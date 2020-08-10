РУС
Мэр Кличко: Город обеспечит киевлян социальных категорий защитными наборами от COVID-19. ВИДЕО

Столичная власть увеличит поддержку социально незащищенных категорий киевлян в связи с распространением COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении, опубликованном на его facebook-странице.

"К сожалению, число больных COVID-19 в столице увеличивается... Социально незащищенным жителям столицы город уделяет особое внимание. Мы помогаем как можем: выплачиваем денежную помощь, выдаем продуктовые наборы и другую помощь", - сказал мэр.

В частности, более 60 тысяч социально незащищенных киевлян разных категорий в ближайшее время получат наборы с необходимыми средствами индивидуальной защиты и памяткой с рекомендациями специалистов по профилактике коронавируса и инструкцией, что делать и куда обращаться в случае появлениям симптомов заболевания.

 Кличко поблагодарил медиков, городские службы, волонтеров и неравнодушных киевлян, с которыми столица "единой командой борется с распространением коронавируса".

Он призвал киевлян сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать элементарные правила, чтобы защитить от болезни себя и своих близких: "Берегите себя. Вместе мы преодолеем все вызовы".

По данным Минздрава Украины, Львовская область и Киев лидируют по числу заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса. За минувшие сутки в Киеве выявлено 66 новых случаев, всего в столице 9,5 тыс. инфицированных.

+4
Выборы, выборы, кандидаты - ... (с)
10.08.2020 15:39 Ответить
+4
Подкуп избирателей. Не гречка, так маски
10.08.2020 15:42 Ответить
+3
тимчасом

https://twitter.com/TextyOrgUa

https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua @TextyOrgUa

https://twitter.com/TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa



Пам'ятаєте фейковий сюжет ТСН про захмарні зарплатні в ІТ-секторі?
Схоже, це була підготовка до законопроєкту від СН та БЮТ, щоб видоїти цю - одну з небагатьох - успішних галузей... https://www.epravda.com.ua/publications/2020/08/10/663812/
10.08.2020 15:38 Ответить
будут плотить баткойнами работодатели, в чом проблема?
10.08.2020 15:39 Ответить
кушай-тє, ням-ням

Мэр Кличко: Город обеспечит киевлян социальных категорий защитными наборами от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3506
10.08.2020 15:39 Ответить
успишна галузь - это когда человек работая на иностранные компании и получая тысячи баксов, практически не платит налогов?
показать весь комментарий
10.08.2020 16:01 Ответить
Выборы, выборы, кандидаты - ... (с)
10.08.2020 15:39 Ответить
недостойні . 😉
10.08.2020 15:53 Ответить
Мэр Кличко: Город обеспечит киевлян социальных категорий защитными наборами от COVID-19 - Цензор.НЕТ 417
10.08.2020 15:40 Ответить
поподробнее про видплыв кадрив. Живет такой обормот в Украине. Но работает на иностранные компании. Платит налоги там же. Какая разнице где он жрет физически, если он работает на иностранцев и платит налоги туда же?
показать весь комментарий
10.08.2020 16:03 Ответить
Подкуп избирателей. Не гречка, так маски
10.08.2020 15:42 Ответить
Пацан пургу не гонит в отличие от шибздика.Мы готовы ко второй волне коронавируса, Зеленский 20.07.20/ Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, у Зеленского 06.07.20
10.08.2020 15:43 Ответить
Не думаю , что они жопу рвут только за официальную зарплату .
10.08.2020 15:43 Ответить
Этими что ли?
Мэр Кличко: Город обеспечит киевлян социальных категорий защитными наборами от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6047
10.08.2020 15:45 Ответить
Что делать и куда совать, Виталыку, мы и сами знаем. Ты нам лучше про специалистов расскажи, где бабла натырить, как ВЫ? Блабладоны. Канаты бы лучше на мост искал,.. сколько там в кошелку капнуло, ась?!! Ни за кого из бывших - ни я, ни мои знакомые голосовать не будут. Зря ж...пу рвете... В утиль звезд...ов
10.08.2020 15:54 Ответить
Это вместо гречки и сахара!
10.08.2020 16:00 Ответить
В Італії скандал. 98% померлих від короновірусу були сфальшовані. До корони писали навіть загиблих у ДТП. А загальна кількість померлих навіть зменшилась. Скільки можна робити людей ідіотами?
10.08.2020 16:13 Ответить
Где квоты по мове со штрафами каналов и радио.
Где выполнение закона про мову. Мова - главная ментальная защита украины.
10.08.2020 17:49 Ответить
что оно от насморка предлагает? а? памятка - это конечно, то, что надо в первую, блть, очередь..
хочешь помочь, балобол, дай людям деньги, а не разовую маску с памяткой, которая годна только в течение 2-х часов..
показать весь комментарий
Бойтесь данайцев дары дающих. У кого деньги взял у тех же пенсионеров а отдать наличными слабо благодетель.
10.08.2020 16:24 Ответить
Кличко УЖЕ СЕГОДНЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН в киеве, чем предетель зелька по всей украине, который даже оплот и 178й выкатит не может.

Зелька только занимается тем что ждет пока его кацапы за заднее место не наструнят.
Кто вообще рекомендовал ему смотрящего от мокши и портнова за собой ТАТАРОВА в оп приставить.
Буратино взяло 5 золотых миллиардов у мфв и по карманах коррупционных олигархов рассовывает.
10.08.2020 17:02 Ответить
А тем временем в парке возле метро дарница за день вырос забор и экскаваторы бешенным темпом роют огромный котлован. По периметру люди в черном. Поздравляю с демократией.
10.08.2020 18:37 Ответить
И это все на территории сквера и зеленой зоны теперь уже бывшей
10.08.2020 18:37 Ответить
Не забывайте в наборы входит маска , памятка, пакет , забота мэрии и улыбка Кличка
10.08.2020 22:45 Ответить
 
 