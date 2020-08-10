Минобороны выделило средства на замену нашивок на военной форме, чтобы "улучшить внешний вид военнослужащих". ВИДЕО
Переход на новые знаки различия должен закончиться до конца года.
Недавно, были изменены некоторые элементы военной формы ВСУ , в частности изменился на черный цвет надписей на нагрудных нашивках, что, мягко говоря, не вызвало особого энтузиазма у военных, которые покупают эти элементы формы за свой счет, пишет ukrmilitary.com, передает Цензор.НЕТ.
Именно о об изменении знаков различия на полевой форме одежды военнослужащих ВС Украины, рассказал в этот раз в спецпроекти "Мілітарний код", полковник Игорь Непота - начальник отдела разработки и внедрения военной символики Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины.
Главное, о чем он сказал: "На сегодняшний день Министерством обороны Украины запланированы средства на новые нагрудные и нарукавные знаки. Вместе с плановой выдачей военной формы одежды, военнослужащим будут выдавать новые нагрудные и нарукавные знаки. Поэтому резкого перехода на новые знаки различия не будет".
По его словам ориентировочно переход на новые знаки различия должен закончиться до конца года.
"Конечно скорее всего будет как всегда, но, если есть возможность, пока не тратьте свои средства, может вдруг государство таки выдаст вам, то что должно выдать. Ведь, если оно во время войны нашло средства на шитье золотых парадных погон...", - отмечает издание.
А пока вернемся к презентации главы "военных модельеров".
На полевой форме одежды военнослужащих Вооруженных Сил Украины размещаются следующие нарукавные и нагрудные знаки:
- нарукавный знак "Государственный Флаг Украины" размещается на правом и левом предплечье (1)
- нарукавный знак рода войск или знак по курсам обучения размещается на правом предплечье (2)
- нарукавный знак воинской части (учебного заведения) размещается на левом предплечье (3)
- нагрудный знак различия воинских званий (погон) размещается по середине груди (4).
- нагрудный знак с фамилией размещается с правой стороны груди (5)
- нагрудный знак "Вооруженные Силы Украины" размещается с левой стороны груди.
Далее следует обоснование "реформы цвета нитей". Прямая речь.
"Долгое время знаки различия и нагрудные знаки военнослужащих Вооруженных Сил Украины изготовлялись в различных оттенках зеленого цвета (слайд № 2, смотри ниже). Эта же тенденция сохранялась и после введения в действие нового обмундирования в 2017 году. Использование различных оттенков зеленого цвета не только снижало визуальное восприятие знаков различия, но и приводило к расхождению цветов даже в одном подразделении. Все это негативно влияло на внешний вид военнослужащих, но и соответственно на имидж Вооруженных Сил Украины.
Примечание. Интересно, что на приведенном Минобороны фото с зелеными нитками нашивок, именно фото размытое и не в фокусе, в том числе даже не видно пиксельного камуфлированного рисунка, одновременно на правом фото с "реформированными черными нашивками", с качеством фото все в порядке и видно не только черные надписи, но и пиксели на форме.
При подготовке проекта приказа о внесении изменений в Правила ношения военной формы одежды, был проведен глубокий анализ использования нагрудных знаков и знаков различия военнослужащих вооруженных сил стран-членов НАТО. (Слайд № 3, 4, 5, 6, 7, 8 См. На видео) В ходе анализа было выяснено, что большинство стран использует знаки различия и нагрудные знаки, изображения и надписи на которых вышиты черной ниткой.
Использование черной нити при изготовлении знаков различия дает возможность не только максимально их унифицировать, а также способствует выполнению их прямого назначения - быстрой идентификации военнослужащего.
На сегодняшний день Министерством обороны Украины запланированы средства на новые нагрудные и нарукавные знаки. Вместе с плановой выдачей военной формы одежды, военнослужащим будут выдавать новые нагрудные и нарукавные знаки. Поэтому резкого перехода на новые знаки различия не будет. Ориентировочно переход на новые знаки различия военнослужащих Вооруженных Сил Украины будет завершен до конца года".
"Подытоживая, полковник Непота сделал вывод, что с каждым годом они устраняют все больше пробелов в униформистике и максимально приближают внешний вид наших военнослужащих к внешнему виду наших коллег из Североатлантического альянса", - резюмирует издание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Снарядов - нет.
Ракет - нет.
Аптечек - нет.
...
Они, мля, НАШИВОЧКАМИ ОЗАБОТИЛИСЬ!!!
- Извените, а что часовню тоже я?
- Нет до вас в 16 веке!
Армия от цыганского табора отличается дисциплиной и формой. А то сейчас лепят на себя все, что кому в голову придет.
Хомчак дал высокую должность в Генштабе экс-комбригу который бросил бригаду и сбежал с войны
Мнения / Общество 09-авг, 20:479 2 808 0
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назначил на должность в Генеральном штаба экс-командира 128-й бригады Олега Христенко, который бросил бригаду на войне и сбежал. Об этом на своей странице в facebook пишет волонтер Роман Доник.
«Знакомьтесь. Новое лицо, полководец и военачальник в генеральном штабе реформированном по стандартам НАТО. Полковник Христенко.
Был командиром 128 бригады до войны и в самом ее начале.
Когда БТГр 128 бригады зашла в Луганскую область и появились первые потери, полковник Христенко уволился по состоянию здоровья. Сердце. Совсем просто - испугался и с***ался. Всю войну просидел «за печкой»», - написал Доник.
Волонтер добавил, что «до 2019 года работал в какой-то фирме. С приходом Хомчака (с которым у Христенко дружеские отношения) Христенко восстанавливается и сейчас служит в генеральном штабе в J1. Сейчас он реализует кадровую политику ВСУ».
«Для понимания мужества, бесстрашия и авторитета полковника. Его даже не упоминают в командирах 128 бригады. Сейчас этот мамкин воеватель оценивает офицеров воюющих седьмой год и подруливает назначениями», - резюмировал Доник.
P.S. Он намутил себе 2 группу инвалидности в 14 году. А в 19 как то снял ее чтоб пройти комиссию. Так что медицина у нас оя#бу. Почти мертвых на ноги поднимают
Зенітні системи С-300В1 поки не модернізуватимуть
Рішення про модернізацію зенітних ракетних систем С-300В1, які кілька років тому повернуті на озброєння Повітряних Сил ЗС України, не прийняте попри наявні виробничі можливості. https://**********.com.ua/2020/07/23-roky-v-avangardi-vijskovo-tehnichnoyi-nauky/ *********** повідомив начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України (ЦНДІ ОВТ ЗСУ) генерал-майор Ігор Чепков.
«Ми визначали доцільність і можливість модернізації зенітної ракетної системи С-300В1 оборонними підприємствами країни. Але, на жаль, остаточне рішення з відкриття відповідної дослідно-конструкторської роботи не ухвалено», - повідомив генерал.
Нагадаємо, що С-300В1 були зняті з озброєння та передані на зберігання після https://www.ukrmilitary.com/p/disbanded-troops.html розформування у 2012 році 137-ї зенітної ракетної бригади в Умані (останньої з двох ними озброєних, у 2001 р. була розформована 25 зрбр у Стрию). Після початку російської збройної агресії С-300В1 були повернуті на озброєння. Перші часи вони виконували імітаційні дії, проте з часом заступили на бойове чергування. Наразі до складу 201-ї зенітної ракетної бригади входить окремий дивізіон С-300В1, проте у https://www.ukrmilitary.com/2018/07/zrv-povernut-s300v1-tor-kub-s125.html планах сформувати окремий полк, а згодом й бригаду.
Которые кстати Порох восстановил за свои в 2014-2015 годах.
Где приемка НЕПТУНА и вильх-м?
Выделение денег на развитие нептуна до морской и воздушной версии. А они тендерами с откатами заняты, враги украины.
"лишь бы не стрелкин".
Значит одобряем..
Дураки те, которые здесь пишут - " Мол похерели ракетную программу, а формой одежды занимаются!"
Вы что, хотите что бы и форму одежды похерели...?
главное чтобы костюмчик сидел (с)
Минобороны это прокладка на прокладке.
Коррупционер на коррупционере. Тендера только с откатами. Без отката они будут брать онциллу вместо проверенного дозора
Они выбирают такие тендера чтобы не покупать у краза. А у маза
Варты пашинского(новатор еще куда не шел) вместо нормальных дозор-б
Морозов первый коррупционер сорвал пакистанские тендера для украины в угоду своих прокладок. И Абромав его заместителем держит
Убил сразу 2-х зайцев...нашивка стоила 5 грн по ценам 1998 года, естественно каждый обязан был ее купить, с солдат сняли с получки, офицеры и прапора на свои ...
Кто не пришил с того лупанули 10% за неподготовку к строевому смотру, кто не явился в воскресенье на строевой смотр (местные домой в села уезжали) тех 33% за подрыв боевой готовности..
Все четко...И масштабах минобороны будет тоже самое
Сталин бы жукова расстрелял за такое.
https://youtu.be/TQgYGCjJUhQ
Может стоит все-таки в данном случае поднять верх сверху
и понизить низ снизу?
Два ряда выточек слева, два справа.
Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию?
Я не разрешу опускать линию талии на бедра. 155.
В конце концов, мы - центр Европы.
Я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия.
Хотите отрезной рукав - пожалуйста.
Хотите плиссированную юбку с выточками? Принимаю и это.
Но опускать линию талии не дам.
Теперь, кацапня, берегитесь.