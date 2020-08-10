С начала суток вражеских обстрелов не было, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток на участках ответственности подразделений ВСУ, выполняющих задачи в районе проведения операции Объединенных сил, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Сегодня ровно полмесяца с тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля. К счастью, за этот период, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Кроме своей основной функции по защите страны от врага, Объединенные силы активно участвуют в жизни жителей прифронтовых населенных пунктов и всячески помогают им.

Итоги за прошлые сутки

9 августа вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Вражеские выстрелы из стрелкового оружия отмечены у Новозвановки и Марьинки. Кроме того, вчера зафиксированы еще два нарушения противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

Также на Приазовье, зафиксирован пролет БПЛА российского производства типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил выявлено 41 административное правонарушение. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 6 342 транспортных средства и 5 370 человек. Также были задержаны 19 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 1 438 человек. В обратном направлении - 948 человек. КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" по вине оккупантов не функционировали.

