"Мужики, берем доски и пошли на них! Чего стоим?!", - В Минске участники протестов отбивают своих соратников у белорусских милиционеров. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором участники акции протеста в Минске отбивают своих сторонников у группы белорусских милиционеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, на записи видно, что между милицией и участниками акции протесте произошла драка.

"Мужики, берем доски и пошли на них! Чего стоим?!", - кричит один из мужчин, когда милиция начала задержание.

