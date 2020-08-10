РУС
Минобороны выделило средства на замену нашивок на военной форме, чтобы "улучшить внешний вид военнослужащих". ВИДЕО

Переход на новые знаки различия должен закончиться до конца года.

Недавно, были изменены некоторые элементы военной формы ВСУ , в частности изменился на черный цвет надписей на нагрудных нашивках, что, мягко говоря, не вызвало особого энтузиазма у военных, которые покупают эти элементы формы за свой счет, пишет ukrmilitary.com, передает Цензор.НЕТ.

Именно о об изменении знаков различия на полевой форме одежды военнослужащих ВС Украины, рассказал в этот раз в спецпроекти "Мілітарний код", полковник Игорь Непота - начальник отдела разработки и внедрения военной символики Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины.

Главное, о чем он сказал: "На сегодняшний день Министерством обороны Украины запланированы средства на новые нагрудные и нарукавные знаки. Вместе с плановой выдачей военной формы одежды, военнослужащим будут выдавать новые нагрудные и нарукавные знаки. Поэтому резкого перехода на новые знаки различия не будет".

По его словам ориентировочно переход на новые знаки различия должен закончиться до конца года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр обороны Таран на фронте: "Все хотят мира. У меня предчувствие окончания войны"

"Конечно скорее всего будет как всегда, но, если есть возможность, пока не тратьте свои средства, может вдруг государство таки выдаст вам, то что должно выдать. Ведь, если оно во время войны нашло средства на шитье золотых парадных погон...", - отмечает издание.

А пока вернемся к презентации главы "военных модельеров".

На полевой форме одежды военнослужащих Вооруженных Сил Украины размещаются следующие нарукавные и нагрудные знаки:

  • нарукавный знак "Государственный Флаг Украины" размещается на правом и левом предплечье (1)
  • нарукавный знак рода войск или знак по курсам обучения размещается на правом предплечье (2)
  • нарукавный знак воинской части (учебного заведения) размещается на левом предплечье (3)
  • нагрудный знак различия воинских званий (погон) размещается по середине груди (4).
  • нагрудный знак с фамилией размещается с правой стороны груди (5)
  • нагрудный знак "Вооруженные Силы Украины" размещается с левой стороны груди.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обнаружен Telegram-бот, распространяющий персональные данные около 7 тыс. военнослужащих, - Офис омбудсмена

Далее следует обоснование "реформы цвета нитей". Прямая речь.

"Долгое время знаки различия и нагрудные знаки военнослужащих Вооруженных Сил Украины изготовлялись в различных оттенках зеленого цвета (слайд № 2, смотри ниже). Эта же тенденция сохранялась и после введения в действие нового обмундирования в 2017 году. Использование различных оттенков зеленого цвета не только снижало визуальное восприятие знаков различия, но и приводило к расхождению цветов даже в одном подразделении. Все это негативно влияло на внешний вид военнослужащих, но и соответственно на имидж Вооруженных Сил Украины.

Примечание. Интересно, что на приведенном Минобороны фото с зелеными нитками нашивок, именно фото размытое и не в фокусе, в том числе даже не видно пиксельного камуфлированного рисунка, одновременно на правом фото с "реформированными черными нашивками", с качеством фото все в порядке и видно не только черные надписи, но и пиксели на форме.

При подготовке проекта приказа о внесении изменений в Правила ношения военной формы одежды, был проведен глубокий анализ использования нагрудных знаков и знаков различия военнослужащих вооруженных сил стран-членов НАТО. (Слайд № 3, 4, 5, 6, 7, 8 См. На видео) В ходе анализа было выяснено, что большинство стран использует знаки различия и нагрудные знаки, изображения и надписи на которых вышиты черной ниткой.

Использование черной нити при изготовлении знаков различия дает возможность не только максимально их унифицировать, а также способствует выполнению их прямого назначения - быстрой идентификации военнослужащего.

На сегодняшний день Министерством обороны Украины запланированы средства на новые нагрудные и нарукавные знаки. Вместе с плановой выдачей военной формы одежды, военнослужащим будут выдавать новые нагрудные и нарукавные знаки. Поэтому резкого перехода на новые знаки различия не будет. Ориентировочно переход на новые знаки различия военнослужащих Вооруженных Сил Украины будет завершен до конца года".

"Подытоживая, полковник Непота сделал вывод, что с каждым годом они устраняют все больше пробелов в униформистике и максимально приближают внешний вид наших военнослужащих к внешнему виду наших коллег из Североатлантического альянса", - резюмирует издание.

+53
Патронов - нет.
Снарядов - нет.
Ракет - нет.
Аптечек - нет.
...
Они, мля, НАШИВОЧКАМИ ОЗАБОТИЛИСЬ!!!
10.08.2020 15:56 Ответить
+15
разумеется, главное в военной форме это шеврон Именно нарукавный знак поднимает дух бойцов в разы
10.08.2020 15:58 Ответить
+14
Нет, шоб в ракетную программу эти деньги, но там сложней украсть, а на нашифках в самый раз.
10.08.2020 15:58 Ответить
Так норм. А с кем вообще малоросам воевать ? Мудрый нарид уже давно устал от войны ждет капитуляции, вот на будущих парадах 9 мая нашивочки и пригодятся.
10.08.2020 16:00 Ответить
Це рехформи від нового міністра оборони - це все на що здатен Таран та Хомчак разом узяті і їх обох потрібно гнати з роботи! Війська БПЛА досі не створені, переозброєння армії не відбувається, стандарти НАТО не впроваджуються - а от вам нашивочки!
10.08.2020 16:08 Ответить
-- Что вы делаете? -- завопил Воробьянинов. -- Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он все как новый!(с)
10.08.2020 16:13 Ответить
- А потом на развалинах часовни..
- Извените, а что часовню тоже я?
- Нет до вас в 16 веке!

Армия от цыганского табора отличается дисциплиной и формой. А то сейчас лепят на себя все, что кому в голову придет.
10.08.2020 16:21 Ответить
Они озаботились, а где еще бабки взять. вот и нашивочки, их много надо, можно еще и добавить. Главное, что бы выделили средства. Интерес, по чем их заказывать будут и у кого?
10.08.2020 16:08 Ответить
у кого надо) уже видимо распилили раз так неохотно делятся инфой
10.08.2020 16:13 Ответить
Какие нашивочки. Зебилы гробят армию на манер овоща с донецкими.
Хомчак дал высокую должность в Генштабе экс-комбригу который бросил бригаду и сбежал с войны
Мнения / Общество 09-авг, 20:479 2 808 0

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назначил на должность в Генеральном штаба экс-командира 128-й бригады Олега Христенко, который бросил бригаду на войне и сбежал. Об этом на своей странице в facebook пишет волонтер Роман Доник.

«Знакомьтесь. Новое лицо, полководец и военачальник в генеральном штабе реформированном по стандартам НАТО. Полковник Христенко.

Был командиром 128 бригады до войны и в самом ее начале.

Когда БТГр 128 бригады зашла в Луганскую область и появились первые потери, полковник Христенко уволился по состоянию здоровья. Сердце. Совсем просто - испугался и с***ался. Всю войну просидел «за печкой»», - написал Доник.

Волонтер добавил, что «до 2019 года работал в какой-то фирме. С приходом Хомчака (с которым у Христенко дружеские отношения) Христенко восстанавливается и сейчас служит в генеральном штабе в J1. Сейчас он реализует кадровую политику ВСУ».

«Для понимания мужества, бесстрашия и авторитета полковника. Его даже не упоминают в командирах 128 бригады. Сейчас этот мамкин воеватель оценивает офицеров воюющих седьмой год и подруливает назначениями», - резюмировал Доник.

P.S. Он намутил себе 2 группу инвалидности в 14 году. А в 19 как то снял ее чтоб пройти комиссию. Так что медицина у нас оя#бу. Почти мертвых на ноги поднимают
10.08.2020 19:09 Ответить
Почему исказили Герб?
показать весь комментарий
Исказили по отношению к чему?
10.08.2020 16:00 Ответить
По отношению к https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137%D0%B0-12 Закону Украины .
10.08.2020 17:07 Ответить
А разве большой герб Украины утвержден наконец?
10.08.2020 21:43 Ответить
Они еще маленький рисовать не научились!
11.08.2020 09:02 Ответить
Лика святого Свиночолого там немає!
10.08.2020 16:10 Ответить
Сделай на сраке уже татуировку-побалуй свой дебильный организм.
10.08.2020 16:42 Ответить
+100 к броне и 150 к урону.
10.08.2020 16:07 Ответить
Зрада!!!!!!!!!!!!!!!!1
10.08.2020 15:59 Ответить
Минобороны выделило средства на замену нашивок на военной форме, чтобы "улучшить внешний вид военнослужащих" - Цензор.НЕТ 9966
10.08.2020 16:03 Ответить
И еще в копилку

Зенітні системи С-300В1 поки не модернізуватимуть
Рішення про модернізацію зенітних ракетних систем С-300В1, які кілька років тому повернуті на озброєння Повітряних Сил ЗС України, не прийняте попри наявні виробничі можливості. https://**********.com.ua/2020/07/23-roky-v-avangardi-vijskovo-tehnichnoyi-nauky/ *********** повідомив начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України (ЦНДІ ОВТ ЗСУ) генерал-майор Ігор Чепков.

«Ми визначали доцільність і можливість модернізації зенітної ракетної системи С-300В1 оборонними підприємствами країни. Але, на жаль, остаточне рішення з відкриття відповідної дослідно-конструкторської роботи не ухвалено», - повідомив генерал.
Нагадаємо, що С-300В1 були зняті з озброєння та передані на зберігання після https://www.ukrmilitary.com/p/disbanded-troops.html розформування у 2012 році 137-ї зенітної ракетної бригади в Умані (останньої з двох ними озброєних, у 2001 р. була розформована 25 зрбр у Стрию). Після початку російської збройної агресії С-300В1 були повернуті на озброєння. Перші часи вони виконували імітаційні дії, проте з часом заступили на бойове чергування. Наразі до складу 201-ї зенітної ракетної бригади входить окремий дивізіон С-300В1, проте у https://www.ukrmilitary.com/2018/07/zrv-povernut-s300v1-tor-kub-s125.html планах сформувати окремий полк, а згодом й бригаду.

Которые кстати Порох восстановил за свои в 2014-2015 годах.
10.08.2020 16:14 Ответить
Ах ты, зерыга! (зебил+регионал+барыга)
10.08.2020 22:09 Ответить
Большинство стоявших на майдане голосовали за Зеленского, а не за Свыню.
показать весь комментарий
10.08.2020 22:23 Ответить
Да я в курсе, это я так шучу просто А самое смешное, что пресловутые 73% не взялись "ниоткуда". Соевые вообще не хотят думать о том какое количество от тех 54%, кто был за в 2014 стало 73% в 2019
10.08.2020 22:28 Ответить
ПВО на базе вильх тоже не будут финансировать.Луч откаты не дает бедному ворью из минобороны?
10.08.2020 16:55 Ответить
Это сейчас самое небходимое? Денег сильно много или Бадоеву внешний вид одностроев не нравится?
10.08.2020 16:00 Ответить
Все их внимание уходит на откатные тендера вместо самого важного. Потому что КАРМАН ПРЕЖДЕ всего.

Где приемка НЕПТУНА и вильх-м?
Выделение денег на развитие нептуна до морской и воздушной версии. А они тендерами с откатами заняты, враги украины.
10.08.2020 16:51 Ответить
Предатели зелёные саботировали ракетную программу Украины. Перестрелять тварей! Минобороны выделило средства на замену нашивок на военной форме, чтобы "улучшить внешний вид военнослужащих" - Цензор.НЕТ 7626
10.08.2020 16:01 Ответить
Ну і Мотор Січ продали
показать весь комментарий
10.08.2020 22:30 Ответить
мощно чо....
10.08.2020 16:01 Ответить
Ну теперь в армию хлынут максимально мотивированные патриоты, а заробитчаны и командиры-самодуры аннигиллируются...чёрная нить всех победит. Архиважная новость...
10.08.2020 16:03 Ответить
Нашивка по вартості ракети обійдеться , на фоні більш вагомих не достатків в армії це маразм
10.08.2020 16:05 Ответить
Где заказ на 50 новых оплотов. Зелька будет 100летними палками воевать? Или он капитулянт

"лишь бы не стрелкин".
10.08.2020 16:53 Ответить
Ниче не меняется...Деньги выделили, а курсанты в Сагайдачного УЖЕ сдали по 100 грн "на шевроны".... Так кому выделили деньги ?!!!
10.08.2020 16:06 Ответить
как бы мелочь, но дающая улучшение пускай хоть и на микрон?
Значит одобряем..
Дураки те, которые здесь пишут - " Мол похерели ракетную программу, а формой одежды занимаются!"
Вы что, хотите что бы и форму одежды похерели...?
10.08.2020 16:06 Ответить
Я хочу ракет! Сейчас же! Ещё вчера.
10.08.2020 16:09 Ответить
я хочу ЯО - тем более после всего имеем право..
10.08.2020 16:12 Ответить
Они думают, что голые ракетчики и артилеристы будут довольны, 1/10 новой ракете на эти деньги)))
10.08.2020 16:14 Ответить
Теперь я понимаю, почему война идёт 7й год. Сила армии оказывается в чёрных нитках!
10.08.2020 16:06 Ответить
***
главное чтобы костюмчик сидел (с)
10.08.2020 16:12 Ответить
Ок,за США китаец, но почему за ФРГ какой-то возрастной "поздний переселенец", который стоит на фоне трупаков из фильмов ужасов.
10.08.2020 16:14 Ответить
японец за US ARMY Фучигами кокой-то...
10.08.2020 16:23 Ответить
Іноземці за замовченням не можуть служити в арміі США
10.08.2020 17:15 Ответить
добре, хай буде- американець, японського походження..
11.08.2020 07:46 Ответить
Ти багато бачив казадойчів з приставкою перед прізвщем - von
10.08.2020 17:14 Ответить
Богато видел Иванов Шнайдер, Олегов Фрик, Денисов Ольберг....
10.08.2020 17:17 Ответить
пригожеские тролли тут как тут
10.08.2020 16:17 Ответить
Аби ж то... Більше місцевих гнид і неосвічених - із "насілєнія".
10.08.2020 16:33 Ответить
А 2017 ГОД РАЗМЫЛИ ФОТОШОПОМ
Міноборони виділило кошти на заміну нашивок на військовій формі, щоб "поліпшити зовнішній вигляд військовослужбовців" - Цензор.НЕТ 5363
10.08.2020 16:34 Ответить
Минобороны - коррупированы до предела. Куда зелька смотрит?

Минобороны это прокладка на прокладке.
Коррупционер на коррупционере. Тендера только с откатами. Без отката они будут брать онциллу вместо проверенного дозора

Они выбирают такие тендера чтобы не покупать у краза. А у маза
Варты пашинского(новатор еще куда не шел) вместо нормальных дозор-б
Морозов первый коррупционер сорвал пакистанские тендера для украины в угоду своих прокладок. И Абромав его заместителем держит
10.08.2020 16:46 Ответить
После фразы "был проведен глубокий и тщательный анализ" - ясно..., что нихера ни делалось, а размышляли о распиле бабла...!
10.08.2020 16:54 Ответить
Даже на мелочах бизнес делают..
10.08.2020 16:58 Ответить
Было у нас такое в дивизии...частный предприниматель комдиву откатил, и тот устроил строевой смотр в новых нашивках дивизии ..в воскресенье во 2-й половине дня...
Убил сразу 2-х зайцев...нашивка стоила 5 грн по ценам 1998 года, естественно каждый обязан был ее купить, с солдат сняли с получки, офицеры и прапора на свои ...
Кто не пришил с того лупанули 10% за неподготовку к строевому смотру, кто не явился в воскресенье на строевой смотр (местные домой в села уезжали) тех 33% за подрыв боевой готовности..
Все четко...И масштабах минобороны будет тоже самое
10.08.2020 17:01 Ответить
Перемирие когда больной агрессор выдохся является приступлением.
Сталин бы жукова расстрелял за такое.
10.08.2020 17:14 Ответить
Ну да, это ж типа "многое меняет" в обороноспособности нашей страны.
10.08.2020 17:33 Ответить
КОРРУПЦИОННЫЕ ПОЗОРНИКИ !!!
10.08.2020 17:35 Ответить
Це про яку країну пишуть? С 2015 года не припомню ни одного случая, когда бы выдавались нашивки!!! Все нашивки покупаются в военторге - цена 20-30 грн. И за 6 лет я ни разу не встречал человека, который бы сказал, что "Мне нашивки выдали вместе с формой". Де така військова частина, де видають нашивки? Похвастайтесь плиз.
10.08.2020 17:53 Ответить
хорошо хоть зеленые нашивки ******* не предложили носить
10.08.2020 18:06 Ответить
Чего мелочится? Сразу перешли на зеленую униформу.
показать весь комментарий
10.08.2020 19:18 Ответить
За...ло мінять шеврнони. Та пи..з про шеврони за кошт держави. всі вони закуповуються за власній кошт
10.08.2020 18:09 Ответить
Напомнило "экстренное совещание" из фильма "Тот самый Мюнгхаузен":
https://youtu.be/TQgYGCjJUhQ

Может стоит все-таки в данном случае поднять верх сверху
и понизить низ снизу?
Два ряда выточек слева, два справа.
Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию?
Я не разрешу опускать линию талии на бедра. 155.
В конце концов, мы - центр Европы.
Я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия.
Хотите отрезной рукав - пожалуйста.
Хотите плиссированную юбку с выточками? Принимаю и это.
Но опускать линию талии не дам.
10.08.2020 18:25 Ответить
Вот они, долгожданные реформы армии!!!
Теперь, кацапня, берегитесь.
10.08.2020 19:16 Ответить
Яка потужна реформа!
10.08.2020 19:54 Ответить
Блин взять форму Хьюго Босса за 40-й год, перекрасить в камуфляж и поставить наши нашивки - будет самая красивая форма в европе.
10.08.2020 19:58 Ответить
Вы бы лучше выделили деньги ,что бы кошелек военнослужащих выглядел лвчше. Очковтирательство зеленых соплей
10.08.2020 20:12 Ответить
Ну що ти скажеш--при владі шпанюки ,пройдисвіти і піарщики. А в дійсності----ІДІОТИ.
10.08.2020 20:57 Ответить
Зарплату военным ни на копейку за 14 месяцев не подняли и не собираются, оборонзаказ завалили, ракетная программа без финансирования --нашивками они озаботились! ВОРОВАТЫЕ ЗЕБИЛЫ !
10.08.2020 23:06 Ответить
Ну и правильно.
11.08.2020 05:42 Ответить
Серьезно? И когда это их выдавали? То буквы не той формы, то бортик не тот, то еще что-то. Теперь буквы черные. Ребята маркерами в черный перерисовывают, заказы в швейках поделали по 2 косаря на подразделение, а отчитаться нужно уже вчера. "Не покупайте", так вы это подчиненным скажите, телеграмму вышлите, мол, не заколупывайте личный состав раньше времени ерундой. Поздно, поменяли уже, что вы будете выдавать?
11.08.2020 07:47 Ответить
Люди уходят сотнями в месяц, никто служить не хочет, самодурство и бюрократизм процветают, зарплата не меняется ни на копейку, материалку отменили (такого даже при яныке не было, менты её получают, а военные - хер), в армию можно прийти только через знакомых, людей кидают через МПХ прямо в военкоматах, у них план, им ***** на человека. Они нашивки придумали. Да у нас армия укомплектована даже не на половину, одни бабы и работники ЗСУ, управления укомплектованы на 90%, подразделения на 30, итого средняя температура по больнице - 50
11.08.2020 07:53 Ответить
 
 