"Мама! Мама! Пожалуйста, не трогайте!", - белорусские милиционеры во время задержания избивают ногами и дубинками лежащую женщину. ВИДЕО

Белорусские милиционеры жестоко избили женщину во время задержания в Минске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях, видно, что сбитую с ног женщину несколько силовиковиков бьют ногами и дубинкой. Несколько ударов приходится в голову. Примечательно, что одним из милиционеров оказалась женщина.

Одна из очевидцев избиения выкрикивает несколько раз слово "мама" и просит прекратить избиение. В ответ от женщины-милиционера звучит: "Уйдите отсюда".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Легковой автомобиль въехал в толпу силовиков в Минске: "Сдохни, сука!". ВИДЕО