"Мама! Мама! Пожалуйста, не трогайте!", - белорусские милиционеры во время задержания избивают ногами и дубинками лежащую женщину. ВИДЕО
Белорусские милиционеры жестоко избили женщину во время задержания в Минске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях, видно, что сбитую с ног женщину несколько силовиковиков бьют ногами и дубинкой. Несколько ударов приходится в голову. Примечательно, что одним из милиционеров оказалась женщина.
Одна из очевидцев избиения выкрикивает несколько раз слово "мама" и просит прекратить избиение. В ответ от женщины-милиционера звучит: "Уйдите отсюда".
Коммент взят с ЯПА
Мне, кажется основная наша проблема, что никак мы не привыкнем к суверенитету стран бывшего СССР, все пытаемся навязать свое мнение, есть отдельно взчтая страна, там есть свой кипишь и право на это или на бездействие надо просто принять и все. Относиться к этому не с точки зрения правительства, а нормального человеческого, вот мне без разницы, кто их там провоцирует или нет, так же, как на Украине, дело - то не в этом. Прошу заметить сколоко стран Уже не хотят с нами дружить,это как же они задолбались, что готовы порвать отношения длившиеся годами. Америка, все блин лезет, а мы? Мы что не лезем? В таких ситуациях надо людей поддерживать, а не сусолить чьё влияние вызвало такую реакцию, дыма без огня не бывает. Правду мы Никогда не узнаем. Белорусы держитесь, надо воюйте, получится мирно решить, мы будем рады за Вас. Потому что это дело Ваше, сугубо личное.
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках…
Мав рацію Леонід Кучма: нам так не жити. І подякуймо за те Богу.
А головне - нікому вже так не жити: історичний "завод" у цього годинника - кінчається…https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87/a-19193785
Я ж тебе ідіот вже попускав, мало було?
Таким в историю и войдёт , чем бы всё это ни кончилось .
Как жаловался один инженер , можно всю жизнь строить мосты , а потом один раз по-пьяни отыметь овцу - и всё , в историю ты уже войдёшь не как мостостроитель ...
А нема...
А вот оргядро их сборищ и тв-аналы действительно за российское бабло...но на сборища то они бегают добровольно
Бракованные методички идут одна за другой, как на сломаном конвеере на фабрике Тороллей)))))
А ще, як Лукашенко всіх розвів, що мол загроза від засрашки, а виходить, то була спецоперація надурити адекватних. Бачите до чого приводить двомовність? Ніхто не володіє рідною-білоруською, всі розмовляють мовою сусіда, який це використовує для пропаганди, а потім захоплення країни.
Псевдооппозиция перешла всякие границы. Избиратели разгромно их не поддержали. Что им еще надо, чтобы они поняли свое место и успокоились. Они никто. Народ на них плюнул. Но они нагло пытаются сделать насильственный государственный переворот. Поэтому они заслуживают всякое грубое отношение.
Жалко что на видео не показано, что делала та женщина перед тем как ее стали бить. То есть за что ее бьют. Наверно что-то явно не женское. Может даже провокационные насильственные действия по отношению к силовикам.
нет
тогда заткни свой вафельник су ка
Жаль не тебя мудохают безотносительно того что тьі, гуано, сделало или не сделало, но уже наляполо своим поганьім ртом
И вообще что это полиция была. Все уже давно знают что "военторг".
Мы тоже думали что майдан расстреливали "украинская полиция"...
Помним , что скотт говорил о нашей революции.
Там выкладывают личные данные фашистов. Сам из РБ, сижу под впном. Если кто-то захочет позвонить/написать им - отблагодарю финансово (и не только я).
Кстати, кто тявкает на Тихановского - это человек Статкевича, участвовал в антироссийских протестах, за что и сидел сутки.
Фотки из Крыма за 16й год - стремный пруф очень. Хватит своих теорий конспирологических