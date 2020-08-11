РУС
26 339 26

В Минске милиция пыталась вытащить из машины протестующего - другая машина сбила одного из милиционеров, началась погоня. ВИДЕО

Минский "Автомайдан" блокирует улицы в центре Минска, создавая помехи движению милицейской и военной спецтехники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время одного из таких блокирований милиционеры попытались вытащить водителя из машины, но тот успел отъехать. При этом зацепив одного из милиционеров машиной. Момент происшествия зафиксирован на 14-й секунде видео.

Автор: 

Молодцы водилы. Норм закрыл ментовку и умело отвернул свалив.
11.08.2020 09:13 Ответить
11.08.2020 09:13 Ответить
Мусор - он и в Африке мусор!
11.08.2020 09:19 Ответить
Це фашизм.
Той самий, що був у нас взимку 2013-2014 і 3 березня 2018.
Совковий мусор - це людиноподібна істота.
11.08.2020 09:47 Ответить
Молодцы водилы. Норм закрыл ментовку и умело отвернул свалив.
11.08.2020 09:13 Ответить
11.08.2020 09:13 Ответить
Дурной пример заразителен.
11.08.2020 09:17 Ответить
Я так думаю, що тепер в Україну буде тікати від репресій багато білорусів.
11.08.2020 09:18 Ответить
11.08.2020 09:18 Ответить
Ага и поймут, что лучше бы они и не начинали
11.08.2020 09:20 Ответить
Почему ?
11.08.2020 09:29 Ответить
Потому, что он моральный раб и его угро-финнские предки были такими же рабами-крепостными
11.08.2020 11:41 Ответить
11.08.2020 11:41 Ответить
а причём беларусы к угро-финнам?
11.08.2020 13:18 Ответить
Разгоняй, Бацька, этих холуёв *****!
11.08.2020 09:19 Ответить
Дятел ты,олежа, путо не отесоное, в жопу поцелуй этого морального урода луку.Радуйся радуйся, пишут,что в сторону Беларуси движется состав с военной техникой. Угадай тупица куда она может рвануть после того как твой лукабатька задавит нас. Догадался, ну жди их в гости.
11.08.2020 16:14 Ответить
11.08.2020 16:14 Ответить
Ты не психуй, сябр. Я-Майдан и Вас понимаю как никто, но... с 2010 я наверное первым в Украине начал писать, что в Украине будет Майдан и овоща снесут. С меня ржали как свои так и кремлёвские говно-тролли, но я настоял и Майдан свершился. Я понимал, что Майдан начнётся с ментовского беспредела и единственное о чём я мечтал, чтоб Майдан начался на Донбассе и тогда бы он стопудово победил. Но Майдан начался раньше - Донбасс не успел созреть, и основной цели - смена элиты Майдан не достиг. Поэтому я сейчас уверен - для того, чтобы Майдан в Беларуси был успешным он должен начатся в параше! Понимаешь теперь меня? Слава Украине! Хай жие Беларусь! Россия будет свободной!
14.08.2020 21:04 Ответить
14.08.2020 21:04 Ответить
Мусор - он и в Африке мусор!
11.08.2020 09:19 Ответить
Раздавите уже этого таракана, наконец то.
11.08.2020 09:29 Ответить
А если таракан перед тем как быть раздавленным напишет просьбу ***** о срочном введении войск и создании союзного государства кацапстан-Беларусь? Ты подумал??
11.08.2020 11:43 Ответить
11.08.2020 11:43 Ответить
Угроза со стороны белоруской границы, в любом случае будет. А если ***** введет войска, даже по просьбе таракана, получит отключение свифт, эмбарго на нефть и так далее. Это большая ошибка, кто думает, что таракан выгоден Украине. Если белорусы свергнут таракана, они никогда не дадут поглотить себя росией. А свободная, демократическая Белорусь это ещё один громадный гвоздь в гроб путинской росии.
11.08.2020 14:57 Ответить
11.08.2020 14:57 Ответить
Путаете приятные фантазии с реальной опасностью.
11.08.2020 15:28 Ответить
Белорусы, БРАТЬЯ !!!
Помните нашу Небесную сотню и кто воспользовался их смертями...не допускайте наших ошибок !
11.08.2020 09:39 Ответить
Помним и знаем кто всё про@рал
11.08.2020 09:43 Ответить
Толку от нашего знания...
11.08.2020 09:53 Ответить
Кто?
11.08.2020 10:02 Ответить
Ну, у нас навіть такого не було ... Людей у дворі РОВД складають штабелями (На телеграм-каналі Nexta Live і відео є)
11.08.2020 09:43 Ответить
У Мінську міліція намагалася витягти з машини протестувальника - інша машина збила одного з міліціонерів, почалося переслідування - Цензор.НЕТ 6589
11.08.2020 09:43 Ответить
Це фашизм.
Той самий, що був у нас взимку 2013-2014 і 3 березня 2018.
Совковий мусор - це людиноподібна істота.
11.08.2020 09:47 Ответить
Такого й у нас не було.
Це громадянські вчинки.
11.08.2020 09:44 Ответить
Минский электротехнический завод им. Козлова. Народ выходит на забастовку
11.08.2020 09:45 Ответить

У Мінську міліція намагалася витягти з машини протестувальника - інша машина збила одного з міліціонерів, почалося переслідування - Цензор.НЕТ 5166
11.08.2020 09:45 Ответить
У Мінську міліція намагалася витягти з машини протестувальника - інша машина збила одного з міліціонерів, почалося переслідування - Цензор.НЕТ 8314
11.08.2020 11:14 Ответить
РАСПРОСТРАНЯЙТЕ!!!!
Бывший военнослужащий спецназа ВВ МВД РБ (в\ч 3214)

Вот некоторая информация, которая поможет.

1. Два часа побегать в полном обмундировании - изматывает. А вот стоять и вытеснять толпу потихоньку нет. Поэтому мое мнение - изматывайте, а не открыто воюйте. Против открыто выступающей толпы у нас (3214) подготовка хорошая. А вот беготня из одного места в другое - сложно.

2. Мы приезжали намного заранее и уезжали позже, чем протесты. Поэтому на сон не оставалось времени (часа 4 в день). Неделю так нереально выдержать. Поэтому даже если не собираетесь выходить, все равно вбрасывайте дезу. Так вы этим измотаете личный состав.

3. Различайте ОМОН, Внутренние войска (вв), Милицию и Военных. Это разные навыки и подготовка. Это разная степень опасности для протестующих

4. Если видите, как 5 человек избивают 1 до полусмерти - это почти наверняка ОМОН. Он самый опасный, потому как десятилетиями у них не было лимита на применения силы и жестокости. Ни вв, ни военные не имеют таких широких прав на насилие, как ОМОН. Права накладывают психологический отпечаток и люди становятся зверьем. Но ОМОНа в РБ всего 1500 человек.

5. Вторые по опасности - это вв и милиция. Личный состав вв часто осуждает зверста ОМОНа, потому как у них нет таких прав на жестокость и они не так к ней склонны. Но вв хорошо подготовлены против толпы. Милиция труслива. Легко разбегается.

6. Меньше всего бояться надо военных (если они стрелять не начали). У них нет подготовки против толпы. Они привлечены скорее для устрашения. Чтобы подготовить бойца участвовать в подавлении протестов уходило 6 месяцев спецподготовки. У военных ее нет.

7. Бангалор, стелла,

8. Помните, что за то что вы вышли - получите 15 суток. Если человек под присягой перешел на вашу сторону - ему светит надолго тюрьма. Поэтому офицеры должны почувствовать силу за протестующими. Силу, которая может свергнуть диктатора, чтобы начать переходить на вашу сторону. Поверьте, они почти все ждут, что вы покажете что вас много и вы не сдадитесь. И начнут переходить массово.

9.Снимайте все зверства. Желательно с шевронами и нашивками. Потом этих людей надо будет судить. За превышение полномочий. Вы не представляете как им страшно под этими щитами! Пугайте, обрабатывайте их информационно. Снимайте со всех сторон. Если вы в квартирах, кричите сверху, что их будут судить, что в Беларуси есть смертная казнь, что им светит трибунал, что они нарушают присягу. Это действует. Просто "ганьба" и "сволочи" не работает. Военные понимают язык силы, а не этики. Их профессия - насилие, не забывайте.
11.08.2020 11:37 Ответить
Лукашенко, це твоя робота! Це ти довів білорусів до такого, вони тебе ненавидять, а ти причепилося до них, як казав Кіля Бімба - крівосіся.
11.08.2020 11:37 Ответить
 
 