С начала суток вражеских обстрелов не было, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток на участках ответственности подразделений ВСУ, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Сегодня ровно полмесяца с тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля. К счастью, за этот период, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Кроме своей основной функции по защите страны от врага, Объединенные силы активно участвуют в жизни жителей прифронтовых населенных пунктов и всячески помогают им.

Итоги за прошлые сутки

9 августа вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Вражеские выстрелы из стрелкового оружия отмечены у Новозвановки и Марьинки. Кроме того, вчера зафиксированы еще два нарушения противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

Также на Приазовье, зафиксирован пролет БПЛА российского производства типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 41 административное правонарушение. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 6 342 транспортных средства и 5 370 человек. Также были задержаны 19 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 438 человек. В обратном направлении - 948 человек. КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" по вине оккупантов не функционировали.

обстрел (29700) Донбасс (26966) перемирие (1699) операция Объединенных сил (6766)
Топ комментарии
+4
"С начала суток вражеских обстрелов не было, - пресс-центр ОС" - Были дружеские?
10.08.2020 17:53 Ответить
+4
Все, можно выборы на территории Сьерра-Лугандоне проводить!
10.08.2020 17:56 Ответить
+4
Война это не неинтересное кино которое можно выключить и пойти мыть посуду.
10.08.2020 17:58 Ответить
10.08.2020 17:58 Ответить
Сторонник теории внутреннего конфликта? "Война была, потому что это было выгодно"?
10.08.2020 18:04 Ответить
доброта за чужой счет
10.08.2020 19:02 Ответить
Это так, но вот беда в том, что та сторона продолжает вести обстрелы...
10.08.2020 18:33 Ответить
Зеленим брехунам повірити...
10.08.2020 17:51 Ответить
Квартал для зебокароида важнее украины. Он обменивает народ на возиможность выспупать и хаять парашки после 5 лет каникул на курсах предательства.
Квартал должен быть поштучно утилизирован.
24го смена, предатель устал.
10.08.2020 18:01 Ответить
10.08.2020 17:53 Ответить
10.08.2020 17:56 Ответить
К этому и подводят.
10.08.2020 18:00 Ответить
Примета. Если зе лжет как путин, то это прямое управление с моцквы
24го замена караула
10.08.2020 17:58 Ответить
***** прижал упрощенных граждан эдыныры, чтобы бубочке картинку перед выборами не портили.
10.08.2020 18:02 Ответить
Все вагнеровцы поехали на Беларашку и некому стало стрелять?
10.08.2020 18:06 Ответить
Перемирие для украины это непозволительная роскошь. Закладывает условия для будущих воен.
Все кто кличет перемирие есть кацапконсервы и их жертвы.
10.08.2020 18:09 Ответить
Мавзолейные Хмыри сраного КГБиста занялись Белорусью... А тут еще Кадыров требует бабло...,крысы загнаны в Дупло... денех нет,но вы дрочите
10.08.2020 18:14 Ответить
Хабаровск вас Казлов Вылечит.....Руский мир ваш задроченный...
10.08.2020 18:16 Ответить
ну избретут они себе новое ху%ло по фамилии фургал и что изменится?
10.08.2020 19:03 Ответить
Путлер Батьке казав шо рюсскага быдла под Дебальцево лягло немеряно....земля стекловатой хмырям
10.08.2020 18:18 Ответить
9 августа вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня

Так же: враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.
Ну вот поетому и не стреляют, потому что их все устраивает, продвигаются вглубь Украины без боя, а украинские колаборанты и предатели им в етом помогают, сняли украинские флаги и отвели войска чтобы не мешать. Только когда же вы будете освобождать нашу землю от русофашистских окупантов и убийц?
10.08.2020 18:18 Ответить
Із початку доби ворожих обстрілів не було, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 171
10.08.2020 20:38 Ответить
Что за глупости? Дембельская форма (хоть и такая) положена лишь тому, кто служил.
10.08.2020 21:35 Ответить
1000000000000000000%
10.08.2020 22:14 Ответить
Происходят удивительные дела . Сын хочет подписать контракт в АТО не берут . Там нужны прокуроры , судьи , но не бойцы .
10.08.2020 18:36 Ответить
цікаво! цьому хтось вірить? тоді треба випити зеленки! щоб повірити!
10.08.2020 22:13 Ответить
Прижухли кацUPо-р@шисти... ГОТУЙТЕСЯ Й ТРИМАЙТЕ УСЕ НА КОНТРОЛІ, притихли- готують якусь мерзоту й підлість 100% , це ж к@цапи.
11.08.2020 00:41 Ответить
 
 