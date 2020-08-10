Минобороны выделило средства на замену нашивок на военной форме, чтобы "улучшить внешний вид военнослужащих". ВИДЕО

Переход на новые знаки различия должен закончиться до конца года.

Недавно, были изменены некоторые элементы военной формы ВСУ , в частности изменился на черный цвет надписей на нагрудных нашивках, что, мягко говоря, не вызвало особого энтузиазма у военных, которые покупают эти элементы формы за свой счет, пишет ukrmilitary.com, передает Цензор.НЕТ.

Именно о об изменении знаков различия на полевой форме одежды военнослужащих ВС Украины, рассказал в этот раз в спецпроекти "Мілітарний код", полковник Игорь Непота - начальник отдела разработки и внедрения военной символики Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины.

Главное, о чем он сказал: "На сегодняшний день Министерством обороны Украины запланированы средства на новые нагрудные и нарукавные знаки. Вместе с плановой выдачей военной формы одежды, военнослужащим будут выдавать новые нагрудные и нарукавные знаки. Поэтому резкого перехода на новые знаки различия не будет".

По его словам ориентировочно переход на новые знаки различия должен закончиться до конца года.

"Конечно скорее всего будет как всегда, но, если есть возможность, пока не тратьте свои средства, может вдруг государство таки выдаст вам, то что должно выдать. Ведь, если оно во время войны нашло средства на шитье золотых парадных погон...", - отмечает издание.

А пока вернемся к презентации главы "военных модельеров".

На полевой форме одежды военнослужащих Вооруженных Сил Украины размещаются следующие нарукавные и нагрудные знаки:

нарукавный знак "Государственный Флаг Украины" размещается на правом и левом предплечье (1)

нарукавный знак рода войск или знак по курсам обучения размещается на правом предплечье (2)

нарукавный знак воинской части (учебного заведения) размещается на левом предплечье (3)

нагрудный знак различия воинских званий (погон) размещается по середине груди (4).

нагрудный знак с фамилией размещается с правой стороны груди (5)

нагрудный знак "Вооруженные Силы Украины" размещается с левой стороны груди.

Далее следует обоснование "реформы цвета нитей". Прямая речь.

"Долгое время знаки различия и нагрудные знаки военнослужащих Вооруженных Сил Украины изготовлялись в различных оттенках зеленого цвета (слайд № 2, смотри ниже). Эта же тенденция сохранялась и после введения в действие нового обмундирования в 2017 году. Использование различных оттенков зеленого цвета не только снижало визуальное восприятие знаков различия, но и приводило к расхождению цветов даже в одном подразделении. Все это негативно влияло на внешний вид военнослужащих, но и соответственно на имидж Вооруженных Сил Украины.

Примечание. Интересно, что на приведенном Минобороны фото с зелеными нитками нашивок, именно фото размытое и не в фокусе, в том числе даже не видно пиксельного камуфлированного рисунка, одновременно на правом фото с "реформированными черными нашивками", с качеством фото все в порядке и видно не только черные надписи, но и пиксели на форме.

При подготовке проекта приказа о внесении изменений в Правила ношения военной формы одежды, был проведен глубокий анализ использования нагрудных знаков и знаков различия военнослужащих вооруженных сил стран-членов НАТО. (Слайд № 3, 4, 5, 6, 7, 8 См. На видео) В ходе анализа было выяснено, что большинство стран использует знаки различия и нагрудные знаки, изображения и надписи на которых вышиты черной ниткой.

Использование черной нити при изготовлении знаков различия дает возможность не только максимально их унифицировать, а также способствует выполнению их прямого назначения - быстрой идентификации военнослужащего.

На сегодняшний день Министерством обороны Украины запланированы средства на новые нагрудные и нарукавные знаки. Вместе с плановой выдачей военной формы одежды, военнослужащим будут выдавать новые нагрудные и нарукавные знаки. Поэтому резкого перехода на новые знаки различия не будет. Ориентировочно переход на новые знаки различия военнослужащих Вооруженных Сил Украины будет завершен до конца года".

"Подытоживая, полковник Непота сделал вывод, что с каждым годом они устраняют все больше пробелов в униформистике и максимально приближают внешний вид наших военнослужащих к внешнему виду наших коллег из Североатлантического альянса", - резюмирует издание.