"Лежат штабелями. Их бьют, издеваются. Никого туда не пускают", - отделение милиции Минска после протеста переполнено задержанными. ВИДЕО

В сети опубликовали видео переполненного внутреннего двора одного из отделений милиции Минска. Задержанные лежат на земле.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Nexta Live.

"Утро после протестов в Октябрьском РУВД Минска. Теперь понимаете, почему мы призываем никого не отдавать в руки карателей? Картина очень символичная. Если мы сейчас не соберемся - то такой концлагерь ожидает всю нашу страну", - говорится в сообщении.

На записи слышен диалог двух женщин, снимающих происходящее из окна квартиры.

"Очень много людей, лежат штабелями. Как со свиньями обращаются, ногой били. Их бьют, издеваются. Никого туда не пускают... Это только у нас, и так во всех отделениях", - говорят они.

