"Мужики, берем доски и пошли на них! Чего стоим?!", - В Минске участники протестов отбивают своих соратников у белорусских милиционеров. ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором участники акции протеста в Минске отбивают своих сторонников у группы белорусских милиционеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, на записи видно, что между милицией и участниками акции протесте произошла драка.
"Мужики, берем доски и пошли на них! Чего стоим?!", - кричит один из мужчин, когда милиция начала задержание.
Valery Greff
10.08.2020 12:30
Nick Valentine
10.08.2020 12:49
Пенелопан
10.08.2020 12:25
Все - цирк уехал. Цели ***** достигнуты.
пастухи всегда хотят иметь дело со стадом, желательно шобы баран был свой
почему любая власть преследует ОПГ - не переносит конкуренцию отсюда же олигархия, монополия
а мы нарид не в состоянии организоваться в профсоюз "потребитель" потому, шо овцы, стадо, толпа
Важно наличие самоорганизации, лидер появится в процессе такой самоорганизации, даже если его не было изначально, начнется координация действий
это не укор протестующим, но без лидера они - стадо неорганизованных овец, а не стая злых волков, как было на нашем Майдане
Тихановская - фальшивая кремлевская кукла
Ее цель - провокация оппозиции с последующим кровавым ее разгоном Лукой Мудищевым
Это произошло, Лука в очередной раз измазан кровью и путь ему только в объятья кремлинов
Московский сценарий сыгран по нотам
Беларусь - колония рашки.
Але потрібно думати про безпеку, щити, щитки, каски та інше.
Але досвід Майдану їм би став у пригоді.
https://www.livejournal.com/ratings?country=appropriate Аркадий Бабченко
Сейчас бы всей Европе заявить, что мы не признаем выборов в Беларуси и никакого Лукашенко в качестве победителя, признать Тихановскую единственным легитимным президентом, тем самым перетянув её из ватной стороны на свою, и начать оказывать помощь протестующим, но...
Еще лет сто назад Антанта, понимая, что падение Беларуси...
Тихановская и ей подобные дамы никогда не станут Матой Хари...ибо кремлевские Шайтаны другого склада ума....краснопузого с серпом и молотом во ЛБУ....
Тихановская- даже не образована. Сравнения неуместны
Поэтому и не будет реального сопротивления, уличной борьбы против фальсификаций власти на выборах, против диктатуры...
Со слов Усова, Западная Беларусь - такая же совковая как и вся Беларусь.
больше чем уверен что седня ты дома будешь сидеть.
Вот у нас, в Киеве...
Белорусам или ещё терпеть усатого или реально выходить на митинги и делать байкот всего.
А у них пока неопределённое будущее. Они ведь понимают, что кровь будет, и будет своя небесная сотня, и будут свои десять тысяч погибших на отжатых территориях. Тут не все так просто, "мы" и "они". Мы все люди, в конце концов