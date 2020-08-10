Тихановская считает себя победившей на выборах и не намерена покидать Беларусь: "Власть силовыми методами пытается удержать свои позиции". ВИДЕО

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская подтвердила, что считает себя победившей на прошедших накануне президентских выборах.

"Конечно! Смотрите, что происходит на участках избирательных", - заявила Тихановская в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос о признании ее победителем на выборах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, избирательный штаб будет доказывать многочисленные фальсификации в ходе голосования и обратится с жалобой в Центризбирком на официальные итоги голосования.

Тихановская также заявила, что не намерена покидать Беларусь. "Я не вижу ни одной причины почему я должна быть арестована и страну я покидать не собираюсь", - сказала кандидат в президенты.

Тихановская также заявила, что белорусское руководство пытается силовыми методами удержать власть в стране.

"Власть силовыми методами пытается удержать свои позиции", - сказала она.

"К нам в штаб поступает неподтвержденная информация о погибших (в ходе столкновений протестантов с властями минувшей ночью. - Ред.). Если это окажется правдой, это будет началом конца", сказал Тихановская.

"Мы просили власти не применять насильственные методы. Нас не слышали... Я была уверена, что власти на такой шаг не пойдут", - заявила Тихановская, пишет ЛигаБизнесИнформ.

По ее словам, она не знает, стоит ли ей выходить на улицу в случае продолжения протестов в Минске. "Я не знаю, что мне делать в этой ситуации", - сказала Тихановская.

"Мы эти результаты не признаём", - добавила политическая противница Лукашенко, комментируя объявленные ранее ЦИК Беларуси 80,23% голосов за действующего президента на минувших выборах.

Юрист штаба оппозиционного кандидата Максим Знак заявил, что "жалоба в Центризбирком подготовлена и будет подана".

По его словам, штаб будет действовать по двум направлениям. В первую очередь, властям будет направлено обращение о проведении переговоров с целью "недопущения раскола и прекращения насилия".

Кроме того, штаб предлагает провести на ряде участков пересчёт голосов. "Если этого сделать нельзя, то необходимо не откладывая ЦИКу принять решение о повторном голосовании на этих участках", - сказал Знак.

В штабе также отмечают, что рассчитывают на объективную оценку ситуации с выборами со стороны западных стран. "Мы благодарим все страны за поддержку честных и справедливых выборов, поддержку демократических перемен", - заявила представитель штаба Ольга Ковалькова.

Не исключается, что штаб Тихановской может обратиться за поддержкой своей позиции в ряд западных стран.

"Мы пока такое обращение не обсуждали, но думаю, что обсудим его в самое ближайшее время", - заявила Тихановская.

Ковалькова отметила, что независимые наблюдатели, которые сотрудничают со штабом Тихановской, передадут свои оценки наблюдателям от ОБСЕ, которые в этом году на выборах не присутствуют.

"Они отслеживают ситуацию, в том числе наши наблюдатели дадут им информацию, и они будут делать выводы на основании собранной юридической информации. Их ответ на эту ситуацию последует", - заявила Ковалькова.

Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.