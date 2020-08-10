Вечером 10 августа силовики открыли огонь в собравшихся на протест жителей Минска, ранена журналистка. ВИДЕО
В Беларуси продолжились протестные акции, которые начались 9 августа после выборов президента.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Belsat.
В столице страны Минске силовики обстреляли протестующих резиновыми пулями, а также использовали против них свето-шумовые гранаты.
В частности, издание "Наша Нива" сообщил, что на улице Кальварийской в белорусской столице силовики открыли огонь по участникам протестов. Издание заявляет, что в результате стрельбы их журналистка была ранена в ногу.
Кроме того, СМИ сообщили, что в районе автовокзала "Восточный" стражи порядка применили свето-шумовые гранаты.
Также в центральной части Минска закрыли 6 станций метрополитена.
Мінськ. Момент поранення журналістки.— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 10, 2020
Відео: телеграм-канал Harbatsevich pic.twitter.com/0pUzctkG5P
Накануне, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
дивно , але і в нас багато його підтримують -
"...Вата наперегонки с вышиватой - политологи, журналисты, патриоты и рашисты оправдывают необходимость сохранения белорусской диктатур Источник: https://censor.net/b3212834
Чи по сраці настанов надаєте і відпустите?
https://patrioty.org.ua/blogs/rossyiu-mohut-poptatsia-prynudyt-vvesty-voiska-v-belarus--bloher-339792.html "Но Россию могут попытаться принудить ввести войска в Беларусь. Кто? Конечно, США. В Беларуси Россия завязнет и попадет под санкции. Кроме того, частично будет снята угроза ее вторжения в Прибалтику и Украину. Это все выгодно Западу и невыгодно России.
Денег нету ни шиша, кто виновен? - США!
Если вдруг упал Протон, то виновен - Вашингтон.
Станцевали девки в храме - все претензии к Обаме.
Нет в стране духовных скреп! И виновен в том Госдеп!
Если Путин строит дачи,
Если в Думе психи скачут,
А министр обороны платит бабам миллионы,
Если вдруг пылает лес,
Запрещен оральный секс,
Если падают зарплаты,
Виноваты в этом Штаты - от Техаса и до Юты,
А совсем-совсем не Путин!
https://www.inpearls.ru/
https://charter97.org/ru/news/2020/8/10/388975/
Брест, Машерова.
Люди заняли проспект.