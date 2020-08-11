В Минске милиция пыталась вытащить из машины протестующего - другая машина сбила одного из милиционеров, началась погоня. ВИДЕО

Минский "Автомайдан" блокирует улицы в центре Минска, создавая помехи движению милицейской и военной спецтехники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время одного из таких блокирований милиционеры попытались вытащить водителя из машины, но тот успел отъехать. При этом зацепив одного из милиционеров машиной. Момент происшествия зафиксирован на 14-й секунде видео.

