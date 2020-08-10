РУС
Директор Николаевской больницы рассказала о переполненности учреждения больными COVID-19: Заняты все кровати. Напихали, как селедку, этих коек. ВИДЕО

В Николаевской инфекционной больницы заняты все палаты, однако больные коронавирусом продолжают поступать. Врачи готовятся принимать инфицированных в коридорах.

Об этом сообщила директор КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" Светлана Федорова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Заняты все кровати, все предбанники заняты. Напихали, как селедку, этих коек", - показала больницу директор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Херсонскую городскую больницу закрыли на две недели из-за вспышки COVID-19, - ОГА

Сестринские тоже пришлось переделать под палату.

"Больные продолжают поступать. Я хочу успокоить жителей нашего города: даже если вы поступите в коридор, мы примем всех и предоставим качественную помощь всем. Надеюсь, с завтрашнего дня решится вопрос с 1-й горбольницей, которая является больницей "первой линии", и она откроется", - сказала Федорова.

Она также напомнила о правилах карантина и необходимости их соблюдать.

"Соблюдайте правила безопасности. Если вы во что-то не верите, берегите тех, кто вокруг вас. Вы можете переболеть в легкой форме, а другие - нет. Не берите грех на душу", - отметила врач.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Украине растет число госпитализированных с COVID-19: за воскресенье - 202 человека, это очень много, - Степанов. ВИДЕО

Федорова добавила, что вечером 9 августа от осложнений из-за коронавируса умер 86-летний мужчина. Он был жителем Николаева. В реанимации находится его жена.

+18
А скоро осень . Захожу в магазин (не продуктовый) , все без масок . Перед входом одел маску (на входе надпись : вход только в маске) . Один , как белая ворона в наморднике . Расслабился народ .
10.08.2020 14:54 Ответить
10.08.2020 14:54 Ответить
+16
10.08.2020 14:55 Ответить
10.08.2020 14:55 Ответить
+15
Выгоняйте всех нах. на улицу. Тут рассказывают что коронавируса никакого нет ето фсе соросы придумали... Уверен что даже те кто лежит в больнице и кричит что его спасайте, еще вчера кричал что вирус не опасен
10.08.2020 14:55 Ответить
10.08.2020 14:55 Ответить
А ещё пару месяцев назад Николаев был оазисом для адептов мирового коронавирусного заговора)
10.08.2020 14:53 Ответить
10.08.2020 14:53 Ответить
Нагадаємо що Миколаїв з найменшою кількістю зроблених тестів і з відсутністю лікарень для коронавірусу чомусь опинився в зеленій зоні карантину!
10.08.2020 15:00 Ответить
10.08.2020 15:00 Ответить
Згадай Закон Дарвіна. Його потужність, у невідворотності виконнання.
100500 × 1005000 = «Носіть маски, мийте руки.»
«Ага, вони тут 5Же на людей напускають, а ми їм маски/руки. Фіґушкі вам !!!!»
10.08.2020 15:45 Ответить
10.08.2020 15:45 Ответить
думаешь этих адептов убавилось? Зря))
10.08.2020 15:00 Ответить
10.08.2020 15:00 Ответить
Ну чому.
Відбір працює.
10.08.2020 15:57 Ответить
10.08.2020 15:57 Ответить
👏👏👏👏👏. 😁 Мама, коли в писалася з лікарні і вже одужала, зустріла на вулиці свою подругу, яка заперечувала коронавірус і гукнула її. Та так втікала від мами здвома торбами, що й Уссейн Болт не наздогнав би. 😁. Таки повірила.
10.08.2020 08:22 Ответить
11.08.2020 08:22 Ответить
10.08.2020 14:54 Ответить
10.08.2020 14:54 Ответить
Если у врача будет такая зарплаты то больные будут подыхать на ступеньках больницы узнав сколько стоит их лечение... Все должно быть сбалансировано а не одним заоблачные зарплаты а другим 2тыс. пенсии.
10.08.2020 14:57 Ответить
10.08.2020 14:57 Ответить
на сколько наработал, столько и получай
10.08.2020 15:01 Ответить
10.08.2020 15:01 Ответить
Дадада. Узнаю лозунг порохоботов. По вашему только Насиров, Аваков, Коболев со своей мамой и Петя с Ахметовым в Украине трудятся не покладая рук. А все остальные включая врачей и учителей нищеброды потому что никогда не работали. Вот поетому ты порохосрань и пролетела на выборах и на следующих пролетишь.
10.08.2020 15:40 Ответить
10.08.2020 15:40 Ответить
По Вашему те, которые"прилетели", во стократ зарплату всем работающим подняли?
Не бросайтесь бумерангом (особенно с какашками)...
10.08.2020 16:01 Ответить
10.08.2020 16:01 Ответить
талантливые и работящие врачи и учителя получают приличные деньги.

а такие, как ты, только воздух сероводородом загрязняют
10.08.2020 18:17 Ответить
10.08.2020 18:17 Ответить
Вы обращались к "талантливым" врачам? Цена "таланта" в государственных больницах известна?
10.08.2020 21:13 Ответить
10.08.2020 21:13 Ответить
я всегда обращаюсь только к лучшим врачам.

это не тот случай, чтобы экономить
10.08.2020 21:28 Ответить
10.08.2020 21:28 Ответить
Це один з пунктів програми Уляни Супрун.
Люди самі вибирали собі лікаря, якому за кожного пацієнта перераховувались кошти .
Я теж питався у знайомих, який кращий, і таки вибрав.
Поки що все добре.
10.08.2020 16:01 Ответить
10.08.2020 16:01 Ответить
Сейчас у инфекционистов хорошие зп.
10.08.2020 15:34 Ответить
10.08.2020 15:34 Ответить
Мертвым деньги не понадобятся
10.08.2020 20:43 Ответить
10.08.2020 20:43 Ответить
10.08.2020 14:54 Ответить
10.08.2020 14:54 Ответить
А скоро осень . Захожу в магазин (не продуктовый) , все без масок . Перед входом одел маску (на входе надпись : вход только в маске) . Один , как белая ворона в наморднике . Расслабился народ .
10.08.2020 14:54 Ответить
10.08.2020 14:54 Ответить
Аналогично, чувствую себя, как врач в психушке.
10.08.2020 14:56 Ответить
10.08.2020 14:56 Ответить
Так-же зашел на крытый рынок - стоит очередь ( человек 10 ) за кофе - дышат в затылок друг другу - ВСЕ без масок.... ( и каждый день говорят , что больных становиться больше - удивительные идиоты ) .
10.08.2020 16:03 Ответить
10.08.2020 16:03 Ответить
Выгоняйте всех нах. на улицу. Тут рассказывают что коронавируса никакого нет ето фсе соросы придумали... Уверен что даже те кто лежит в больнице и кричит что его спасайте, еще вчера кричал что вирус не опасен
10.08.2020 14:55 Ответить
10.08.2020 14:55 Ответить
100% ,да же знаю таких уе-ков,они практически все смотрят параша тв.И переубеждаются только в инфекционке ,моля в прямом смысле о помощи.
10.08.2020 15:27 Ответить
10.08.2020 15:27 Ответить
Они смотрят порошенковские каналы, что карантин нарушает их конституционные права, что это политическая месть и т.д.
10.08.2020 16:53 Ответить
10.08.2020 16:53 Ответить
Як це повязано з ігноруванням носіння масок, і миття рук?
Не поспішай з відповіддю.
Спочатку розтлумач це самому собі.
10.08.2020 17:19 Ответить
10.08.2020 17:19 Ответить
Новенький! Сказане Вами - безвідповідальний звіздьож. Оскільки порошенковські канали якраз в унісон із провладними співають про небезпеку коронавірусу і шоб всі носили маски. Порошенко свої чорні рукавички мабуть і вдома не знімає. Про розумний підхід до проблеми говорить дуже невелика кількість блогерів, у яких доступу на канали взагалі немає.
А ви з полковником палитесь, бо дивитесь параша тв, але як бачимо абсолютно не дивитесь порошенківські канали (їх всього двоє, чи навіть півтора).
10.08.2020 22:43 Ответить
10.08.2020 22:43 Ответить
подполковнік у тебе 38.6 провірся.
10.08.2020 22:18 Ответить
10.08.2020 22:18 Ответить
Приходится,каждый день проверяю.Из за таких недоумков как ты.
11.08.2020 10:38 Ответить
11.08.2020 10:38 Ответить
10.08.2020 14:55 Ответить
10.08.2020 14:55 Ответить
Пока Виктор Лешко не приехал в Николаев там все было спокойно и не одного инфицированного
10.08.2020 14:57 Ответить
10.08.2020 14:57 Ответить
Советую посмотреть всем дебилам в чате которые постоянно утверждают что вирус это выдумка.
10.08.2020 15:00 Ответить
10.08.2020 15:00 Ответить
дебилам ничего не докажешь
10.08.2020 15:01 Ответить
10.08.2020 15:01 Ответить
Да никто такого не утверждает, ну может есть парочка....
Вопрос в другом - в адекватности и логичности принимаемых мер!!!
10.08.2020 15:41 Ответить
10.08.2020 15:41 Ответить
Первая логичность - твоя - личная - одень для начала маску и отойди в сторону .
10.08.2020 16:07 Ответить
10.08.2020 16:07 Ответить
Титушки ковида. У одного степаши есть. Скоро в школу пойдут и тогда шила в мешке не утаишь. Детям пять тысяч не предложишь. Одеть всех в намордники и как то прикрыться этим вот их задача.
10.08.2020 15:02 Ответить
10.08.2020 15:02 Ответить
Зараз адепти світового заговору розкажуть нам, що то все актори і фотошоп.
10.08.2020 15:05 Ответить
10.08.2020 15:05 Ответить
вот и отдохнул народ на пляжах в Коблево и прочих Очаковах
10.08.2020 15:07 Ответить
10.08.2020 15:07 Ответить
обычная больница, где горы больных то?
10.08.2020 15:08 Ответить
10.08.2020 15:08 Ответить
Больных То.лапать.
10.08.2020 15:29 Ответить
10.08.2020 15:29 Ответить
Конченный? У медсестёр комнатки даже не осталось.
10.08.2020 15:42 Ответить
10.08.2020 15:42 Ответить
Человек 20 насчитал, сидят, языками чешут...Пандемия, она такая...
10.08.2020 15:51 Ответить
10.08.2020 15:51 Ответить
))ага, им доплата идет за "инфицированных", конечно они сдадут все помещения для аренды
10.08.2020 15:56 Ответить
10.08.2020 15:56 Ответить
10.08.2020 22:45 Ответить
10.08.2020 22:45 Ответить
Это они в советское время в коридоре не лежали в городских больницах.
10.08.2020 16:39 Ответить
10.08.2020 16:39 Ответить
Нічого апокаліптичного тут і близько не видно.Краще би військові вантажівки притягнули,для більшого інформаційного ефекту.
10.08.2020 15:10 Ответить
10.08.2020 15:10 Ответить
Звичайний український бардак.Ви подивіться на наші лікарні,які вони убогі.А багато дурнів не хотіли і не хочуть ніяких реформ.Ваших ж дітей і вас,будуть в таких лікарнях лікувати.Чим довше нічого не міняти,тим буде гірше.
10.08.2020 15:14 Ответить
10.08.2020 15:14 Ответить
Шана лікарям, а "нєвєрующім" бажаю набратися розуму і не піддавати інших ризику піти на той світ.
10.08.2020 15:28 Ответить
10.08.2020 15:28 Ответить
Где местные ковид-дисседенты, напомните что ковида нет.
10.08.2020 15:32 Ответить
10.08.2020 15:32 Ответить
Да брехня! В Николаевской области вообще коронавируса почти нет
10.08.2020 15:46 Ответить
10.08.2020 15:46 Ответить
"Директор Николаевской больницы рассказала о переполненности учреждения больными COVID-19: Заняты все кровати. Напихали, как селедку, этих коек." - помню, в Николаевской области не было больных COVID-19, Ляшко поехал туда и всё поправил.
10.08.2020 16:03 Ответить
10.08.2020 16:03 Ответить
Да-да, это их Ляшко всех заразил не только в Николаевской обл., но и во всем мире.
Но, скорее всего, это актеры, которых снимал лично Зеля. Видосик-постановка для лохов.
10.08.2020 16:12 Ответить
10.08.2020 16:12 Ответить
Мрут как мухи... Дед 86 - ти летний помер. Пипец трагедия.
10.08.2020 16:04 Ответить
10.08.2020 16:04 Ответить
Это все постановка. Зеля видосик создал.
На койках - актеры.
10.08.2020 16:08 Ответить
10.08.2020 16:08 Ответить
Дед помер 86 лет так это долгожитель по нашим меркам. Шляпа это все полная
10.08.2020 16:25 Ответить
10.08.2020 16:25 Ответить
"Федорова добавила, что вечером 9 августа от осложнений из-за коронавируса умер 86-летний мужчина. Он был жителем Николаева. В реанимации находится его жена."
Источник: https://censor.net/n3212859

Едрить, а говорят, что немногие мужчины на постсоветском пространстве до 60 лет доживают, а тут 86-летний от 'коронавируса" умер, и не пожил, можно сказать.
Да это же значит, что можно пенсионный возраст поднимать до 75 лет минимум!
10.08.2020 16:38 Ответить
10.08.2020 16:38 Ответить
В коммуняцкой газетенке штата Викририя, "The Age", пишут, что в северо-восточных районах Мельбурна избили 75-летнего старика, который был без маски, потому как ему разрешено не носить маски по медицинским показаниям, тока никого это не интересовало.
И почему я не удивлена, что побили именно 75 летнего деда?

Вообще то я ожидала большего, основываясь на том, сколь бодро австралийские академики в одном университете сс*ли на письменный стол моему мужу, моя бывшая соседка выводила собачку погадить на мой газон (пока мне не надоело убирать чужое г*вно, и я не собрала отходы ее собачки и не вывалила ей перед крыльцом), обрезать шланг по-соседски (опять же бывшими соседями)и прочие "приятные" мелочи, которыми жалкая гопота так "украшает" людям жизнь.

Из чего делаем вывод: лохторат Мельбурна заслуживает скота Эндрюса, а 73% лохторат Украины заслуживает скота "бубочку".
Как говорится, по Сеньке и шапка".

Но нормальным людям за что этот крест то нести, спрашиваю я вас????
Мы же за эту срань не голосовали.
10.08.2020 16:50 Ответить
10.08.2020 16:50 Ответить
В одном из крайне неприятных для меня районе Мельбурна, Коллингвуде, повали на землю девушку без маски. И почему я не удивлена, что девушку?

Я уже писала, что когда федералы перестанут платить деньги за ковид, то в Мельбуне (и штате Виктория) начнется не просто киздец, а киздец лютый?
Еще кто сомневается в том, что будет адовый рост преступности?
А может, те кто сомневается в этом, таки идиоты?
10.08.2020 16:54 Ответить
10.08.2020 16:54 Ответить
Они смотрят порошенковские каналы, что карантин нарушает их конституционные права, что это политическая месть и т.д.
10.08.2020 16:55 Ответить
10.08.2020 16:55 Ответить
Вірус ніколи не припиниться - пиляти бабло дуже зручно. Німеччина, Швеція не звертають увагу на цей брєд, там що дурніші від нас живуть?
10.08.2020 17:05 Ответить
10.08.2020 17:05 Ответить
а на.. вы их принимаете, уверен, 80% из них ещё вчера носили маску на шее и плевались слюной про мировой заговор и врачей пи...тов, дающих по 5000 за корону...
10.08.2020 17:08 Ответить
10.08.2020 17:08 Ответить
Шо там,шо там з 1:30 ?

"Не везіть до нас з підозрою навіть з пневмонією... Доки не буде підтверджено COVID-19?"

Тобто людина з пневмонією здала тест на Sars-Cov-2, і можливо інфікована, повинна лежати в звичайній лікарні, і заражати всіх довкола???

А де ж бокси для таких пацієнтів???
10.08.2020 17:14 Ответить
10.08.2020 17:14 Ответить
..**** ! закралось смутное сомнение - у нас что при новой рехформе больницами стали управлять директора...?
10.08.2020 17:17 Ответить
10.08.2020 17:17 Ответить
где бабки - зе?
10.08.2020 18:10 Ответить
10.08.2020 18:10 Ответить
Хай мистер Зе в ту больничку сгоняет. Ведь он мечтал о COVID-19, да и видосик запилит..
10.08.2020 21:22 Ответить
10.08.2020 21:22 Ответить
скільки можна залякувати населення? і взагалі, знаю декількох крутих лікарів, справжніх професіоналів і їм немає часу знімати відосіки знімати і піаритись
10.08.2020 22:24 Ответить
10.08.2020 22:24 Ответить
только "рехверендум"- для тех,кто верит :в палаты.
Для кого заговор: на выписку..................
10.08.2020 22:40 Ответить
10.08.2020 22:40 Ответить
В МОЦЛІХ знаходяться люди з реальною загрозою гострої смерті від гострої гіпоксії ( смертельно небезпечної нестачі кисню) внаслідок гострої заразної вірусної інфекції. Ці люди отримують на добу від 2,5 до 15 40 літрових балонів кисню. 16-18 годин вони знаходяться у положенні обличчям вниз. Максимальний розрив у подачі кисню 120 секунд. І так 15 - 21 добу інколи більше. Пісяють, какають в постелі. Інколи бачать тіла в " чорних макінтошах" котрі вивозить ритуальна служба. Добові витрати на лікування одного хворого сягають 25 тис.гривен і більше Критичне питання, чи може дозволити держава, суспільство масово померти своїм громадянам від гострої гіпоксії спричиненої заразною вірусною інфекцією? Смертельний потенціал вірусу до 20% від інфікованих. Маніпуляції смертями внаслідок вікових дегенеративно-інволюційних хвороб (цукровий діабет,інсульти,інфаркти,онкологія) та повільних інфекцій (туберкульоз,СНІД,гепатит С) - недоречні. При ковіді гострий стан внаслідок гострої гіпоксії - можете попросити, щоб Вам накинули зашморг-удавку на шию і перешкоджали надходженню кисню в Ваше тіло хоча б протягом доби - і зрозумієте, що відбувається з хворими і що відчувають нещасні хворі, а потім поділіться Вашими переживаннями і відчуттями.
11.08.2020 21:14 Ответить
11.08.2020 21:14 Ответить
 
 