"Мама! Мама! Пожалуйста, не трогайте!", - белорусские милиционеры во время задержания избивают ногами и дубинками лежащую женщину. ВИДЕО

Белорусские милиционеры жестоко избили женщину во время задержания в Минске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях, видно, что сбитую с ног женщину несколько силовиковиков бьют ногами и дубинкой. Несколько ударов приходится в голову. Примечательно, что одним из милиционеров оказалась женщина.

Одна из очевидцев избиения выкрикивает несколько раз слово "мама" и просит прекратить избиение. В ответ от женщины-милиционера звучит: "Уйдите отсюда".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Легковой автомобиль въехал в толпу силовиков в Минске: "Сдохни, сука!". ВИДЕО

+55
Люди, цінуйте свободу, яку виборов Майдан.
І НІКОЛИ, НІКОЛИ не дозволяйте приходити до влади проросійським канальям !
11.08.2020 10:05 Ответить
+54
Так заканчивают все диктаторы Верной дорогой идет таракан прямо на виселицу
11.08.2020 10:04 Ответить
+46
Мусора не люди (с) Министр МВС Аваков
11.08.2020 10:03 Ответить
Овердохера крови и беспредела, короче, будут к ментов гореть не только будки но и их хаты.
11.08.2020 10:31 Ответить
Тихановскую КГБ ночью вывезли с Беларуси
11.08.2020 10:26 Ответить
понятно, что силовики, полиция, спецназ это отдельная и специально прошитая психологами человеконенавидящяя каста. но даже при всём этом белорусский силовик, даже патологически ненавидящий белорусов генетически остаётся белорусом. ведь если есть один случай перехода силовика на сторону протестующих, опускание щитов, то таких случаев будет бесконечно много. не у всех коренных всё белорусское выхолощено руцкими учителями. имхо, - большая часть сегодняшних тамошних держиморд - помощь ***** "братскому народу". лука не полагается на своих. а руцкие силовики - это новый тип руцкофашиста, воспитанного с *********** и дальше по цепочке. патологически они ненавидят действительных славян - украинцев и белорусов. думаю, сегодня, если и не фифти-фифти, то большая часть подавителей - это и есть прибывшие и переэкиперованные вагнеровцы, сбежавшие украинские беркутяне, сами "коренные рассеяне",.... ни беларусам ни украинцам ждать от них какой бы то ни было пощады не стоит. их позвали убивать.
11.08.2020 10:27 Ответить
У кремлядей пошли методички гноить Луку и поддерживать протесты))))))))

Коммент взят с ЯПА
Мне, кажется основная наша проблема, что никак мы не привыкнем к суверенитету стран бывшего СССР, все пытаемся навязать свое мнение, есть отдельно взчтая страна, там есть свой кипишь и право на это или на бездействие надо просто принять и все. Относиться к этому не с точки зрения правительства, а нормального человеческого, вот мне без разницы, кто их там провоцирует или нет, так же, как на Украине, дело - то не в этом. Прошу заметить сколоко стран Уже не хотят с нами дружить,это как же они задолбались, что готовы порвать отношения длившиеся годами. Америка, все блин лезет, а мы? Мы что не лезем? В таких ситуациях надо людей поддерживать, а не сусолить чьё влияние вызвало такую реакцию, дыма без огня не бывает. Правду мы Никогда не узнаем. Белорусы держитесь, надо воюйте, получится мирно решить, мы будем рады за Вас. Потому что это дело Ваше, сугубо личное.
11.08.2020 10:28 Ответить
Хто це"МИ"? - Кацапи? Так і пиши...
11.08.2020 10:46 Ответить
Та кацапи... Там ше написано КОМЕНТ ВЗЯТИЙ З ЯП
11.08.2020 11:03 Ответить
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках…
Мав рацію Леонід Кучма: нам так не жити. І подякуймо за те Богу.
А головне - нікому вже так не жити: історичний "завод" у цього годинника - кінчається…https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87/a-19193785
11.08.2020 11:02 Ответить
Пройде не так багато часу, і ці самі люди, будуть питати, а де наш Омон? чому він не воює і не вбиває окупантів - кацапів...
показать весь комментарий
11.08.2020 10:29 Ответить
Вот кацап и спалился))))
11.08.2020 15:55 Ответить
Ми через це пройшли пройшли. Так буде і у них.
11.08.2020 16:14 Ответить
кацап тебя лайкают боты пилитесь)))) хахах
11.08.2020 16:24 Ответить
Дебіл, наведи на власний нік, а потім на мій і ти усе нульовка зрозумієш. Хто з нас кацап.
Я ж тебе ідіот вже попускав, мало було?
11.08.2020 16:31 Ответить
ты прям как на работе еще б дельги платили)))
11.08.2020 16:37 Ответить
ні, я просто тут давно. Навіщо мені гроші? Я й так доволі не бідна людина.
11.08.2020 16:39 Ответить
До этих выборов Лука был просто диктатором , а теперь он стал кровавым диктатором .
Таким в историю и войдёт , чем бы всё это ни кончилось .
Как жаловался один инженер , можно всю жизнь строить мосты , а потом один раз по-пьяни отыметь овцу - и всё , в историю ты уже войдёшь не как мостостроитель ...
11.08.2020 10:29 Ответить
Скажите что в Белорусии Майдан и у ваты скрежет начнется пердаки взорвутся
11.08.2020 10:29 Ответить
У луки официально 80%...а где антимайдан..У нас вата выползала и выползает вовсе не за деньги, за свои дебильные убеждения...а где луковская вата кроме откормленых мусоров...
А нема...
11.08.2020 10:30 Ответить
Антимайдан на деньги рашки выползает. И "убеждения" беруться из раша сми. А здесь рашка не особо против "майдана", что странно.
11.08.2020 13:26 Ответить
Т.е ты хочешь сказать что эти тупые рожи гавкают в очереди в ощад за деньги, или брызгают слюной у падиков... Не смеши...
А вот оргядро их сборищ и тв-аналы действительно за российское бабло...но на сборища то они бегают добровольно
11.08.2020 22:10 Ответить
Ну то зомби, а зомбирование в таких объемах стоит немалых денег. Сами по себе они не будут гавкать за рашку или еще за что-то целенаправленно.
12.08.2020 09:20 Ответить
А вот это зря они.
11.08.2020 10:31 Ответить
Ваще прикольно в последнее время читать ПРИГОЖЕНСКИХ КРЕМЛЕСОСОВ)))))))) Там такой ШАРАБАН за РОЛИКИ заходит))))))) Видно что уже кукухой едут всей ботофермой....))))
Бракованные методички идут одна за другой, как на сломаном конвеере на фабрике Тороллей)))))
11.08.2020 10:33 Ответить
Вся вина на Лукашенко і його брату-терористу ху@лу, який його зразу до підрахунків голосів привітав і дав зрозуміти, що дій грубо і нахрапом, я поруч. А міліція тупоголові виконавці, бо їх одягає і годує не Лукашенко, а народ, який вони тупо вбивають.
А ще, як Лукашенко всіх розвів, що мол загроза від засрашки, а виходить, то була спецоперація надурити адекватних. Бачите до чого приводить двомовність? Ніхто не володіє рідною-білоруською, всі розмовляють мовою сусіда, який це використовує для пропаганди, а потім захоплення країни.
11.08.2020 10:41 Ответить
..."бачите до чого призводить двомовність"- ++++++++++++++++++++++++++++++++!!!!!!!!!!
11.08.2020 14:59 Ответить
Таке враження, що машина часу закинула нас в Україну початку 2014 року....
11.08.2020 10:41 Ответить
Мишебратья... А це і є братська любов від х@йла-Лу.
11.08.2020 10:44 Ответить
Жуть! Недофашики бульбонские! Как Зеля, поздравил уже безумного усатого колхозника?
11.08.2020 10:45 Ответить
На сайте собралась какая-то шантрапа, помогающая шантрапе что на улице в попытках проводить гос переворот в Беларуси.
Псевдооппозиция перешла всякие границы. Избиратели разгромно их не поддержали. Что им еще надо, чтобы они поняли свое место и успокоились. Они никто. Народ на них плюнул. Но они нагло пытаются сделать насильственный государственный переворот. Поэтому они заслуживают всякое грубое отношение.

Жалко что на видео не показано, что делала та женщина перед тем как ее стали бить. То есть за что ее бьют. Наверно что-то явно не женское. Может даже провокационные насильственные действия по отношению к силовикам.
11.08.2020 10:49 Ответить
Якби народ на них плюнув, то вийшов би в кількості в декілька разів більше, поки що народ плюнів в Лукашенко.
11.08.2020 11:12 Ответить
Вы ошиблись сайтом.., клуб любителей ***** в другом месте..
11.08.2020 11:15 Ответить
Тоесть вы, наташа, поддерживаете диктатора, нагло сфальсифицировавшего выборы и уничтожающего свой народ???
11.08.2020 11:18 Ответить
Избивать не имеют права. Можно только применить силовое воздействие при оказании сопротивления при задержании, при этом избиение не входит в понятие силового воздействия.
11.08.2020 11:19 Ответить
пусть мусорье покажет свое видео
нет
тогда заткни свой вафельник су ка
11.08.2020 11:26 Ответить
Людей бить нельзя, если вы этого не догоняете, то вас просто не били, или вы самозабенная дура.
11.08.2020 11:59 Ответить
Овца, что тьі тут среди шантрапьі забьіла, неадекватное гуано?

Жаль не тебя мудохают безотносительно того что тьі, гуано, сделало или не сделало, но уже наляполо своим поганьім ртом
12.08.2020 07:20 Ответить
Всегда смотрю на таких вот ублюдков и мне интересно: Как можно жить, иметь семью, обращаться с людьми, а потом выходить на улицу и избивать людей с жестокостью, которой нет даже в зверях...
11.08.2020 10:49 Ответить
В ментовку садисты с удовольствием идут)
11.08.2020 10:52 Ответить
Кажется наших беркутов таки можно и амнистировать.
11.08.2020 11:08 Ответить
А кто сказал что полицейские белорусы?
И вообще что это полиция была. Все уже давно знают что "военторг".
Мы тоже думали что майдан расстреливали "украинская полиция"...
11.08.2020 11:17 Ответить
Особо активных проверить надо, на вскрытии.
11.08.2020 15:58 Ответить
Ахаха. Опять Майдан. Пойду за чипсами.
11.08.2020 11:24 Ответить
ватан а пошел бы ты на па-рашу !!!!
11.08.2020 12:04 Ответить
Да он и так на параше, с бутылкой
11.08.2020 12:26 Ответить
Что то ещё пытался выискать в председателе колхоза хорошее -но после всего этого - ЭТО ВТОРАЯ ЛЫСАЯ ***** ВМЕСТЕ С МАЛЕНЬКИМ ПЛЕШИВОМ СОСЕДОМ .....
11.08.2020 12:05 Ответить
Что то ещё пытался выискать в председателе колхоза хорошее -но после всего этого - ЭТО ВТОРАЯ ЛЫСАЯ ***** ВМЕСТЕ С МАЛЕНЬКИМ ПЛЕШИВОМ СОСЕДОМ .....
11.08.2020 12:07 Ответить
Мусор знает, что женщину бить намного безопаснее, чем какого-то мужика.
11.08.2020 12:14 Ответить
если бы в Белоруси вышло столько людей как в Киеве, то менты так себя не вели, а избивают что бы человека сломать и запугать, их этому учат, людей держать в стойле
11.08.2020 12:21 Ответить
А люди свой урок должны давать, что беззаконие порождает беззаконие.
11.08.2020 15:59 Ответить
чесно говоря даже у фашиста наверно бы сердце дрогнуло, при виде таких кадров...лука с пуйлом наверно тихо наслаждаются отличной работой своих цепных псов...
11.08.2020 12:28 Ответить
Все це дуже сумнівно. При бажанні, таких відосиків модна наробити багато. Я не кажу, що вони роблені але «дівчинка, мама котру б'ють...» є елемент провінційності режисера. Після того, як в Україні президентом обрали актора...
11.08.2020 12:31 Ответить
Примерно так в кинохронике нацистов показывали Только теперь со звуком
11.08.2020 12:34 Ответить
лука мразь должна сесть на зону вместе с мусорской мразью.. мусоров мочить однозначно, по тихому в подъездах , без шума и пыли, что бы боялись даже чихнуть.мусора не люди это однозначно, обычные цепные псы говновласти.
11.08.2020 13:09 Ответить
Конченные мрази накуя вообще выборы устроили, если картофельный огрызок папа на всех ложил болт и свой народ..
11.08.2020 13:10 Ответить
Мрази
11.08.2020 13:26 Ответить
они герои бить ногами женщину...до первого покалеченного или убитого мента..потом мягче становятся..
11.08.2020 14:38 Ответить
Может это путлеровская шушера приглашенная Лукашенком. Вот они садистски и избивают людей, зная что завтра они вернуться в парашу. Ведь у нас нечто подобное было. И заодно подгоняют местный ментовский мусор.
11.08.2020 16:02 Ответить
Героїчні витязі - жінку берцями.
11.08.2020 16:59 Ответить
Плохо. Скотт должен двигаться по дорожкам вдоль заборов.
Помним , что скотт говорил о нашей революции.
11.08.2020 19:05 Ответить
Только отстрел уе.анов унижающих и избивающих людей ! И никаких уговоров !
11.08.2020 19:05 Ответить
Если клоун вздумает , чТо то подобное учинить у нас... Я уверен, он очень плохо закончит...- людей имеющих нужный опыт - у нас, слава богу уже ПОЛНО !
11.08.2020 19:06 Ответить
никто не осмелился сообщить Луке реальные цифры после выборов. Все испугались жутко. А он теперь лютует...
11.08.2020 19:09 Ответить
Беларусы, вот и настало время ловить и пинать мусоров! Чтобы они не то что боялись одеть форму, а вообще выйти из дому.
11.08.2020 20:51 Ответить
!Вычисляйте мусоров,где живут ,родители дети.Сжигайте их дома бейте их родных если надо убивайте!Мусора должны понять что так делать нельзя !
12.08.2020 08:58 Ответить
"Хватит майданить, шли бы лучше работать" (c)
12.08.2020 18:35 Ответить
Все, кто считает, что это "кацапские" животные - прошу в тг канал -terroristybelarusi

Там выкладывают личные данные фашистов. Сам из РБ, сижу под впном. Если кто-то захочет позвонить/написать им - отблагодарю финансово (и не только я).

Кстати, кто тявкает на Тихановского - это человек Статкевича, участвовал в антироссийских протестах, за что и сидел сутки.
Фотки из Крыма за 16й год - стремный пруф очень. Хватит своих теорий конспирологических
12.08.2020 18:36 Ответить
