибок и Кличко жевали сопли со сцены, а напротив них висел плакат "Робить щось, або йдiть геть" и начали ПРОявляться эти лидеры в толпе.
10.08.2020 12:56 Ответить
Жесть! Когда начались активные дейстия не было среди ТОЛПЫ людей со смартфонами(кроме журналистов понятное дело). Где-то звучали крики: "Отложите смартфоны, там беркут нашего бьёт!" Люди понимали, что там дубинки, щиты и гранаты. Только ТОЛПА могла выйти со смартфонами и снимать это!! Также толпа может проголосовать за клоуна-наркомана!!
10.08.2020 13:05 Ответить
Беларусы в массе своей намного более инфантильны (еще больше инфантильны российцы). Потому и протесты у них изначально более вялые. Но нужно вспомнить, что одновременно с УПА, воевали и "Лесные братья"... Так что надежда есть...
10.08.2020 13:08 Ответить
"Лесные братья"- то з іншої опери, інфантил безнадійний
10.08.2020 16:41 Ответить
Тебя обидели "Лесные братья"? Тебе с этим жить.
10.08.2020 17:59 Ответить
Психология толпы работает только в ходе президенских выборов, когда нужно проголосовать за клоуна! На майдан выходила не толпа, а сознательные и свободолюбивые граждане!!
10.08.2020 12:51 Ответить
Толпа - всегда толпа, пока преобладают эмоции. Когда она организуется, она перестаёт быть толпой. Майдан начинался с толпы, но быстро организовался.
10.08.2020 12:59 Ответить
вот именно толпы(стада)

пастухи всегда хотят иметь дело со стадом, желательно шобы баран был свой
10.08.2020 12:54 Ответить
Человек социален по своей природе. Быть в коллективе - это способ его существования. Толпа - один из видов социальных отношений, один из самых примитивных.
10.08.2020 13:00 Ответить
один из самых примитивных и малоэффективных
почему любая власть преследует ОПГ - не переносит конкуренцию отсюда же олигархия, монополия
а мы нарид не в состоянии организоваться в профсоюз "потребитель" потому, шо овцы, стадо, толпа
10.08.2020 13:15 Ответить
По той же причине, по которой в ГУЛАГе уголовники даже в меньшинстве часто грабили и убивали политических безнаказанно. В силовом противостоянии побеждает тот, кто психологически готов зайти дальше в насилии, вплоть до убийства.
10.08.2020 13:18 Ответить
Надежда?? В любом случае, то ли Лукашенко зальет всю Белорусь кровью, то ли Тихановская отобьет власть - Страна Белорусь прекратила свое существование, а на карте мира появилась страна белоруссия. Свою независимость белорусы, руками Лукашенко слили в унитаз.
10.08.2020 13:56 Ответить
Тихановская может отбить только котлету. Домохозяйка.
10.08.2020 14:05 Ответить
о чем и речь.
10.08.2020 14:09 Ответить
Так там и лидеры выборов еще те фрукты. Тихановская против Луки - это, примерно, если бы у нас условная жена Шария выступала против Овоща. А в союзницах у нее жена Цекало -- у нас типа жена Медведчука. Вот, в принципе, и все, что нужно знать о кремлевской революции в Белоруси.
10.08.2020 12:38 Ответить
Не всегда есть изначальный лидер.
Важно наличие самоорганизации, лидер появится в процессе такой самоорганизации, даже если его не было изначально, начнется координация действий
10.08.2020 12:57 Ответить
Народ довго мовчав поки Лука крав і знищував опозиціонерів. Тепер з'явилися опозиціонери, які прямують до *****
10.08.2020 12:29 Ответить
"козел-провокатор" ведёт овец на убой

это не укор протестующим, но без лидера они - стадо неорганизованных овец, а не стая злых волков, как было на нашем Майдане

Тихановская - фальшивая кремлевская кукла
Ее цель - провокация оппозиции с последующим кровавым ее разгоном Лукой Мудищевым
Это произошло, Лука в очередной раз измазан кровью и путь ему только в объятья кремлинов

Московский сценарий сыгран по нотам
10.08.2020 13:12 Ответить
Пуйло уже поздравил Лукашенко с победой на выборах...
Беларусь - колония рашки.
10.08.2020 12:29 Ответить
Пуйло и Яныка поздравлял
10.08.2020 12:33 Ответить
А так же кадырка
10.08.2020 12:45 Ответить
для того и завозили вагнеров. Маргинализировать протест и перевести в екстримизм
10.08.2020 12:30 Ответить
О, оце вже по нашому)
Але потрібно думати про безпеку, щити, щитки, каски та інше.
10.08.2020 12:30 Ответить
Наш Майдан массово поддерживали Киевляне (и участием, и провиизией, и спецсредствами), и это в очень большой степени повлияло на успех. Посмотрим, как будут действовать минчане...
10.08.2020 12:33 Ответить
Думаю вони дуже уважно стежили за Майданом, але з екранів кацапської пропаганди, вона все спаскудила.
Але досвід Майдану їм би став у пригоді.
10.08.2020 12:37 Ответить
В 13-14 годах, до и во время Майдана кацапская пропаганда лилась в Украину бесконтрольно и широким потоком. Однако, это не спасло чивокуню.
10.08.2020 12:39 Ответить
Хотілось би знати,в чому конкретно "успєх"?..
10.08.2020 17:28 Ответить
А разные есть успехи. Есть тактические, есть стратегические. А есть люди, которым полработы лучше не показывать...
10.08.2020 17:57 Ответить
Хабаровские пацаны уже месяц бегают по городу Путлер ВОР......
10.08.2020 12:30 Ответить
Я знал что белоруссы ближе к нам это не русские которые будут снимать на телефон или кричать позор когда уводят в автозак,и не нужно отмазок мол дотронуться к мусору срок,в Беларуси и Мордоре одинаково мусора-всё,но белоруссы не ссут в отличии от кацапов
10.08.2020 12:30 Ответить
только не у белорусских милиционеров, а у сяброкарателей !
10.08.2020 12:32 Ответить
Разыскивается Антанта
https://www.livejournal.com/ratings?country=appropriate Аркадий Бабченко
Сейчас бы всей Европе заявить, что мы не признаем выборов в Беларуси и никакого Лукашенко в качестве победителя, признать Тихановскую единственным легитимным президентом, тем самым перетянув её из ватной стороны на свою, и начать оказывать помощь протестующим, но...
Еще лет сто назад Антанта, понимая, что падение Беларуси...
10.08.2020 12:32 Ответить
Всі молоді люди спортивної статури ліниво як «з під палки» потрусити «спасати своїх»))) я тут недавно побачив фотку Зеленського із «штабу на передовій» -на стінах фейкові пошкодження від «вибухів»)))
10.08.2020 12:33 Ответить
Ось цей молодий чоловік який ліниво потрусив «спасати» і видав весь фейк-люди ведуть себе інакше інакше в реальній ситуації.
10.08.2020 12:37 Ответить
Як інакше? В США сйо*ують?
10.08.2020 12:44 Ответить
Пшел нах
10.08.2020 12:47 Ответить
Це ж треба, а тільки що Ви писали українською... Що гугл-транслейт заглючив?
10.08.2020 13:15 Ответить
Самоорганізація потрібна, збирайтеся в групи та розробляйте тактику та стратегію.
10.08.2020 12:33 Ответить
О, все-таки есть мужики с яйцами в Минске! Боритесь за свое свободное будущее и за будущее своих детей. А те, кто фальсифицировал выборы, сам не пожил нормально, но и молодым пожить не дают! Я имею ввиду теток (учителей) и прочих на избирательных участках. Им дали команду и они ее выполняют! Они тоже должны ответить! Очень строго ответить!
10.08.2020 12:33 Ответить
Потрібні нові вибори і чесна реєстрація нових кандидатів. Фальсифікація почалася на стадії реєстрації.
10.08.2020 12:34 Ответить
Фальсифікції розпочались гораздо раніше, коли Лукашенко відправив до буцигарні національно орінтованих представників. Він власними руками довів країну до московії. Зараз вже запізно щось робити. Будь який розвиток подій веде до московії. Лукашенку відріжуть все з заходу, постачання нафти США буде припинено, кордони закриють його (Лукашенка) шавки.
10.08.2020 14:22 Ответить
Вот и вагнероовцы Луке помогают.
10.08.2020 12:33 Ответить
Западную Белорусь товарищ Сралин присоединил к Дохлому СССру благодаря исключительно Гитлеру.....1 ноября 1939 года "Мужики, берем доски и пошли на них! Чего стоим?!", - В Минске участники протестов отбивают своих соратников у белорусских милиционеров - Цензор.НЕТ 563
10.08.2020 12:34 Ответить
а западную украину нет?
10.08.2020 17:33 Ответить
Знаменитую шпионку и куртизанку Мату Хари расстреляли за красоту и УМ,а перед залпом она успела сделать воздушный поцелуй 10 солдатам в нее стрелявшим....
Тихановская и ей подобные дамы никогда не станут Матой Хари...ибо кремлевские Шайтаны другого склада ума....краснопузого с серпом и молотом во ЛБУ....
10.08.2020 12:39 Ответить
МатаХари- образованная проститутка, по совместительству- резервуар сифилиса. Шпионская эффективность сильно преувеличена. Расстреляна из-за сексуальных связей с влиятельными клиентами.
Тихановская- даже не образована. Сравнения неуместны
10.08.2020 16:58 Ответить
Слабы ли белорусы? А вы сравните с "протестами" в Хабаровске. И не надо сравнивать с Украиной! Майдан в Украине (как и оранжевая революция) это не только народный протест. Была очень мощная финансовая и организационная поддержка. В Беларуси всего этого нет.
10.08.2020 12:40 Ответить
Как сказал оппозиционный политолог из Беларуси Усов - В Беларуси нет западной Украины...
Поэтому и не будет реального сопротивления, уличной борьбы против фальсификаций власти на выборах, против диктатуры...
Со слов Усова, Западная Беларусь - такая же совковая как и вся Беларусь.
10.08.2020 12:42 Ответить
В этом и есть наша сила, что нет "Западной Беларуси" (я сам с Полесья), у нас нет раскола. А сопротивление идёт... Мы уже победили. Беларусь уже не будет прежней. Жыве Беларусь!!!
10.08.2020 13:09 Ответить
В Москве в августе 1991-го тоже не было Западной Украины, но Западной Украиной стала как минимум вся Москва.
10.08.2020 13:23 Ответить
WhiteRussia походу, а не РБ
10.08.2020 12:42 Ответить
Доски нужно было брать с гвоздями
10.08.2020 13:20 Ответить
Хай живе Беларусь!
10.08.2020 13:23 Ответить
хлопаньем в ладоши революцию не сделаешь, а ведь шанс реальный был
10.08.2020 13:28 Ответить
Все время удивляюсь, почему люди не боятся идти на фронт под пули и снаряды а боятся чину-кровопийц и оборотней в погонах, возомнившись себя богами. Из личных наблюдейний все они трусы и предатели и поверьте, они боятся толпу людей больше чем вы их. Приходилось пару раз наблюдать как ети жирные и лощеные морды умеющие только считать и делить деньги, испугано выглядывали из окон и переглядывались между собой. Мол конец пришел их беззаботной жизни или еще нет? А потом высылали на переговоры с толпой самого отважного вруна который умело убалтывал толпу отступить. Так что если начали революцию то на зад не отступайте и нинакакие компромисы с властями не идите как ето сделали в Украине 2014 просрав революцию на корню.
10.08.2020 13:32 Ответить
Абсолютно с вами согласен! Злобного взгляда от чиновника или мата от начальника люди боятся намного больше, чем того, что реально угрожает их жизни. Но это вопросы психологии, психосоматики и т.д. Вот в Беларуси этим гипно-удавом был Лука, все буквально млели под прицелом его усов. Но уже пелена спала. И в этом уже наша победа. Мы уже победили. Беларусь не будет прежней. Жыве Беларусь!
10.08.2020 16:27 Ответить
провокаторов найдут по соцсетям и телефонам. дадут по 12 лет колонии и будет прежней.
больше чем уверен что седня ты дома будешь сидеть.
10.08.2020 17:39 Ответить
Автомобили в Минске какие то дешевенькие.
Вот у нас, в Киеве...
10.08.2020 13:39 Ответить
менту маваши ногой по морде , зачетно получилось
10.08.2020 14:05 Ответить
А на россии водят хороводы.
10.08.2020 17:18 Ответить
Там такая традиция с покон веков над своими трупами водить хороводы не поднимая головы.В крови рабство хуже нигеров.
10.08.2020 17:22 Ответить
Нет смысла сравнивать нас и их.Наши люди были в едином порыве и шли на пули.У нашего народа в крови без страха бороться за своё.Яркий пример когда на барикады пошла броня её спалили.В Минске автозак сбил людей и ничего.В наших реалиях автозак не только бы спалили врятли бы от туда омон вышел.Так это у нас ещё люди не были в пылу войны и не знали боевых жертв и т.д.Сейчас к примеру представить майдан крайне трудно.И лучше бы его не было.Сотни тысяч с боевым опытом и без страха это уже не майдан если что будет.А наверху этого не понимают это не декабрь 2013.Тогда люди организовались всей страной ,то не дай боже сейчас.
Белорусам или ещё терпеть усатого или реально выходить на митинги и делать байкот всего.
10.08.2020 17:21 Ответить
"наши люди" точно так же боялись смерти, не надо преувеличивать. И смотреть на мертвое тело, которое выносят в самоорганизованный медпункт на простыне, не очень приятно было. Просто у нас получилось, янык зассал и убежал, местная рада внезапно вспомнила свои полномочия и переназначила выборы президента.
А у них пока неопределённое будущее. Они ведь понимают, что кровь будет, и будет своя небесная сотня, и будут свои десять тысяч погибших на отжатых территориях. Тут не все так просто, "мы" и "они". Мы все люди, в конце концов
10.08.2020 21:41 Ответить
и вообще, беларусы смотрят на Украину и видят, как после всех перипетий майдана у нас выбирают президентом человека, который во время этого самого майдана веселился в москве... это тоже как бы серьёзный фактор.
10.08.2020 21:42 Ответить
Я знаю білорусів,працював з ними і люблю їх...Спокійний,врівноважений і - головне - чесний народ...Так би не хотілось,щоб вони повторили нашу долю,не вступили в те саме лайно що і ми...Все залежить зараз від Лукаша...ВСІ НАШІ МАЙДАНИ БУЛИ В НЬОГО НА ОЧАХ,ВСІ НАСЛІДКИ ВІН БАЧИВ І СПОДІВАЮСЬ ВИБЕРЕ ПРАВИЛЬНУ ТАКТИКУ...
10.08.2020 17:35 Ответить
Єдина вірна тактика - Ростов!
10.08.2020 20:40 Ответить
НЕОБХОДИМО ТАКОЕ МАССОВО ВО ВСЕХ СТРАНАХ СДЕЛАТЬ !!!
10.08.2020 17:39 Ответить
Учитесь кацапо-мрази !Это вам не пластиковыми стаканчиками в мусоров кидать!
10.08.2020 18:27 Ответить
Так это шахматисты... Сеанс одновременной игры с белоруской гебней...
10.08.2020 20:40 Ответить
ну да, только так. Именно так рождаются майданные сотни. С побратимами, которые до конца остаются своими.
10.08.2020 21:35 Ответить
О оце я бачу Білоруси, а не москалі. Вільні люди. Живе Беларусь!
10.08.2020 23:26 Ответить
https://twitter.com/i/status/1292909823743401984 ( video Гаси мусоров!)
10.08.2020 23:31 Ответить
 
 