"Лежат штабелями. Их бьют, издеваются. Никого туда не пускают", - отделение милиции Минска после протеста переполнено задержанными. ВИДЕО

В сети опубликовали видео переполненного внутреннего двора одного из отделений милиции Минска. Задержанные лежат на земле.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Nexta Live.

"Утро после протестов в Октябрьском РУВД Минска. Теперь понимаете, почему мы призываем никого не отдавать в руки карателей? Картина очень символичная. Если мы сейчас не соберемся - то такой концлагерь ожидает всю нашу страну", - говорится в сообщении.

На записи слышен диалог двух женщин, снимающих происходящее из окна квартиры.

"Очень много людей, лежат штабелями. Как со свиньями обращаются, ногой били. Их бьют, издеваются. Никого туда не пускают... Это только у нас, и так во всех отделениях", - говорят они.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мама! Мама! Пожалуйста, не трогайте!", - белорусские милиционеры во время задержания избивают ногами и дубинками лежащую женщину. ВИДЕО

Беларусь (8024) выборы (24794) задержание (6717) Лукашенко Александр (3647) репрессии (2774) Минск (1564) Тихановская Светлана (390)
+29
Повторяются киевские события.Таракана вынесут вперёд ногами.
11.08.2020 10:32
+20
добрый бацька бульбаш, крепкий хозяйственник, да?
11.08.2020 10:33
+20
Фашисты
11.08.2020 11:22
Обов'язково для перегляду всім любителям диктатури Лукашенка, "жорсткої руки" в Україні і створення із НАШОГО КЛОВАНА другого Піночета, чи Путіна......

Є демократія і непотрібно придумувати нові ВЕЛОСИПЕДИ... У когось вона розвинута...... у інших гібридна і недолуга, скалічена олігархами, всяки аваковими і членограями із кварталу), Але це є демократія.... демократичні процедури, яких повинні дотримуватися усі члени суспільства.... включно з мєнтами, омоном, президентами і звичайними людьми....
11.08.2020 10:53
Вангую, когда луку снесут, множество этих утырков в чёрном, по старой украинской традиции, драпанёт к северным соседям.
11.08.2020 10:54
людей жалко очень, но это и хорошо
нет худа без добра - розовые очки слетят
будут по настоящему воевать
народ не сломать, Луку и его прихлебателей будут резать как свиней
11.08.2020 10:55
Диктатор-психопат превращает страну в самом центре Европы в натуральный концлагерь.
Но, весь народ в застенки штабелями ему не уложить:

теперь, после всего этого беспредела Таракан на пенсию в Шклов спокойно не уедет: сдохнет в тюрьме на пожизненном заключении. Урод совковый...
12.08.2020 02:52
ах не вовремя вагнеровцев закрыл, а они все помнят
11.08.2020 10:56
сколько этого кацапского гавна сдохло и еще сдохнет в Сирии
респект американцам
11.08.2020 11:02
дык может их туда специально и направили, чтобы те постреляли, боевыми... так что может и вовремя.
11.08.2020 18:40
Интересно куда российский Трус, беларусский Балбес и дамбасский Бывалый будут с Ростова драпать, когда русские, наконец-то встанут с колен и погонят плешивого за поребрик?
11.08.2020 10:58
Їх Хабад захистить та десь пристроїть.
11.08.2020 11:05
рузгє, з колін? та ніколи
11.08.2020 11:26
не встануть! їм вялічіє заважає...
11.08.2020 11:32
Им после вставания с колен еще с бутылки надо будет встать. Слишком много вставаний, кацапы столько не осилят.
11.08.2020 21:17
Страшно на таке дивитись.
Сподіваюсь, що цих людей не розстріляють.
11.08.2020 11:03
А чому ж мовчать ну дуже "глибокі занепокоєння" і "санкції"???
11.08.2020 11:04
Лука, Михаил Светлов! Уууууууууу!!!! Уууууууууу!
11.08.2020 11:07
В Северную Корею или Китай.... (доберутся даже на бронеавтомобиле)
11.08.2020 11:10
"Лежать штабелями. Їх б'ють, знущаються. Нікого туди не пускають", - відділення міліції Мінська після протесту переповнене затриманими - Цензор.НЕТ 9094
11.08.2020 11:21
Фашисты
11.08.2020 11:22
неважно, упоротым зашло как "зверства беларусского ОМОНа", и этого достаточно..
11.08.2020 11:44
Беларусским вертухаям на заметку.
Недавно в Польше осудили шесть полицейских, которые жестоко избивали демонстрантов в 1986 году.
Такие преступления срока давности не имеют.
11.08.2020 11:29
Кацапы снова видио вбрасывают со своих колоний, а рассказывают что это беларусия.
11.08.2020 11:32
Лукошенко реальный долбо#б ,шо людей много в Белоруссии, ты шо ***** со страной делаешь? Фашисты вели себя так же ,почитай историю чем закончилось, гнида😡😡😡
11.08.2020 11:38
няма ніякай "бэлоруссссссссііі" - ёсць выключна БЕЛАРУСЬ! выправпі сваю памылку!
11.08.2020 23:17
Лукашенко думает, что тоже успеет сбежать, как Янукович?
Конечно, приятнее так думать, но вот у Чаушеску не вышло.
А Хуссейн, хоть и прятался, но был найден и повешен.
11.08.2020 11:40
если смотрел интрвью с гАрдоном, то он бежать не собирался и не собирается
11.08.2020 15:38
Это пока "жаренный петух не клюнул". А как жаренным запахнет, быстрее овоща будет бежать.
11.08.2020 16:01
Так будет со всей Белорусью,если это больной ублюдок останется
11.08.2020 11:47
убивайте кацапофашистов. они несут рабство
11.08.2020 11:52
в штатах из-за одного темного вся страна поднялась ...а тут?
11.08.2020 12:00
И вот что интересно, ни одна страна ни одна крутая оон/обсе не вякнула против действий тамошней нац.гвардии наводившей в штатах порядок, тому как это Вмешательство.
11.08.2020 13:38
какая в жопу черножопые мародеры страна?
12.08.2020 00:37
Безбройні протестанти потенціїні жертви озброєних карателів.
11.08.2020 12:03
Треба розганяти цих беззбройних протестантів жорсткими методами, поки вони не організувалися повністю і озброїлися. Бо тоді прийдеться проливати кров у громадянській війні, а раші того й треба, щоб Білорусь не вступала в НАТО.
11.08.2020 14:48
Так хто фашисти???
Хто буде нести відповідальність???
Білоруси, не повторюйте наших помилок, ніяких розслідувань - всі хто на день протесту служив в поліції Мінська- злочинці. Смертна кара в дії?
11.08.2020 12:13
Мусарня - цвет любой нации!
11.08.2020 12:17
Пишіть українською!
Сміття - колір коханої нації! "Лежать штабелями. Їх б'ють, знущаються. Нікого туди не пускають", - відділення міліції Мінська після протесту переповнене затриманими - Цензор.НЕТ 1161
11.08.2020 16:00
Переклад помилковий. Гугл-транслятор глючить.
12.08.2020 07:06
Ваш комент влучний немов стріла з цибулі.
12.08.2020 15:44
Без Белазовских покрышек лука не уйдёт
11.08.2020 12:35
Belorussian lives matter! Где же всемирная волна протестов?
11.08.2020 12:41
Чого захотіли, "всемирньіх протестов". Може ви, ситі шалопаї, хочете ще й "всемирную революцию" в підтримку проти бацька?
11.08.2020 14:54
друг моего врага - мой враг ...вот всё, что нам нужно знать о лукашенко. тчк.
11.08.2020 12:42
Лукашенко -- справжній лідер і справжній Президент. Він справжній державник. І якщо 5-а колона збунтувалася, то це ознака того, що Білорусь розрізає пуповину з Москвою, і це мало статися неминуче.
11.08.2020 14:59
Що ти мелеш? Такі режими приречені, скільки людей вийшло на вулиці щоб підтримати Луку?
11.08.2020 16:50
тоже самое было бы и у нас, если у власти остался бандюкович
11.08.2020 12:48
да, говорили в 2014 - подождите до 2015 до выборов. подождали бы и получили бы то же самое что и в Беларуси.
12.08.2020 00:35
Лежит куча народа и ходят пару додиков.Вместо того что бы подорваться и вломить всё равно уже задавят люди лежат и включают терпил.Если начали доводите до конца или не начинайте !
11.08.2020 12:58
Никто никого не бьет, все спокойно лежат.
11.08.2020 13:45
Після того як побили? Почекайте, колгоспник буде відправляти на Колиму сябров!
Зараз кремлівський карлик плешивейший цьому комуняці аплодує!
11.08.2020 14:02
А ти, совок, коли прапор зміниш на історичний.
11.08.2020 15:02
Это современный фашизм.
11.08.2020 15:02
проявление настоящего фаима в исполнении слуг народного...........
11.08.2020 15:31
фашизма
11.08.2020 15:31
Это 100% военная хунта, как было в Чили и Аргентине: протестующую молодежь свозили сначала в тюрьмы, а когда тюрьмы переполнились - на стадионы (в Испании в гражданскую - на арены для корриды), а потом убивали тысячами без суда и следствия. Белорусские матери, спасайте своих детей от фашистов, пока не случилось самое страшное - идите с теми, кто ещё свободен на штурм тюрем!
11.08.2020 16:22
Если трезво рассудить, то лучше когда мужики мордами вниз, чем бабы в абортариях ногами вверх, как в нашем концлагере.
11.08.2020 16:24
представитель беларуской хунты.
12.08.2020 00:34
Агонія режиму.
11.08.2020 16:46
Не верю своим глазам! За это лукашенко должен последовать за чаушеску.
11.08.2020 16:46
Может они уже мертвые?
11.08.2020 17:11
Обыкновенный фашизм. Надеюсь беларусы доведут дело до конца, и не дадут возможности реваншу, как это произошло в Украине.
11.08.2020 19:23
посеред Європи , в ХХІ столітті , звичайний маленький концтабір - і лише "стурбованість" т.зв "демократичного світу" ...
11.08.2020 21:25
Я від білорусів ще двадцять років тому чув вкрай негативні відгуки про Луку. Правда ці білоруси були всі міські і вважали Луку бидлом І і психували коли я починав жартувати з приводу вимови( "тавариши миншане", типу. Говорили, що так уних розмовляють лохи ..
11.08.2020 23:01
лукашенко не совсем беларус, его отец - чеченец, а не цыган. отсюда жестокость - мне одна беларуска говорила
12.08.2020 00:32
Цитатата из Википедии:

Лукашенко рос и воспитывался без отца. В школе был трудным учеником и стоял на учёте в детской комнате милиции


Вот откуда его мелкоуголовные замашки.
12.08.2020 09:26
Дуже цікаво. Завжди ходили чутки, що він циган наполовину.

Як бі там не було - тварюка рідкісна. По "понятиям" він фуфлижнік. Програв вибори - але визнавати відмовляється(:
12.08.2020 10:19
Лука рядится в миротворческие одежды.. а на самом деле это белорусский пиночет...вспомнились стадионы в Чили...
12.08.2020 06:52
Ага, и эскадроны смерти...
12.08.2020 09:24
!Вычисляйте мусоров,где живут ,родители дети.Сжигайте их дома бейте их родных если надо убивайте!Мусора должны понять что так делать нельзя !
12.08.2020 09:01
Ведут себя точно так же как и беркутня: нападают вдесятером на одного, обожают бить ногами лежачих (бьют изо всей силы и явно наслаждаются процессом), умышленно портят имущество протестующих (машины, смартфоны и т.д.), применяют травмоопасные гранаты, стреляют в голову резиновыми пулями, брутально матерятся.

Ну и кто они после этого??? Назвать их правоохранителями язык не поворачивается. Я вообще удивляюсь реакции беларусов на такое вопиющее нарушение их гражданских прав. После подобного обращения с собой они имеют полное пправо защищаться с применением всех возможных средств, включая летальные.
12.08.2020 09:21
