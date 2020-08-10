Мэр Кличко: Город обеспечит киевлян социальных категорий защитными наборами от COVID-19. ВИДЕО
Столичная власть увеличит поддержку социально незащищенных категорий киевлян в связи с распространением COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении, опубликованном на его facebook-странице.
"К сожалению, число больных COVID-19 в столице увеличивается... Социально незащищенным жителям столицы город уделяет особое внимание. Мы помогаем как можем: выплачиваем денежную помощь, выдаем продуктовые наборы и другую помощь", - сказал мэр.
В частности, более 60 тысяч социально незащищенных киевлян разных категорий в ближайшее время получат наборы с необходимыми средствами индивидуальной защиты и памяткой с рекомендациями специалистов по профилактике коронавируса и инструкцией, что делать и куда обращаться в случае появлениям симптомов заболевания.
Кличко поблагодарил медиков, городские службы, волонтеров и неравнодушных киевлян, с которыми столица "единой командой борется с распространением коронавируса".
Он призвал киевлян сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать элементарные правила, чтобы защитить от болезни себя и своих близких: "Берегите себя. Вместе мы преодолеем все вызовы".
По данным Минздрава Украины, Львовская область и Киев лидируют по числу заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса. За минувшие сутки в Киеве выявлено 66 новых случаев, всего в столице 9,5 тыс. инфицированных.
Где выполнение закона про мову. Мова - главная ментальная защита украины.
хочешь помочь, балобол, дай людям деньги, а не разовую маску с памяткой, которая годна только в течение 2-х часов..
Зелька только занимается тем что ждет пока его кацапы за заднее место не наструнят.
Кто вообще рекомендовал ему смотрящего от мокши и портнова за собой ТАТАРОВА в оп приставить.
Буратино взяло 5 золотых миллиардов у мфв и по карманах коррупционных олигархов рассовывает.