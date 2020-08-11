"Лежат штабелями. Их бьют, издеваются. Никого туда не пускают", - отделение милиции Минска после протеста переполнено задержанными. ВИДЕО
В сети опубликовали видео переполненного внутреннего двора одного из отделений милиции Минска. Задержанные лежат на земле.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Nexta Live.
"Утро после протестов в Октябрьском РУВД Минска. Теперь понимаете, почему мы призываем никого не отдавать в руки карателей? Картина очень символичная. Если мы сейчас не соберемся - то такой концлагерь ожидает всю нашу страну", - говорится в сообщении.
На записи слышен диалог двух женщин, снимающих происходящее из окна квартиры.
"Очень много людей, лежат штабелями. Как со свиньями обращаются, ногой били. Их бьют, издеваются. Никого туда не пускают... Это только у нас, и так во всех отделениях", - говорят они.
Є демократія і непотрібно придумувати нові ВЕЛОСИПЕДИ... У когось вона розвинута...... у інших гібридна і недолуга, скалічена олігархами, всяки аваковими і членограями із кварталу), Але це є демократія.... демократичні процедури, яких повинні дотримуватися усі члени суспільства.... включно з мєнтами, омоном, президентами і звичайними людьми....
нет худа без добра - розовые очки слетят
будут по настоящему воевать
народ не сломать, Луку и его прихлебателей будут резать как свиней
Но, весь народ в застенки штабелями ему не уложить:
теперь, после всего этого беспредела Таракан на пенсию в Шклов спокойно не уедет: сдохнет в тюрьме на пожизненном заключении. Урод совковый...
респект американцам
Сподіваюсь, що цих людей не розстріляють.
Недавно в Польше осудили шесть полицейских, которые жестоко избивали демонстрантов в 1986 году.
Такие преступления срока давности не имеют.
Конечно, приятнее так думать, но вот у Чаушеску не вышло.
А Хуссейн, хоть и прятался, но был найден и повешен.
Хто буде нести відповідальність???
Білоруси, не повторюйте наших помилок, ніяких розслідувань - всі хто на день протесту служив в поліції Мінська- злочинці. Смертна кара в дії?
Сміття - колір коханої нації!
Зараз кремлівський карлик плешивейший цьому комуняці аплодує!
Лукашенко рос и воспитывался без отца. В школе был трудным учеником и стоял на учёте в детской комнате милиции
Вот откуда его мелкоуголовные замашки.
Як бі там не було - тварюка рідкісна. По "понятиям" він фуфлижнік. Програв вибори - але визнавати відмовляється(:
Ну и кто они после этого??? Назвать их правоохранителями язык не поворачивается. Я вообще удивляюсь реакции беларусов на такое вопиющее нарушение их гражданских прав. После подобного обращения с собой они имеют полное пправо защищаться с применением всех возможных средств, включая летальные.